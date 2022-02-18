超能使者｜《鐵拳英雄》玩「異能 」 唐仁街班底新時裝劇變X-Men！
陳展鵬《超能使者》孖八上身演按摩師
男一陳展鵬上次在《鐵拳英雄》及《城寨英雄》打到飛起，功架十足，不過今次飾演按摩師唔使打舒服得多，他還說早前頻頻去按摩順便偷師，覺得按摩能讓人舒服唔容易，而且每次按到人家穴位讓人情不自禁叫出來大叫爽，笑言自己外號是「孖八」。
王君馨飾演黑幫頭目、打戲山聰頂晒
大熱天時拍戲，古裝以外打戲就最吃力！人氣男主角陳山聰就有少少怨言，他在劇中飾演有特異功能的國術隊導師，拍住劇中飾演他女朋友的劉穎鏇由頭打到尾。而曾在《城寨英雄》演花曼打到上位的君馨，直言打戲不太多，仲話有少少技癢，旁邊山聰聽罷即笑謂：「嘩咁不如留俾你打啦！」
劉佩玥負責搞笑
唐詩詠在劇中唔使打，自言有超能力主要負責搞笑，仲話冇佢唔掂喎！不過就堅持唔肯劇透，另一女二劉佩玥飾演煎Pang老婆，她解說《超能》跟外國電影的super hero超能力不太同，而佢擁有的超能力專用在陳展鵬，大賣關子，莫非係愛的魔法?!
去片！《超能使者》開鏡試造型演員受訪：
娛樂新聞 | 超能使者開鏡拜神 展鵬子善為角色做足準備(此片段來自娛樂新聞台)————————————–【睇電視新型態】美國觀眾 • 隨時隨地 • 免費睇TVB節目，立即下載encoreTVB APP！iOS ➔ https://apple.co/36N1zaXAndroid ➔ http://bit.ly/36LB71h電腦網站 ➔ http://www.encoreTVB.comAmazon Fire TV ➔ https://amzn.to/2OgCUVFApple TV ➔ https://apple.co/390Ain6Roku ➔ http://bit.ly/2tk8T01————————————–官方網站： http://www.tvbusa.comYouTube： https://www.youtube.com /TVBUSAofficialInstagram：https://www.instagram.com/tvbusa
Posted by TVBUSA on Monday, 18 May 2020
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異能題材唔係第一次！倉底貨《十兄弟》拍完唔播3大騎呢位
一套未平，一套又起。大台又有膠劇喇，你準備好未？大台重拍《十兄弟》，不過最近有預告片流出，網民認為呢套電視劇好像集百家大成，有不少電影的影子，難道是TVB順應潮流，把它拍成如《復仇者聯盟》和《功夫》的電視劇？到底放在倉底2018年的《十兄弟》有甚麼膠位？馬上為你數出3大騎呢之處。
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