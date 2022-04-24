《金宵大廈2》大結局劇透｜最後單元劇情超複雜〈原點〉穿梭1968多元宇宙
《金宵大廈2》大結局最終單元〈原點〉劇情唔易明
有醒目網民指出，《金宵 1》主線結局有傷亡且帶有遺憾，故擔心《金宵 2》亦會重蹈覆轍，Ella 與 Joey、Maurice 與 Lydia 要大團圓絕非易事！由於第二季最後一 個單元為《原點》，屆時 Ella、Joey、Maurice、Lydia 四角關係何去何從自有分曉，網民亦 期待林哥仔在最終回能翻盤一嘗心願，在屬於自己的世界抱得美人歸。
陳山聰：留意《金宵大廈2》前九個單元精心鋪排的細微位
男主角山聰之前受訪時曾經講過，他與施嬅的感情戲，在最後兩集將有驚人及意外發展，觀眾會像剝洋蔥般一層層揭開真相，屆時劇組之前精心鋪排的細微位，亦會在結局篇一次過串聯起來，帶出有著金宵 Style 的動人浪漫愛情故事。
最後五集《金宵大廈2》陳山聰與李施嬅劇情節劇透：
阿Lam強行帶Lydia返回平行世界，Ella卻因Joey的失蹤而拒絕返回現實世界。此時Ella突然不支暈倒，原來是受到「共感」影響，感受到被謝東閔捉走審問Joey的痛苦。
精神病院內，男病人趁在手術前跟女醫生訴說最後一個故事，女醫生亦信守承諾，把貓皮球歸還。Ella在黑白世界等不到Joey，但MIA保險公司卻派人把金宵拆卸……
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Lydia、Ella聯手對抗黑白世界Big Boss
Ella、Lydia於平行世界內聯手用盡辦法阻礙清拆進度，卻招惹了MIA動員打擊，Ella更遇襲受傷！阿Lam想帶Ella返回現實世界就醫，Ella寧死也不願跟Joey分開……精神病院內，男病人再次逃去，只留下一本筆記給女醫生。
第十九集「原點(上)」 (04/28)世界回到Ella跟Maurice相識之初
平行世界內發生之事，令Lydia悲慟不已，忽發奇想可利用Joey跟Ella的共感能力改寫歷史。Joey決意一試，現實世界回到Ella跟Maurice相識之初……Joey早已料到結果，對他來說只要看到Ella安好，也算是好結果，但Lydia心內的渴望卻只能化為泡影。Ella縱有着美好人生，卻感到心中有一個洞不能填補。在命運的驅使下，Ella和Maurice再次來到金宵大廈……
第二十集「原點(下)」 (04/29)穿越世界不止經七樓半
由於阿Lam的影響，使悲慘結局再次發生，讓Joey感到無能為力，徹底崩潰。其時Lydia也鑽牛角尖企圖輕生，Joey為救她墮進了一個神秘空間……故事再次來到了原點，而且千迴百轉似是走不出的困局。現實世界，Ella等待跟Joey重逢。平行世界，Joey與Lydia獲告知，穿越世界不止經七樓半這個方法……精神病院內，女醫生看畢男病人留下的筆記；她來到金宵大廈，希望找出病人給她的故事結局……
結局線索及花絮：陳山聰為《金宵大廈2》狂練沖咖啡
陳山聰就補充：「今次我哋無論喺造型同角色設定上，監製、編審同我哋都𢱑爆頭，好多嘢都商討得好好，傷好多腦筋。」至於喺《金宵大廈2》飾演咖啡師，陳山聰已經喺屋企狂練習，仲話好友袁偉豪送咗一部工業用嘅咖啡機畀佢日日操，不過李施嬅就話唔敢試佢啲咖啡，因為佢成日都加酒入咖啡。
《金宵大廈2》多場親熱戲替身代勞
故事情節唔可以劇透咁多，不過李施嬅日前就透露《金宵大廈2》十個單元故事全部都好特別，其中飾演嘅現代角色，同陳山聰有好多激情親熱戲，笑言多到麻木，幸好上一輯已熱身同有晒默契，上次李施嬅有場露背戲要替身拍攝，因監製知佢怕醜，今次大量床戲親熱戲，李施嬅都會由替身代勞。相反操肌操到好大隻嘅陳山聰就比佢專業，再加上冇男替身嘅身形比佢靚，所以佢會親自上陣。
《金宵大廈2》插曲李施嬅 Selena Lee – 《相愛萬年》歌詞有結局劇透？
李施嬅表示：「其實係我拍完《金宵大廈2》之後寫左呢首歌。《金宵大廈》嘅故事比到我好深刻嘅情感、好大嘅感覺。相信音樂人都會明白，當你一有靈感就會好想用樂器去表達出嚟，就係咁樣寫咗呢一首歌。
首歌係同我表妹一齊寫嘅，佢諗住金宵大廈第一集嘅愛情故事去創作，而我就諗住金宵大廈2。 所以《相愛萬年》對我唻講唔淨只係一首情歌，亦係代表左我在金宵大廈2裏面嘅片段、情感同渴望，係我投入角色時親身的感受。
好感恩可以有機會同大家分享我嘅心底話。而歌詞好開心係由大師林若寧寫，我哋都用咗好多時間去溝通，佢優美嘅文字完全寫到我想表達嘅說話。甚至乎編曲，我同監製譚國政都來來回回討論過好多次音樂嘅方向。大家都好認真同配合，務求將我喺劇中既的點滴同情緒用音樂表達出嚟。」
作詞：林若寧作曲：李施嬅，蔡慧芝
編曲：古馳
監製：譚國政
相隔萬年團聚 鞏固大橋已一一粉碎
我的呼吸裡 還是有誰
經過萬年沈睡 恐怕睡床已只得飛絮
你溫馨觸覺 仍像細水
let time fly till i die
被隔開都與你 共享這一個記憶區
遺跡中 月光裡
讓你一生遙距 分享我樂趣
宇宙記不起 但仍認得你
約定要一起 流浪下雪天地
愛越過生死 萬年後的你
隔住了千禧 刻骨銘記
相隔萬年懷念 想你面型會怎麼轉變
接觸差一線 還是擦肩
let time fly till i die
未看真一個你 在枕邊轉眼到天邊
遲一刻 又一世
共處於地平線 即將會遇見
宇宙記不起 但仍認得你
約定要一起 流浪下雪天地
愛越過生死 萬年後的你
隔住了千禧 刻骨銘記
宇宙會枯死 亦存在的你
各自各一起 同在下雪天地 嬉戲
到下次相識 又重遇的你
歲月已灰飛 都記得你
常見問題
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