逆天奇案劇情｜16至20集劇透 最強情敵馮盈盈決定離港、黃智賢被女友盤問
文：東方新地 圖：TVB.com
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《逆天奇案》人物關係圖
《逆天奇案》第十六集劇情劇透(05/24)：林夏薇發現馮盈盈暗戀陳展鵬
馮盈盈透過Dark Web發現楓林學院創辦人Benson大師背景十分可疑，陳展鵬大感不妙。林夏薇假扮失意，讓欣欣帶她到學院查探，但遭Benson發現，暗中阻止。欣欣決意辭職，還前往楓林學院要上特別課堂，洪烈緊隨而至，二人發現課堂背後的陰謀……O記動員全港警察追緝楓林學院的導師，林夏薇、欣欣更憑記憶及觀察找出Sally……馮盈盈決定離港，臨行與陳展鵬、林夏薇等拜祭耀祈作道別，偶然間被林夏薇發現她收藏着陳展鵬的照片…
《逆天奇案》第十七集劇情劇透(05/25)梁靄慈助女擊退「情敵」
林夏薇信任陳展鵬和馮盈盈，其母梁靄慈卻主動助她擊退「情敵」，馮盈盈被迫至牆角，竟坦白一切…魏子樂成立魏豐集團旗下電競公司，主席魏東海表面支持他，背後另有所圖……宏福的街坊朋友被黑幫恐嚇收舖，宏福設局搜證助黃智賢起訴縱火者李貫材，連帶揪出幕後主腦王震威。黑幫龍頭嚴寶江為震威收地出岔子向東海賠罪，原來二人關係匪淺。縱火案舉行審訊，黃智賢有信心能令震威與貫材入罪……
《逆天奇案》第十八集劇情劇透(05/26) 黃智賢處理證物失當
縱火案證據確鑿，令震威與貫材很大機會入罪，黃智賢立功獲振邦稱讚，感前途一片光明。宏福卻發現當天交給警方的證物出了問題，黃智賢未有及時知悉……震威轉聘嘉瑜擔任其代表律師，嘉瑜細心研究案情後，在庭上盤問宏福，藉此扭轉官司形勢，卻讓宏福和黃智賢陷入尷尬處境，而黃智賢亦與嘉瑜因官司吵架。法庭有了裁決，黃智賢跟嘉瑜的關係跌至冰點。
《逆天奇案》第十九集劇情劇透(05/27) 陳展鵬醒覺不再執著「殺虎案」
魏豐受收樓醜聞影響股價，東海為補救業績，決意拆掉子樂亡母別墅，發展該塊地皮。子樂反對，東海表面妥協卻先斬後奏發佈消息。子樂大怒，密謀反擊……黃智賢、嘉瑜冷戰，只從友人口中得知對方消息，二人似乎有緣無分。陳展鵬發現林夏薇渴望結婚，醒覺不應再被調查殺虎案耽誤人生……近來連續發生多宗企業被駭客勒索的案件，馮盈盈根據犯案木馬程式，懷疑駭客與入侵陳展鵬汽車電腦系統者，可能是同一人！
《逆天奇案》第二十集劇情劇透 (05/28)陳展鵬調查女星失蹤案
子樂有着不堪回首的童年，父母不和，母親早逝，自此只願投入自己的電腦世界內；及後一宗交通意外，令子樂與尤麗邂逅……陳展鵬受命調查女星方嵐失蹤案，其住所保安系統嚴密，她卻無聲無息地消失。馮盈盈收到朋友截圖，懷疑方嵐遭Dark Web玩家擄走，並於網上直播大玩「另類遊戲」。陳展鵬與馮盈盈使計引出觀看過方嵐直播之人，打開了線索，發現直播最後將有一場「重頭戲」。