金宵大廈2｜劇情。第一單元〈七樓半〉于洋被鋼飲管奪命原來真有其事
于洋與好友訂長命契分單位
〈七樓半〉的故事起源，是陳生力（于洋 飾）於60年代與白威（陳狄克 飾）及另彍兩名友人以長命契方式購入一個單位，並約定誰人死去後，其業權就會自動轉移到生者手上，惟仍然在生的只剩下生力和白威，而單位的價值已經起過一千萬。
于洋被鋼飲管奪命
另句話說，只要白威一死，單位的業權就會自動交由生力所有，故此，生力、兒子喜力（鄭子誠 飾）和孫子健力（曾展望 飾）每日都希望白威早日歸西，加上白威已病入膏肓命不久矣，三爺孫以為穩陣獨攬單位業權，卻因為于洋貪飲之過，被自己打算用作飲用珍珠奶茶的鋼飲管奪命。但為了「鬥長命」，喜力竟然利用奇門異術將已死去的生力變成行得走得的活死人！
鋼飲管奪命真有其事
雖然劇入面洋被鋼飲管奪命相當離奇，但原來現實世界中真實發生過！有網民發現一單在2019年於不英國發生的舊聞，內容講述一名老婦不慎跌倒之後，手中飲料瓶上的不鏽鋼飲管直插其眼睛，更插穿大腦位置，造成創傷性的腦損傷致死！該名60歲女老婦為退休練馬師，名為Elena Struthers-Gardner，事發當日她正在廚房，手執罐杯並配以一支約長25cm的不鏽鋼飲管，不慎跌倒後飲管通過左眼直插大腦控制呼吸的區域，在送院中途已經停止呼吸。
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無綫官方海報：
為了幫劇迷提早「止渴」，無綫官方社交網陸續釋出單元海報。包括于洋、鄭子誠、曾展望主演的《七樓半》;伍詠薇、蘇皓兒主演的《雙魚》;韋家雄、林子善主演的《城寨英雄 GO!》。據知，今季單元題材繼續貼身兼貼地,除了探討扭曲的母愛（似乎呼應第一季探討父愛的《娃娃》）、嶄新而又危險的遊戲世界、還會像第一季般繼續探討香港寸金尺土問題，以及港人如何在如此嚴峻的情況下委曲求全、甚至巔覆三觀的故事。官方海報釋出後,網上反應異常熱烈,網民除了洗版式表示期待,更紛紛留言:「睇到海報已經好期待」、「阿爺個眼神好恐怖」、「真係毛管戙」、「海報好有氛圍,好精緻,有電影感覺」、「不敢晚上睇」、「驚發噩夢」、「伍姑娘都好耐冇拍劇喇喎」,更有網民笑指伍姑娘與蘇皓兒似兩姊妹多過兩母女，又指于洋三人的海報十分「大吉利是」。
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