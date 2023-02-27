那些我愛過的人

那些我愛過的人｜1-25集大結局劇情、角色介紹 | 林文龍、黃翠如合演

劇情
東方新地

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黃翠如、林文龍主演的TVB劇集《那些我愛過的人》共25集劇情，前名《禍後》及《致所有愛過的人》，監製是由HKTV回流無綫的關樹明，前作是《不懂撒嬌的女人》，有說今次劇集是一齣「愛情懸疑推理劇」，角色除了現任亞視CEO林文龍、3年無新劇推出的黃翠如外，也有不少新面孔：

那些我愛過的人 監製： 關樹明、關文深 演員： 林文龍、黃翠如、連詩雅、 馬貫東、陳自瑤、蘇皓兒、 顧定軒、李任燊、黃嘉樂
監製： 關樹明、關文深 演員： 林文龍、黃翠如、連詩雅、 馬貫東、陳自瑤、蘇皓兒、 顧定軒、李任燊、黃嘉樂（圖片來源：無綫電視）

那些我愛過的人》第1-5集劇情：黃翠如賣保險 演技挑戰有伏線！

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那些我愛過的人》第11-15集劇情：林文龍亡妻被揭發為呃保險自殺！

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那些我愛過的人》第21-25集大結局劇情　兇手現身為當年車禍復仇 連詩雅被爆勾姐夫床照

那些我愛過的人｜劇情介紹

2012年大埔優景里一宗嚴重車禍，破壞了兩個家庭，改變了姜煜誠(林文龍飾)、方樂汶(黃翠如飾)的人生。七年後一次交通意外，讓煜誠重遇樂汶，生活仍然有悲有喜。樂汶與妹妹方書文(連詩雅飾)因身邊人逐一離開而鬧僵，沒想到行為怪異的醫生古希晨(馬貫東飾)，卻能直搗問題根源。

樂汶在車禍中誕下雙胞胎，可惜男嬰夭折，七年後，樂汶忙於照顧女兒朱幸而及繼子朱嘉炳(顧定軒飾)，煜誠則一直未能了解獨女姜子優(蘇皓兒飾)的需要。子優和嘉炳因緣走近，共同朋友莫宇謙(李任燊飾)竟為此段關係衍生更多問題，也令當年車禍真相漸漸浮現，樂汶女兒被擄、還收到神秘來電：「你估吓下一個到邊個出事」，眾人亦要再次面臨改變……

那些我愛過的人 林文龍與黃翠如拍拖之後，意外頻顏發生⋯⋯
林文龍與黃翠如拍拖之後，意外頻顏發生⋯⋯（圖片來源：無綫電視）
《那些我愛過的人》
一宗車禍將原本互不相識的人連結起來， 兩位初出茅蘆的實習醫生文與晨遇到工作上的第一次「生與死」；汶成為單親母親，與繼子和遺腹女兒相依為命；誠痛失妻子，獨力照顧女兒；汶與文姊妹二人變成陌路人。這場意外破壞了兩個家庭和一段感情，留下了 無數難以追溯的疑問。（圖片來源：無綫電視）
《那些我愛過的人》
車禍過後，各人重返生活軌道，本應互不相干，卻在機緣巧合下再次相 會。忙於兼顧家庭和工作的汶重遇誠，二人發展成朋友。當年的兩位實習 生如今已經是獨當一面的醫生，文向來做事精準冷靜，重遇天才醫生晨後 卻大失方寸。這場突如其來的重遇，到底是偶然，還是因果主宰的天意？（圖片來源：無綫電視）

