鐵拳英雄 劇透 大結局 劇照 劇情

鐵拳英雄｜大結局終極決戰逐格睇 監製劇透！唐詩詠暴走場面大放送

劇情
東方新地

《鐵拳英雄》2小時大結局在周六晚播出，唐仁街的爭奪戰，將以連場動作戲作個了斷。劇集雪藏了三年，監製文偉鴻來到大結局前夕，亦唔怕劇透大方分享最後兩集的精彩場面，身懷各家武術集大成的吳家樂，以毫無破綻的姿態打足幾場，立即看看每場戰鬥的精彩場面：

鐵拳英雄 結局對戰1｜低等戰士鄭世豪不敵敖嘉年

第一位敗陣的是低等戰士鄭世豪，因為找出雪妮等的藏身地，試圖救出她們時被敖嘉年發現，鄭世豪奮力抵抗⋯⋯結果⋯⋯（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》結局劇照）
第一位敗陣的是低等戰士鄭世豪，因為找出雪妮等的藏身地，試圖救出她們時被敖嘉年發現，鄭世豪奮力抵抗⋯⋯結果⋯⋯（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》結局劇照）

鐵拳英雄 結局對戰2｜王君馨打老豆 吳家樂狠下殺手！

第二場係飾演路見雪的王君馨，與生父路向東作生死戰，阿囡凶多吉少：

之前《城寨英雄》飾花曼的王君馨擊斃吳家樂，今次調轉由飾演生活的吳家樂打死親生女。（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》結局劇照）
之前《城寨英雄》飾花曼的王君馨擊斃吳家樂，今次調轉由飾演生活的吳家樂打死親生女。（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》結局劇照）

鐵拳英雄 結局對戰3｜陳展鵬不敵吳家樂 針筒注射提升功力

本來係最打得（劇情講）的陳展鵬因為誤信殺父仇人「路師傅」的教學，搞到功力全失，結局再戰吳家樂，選擇拮針提升功力，結果並不樂觀：

陳展鵬搞唔掂路向東，要用邪道谷針！（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》結局劇照）
陳展鵬搞唔掂路向東，要用邪道谷針！（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》結局劇照）

鐵拳英雄 結局對戰4｜「暴走殺人機」唐詩詠又發狂 打死愛人陳展鵬？！

穿上戰衣的唐詩詠表現反覆，仍受吳家樂操控，最後再度被利用作為攻擊陳展鵬的「殺人工具」監製都話佢係「暴走殺人機」

打完陳展鵬又打返吳家樂。（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》結局劇照）
打完陳展鵬又打返吳家樂。（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》結局劇照）
徒手打死鐵布衫佐治先生！（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》結局劇照）
徒手打死鐵布衫佐治先生！（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》結局劇照）

鐵拳英雄 結局對戰5｜毫無破綻 絕地奮戰 三人夾擊Final Boss

前面幾位主要角色相信非死即傷，去到最後，輸到伍允龍、姚子羚、陳山聰上場，三人打到飛起，能否找出吳家樂的弱點？

打到飛起！（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》結局劇照）
打到飛起！（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》結局劇照）
三人搶攻，吳家樂飾演的路向東依然氣定神閒！（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》結局劇照）
三人搶攻，吳家樂飾演的路向東依然氣定神閒！（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》結局劇照）
陳山聰依然有所領悟，從服飾看有機會是最後拯救全世界的英雄！（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》結局劇照）
陳山聰依然有所領悟，從服飾看有機會是最後拯救全世界的英雄！（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》結局劇照）

《鐵拳英雄》結局誰人壯烈犠牲？

透過早前發出的拍攝花絮，結局一場婚禮可以見到陳山聰和姚子羚得到終極幸福，元秋結局見返親生女（劉佩玥）；主角陳展鵬無死但係靠邊站，三位女戰士王君馨及唐詩詠就未見蹤影⋯⋯

結局還有一場泰式婚禮。（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》結局劇照）
結局還有一場泰式婚禮。（圖片來源：TVB《鐵拳英雄》結局劇照）

常見問題

《鐵拳英雄》結局誰人壯烈犠牲？

《鐵拳英雄》兩小時大結局有多場決戰，第一個戰死的是低等戰士步青原（鄭世豪），其後連場大戰傷亡慘重，犠牲角色包括⋯⋯按此收看「監製劇透！大結局終極決戰逐格睇 」

《鐵拳英雄》監製下一部作品是什麼？

《鐵拳英雄》監製文偉鴻曾製作《城寨英雄》、《使徒行者》等作品，已經完成的新作包括 《超能使者》及《隱形戰隊》：詳見「超能使者｜《鐵拳英雄》玩「異能 」 唐仁街班底新時裝劇變X-Men！」

撰文：東方新地圖片來源：TVB《鐵拳英雄》截圖、[email protected]_boon

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