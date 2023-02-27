那些我愛過的人｜1-25集大結局劇情、角色介紹 | 林文龍、黃翠如合演
《那些我愛過的人》第1-5集劇情：黃翠如賣保險 演技挑戰有伏線！
《那些我愛過的人》第6-10集劇情：黃翠如誤會林文龍另結新歡
《那些我愛過的人》第11-15集劇情：林文龍亡妻被揭發為呃保險自殺！
《那些我愛過的人》第16-20集劇情：黃翠如林文龍片場遇襲！ 劫後搭上手錶定情
《那些我愛過的人》第21-25集大結局劇情 兇手現身為當年車禍復仇 連詩雅被爆勾姐夫床照
那些我愛過的人｜劇情介紹
2012年大埔優景里一宗嚴重車禍，破壞了兩個家庭，改變了姜煜誠(林文龍飾)、方樂汶(黃翠如飾)的人生。七年後一次交通意外，讓煜誠重遇樂汶，生活仍然有悲有喜。樂汶與妹妹方書文(連詩雅飾)因身邊人逐一離開而鬧僵，沒想到行為怪異的醫生古希晨(馬貫東飾)，卻能直搗問題根源。
樂汶在車禍中誕下雙胞胎，可惜男嬰夭折，七年後，樂汶忙於照顧女兒朱幸而及繼子朱嘉炳(顧定軒飾)，煜誠則一直未能了解獨女姜子優(蘇皓兒飾)的需要。子優和嘉炳因緣走近，共同朋友莫宇謙(李任燊飾)竟為此段關係衍生更多問題，也令當年車禍真相漸漸浮現，樂汶女兒被擄、還收到神秘來電：「你估吓下一個到邊個出事」，眾人亦要再次面臨改變……
那些我愛過的人｜愛情懸疑推理劇情：「估吓下一個到邊個出事」
七年前的車禍至今仍存有不少謎團，命運的再次糾纏會否牽引出線索，令 車禍真相得以浮現，抹去幾位當事人心中的愧疚和悲痛？
那些我愛過的人｜人物角色
姜煜誠（林文龍飾） 健身拳會老闆
方樂汶（黃翠如飾） 保險代理
方書文（連詩雅飾） 婦產科醫生
古希晨（馬貫東飾） 普通科醫生
姜子優（蘇皓兒飾） 林文龍女兒
莫宇謙（李任燊飾）姜子優之暗戀對象
翟威廉方樂汶之亡夫於七年前的車禍中喪生（特別演出）
楊卓娜 姜煜誠之亡妻 於七年前的車禍中喪生（特別演出）
Sabrina（陳自瑤 飾）
那些我愛過的人｜林文龍的息影告別作李佳芯被飛起、陣前易角變成黃翠如
林文龍近年主演的《不懂撒嬌的女人》及《再創世紀》，播出後皆引起迴響，他的演出備受 好評。他繼《再創世紀》後，與監製關樹明再 度合作，本劇更是他息影前最後的演出作品， 實在令人期待。為了符合劇中的拳手角色， 他在開拍前接受密集式訓練，務求以最佳身 形與狀態出現於觀眾面前。 林文龍與黃翠如首度搭檔演出，在劇中飾演 痛失另一半的單親父母，並會有感情戲份。
那些我愛過的人｜馬貫東挑戰自閉症角色 與連詩雅合演醫生情侶
無論是《愛．回家之開心速遞》的「博士」，還是 《金宵大廈》的「偷窺狂」，馬貫東的演出都相當亮眼、非常入屋。今次他飾演患有亞氏保加症的醫生，非常具挑戰性。他在開拍前做了很多資料 搜集，甚至與多名患者見面對話，希望加深對該 病的認識，可見他為了演出做足準備。 連詩雅曾客串演出《使徒行者2》，今次是她正式拍劇的「處女作」，對由歌手跨界演出的她來說是一項新挑戰。她在劇中會與馬貫東發展成情侶 關係，更會獻出螢幕初吻，二人首度合作就已經默契十足，相信這對螢幕情侶將會擦出新火花。
那些我愛過的人｜新面孔加盟 散發青春活力
本劇有多位新生代演員參演，新鮮感十足，當中包括首度參演TVB劇集的As One前成員蘇皓兒和陳苑澄、來自電影圈的李任燊、90後新演員顧定軒等等。多位新面孔加盟本劇，令觀眾耳目一新，再加上「宅男女神」王卓淇、林穎彤、吳業坤等參演，年輕演員青春活力十足，為劇集帶來更多話題和驚喜。
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那些我愛過的人｜主題曲 《小謊言》、片尾曲 《我輸不起》
主題曲 《小謊言》
主唱 連詩雅
片尾曲 《我輸不起》
主唱 HANA菊梓喬
插曲1 《誰是被害者》
主唱 吳若希
插曲2 《拒絕成長》
主唱 戴祖儀、謝東閔
常見問題
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