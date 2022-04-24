《金宵大廈2》大結局劇透｜最後單元劇情超複雜〈原點〉穿梭1968多元宇宙

《金宵大廈2》大結局劇透｜劇中陳山聰和李施嬅分別有兩個，四人的感情線將有震撼性「反轉位」！未知是失蹤還是隱藏了真身的 Maurice（陳山聰分飾）在結局周將會現身，與 Joey 聯手對付終極 Big Boss。