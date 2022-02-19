鐵拳英雄｜大結局終極決戰逐格睇 監製劇透！唐詩詠暴走場面大放送
《鐵拳英雄》2小時大結局在周六晚播出，唐仁街的爭奪戰，將以連場動作戲作個了斷。劇集雪藏了三年，監製文偉鴻來到大結局前夕，亦唔怕劇透大方分享最後兩集的精彩場面，身懷各家武術集大成的吳家樂，以毫無破綻的姿態打足幾場，立即看看每場戰鬥的精彩場面：
鐵拳英雄 結局對戰1｜低等戰士鄭世豪不敵敖嘉年
鐵拳英雄 結局對戰2｜王君馨打老豆 吳家樂狠下殺手！
第二場係飾演路見雪的王君馨，與生父路向東作生死戰，阿囡凶多吉少：
鐵拳英雄 結局對戰3｜陳展鵬不敵吳家樂 針筒注射提升功力
本來係最打得（劇情講）的陳展鵬因為誤信殺父仇人「路師傅」的教學，搞到功力全失，結局再戰吳家樂，選擇拮針提升功力，結果並不樂觀：
鐵拳英雄 結局對戰4｜「暴走殺人機」唐詩詠又發狂 打死愛人陳展鵬？！
穿上戰衣的唐詩詠表現反覆，仍受吳家樂操控，最後再度被利用作為攻擊陳展鵬的「殺人工具」監製都話佢係「暴走殺人機」
鐵拳英雄 結局對戰5｜毫無破綻 絕地奮戰 三人夾擊Final Boss
前面幾位主要角色相信非死即傷，去到最後，輸到伍允龍、姚子羚、陳山聰上場，三人打到飛起，能否找出吳家樂的弱點？
《鐵拳英雄》結局誰人壯烈犠牲？
透過早前發出的拍攝花絮，結局一場婚禮可以見到陳山聰和姚子羚得到終極幸福，元秋結局見返親生女（劉佩玥）；主角陳展鵬無死但係靠邊站，三位女戰士王君馨及唐詩詠就未見蹤影⋯⋯
常見問題
《鐵拳英雄》結局誰人壯烈犠牲？
《鐵拳英雄》兩小時大結局有多場決戰，第一個戰死的是低等戰士步青原（鄭世豪），其後連場大戰傷亡慘重，犠牲角色包括⋯⋯按此收看「監製劇透！大結局終極決戰逐格睇 」
《鐵拳英雄》監製下一部作品是什麼？
《鐵拳英雄》監製文偉鴻曾製作《城寨英雄》、《使徒行者》等作品，已經完成的新作包括 《超能使者》及《隱形戰隊》：詳見「超能使者｜《鐵拳英雄》玩「異能 」 唐仁街班底新時裝劇變X-Men！」