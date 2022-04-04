金宵大廈2｜于洋被鋼飲管奪命原來真有其事 李施嬅首集出浴勁養眼！

《金宵大廈2》第一個單元名為〈七樓半〉，講述主角Ella（李施嬅飾）意外地走進金宵大廈的7樓半，遇見似乎是不同空間的殯儀業三爺孫，于洋、鄭子誠以及曾展望，當中患有糖尿病的于洋在第一集更因用鋼飲管飲珍珠奶茶而送命……