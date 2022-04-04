金宵大廈2｜于洋被鋼飲管奪命原來真有其事 李施嬅首集出浴勁養眼！
《金宵大廈2》第一個單元名為〈七樓半〉，講述主角Ella（李施嬅飾）意外地走進金宵大廈的7樓半，遇見似乎是不同空間的殯儀業三爺孫，于洋、鄭子誠以及曾展望，當中患有糖尿病的于洋在第一集更因用鋼飲管飲珍珠奶茶而送命……
于洋與好友訂長命契分單位
〈七樓半〉的故事起源，是陳生力（于洋 飾）於60年代與白威（陳狄克 飾）及另彍兩名友人以長命契方式購入一個單位，並約定誰人死去後，其業權就會自動轉移到生者手上，惟仍然在生的只剩下生力和白威，而單位的價值已經起過一千萬。
于洋被鋼飲管奪命
另句話說，只要白威一死，單位的業權就會自動交由生力所有，故此，生力、兒子喜力（鄭子誠 飾）和孫子健力（曾展望 飾）每日都希望白威早日歸西，加上白威已病入膏肓命不久矣，三爺孫以為穩陣獨攬單位業權，卻因為于洋貪飲之過，被自己打算用作飲用珍珠奶茶的鋼飲管奪命。但為了「鬥長命」，喜力竟然利用奇門異術將已死去的生力變成行得走得的活死人！
鋼飲管奪命真有其事
雖然劇入面洋被鋼飲管奪命相當離奇，但原來現實世界中真實發生過！有網民發現一單在2019年於不英國發生的舊聞，內容講述一名老婦不慎跌倒之後，手中飲料瓶上的不鏽鋼飲管直插其眼睛，更插穿大腦位置，造成創傷性的腦損傷致死！該名60歲女老婦為退休練馬師，名為Elena Struthers-Gardner，事發當日她正在廚房，手執罐杯並配以一支約長25cm的不鏽鋼飲管，不慎跌倒後飲管通過左眼直插大腦控制呼吸的區域，在送院中途已經停止呼吸。