金宵大廈2｜〈吃播〉劇情劇透 丁子朗阮兒尋失蹤吃播主 伍樂怡離奇變奸
金宵大廈2｜單元八劇情劇透：丁子朗遇上大食女主播離奇失蹤事件！想食飯，用外賣app啦！唔知食乜好，可以睇網紅直播介紹美食！但睇睇吓個吃播頻道有啲唔妥，大食女主播突然唔見咗！
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【金宵大廈2】單元八：吃播｜丁子朗｜伍樂怡｜阮兒
《金宵大廈2》吃播參考「N號房事件」
《金宵大廈2》「吃播」故事大概講述一個吃播主持Nana Wong，在直播期間享受美食，但一衆網民紛紛覺得她是發放求救信息，但眼看未為真，於是大家在網上尋找真相，想救出她。此時一中年男子陳貴祥（白彪飾演）出現，信誓旦旦說吃播女是其失蹤女兒。及後，丁子朗、白彪與網友彈彈珠（阮兒飾演）來到女吃播藏身的廢屋……
雖然今集劇情不太恐怖，但畫面令人不安不少觀眾看完大讚阮兒表現出色，冷靜、沉默的角色性格同她本人好大差別，又與丁子郎合作帶來火花。原來故事引述是參考韓國轟動一時的「N號房事件」輿論去寫，「N號房事件」是指2018年下半年至2020年3月間發生在南韓的性剝削案件。18年創建者Godgod在即時通訊軟體Telegram建立多個聊天室，他以多種方式誘騙少女，利用少女的個人資料來威脅她們拍攝裸照、影片，相當殘忍。每個聊天室約有三到四名受害者，年齡最小的受害者年僅11歲。
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上輯《金宵大廈》播到大結局，對於劇情仍有不少的謎團！演員陳山聰、張彥博聯同劇集監製、編審來告訴你「官方解答」！究竟背後有什麼沒發現的伏線呢？
下一單元：第九單元〈嫁衣〉（第17－18集）
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