那些我愛過的人｜愛情懸疑推理劇情：「估吓下一個到邊個出事」

七年前的車禍至今仍存有不少謎團，命運的再次糾纏會否牽引出線索，令 車禍真相得以浮現，抹去幾位當事人心中的愧疚和悲痛？

那些我愛過的人 七年前的車禍至今仍存有不少謎團，命運的再次糾纏會否牽引出線索，令 車禍真相得以浮現，抹去幾位當事人心中的愧疚和悲痛？
（圖片來源：無綫電視）

那些我愛過的人｜人物角色

姜煜誠（林文龍飾） 健身拳會老闆

那些我愛過的人 外型壯健、頗具魅力。誠本是有著理想的職業 拳手，然而退役後為了生計，變成取巧斂財的 拳會老闆。誠的妻子蔡敏蕙（楊卓娜飾）在七年 前因車禍喪生，自此誠獨力養大女兒姜子優（蘇 皓兒飾），二人相依為命。
外型壯健、頗具魅力。誠本是有著理想的職業 拳手，然而退役後為了生計，變成取巧斂財的 拳會老闆。誠的妻子蔡敏蕙（楊卓娜飾）在七年 前因車禍喪生，自此誠獨力養大女兒姜子優（蘇 皓兒飾），二人相依為命。（圖片來源：無綫電視）

方樂汶（黃翠如飾） 保險代理

那些我愛過的人 汶擁有一顆仗義和善良的心。七年前一宗車禍 奪去了丈夫朱瀚輝（翟威廉飾）的性命，自此汶 獨力照顧患有心臟病的女兒及繼子。凡事爭分 奪秒，事事以子女為先，更為此投身保險工作， 希望能騰出時間照料他們。
汶擁有一顆仗義和善良的心。七年前一宗車禍 奪去了丈夫朱瀚輝（翟威廉飾）的性命，自此汶 獨力照顧患有心臟病的女兒及繼子。凡事爭分 奪秒，事事以子女為先，更為此投身保險工作， 希望能騰出時間照料他們。（圖片來源：無綫電視）

方書文（連詩雅飾） 婦產科醫生

那些我愛過的人 天資聰敏、品學兼優、充滿自信，是位出類拔 萃的婦產科醫生。工作上百般挑剔，嚴己律人， 令同事對她既敬且畏。文與姐姐汶因一件往事 而關係疏離，縱使文及後主動親近，汶卻刻意 躲避，將文拒諸門外。
天資聰敏、品學兼優、充滿自信，是位出類拔 萃的婦產科醫生。工作上百般挑剔，嚴己律人， 令同事對她既敬且畏。文與姐姐汶因一件往事 而關係疏離，縱使文及後主動親近，汶卻刻意 躲避，將文拒諸門外。（圖片來源：無綫電視）

古希晨（馬貫東飾） 普通科醫生

那些我愛過的人 晨雖為亞氏保加症患者，個性固執、過度理智， 說話精簡直接，不喜歡與人對視，但為人直率 可愛。有著高明的醫術、獨特的眼光，卻不懂 人情世故，經常在不適當的場合中向病者講解 病情，令病者大感尷尬。
晨雖為亞氏保加症患者，個性固執、過度理智， 說話精簡直接，不喜歡與人對視，但為人直率 可愛。有著高明的醫術、獨特的眼光，卻不懂 人情世故，經常在不適當的場合中向病者講解 病情，令病者大感尷尬。（圖片來源：無綫電視）

姜子優（蘇皓兒飾） 林文龍女兒

《那些我愛過的人》1-25集愛情懸疑推理劇情、角色介紹 | 林文龍、黃翠如合演 《不懂撒嬌》監製新劇
（圖片來源：無綫電視）

莫宇謙（李任燊飾）姜子優之暗戀對象

那些我愛過的人
（圖片來源：無綫電視）

翟威廉方樂汶之亡夫於七年前的車禍中喪生（特別演出）

那些我愛過的人 翟威廉
（圖片來源：無綫電視）

楊卓娜 姜煜誠之亡妻 於七年前的車禍中喪生（特別演出）

《那些我愛過的人》1-25集愛情懸疑推理劇情、角色介紹 | 林文龍、黃翠如合演 《不懂撒嬌》監製新劇
楊卓娜又喊⋯⋯（圖片來源：無綫電視）

Sabrina（陳自瑤 飾）

那些我愛過的人 陳自瑤飾演一個女強人，角色與馬貫東有感情線，愛慕林文龍
陳自瑤飾演一個女強人，角色與馬貫東有感情線，愛慕林文龍（圖片來源：無綫電視）

那些我愛過的人｜林文龍的息影告別作李佳芯被飛起、陣前易角變成黃翠如

林文龍近年主演的《不懂撒嬌的女人》及《再創世紀》，播出後皆引起迴響，他的演出備受 好評。他繼《再創世紀》後，與監製關樹明再 度合作，本劇更是他息影前最後的演出作品， 實在令人期待。為了符合劇中的拳手角色， 他在開拍前接受密集式訓練，務求以最佳身 形與狀態出現於觀眾面前。 林文龍與黃翠如首度搭檔演出，在劇中飾演 痛失另一半的單親父母，並會有感情戲份。

