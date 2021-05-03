逆天奇案｜01至05集劇情劇透 陳展鵬進入Dark Web調查殺虎案
文：東方新地 圖：TVB.com
《逆天奇案》第一集(05/03) 反恐演習變成真恐襲！
許浚森是O記精英幹探，勇武能幹，自小心願是加入飛虎隊。沈韋力外表斯文，剛由重案組調到O記，擁有精明頭腦及豐富查案經驗，在其細緻觀察下終捕獲重要犯人。浚森與韋力各領一小隊，一文一武，各有擅長。浚森見韋力加盟O記，安心踏出投考飛虎隊的一步，終如願以償被取錄，更與飛虎隊長官張耀祈建立深厚情誼。正當浚森等待正式加入之前，一次看似簡單的反恐演習，卻遇上突如其來的「風暴」，飛虎隊遭逢巨變，傷亡慘重……
《逆天奇案》第二集(05/04)進入Dark Web繼續調查
「殺虎案」轟動國際，浚森思量下決定不加入飛虎隊，改留在O記調查此案，誓要將狂徒及幕後主腦繩之於法。除此案外，城中另有一宗奇案發生。一群神秘高智商綁匪，巧妙地製造出一宗近乎完美的綁票案，取得數千萬贖金，O記要着手調查。韋力在法庭無意中邂逅美麗能幹的女律師鍾嘉瑜，對她留下深刻印象。浚森破案心切，無意中影響了韋力的調查，差點出意外。浚森無視上司勸告，進入Dark Web繼續查，將幕後主使人引出見面……
《逆天奇案》第三集(05/05) 調查「殺虎案」！
浚森發現眼前的「幕後主謀」只是耀祈在南美助養多年的養女張喜，二人決定合作調查殺虎案。韋力再遇嘉瑜，決定展開追求，還自製偶遇機會，可是首次出擊卻鎩羽而歸。智慧型綁匪綁架超級富豪霍太，取得五億贖金。霍太獲釋後深深不忿，向黑道提供暗花懸紅，惹來江湖腥風血雨，但她堅拒報警。事情越鬧越大，O記以公眾利益為由介入。案件由浚森、韋力兩組共同合作，誓要查出霍太乖乖交付贖金的箇中原因，也要將綁匪繩之於法。
《逆天奇案》第四集(05/06) 追捕高智慧綁匪
浚森、韋力兩組人合力追捕三名高智慧綁匪，卻茫無頭緒，二人更因小事生磨擦。張喜在酒吧遇麻煩，浚森見義勇為出手解困，並對她說教幾句，張喜卻不將訓示看在眼內，繼續自在地生活。韋力射箭時靈機一觸，O記全力從綁匪籌備綁架過程入手，成功找到其中兩名綁匪，但主腦身分仍然未明。張喜利用電腦技術與靈活手段，成功助浚森找到關鍵線索，令浚森對她有所改觀。浚森與韋力的推理，加上情報員馬穎思的分析，終鎖定主腦身分。
《逆天奇案》第五集(05/07)盜用身份證、搶槍逃走
浚森與韋力充滿默契地聯手合作，成功圍捕綁架案主腦。張喜獲俄羅斯駭客朋友提供線索，懷疑殺虎案主謀與魏豐集團有關。張喜混入魏豐取得電腦系統資料，卻空歡喜一場。與此同時，原本一宗普通的街頭打鬥，涉案的南亞裔男子被發現盜用他人身份證，押解期間搶槍逃走，令事件變得不簡單……韋力全力追求嘉瑜卻再三被「請食檸檬」，無心插柳下，二人在法庭上針鋒相對。韋力本以為會因此與嘉瑜交惡，但反令嘉瑜對自己另眼相看。
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