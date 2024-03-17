逆天奇案2｜30集劇情曝光 眾星雲集演員陣容令人期待
《逆天奇案2》 演員陣容 ：
全劇30集陣容鼎盛，今輯劇情承接上集時空發展，有不少資深演員加盟，其中梁小冰與陳嘉輝再度合作令人期待！演員陣容包括： 陳展鵬｜林夏薇｜方力申｜黃智賢｜蔣祖曼｜張頴康｜劉佩玥｜馮盈盈｜高鈞賢｜李國麟｜海俊傑｜董敬文｜容天佑｜趙璧渝｜林子超｜朱滙林｜ 張子丰｜ 關嘉敏｜ 李啟傑｜ 麥玲玲｜ 李龍基
《逆天奇案2》眾星客串名單 ：
炎明熹、梁小冰、黃韻材、姜大偉、羅孝勇、尹 光、鄭俊弘、菊梓喬、林景程，郭柏妍、黃庭鋒、羅毓儀等
《逆天奇案2》劇情曝光故事大綱：魏子樂遙控犯案破壞香港
《逆天奇案2》劇情重點1. 承接首輯結局，殘殺飛虎隊的幕後黑手魏子樂（張頴康飾）被判處無期徒刑，他因吸毒過量令腦部受損，要在精神病院度過餘生，事情看似告一段落……
《逆天奇案2》劇情重點2.許浚森（陳展鵬飾）、沈韋力（黃智賢飾）與國際刑警聯手調查一宗跨國罪案，利用超級電腦追尋線索，最後成功破案，危機得以解除。然而，二人發現可疑的加密訊息，當中藏著重大陰謀！原來樂被拘捕前預先將神秘訊息發送至暗網，更把數十億加密貨幣匯出。森與力既要破解加密訊息，阻止樂破壞香港治安，亦要調查其他接連發生的奇案。
《逆天奇案2》劇情重點3.神秘人突然在香港出現，並大肆破壞。為避免同類破壞事件再次發生，森、力與天才教授冠峰聯手調查，期望盡快將神秘人緝拿歸案。峰是國際知名的生物學家，同時精通心理學、資訊科技、人工智能等各個領域，最後成功協助森與力拘捕神秘人。
《逆天奇案2》劇情重點4. 本以為成功結案，卻發現樂的加密訊息與貨幣不止發給一人！危機升級，到底他們能否阻止更大型的破壞事件發生？
方力申唔使同女友備案 無懼同福山雅治比較
同劇的方力申曾與馮盈盈傳過緋聞，他表示與馮盈盈只得一場對手戲，自己亦沒有特別為此向女友申報。他透露其角色是生物教授，與陳展鵬、林夏薇有「三角關係」，方力申更被監製要求減肥:「就係冇一場戲俾我騷肌，如果加一場戲畀我，就會好快瘦到！」方力申演教授幫手查案，被拿作跟福山雅治所演的《神探伽利略》比較：「我最鍾意俾人講！好多游水學生都擔心我再演敗家仔，怕影響我教練形象，其實我今次演生物學教授，對白蹺口，我要查字典學專業名詞讀音。」
方力申澄清同馮盈盈緋聞
方力申講到與前緋聞女友馮盈盈再度合作，他稱不用向現任女友葉萱備案，他指與馮盈盈從來只係朋友，有次影到他們一齊的相，就變煲水新聞，這個世界紙包不住火。之前他想「包」住女朋友，都被網民爆出來，不認都不可，這些避不到，除非不生活。馮盈盈亦指緋聞好虛無，不怕跟方力申合作，劇中感情線落在高鈞賢身上，今次演專一女友。
郭柏妍演小三與鄭俊弘搞婚外情
郭柏妍透露在劇中飾演一名小三，與人夫鄭俊弘搞婚外情：「本身我喺劇入面嘅角色係做保險，就係因為工作關係搭上咗鄭俊弘，同佢搞曖昧關係，最後搞到佢同佢老婆婚變。其實演呢個角色都有啲難道，因為同自己本身嘅性格好唔同，不過呢個角色都幾特別，因為會有唔同嘅心路歷程，而且喺劇入面同鄭俊弘少不免都會有親熱鏡頭，但相信唔會有尷尬場面出現，始終佢俾我嘅感覺係好似一位哥哥咁。」
梁小冰陳嘉輝第4度夫妻檔合作
已經有26年沒拍無綫劇的小冰今次與老公陳嘉輝再合作，她表示16歲的囝囝非常支持她拍劇。今次在劇中是否演兩夫妻？陳嘉輝表示：「其實我喺劇入面暗戀咗佢好多年，希望可以追到佢。」梁小冰稱上一次與無綫合作已是1998年的《鹿鼎記》，她稱與老公4度合作，陳嘉輝稱今次是很好的機會，可與梁小冰邊拍拖邊拍劇，回味當年二人合作的感覺，並稱夫妻檔合作不會感到壓力。
網民對劇集表示期待：「除咗，方力申，仲有梁小冰同張雷、尹光，期待，有新鮮感舊面孔」、「 人名表！好吸引呀…陳嘉輝梁小冰喎！有番馮盈盈…又有方力申…. 期待中！」
方力申個造型真係幾似「伽利略」喎！
《逆天奇案2》故事大綱：
承接首輯結局，殘殺飛虎隊的幕後黑手魏子樂（張頴康飾）被判處無期徒刑，事情看似告一段落… 許浚森（陳展鵬飾）、沈韋力（黃智賢飾） 與國際刑警聯手調查一宗跨國罪案，利用超級電腦追尋線索，二人發現可疑的加密訊息，當中藏著重大陰謀！原來樂被拘捕前預先將神秘訊息發送至暗網，更把數十億加密貨幣匯出。森與力既要阻止樂破壞香港治安，亦要調查其他接連發生的奇案。 神秘人突然在港出現，並大肆破壞，森、力與天才教授冠峰（方力申飾）聯手調查，期望盡快將神秘人緝拿歸案。
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