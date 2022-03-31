金宵大廈2｜劇情。第五單元〈對倒〉（第9－10集）｜趙希洛｜阮兒｜謝東閔
《金宵大廈2》第5單元劇情好關鍵，由趙希洛｜黃建東｜謝東閔飾演，關於金宵大廈平行時空，劇集海報尚未出現，但相信與今輯主題有起承轉合的作用！
金宵大廈2｜1-20集劇情搶先睇：4月4日開播劇透 10個迷離單元故事
《金宵大廈2》第五單元〈對倒〉
趙希洛在第一輯《金宵大廈》飾演何太，是金宵大廈七樓住戶，身份是保姆，在第一輯單元事件《嬰》有重要戲份，並與徐志明（衛志豪）有曖昧關係，角色本於第一輯第4集搬走，但在同系列第17集以「虛擬角色」形態出現在《奇幻大廈》遊戲中，並於上輯第20集的平行時空中以養狗為伴。
至於這單元的黃建東、 謝東閔都是新角色，黃建東早前就劇透分享了其角色「茂李安」被打至腫口腫面的相片：
《金宵大廈2》上輯角色演員回歸 聯手新面孔合演懸疑詭異故事
除了「阿蕭」陳山聰、「Alex」李施嬅，上輯登場的角色演員，如林子善（飾演手機舖店主膠罐）、張彥博（飾演林哥仔）、黃子雄（飾演佳爺）、趙希洛（飾演憶子成狂的何太）等，將會以全新角色與觀眾見面，黑貓「靚寶」亦會再次登場。新加盟的有伍詠薇、胡鴻鈞、丁子朗、湯洛雯、鄭子誠、曾展望、蘇皓兒、郭子豪、趙頌茹、樊亦敏、黃建東等，演出陣容升級！
《金宵大廈2》故事大綱：
Ella（李施嬅飾）與Maurice（陳山聰飾）本是不被看好的一對，Maurice在金宵大廈離奇失蹤，最後雖然被尋回，大難不死卻喪失所有記憶。Ella要解開這個謎，唯有由金宵大廈開始。金宵大廈怪事不斷：誤闖虛擬世界的電競隊、專業賣慘的母女、孰真孰假的綁架故事、長命契約的活死人……遇過種種奇人怪事，Maurice與Ella愛得更轟烈，認定對方為一生所愛。然而，Ella愛上的並非真正的Maurice，而是因為宇宙引力失衡，而出現的另一個他……
《金宵大廈2》金宵大廈載譽歸來｜李施嬅｜陳山聰
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