那年盛夏我們綻放如花｜一文睇清首周劇透 死亡遊戲緊湊刺激又血腥
那年盛夏我們綻放如花｜劇情簡介
故事以一群高中生為主，他們的夏日原本平靜無波，但在暑假即將結束時，這一切都驟然改變。一名神秘的自稱為Admin的人，突然將這些高中生加入到一個名叫「已讀不回死全家」的奇異群組中，從而展開了一場恐怖而危險的「死亡遊戲」。遊戲的規則是，若他們未能迅速地回覆群組中的訊息，便會面臨死亡的威脅。這場遊戲不僅考驗著他們的勇氣和智慧，更是對友情的極大考驗。
那年盛夏我們綻放如花｜首周1-5集劇情劇透
那年盛夏我們綻放如花｜第1集劇情劇透（8/28）
何晞賢 (歐鎮灝 飾) 是個平凡不已，無憂無慮的高中生，正在享受畢業前最後一個暑假。臨近假期尾聲，何晞賢回校參加生涯規劃對談，如常與好友Billy (蔡承恩 飾)、允仔 (葉振弘 飾) 及Elaine(余子穎 飾) 打打鬧鬧，半推半就之下，準備向心儀已久的女同學陳佩珊 (葛綽瑤 飾) 表白。
此時，6A班被全數加進「已讀不回死全家」群組，來歷不明的Admin更發佈遊戲規則，所有違反規則的同學均當場離奇慘死；只有找出四名目標人物，才能把遊戲結束。眾人驚魂甫定之際，一群身份神秘的黑衣人來到學校，把眾人禁錮後逐一問話。習已為常的生活瞬間消亡；恐懼及懷疑開始在眾人內心綻放…
那年盛夏我們綻放如花｜第1集劇照：
那年盛夏我們綻放如花｜第2集劇情劇透（8/29）
楊悅盈 (邱彥筒 飾) 以身犯險，想替大家找出規則漏洞保命。沒想到她賭上性命，換來的結果卻被Admin瞬間封殺掉；而她不顧危險的舉動，反惹來其他同學的懷疑。楊悅盈別無他法，唯有一邊承受同儕的質疑，一邊繼續與Admin周旋。與此同時，MTCC總裁Ivan(陸駿光 飾) 亦發現學校發生的死亡事件，與他們公司一項被盜用的科技相關，遂命下屬調查事件；Jessica(王丹妮 特別演出) 發現盜用科技的犯人「Admin」，就藏身於6A班之中…
楊悅盈向同學透露，她懷疑Admin就是早前因被欺凌而退學的羅彥輝 (李嘉毅 飾)，四名欺凌者就是「目標人物」。不過同學們群情洶湧，誣蔑她為Admin同伙，想將她當場處決。何晞賢不齒這種盲目獵巫的行為，卻只能眼白白目睹她陷於水深火熱之中…
那年盛夏我們綻放如花｜第2集劇照：
那年盛夏我們綻放如花｜第3集劇情劇透（8/30）
Elaine與羅彥輝的一次誤會，是引致他被Billy等人欺凌的導火線。惶恐不安之間，Elaine接收到Admin的特別任務：於限時內說服同學「Admin = 羅彥輝」。Elaine因此與Billy衝突漸生，何晞賢被夾在中間，兩面不是人。與此同時，楊悅盈只想直迫核心，嘗試與羅彥輝見面；石曉陽 (張毓軒飾) 一心清除目標人物，向同學們表明立場；Billy等人被迫入絕境，亦開始伺機而動。時限將至，Elaine必需作出艱難的抉擇：到底要向全班坦承過錯，還是繼續戴上正直不訶的面具，將Billy等人推下深淵？何晞賢看著昔日的好友反目，出言相勸，反被石曉陽責罵他搖擺不定，讓何晞賢的無力感越發沉重…
那年盛夏我們綻放如花｜第3集劇照：
那年盛夏我們綻放如花｜第4集劇情劇透（8/31）
Billy與他的伙伴們被認定為「目標人物」，飽受壓力。盛怒的他們以暴力脅逼石曉陽，想讓他放棄清除目標人物的主張，反而使石曉陽針對四人的決心更為牢固…
何晞賢得到姊姊何晞媛 (陳穎欣飾) 鼓勵，鼓起勇氣要制止Billy的暴行。Billy在班會中想改變風向，讓6A班集中火力對付疑似為Admin的羅彥輝，實乃高材生柯志恆 (張迪文飾) 的主意；何晞賢與石曉陽站在同一陣線，與Billy及柯志恆發生衝突。Jessica暗中調查Admin身份，一直毫無寸進，更惹起了Ivan的疑心。同樣嘗試找出Admin的楊悅盈，獨自來到羅彥輝家中，卻赫然發現一個能顛覆整個班會走向的事實…
那年盛夏我們綻放如花｜第4集劇照：
那年盛夏我們綻放如花｜第5集劇情劇透（9/1）
區家純 (許月湘 飾) 膽小懦弱、孤立無援，柯志恆對於自己失誤害死同學，感到無比自責，兩顆心越走越近。何晞賢與張允行嘗試代替Billy，團結同學解決紛爭，但只能無奈看著大家分崩離析，陷入互相懷疑的絕境，只剩楊悅盈及陳佩珊與他們同一陣線。柯志恆向區家純伸出援手，想與她一同渡過這場死亡遊戲。也許為了生存，也許為了尋求慰藉，總之區家純在幾番掙扎後，接受了柯志恆的好意…死亡陰影繼續籠罩6A班，不過在Jessica鍥而不捨之下，終於查出Admin的真面目，原來與她曾經參與的研究項目「SPECTRE」牽連甚深…
那年盛夏我們綻放如花｜第5集劇照：
那年盛夏我們綻放如花｜由陳健朗執導大膽選用新演員
《那年盛夏我們綻放如花》由陳健朗執導，他不僅大膽選用不少年輕新演員，於正式拍攝前他更特別邀請資深演員張錦程及戲劇導師李頊珩設計了8課工作坊給演員，讓他們更容易投入角色、更快進入狀態。Marf邱彥筒首次拍電視劇，直言工作坊對她幫助很大，還透露導演要她「交功課」：「導演叫我睇完每集劇本之後寫『情緒日記』俾佢，記錄當刻嘅感受，同時都令我加深對角色嘅認識。」
那年盛夏我們綻放如花｜Marf邱彥筒首次拍劇驚喜發現原著作者另一身份
《那年盛夏我們綻放如花》改編自網絡小說《已讀不回死全家》，Marf得知自己有幸飾演楊悅盈一角後，立刻上網找原著來看。她一看就已經很喜歡故事，而且非常欣賞作者，希望可以與他見面。於是在某天拍攝時，Marf終於鼓起勇氣問其中一位工作人員可否邀請作者到現場探班，豈料出現搞笑場面，工作人員竟然回答：「我咪就係個作者囉！」令Marf驚喜萬分。
那年盛夏我們綻放如花｜線上看
ViuTV線上看：請按此
那年盛夏我們綻放如花｜預告片
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！