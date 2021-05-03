逆天奇案｜01至05集劇情劇透 陳展鵬進入Dark Web調查殺虎案

許浚森(陳展鵬飾)是O記精英幹探，勇武能幹，深受上司器重及同袍欣賞，但他最終夢想卻是加入飛虎隊。另一名O記精英幹探沈韋力(黃智賢飾)，有着精明頭腦及豐富經驗。二人處事方式雖截然不同，但惺惺相惜，彼此互補不足。警隊遭匪徒埋伏，傷亡慘重，為了找出幕後黑手，浚森放棄夢想留在O記⋯⋯

文：東方新地 圖：TVB.com