《那些我愛過的人》1-25集劇情、角色介紹 | 林文龍、黃翠如合演 《不懂撒嬌》監製新劇
（圖片來源：無綫電視）
那些我愛過的人 黃翠如「升級」當人母的同時，亦挑戰沉重的內心戲，方樂汶一角既過著兼顧工作和家庭 的勞碌人生，更承受著失去摰愛的傷痛，此角與她以往的角色很不同，她將會展現不同 面貌，為觀眾帶來新鮮感。
黃翠如「升級」當人母的同時，亦挑戰沉重的內心戲，方樂汶一角既過著兼顧工作和家庭 的勞碌人生，更承受著失去摰愛的傷痛，此角與她以往的角色很不同，她將會展現不同 面貌，為觀眾帶來新鮮感。（圖片來源：無綫電視）

那些我愛過的人｜馬貫東挑戰自閉症角色 與連詩雅合演醫生情侶

無論是《愛．回家之開心速遞》的「博士」，還是 《金宵大廈》的「偷窺狂」，馬貫東的演出都相當亮眼、非常入屋。今次他飾演患有亞氏保加症的醫生，非常具挑戰性。他在開拍前做了很多資料 搜集，甚至與多名患者見面對話，希望加深對該 病的認識，可見他為了演出做足準備。 連詩雅曾客串演出《使徒行者2》，今次是她正式拍劇的「處女作」，對由歌手跨界演出的她來說是一項新挑戰。她在劇中會與馬貫東發展成情侶 關係，更會獻出螢幕初吻，二人首度合作就已經默契十足，相信這對螢幕情侶將會擦出新火花。

《那些我愛過的人》1-25集愛情懸疑推理劇情、角色介紹 | 林文龍、黃翠如合演 《不懂撒嬌》監製新劇
（圖片來源：無綫電視）
《那些我愛過的人》1-25集愛情懸疑推理劇情、角色介紹 | 林文龍、黃翠如合演 《不懂撒嬌》監製新劇
（圖片來源：無綫電視）

那些我愛過的人｜新面孔加盟　散發青春活力

本劇有多位新生代演員參演，新鮮感十足，當中包括首度參演TVB劇集的As One前成員蘇皓兒和陳苑澄、來自電影圈的李任燊、90後新演員顧定軒等等。多位新面孔加盟本劇，令觀眾耳目一新，再加上「宅男女神」王卓淇、林穎彤、吳業坤等參演，年輕演員青春活力十足，為劇集帶來更多話題和驚喜。

那些我愛過的人 蘇皓兒和顧定軒
蘇皓兒和顧定軒（圖片來源：無綫電視）
《那些我愛過的人》1-25集愛情懸疑推理劇情、角色介紹 | 林文龍、黃翠如合演 《不懂撒嬌》監製新劇
（圖片來源：無綫電視）
《那些我愛過的人》1-25集愛情懸疑推理劇情、角色介紹 | 林文龍、黃翠如合演 《不懂撒嬌》監製新劇
（圖片來源：無綫電視）

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（圖片來源：蘇皓兒IG）

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那些我愛過的人 yo
（圖片來源：陳自瑤IG）

那些我愛過的人｜主題曲 《小謊言》、片尾曲 《我輸不起》

主題曲 《小謊言》

主唱 連詩雅

片尾曲 《我輸不起》
主唱 HANA菊梓喬

插曲1 《誰是被害者》
主唱 吳若希

插曲2 《拒絕成長》
主唱 戴祖儀、謝東閔

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：無綫電視

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