金宵大廈2｜菲傭姐姐LuLu黃婉華原來係香港人！演藝畢業飾菲傭極神似
《金宵大廈2》第四單元〈姐姐〉由2019年香港演藝學院戲畢業生黃婉華飾菲傭，同劇還有黃子雄、樊亦敏及林景程飾演一家人。
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金宵大廈2｜第6-10集劇情劇透：第四單元〈姐姐〉吳宅新外傭有古怪 黃子雄 樊亦敏
金宵大廈2｜黃婉華演活菲傭姐姐LuLu 放棄高薪厚職讀演藝獲獎無數
《金宵大廈2》單元四〈姐姐〉黃婉華演技有驚喜
喺香港，有老有嫩嘅家庭都必備一位工人姐姐，叫佢做姐姐，係咪可以當佢係親人？【金宵大廈2】第四個單元：姐姐。金宵大廈呢位姐姐究竟去咗個咩詭異家庭？可唔可以融入家中？
姐姐黃婉華加國大學畢業 在反對聲中考入演藝學院
黃婉華現為自由身演員及戲劇導師，黃婉華在聖保褖中學讀書，高中到加拿大升學，2013年畢業於加拿大卡加里大學，獲市場學學士學位，回港工作，有穩定收入及生活。 為了追夢，毅然放棄高薪厚職，在反對聲下考入演藝學院﹗黃婉華曾在訪問中話：「返咗香港做咗幾年嘢，想去讀演藝都幾掙扎，有一半人反對因為我已經讀咗四年大學，要放低之前一切重頭嚟過，令我都會質疑自己，所以都要多謝曾鼓勵我行呢條路嘅人﹗」從此走上演員之路。
監製葉鎮輝和編審羅佩清率領原班人馬，《金宵大廈2》 講述在平行時空的金宵大廈內發生的故事。陳山聰和李施嬅將會以全新角色登場，串連十個以本地故事為基礎的迷離單元， 帶領觀眾走進不一樣的奇幻空間。
《金宵大廈2》第四單元〈姐姐〉預告：
為咗令家庭完整，對工人姐姐做盡荒謬怪異事嚟堆砌美滿圍牆，幸福表象背後有恐怖真相！
下一單元：第五單元〈對倒〉（第9－10集）
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常見問題
《金宵大廈2》第四單元〈姐姐〉有什麼怪事?
《金宵大廈2》第四單元〈姐姐〉講述吳宅新請工人Louisa後怪事不斷……即睇劇情劇透
《金宵大廈2》第四單元〈姐姐〉飾演LuLu的演員由誰飾演?
《金宵大廈2》監製在選角上非常嚴謹，其中一個單元《姐姐》講述「工人姐姐」與僱主家庭的關係，「工人姐姐」一角經過千挑萬選後，最後選定⋯⋯按此看詳情