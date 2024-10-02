金宵大廈 劇情

金宵大廈劇情重溫 線上看｜20集結局TVB全劇透！每晚劇情預告即時更新

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《金宵大廈》劇情重溫｜2019年開播，無綫選擇在2024年由9月21日周六晚上起每晚重播（包括星期一至五晚）《金宵大廈》集結轉世、因果、懸疑於一身的時裝穿越。該劇由葉鎮輝監製、羅佩清擔任編審，陳山聰及李施嬅領銜主演，並有高海寧、張曦雯、譚凱琪及劉江等聯合演出。故事圍繞一棟充滿詭異的大廈，展開一段跨越前世今生的愛戀。

《金宵大廈》劇情線上看｜單元故事劇情及演員目錄

《金宵大廈》劇情更新 重播單元故事劇透

金宵大廈的故事從蕭偉明（陳山聰飾）被辭退後開始，他在一位老闆的介紹下來到金宵大廈當看更。在這裡，他遇到了與夢中旗袍女子長相相同的空姐Alex（李施嬅飾）。蕭偉明試圖接近Alex，了解彼此之間的關聯。與此同時，金宵大廈內怪事連連，不斷上演著其他住客的人生及奇幻故事。蕭偉明更發現Alex竟是一個殘影，而六十年代金宵舞廳的舞女CoCo（李施嬅分飾），夢見自己未來當了空姐，戀上與夢中男子外貌相同的警察劉旭輝（陳山聰分飾），奇夢還被書店主人林若思（張彥博飾）寫成小說。蕭偉明一路追查，意外發現這本舊小說，驚悉自己與Alex有一段撲朔迷離的宿世情緣……

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《金宵大廈》劇情緊湊，每兩集組成一個離奇案件，十個單元環環相扣，懸疑詭祕的外殼下暗藏人情冷暖，令整個故事富有靈魂，觸動觀眾。自2005年播出的《奇幻潮》後，十幾年沒有再出現同類型單元劇，因此該劇播出後叫好又叫座，李施嬅除了於《萬千星輝頒獎典禮2019》獲得「最受歡迎電視女角色」獎，還和入行逾20年首次擔正第一男主角的陳山聰，勇奪「最受歡迎電視拍檔」。至於貫穿整部劇的主題曲《今宵多珍重》，至今亦令人念念不忘。

第1－2集《夢》單元故事劇情｜主角：黃文意｜方紹聰

金宵大廈劇情｜第1集

商場保安蕭偉明（陳山聰）因開罪上司被辭退，得維修手機店老闆膠罐介紹，當上金宵大廈看更。阿蕭處理投訴時誤會空姐住客Alex是鳳姐，被她戲弄。碰巧Alex（李施嬅）的男友Jack到訪，阿蕭方知被耍。導遊水哥不滿大廈鼠患嚇倒遊客，跟阿蕭口角。另一邊廂，三名劫匪計劃打劫錶舖，其中劫匪彭彭卻誤打誤撞，被出租女友小魚錯認為客人。阿蕭回想經常夢見的黑貓與旗袍女子，發現跟現實似曾相識，分神下與Alex碰撞，阿蕭故意刺中她的感情痛處報復。

金宵大廈劇情｜第2集

阿蕭到佳爺的小食店，向佳爺查探金宵大廈的事，碰到食客蔡San因被出租女友爽約而大發牢騷。小魚跟彭彭在金宵大廈的賓館租房談情，彭彭意外發現小魚是出租女友，一怒之下殺死小魚。Alex意外被困升降機，阿蕭隔着升降機門開解她，二人更談起心事。升降機開門，二人赫然發現各身處不同樓層！阿蕭、Alex意外闖進金宵大廈地庫的荒廢舞廳，捲入劫案，怪事接踵而來，失常的彭彭將Alex當成小魚，阿蕭為救Alex受槍傷……

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第3－4集《嬰》單元故事劇情｜主角：趙希洛｜葉凱茵

金宵大廈劇情｜第3集

阿蕭傷癒復工，在金宵舞廳撞見賓館老闆Yuki，向她探問有關舞廳的故事。阿蕭再次夢見與Alex容貌相同的女子，並隨夢到經常推着密封嬰兒車的何太單位……何太在健康院遇到新朋友徐太，並自薦當其兒子的保母。徐太跟丈夫及奶奶對育兒有分歧，得何太好言開解，徐太感激。阿蕭發現黑貓緊盯何太的單位，單位內還傳出斬物件聲，頓感怪異。何太對徐家照顧周道，徐太見家人對她信任有加，漸感不是味兒，還整日心緒不寧，怪事連生……

金宵大廈劇情｜第4集

徐太向丈夫直指何太行為怪異，卻遭丈夫及奶奶指責，深深不忿，跟蹤何太到金宵大廈。另一邊廂，Alex向林老師問及阿蕭，林老師卻指阿蕭是Alex的剋星，勸她遠離阿蕭。徐太登上何太的單位，竟發現何太兒子的骨灰，頓時明白何太憶子成狂，想將兒子據為己有。徐太搶回兒子，惜被當作瘋婦……阿蕭告訴Alex經常夢見她，卻被當成笑話；經歷劫案，二人關係漸漸拉近。Alex執勤休息時，夢見兩名舞女，赫見自己亦是舞女裝扮……
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第5－6集《娃》單元故事劇情｜主角：鄧佩儀｜黃子雄

金宵大廈劇情｜第5集

佳爺誤當南亞裔警員Raj是賊，請他到小食店賠罪。原來Raj是佳爺女兒晴晴的男友，Raj更給晴晴求婚驚喜，唯佳爺被蒙在鼓裡。阿蕭夢見Alex遇險，碰巧收音機正播出飛機失蹤的消息，大為緊張。晴晴赫然發現父親有玩性愛娃娃的僻好，請求Yuki幫助，另一邊廂，佳爺意外看到Raj跟晴晴的求婚片段，大怒。佳爺反對晴晴跟Raj拍拖，二人大吵一番，晴晴突然拉出性愛娃娃，佳爺晴天霹靂。晴晴私自將性愛娃娃棄掉，誰知……

金宵大廈劇情｜第6集

阿蕭在垃圾堆發現神情怪異的晴晴，着Raj接走她。Raj以為自己給晴晴壓力，對她百般遷就，又與她到公園談心，晴晴竟突然要求性行為。阿蕭在金宵舞廳重遇Alex，驚喜萬分。Alex突然聽到哭聲，二人隨聲至垃圾堆，發現性愛娃娃，娃娃竟「自稱」是晴晴……佳爺搬走娃娃時撞見Yuki，說起被太太背叛的往事，自覺虧欠晴晴，遂致電晴晴，承諾棄掉娃娃，晴晴聞言竟傷心起來……Alex應阿蕭約會看流星，二人感情邁進一步。

金宵大廈 劇情 鄧佩儀在《金宵大廈》著住粉紅女僕裝扮「Mary」 一角，一度成為熱話。
鄧佩儀在《金宵大廈》著住粉紅女僕裝扮「Mary」 一角，一度成為熱話。

第7－8集《鴉烏》單元故事劇情｜主角：高海寧｜陳嘉輝

金宵大廈劇情｜第7集

金宵大廈住客東東失蹤，其母周小惠大發雷霆，Mia、膠罐等將責任推到阿蕭身上。原來東東躲藏在林老師的書店，其間發現一本殘舊書籍，好奇之際，林老師突然出現。夜裡，書店離奇傳出巨響……阿蕭偷畫Alex的畫像，被Alex發現，二人閒聊間聽到陣陣怪聲，隨聲發現東東……東東父親陳忠廣與妻子關係惡劣，但為了東東的名校面試，暫放下芥蒂。Alex與阿蕭為尋黑貓到天台，阿蕭鼓起勇氣，坦告Alex是他的夢中情人。

金宵大廈劇情｜第8集

忠廣在名校面試時失儀，東東亦表現失準，夫妻為此大吵一頓。小惠回家見忠廣買醉，東東失蹤。忠廣、小惠遍尋東東下落，竟發現除了Alex，眾人皆忘記東東，連東東存在的證據亦消失。眾人翻查閉路電視，發現東東獨自在地牢玩乒乓球間，被一身影捉拿後消失。忠廣與小惠在地牢模仿東東打乒乓球，企圖引出身影，卻進入了異度空間。身影出現，帶夫妻回到名校面試之日……Alex感慨東東的經歷，阿蕭帶同黑貓安慰，還向她深情表白。

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第9－10集《異夢》單元故事劇情｜主角：尹詩沛｜張彥博｜李施嬅

金宵大廈劇情｜第9集

六十年代，金宵舞廳當紅大班CoCo經常在夢中與一男人親熱，以及夢見一隻黑貓，夢裡一名看更道出連串怪事，書店老闆林哥仔將奇夢結集成書。舞女莎莎失蹤，眾舞女猜測莎莎得罪狐仙，又提起金宵大廈的邪門事。CoCo被黑貓引至樓梯間，忽見牆上浮現狐仙影子。CoCo在舞廳被郭探長欺負，得警察劉旭輝解圍，二人惺惺相惜。CoCo被賊人入屋卻無財物損失，旭輝認為與莎莎失蹤一事有關。水塘發現腐屍，CoCo、旭輝往認屍……

金宵大廈劇情｜第10集

旭輝借拜祭莎莎之名，與CoCo再到莎莎婆婆家中，引芳芳與莎莎現身。莎莎和盤托出製造死亡假象的來龍去脈，CoCo同情二女，請求旭輝放過她們；然而旭輝找莎莎卻另有目的……莎莎以黑道大哥雄哥所送的佛牌答謝CoCo，旭輝發現佛牌內有乾坤。二人在儲物櫃找到巨額贓款，驚喜萬分，並在賭場大有斬獲，二人情愫漸生。另一邊廂，莎莎、芳芳被雄哥手下狗強逼問贓款下落。黑貓引領旭輝到天台，看見狗強脅持着CoCo……

第11－12集《洞》單元故事劇情｜主角：馬貫東｜歐陽巧瑩

金宵大廈劇情｜第11集

宅男李家俊成為Alex的新鄰居，阿蕭緊張地去探個究竟。家俊發現牆上有一洞，能望通隔壁。Alex失約，阿蕭向Mia詢問Alex在何處，Mia卻表現驚訝。Mia直播做瑜伽時，聽到Alex的呼喚後失手大出洋相，遭網民惡意攻擊。家俊從洞中得知隔壁就是Mia，於是密密監視她，並在網上揭穿她的真面目。Alex走進Mia房間，赫然發現牆上有一隻「眼」……時間忽又又回到六十年代，CoCo夢見牆上出現「眼睛」，林哥仔替她解奇夢。

金宵大廈劇情｜第12集

家俊為商場活動擔任設計被上司壓價，怒上心頭；這時他看到Mia造作地接近當紅KOL，看不過眼，在網上摧毀Mia。Mia被網民謾罵，於是直播自己真實一面並道歉。Mia做回自己追逐歌手夢，但在海選其間收到母親來電，夜裡便醉醺醺的誤進家俊的房間，還訴說與母親的感情，家俊對傷害Mia感內疚。Mia參加選拔，成功到韓國受訓。阿蕭向Mia問起Alex，得知Alex當日登上早前失聯的客機，即慌張地翻看閉路電視……

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第13－14集《金丁》單元故事劇情｜主角：陸永｜譚凱琪

金宵大廈劇情｜第13集

蔡San於婚宴重遇前女友方家敏，家敏努力掩飾仍是單身，又無意間得知曾與蔡San有過一夜情的女生，之後都嫁個有錢人。Alex睡覺時驚醒，發現地上有水不斷湧出，驚慌求助阿蕭，阿蕭卻見地上是乾的。林老師從閉路電視見阿蕭往找Alex，又發現他畫了CoCo畫像，生疑，引他到金宵舞廳。阿蕭望着氣槽，忽然頭痛欲裂，接着浮現連串畫面後暈倒……眾女都希望利用蔡San「性交轉運」，水哥還利用他吸引團友，連家敏也心動……

金宵大廈劇情｜第14集

蔡San發現家敏想利用他「性交轉運」，二人鬧翻。蔡San因不想拖欠家敏，再與她上床，其後家敏遇上富二代蕭公子。Alex夢見飛機失事，驚醒後赫見書店內水如泉湧。蔡San到賓館退租，發現家敏在房內。原來家敏為蔡San拒絕蕭公子求婚，二人重歸於好。Alex驚悉自己不能走出金宵大廈，其他人亦看不到她，慌亂不已。阿蕭強抑痛苦安慰她，二人隨黑貓到舞廳，阿蕭打開氣槽，一只流星心口針，一串夢，揭開一段宿世情緣……

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第15－16集《美魔女》單元故事劇情｜主角：康華｜袁潔儀｜黃祥興

金宵大廈劇情｜第15集

Yuki驚覺年老色衰，碰巧她親睹一位滿面皺紋的女士，見過中醫師後回復年輕，遂請醫師幫助。阿蕭回想與Alex在金宵大廈的經歷，悲從中來，在天台遇見林老師，哀悼Alex，又追問CoCo、旭輝之身份。阿蕭向Yuki查探金宵舞廳的過去，期間Yuki在舞廳一個箱裡找到母親的鏡盒，並憶起母親的囑咐。Yuki衰老不少，卻陶醉於自己的容貌……林老師走進Alex的房間，感慨萬分，阿蕭追問關於Alex與他的前世情緣。

金宵大廈劇情｜第16集

六十年代金宵舞廳，舞女萍萍整日陶醉鏡盒中自己的容貌，行為瘋瘋癲癲。雄哥出獄後到舞廳，萍萍招呼雄哥時被打至破相。雄哥又脅持CoCo到天台質問贓款所在……萍萍破相後愈見瘋癲，遺失鏡盒後更是失控。五十年後，鏡盒落在Yuki手上。眾人詫異Yuki外表衰老卻自覺青春貌美，水哥揭發驚人真相……阿蕭在書店發現CoCo及旭輝的合照，回想夢境，遂追問林老師有關二人的過去。阿蕭到天台尋找線索，卻被困水箱。

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第17－18集《Simone》單元故事劇情｜主角：張曦雯｜林子善｜林夏薇

金宵大廈劇情｜第17集

被困的阿蕭迷糊間浮現旭輝中槍墮海的情境。膠罐在天台修理天線時聽到水箱有聲，同時手機程式Simone道出遊戲「奇幻大廈」情節，遂打開水箱發現阿蕭。阿蕭獲救，與林老師發生激烈爭執，林老師怒炒阿蕭。膠罐遇見女神張曦雯，無意中教她玩「奇幻大廈」遊戲，得她邀約打機，更一起「進入」遊戲打喪屍。阿蕭到大學找潘朵拉教授，探究「奇幻大廈」與金宵大廈怪事的關聯，發現一本小說《夢遊》，情節跟他與Alex的經歷不謀而合。

金宵大廈劇情｜第18集

膠罐與曦雯再一起打機，表現超凡默契。膠罐約會曦雯，緊張問Simone意見。二人相約消夜，曦雯表露真性情，二人成為交心好友。林老師醉酒夢回六十年代，CoCo告知將與旭輝遠走高飛，林哥仔不捨，答應幫二人拍照留念。曦雯與膠罐打機時現分歧，留下膠罐單打獨鬥。曦雯突然到金宵大廈邀膠罐打機，向他道歉後卻直斥他以偷拍片段作威脅。膠罐愕然，發現這一切都是Simone所為，還將二人推向險境，膠罐為保護曦雯孤注一擲……

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第19－20集《夢遊》單元故事劇情｜主角：李施嬅、陳山聰

金宵大廈劇情｜第19集

林老師被引至舞廳，阿蕭直斥他因愛成恨殺掉CoCo，他反指旭輝是CoCo之死的始作俑者。阿蕭哀求黑貓讓他見Alex，隨即夢見旭輝冒險在郭探長與潮州立的交易中偷龍轉鳳，又與CoCo在書店躲避雄哥追殺。可是最後旭輝竟為錢，間接害死CoCo，自己亦中槍墮海！阿蕭醒來，悲痛欲絕，此時Alex浮現……阿蕭內疚不已，迷糊間意外墮海後，發現在生死邊緣或可穿越時空，阻止悲劇發生，苦求林老師幫助，夢回旭輝死前那一夜……

金宵大廈劇情｜第20集

旭輝、CoCo、林哥仔在碼頭對付雄哥手下期間，林哥仔意外暈倒。旭輝、CoCo欲乘船逃走時，雄哥追到，並槍傷CoCo，誰知怪事出現……阿蕭醒來，驚悉旭輝與CoCo之死真相。阿蕭發現金宵大廈的人事有異，驚覺時空改變了，求林老師再助他一次，讓他再入夢救CoCo，林老師拒絕。阿蕭獨自跳進天台水箱，夢回六十年代，展開拯救CoCo計劃……回到現代，金宵大廈各住客的命運都起了變化，包括Alex和阿蕭……

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金宵大廈 劇情 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：金宵大廈劇情

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