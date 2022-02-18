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超能使者｜《鐵拳英雄》玩「異能 」 唐仁街班底新時裝劇變X-Men！

劇情
東方新地

2019年拍畢的無綫劇《鐵拳英雄》（原名《唐人街》）前年慘被打入倉底，終於在2022年一月為TVB打響頭炮，成功牽起不少話題。但若然嫌《鐵拳》未夠喉，其實監製文偉鴻及一班演員早於2020年另開時裝動作劇《超能使者》，當日開鏡拜神儀式上39歲唐詩詠膠面殘樣開劇，而作為《城寨英雄》及《鐵拳英雄》班底，《超能使者》今次轉型大玩特技，預告片在2022年已經登場！相信今年之內就會播出！一齊估吓大家有咩超能力？

無綫新劇《超能使者》個玩「異能 」 《城寨英雄》班底開時裝新劇陳山聰、唐詩詠打戲連場

陳展鵬《超能使者》孖八上身演按摩師

男一陳展鵬上次在《鐵拳英雄》及《城寨英雄》打到飛起，功架十足，不過今次飾演按摩師唔使打舒服得多，他還說早前頻頻去按摩順便偷師，覺得按摩能讓人舒服唔容易，而且每次按到人家穴位讓人情不自禁叫出來大叫爽，笑言自己外號是「孖八」。

▼陳展鵬與唐詩詠日前出席新劇 《超能使者》 拜神儀式，陳展鵬透露有意簽唱片公司圓歌手夢：「當年我出道時係想做歌手，但未出到碟就同唱片公司解咗約，好開心近年公司畀好多機會我去唱主題曲，令我重拾番信心，依家有兩間唱片公司同我傾緊，都係交畀公司經理人去處理。」
▼陳展鵬與唐詩詠日前出席新劇 《超能使者》 拜神儀式，陳展鵬透露有意簽唱片公司圓歌手夢：「當年我出道時係想做歌手，但未出到碟就同唱片公司解咗約，好開心近年公司畀好多機會我去唱主題曲，令我重拾番信心，依家有兩間唱片公司同我傾緊，都係交畀公司經理人去處理。」

王君馨飾演黑幫頭目、打戲山聰頂晒

大熱天時拍戲，古裝以外打戲就最吃力！人氣男主角陳山聰就有少少怨言，他在劇中飾演有特異功能的國術隊導師，拍住劇中飾演他女朋友的劉穎鏇由頭打到尾。而曾在《城寨英雄》演花曼打到上位的君馨，直言打戲不太多，仲話有少少技癢，旁邊山聰聽罷即笑謂：「嘩咁不如留俾你打啦！」

王君馨在新劇飾演黑幫頭目，並將繼劇集 《性在有情》 後與沈震軒再做一對。
王君馨在新劇飾演黑幫頭目，並將繼劇集 《性在有情》 後與沈震軒再做一對。

劉佩玥負責搞笑

唐詩詠在劇中唔使打，自言有超能力主要負責搞笑，仲話冇佢唔掂喎！不過就堅持唔肯劇透，另一女二劉佩玥飾演煎Pang老婆，她解說《超能》跟外國電影的super hero超能力不太同，而佢擁有的超能力專用在陳展鵬，大賣關子，莫非係愛的魔法?!

▲劉佩玥劇中將飾演陳展鵬老婆，以及郭子豪的前女友，與唐詩詠同樣擁有超能力。
▲劉佩玥劇中將飾演陳展鵬老婆，以及郭子豪的前女友，與唐詩詠同樣擁有超能力。
▲劉穎鏇穿著性感小背心加熱褲現身，她笑指劇中將有大量動作戲：「 戲 服太貼身，我要忍口唔食嘢去減磅先得。」
▲劉穎鏇穿著性感小背心加熱褲現身，她笑指劇中將有大量動作戲：「 戲 服太貼身，我要忍口唔食嘢去減磅先得。」
▲陳山聰在劇中和林子善飾演一對孖生兄弟，提到今次新劇將與劉穎鏇合演情侶，陳山聰笑言： 「上次拍 《大步走》佢演我個女，我已經話下次合作佢會做我個女朋友，點知真係開口中，可能再下次合作佢就做埋我阿媽㖭！」
▲陳山聰在劇中和林子善飾演一對孖生兄弟，提到今次新劇將與劉穎鏇合演情侶，陳山聰笑言： 「上次拍 《大步走》佢演我個女，我已經話下次合作佢會做我個女朋友，點知真係開口中，可能再下次合作佢就做埋我阿媽㖭！」
▲伍樂怡（左一）在劇中以熱褲造型上陣，大晒長腿。
▲伍樂怡（左一）在劇中以熱褲造型上陣，大晒長腿。
▲楊卓娜今次繼《十八年後的終極告白》後再與陳山聰合作，在劇中飾演唐詩詠家姐。
▲楊卓娜今次繼《十八年後的終極告白》後再與陳山聰合作，在劇中飾演唐詩詠家姐。

劇中亮點仲有在《愛回家》飾演KC入晒屋，愈老愈型的歐瑞偉，劇中與陳國峰飾演父子，睇佢留鬢造型似足Iron Man，相信睇得又打得，有粉絲仲率先幫佢起朵「呃人man」連陳山聰都偷笑呀！

無綫新劇《超能使者》個玩「異能 」 《城寨英雄》班底開時裝新劇陳山聰、唐詩詠打戲連場

▲歐瑞偉（左二）劇中與王君馨同樣飾演黑幫頭目，並與陳國峰（左一）飾演兩父子。
▲歐瑞偉（左二）劇中與王君馨同樣飾演黑幫頭目，並與陳國峰（左一）飾演兩父子。

去片！《超能使者》開鏡試造型演員受訪：

城寨英雄班底開拍新劇超能使者 估吓大家有咩超能力?

娛樂新聞 | 超能使者開鏡拜神 展鵬子善為角色做足準備(此片段來自娛樂新聞台)————————————–【睇電視新型態】美國觀眾 • 隨時隨地 • 免費睇TVB節目，立即下載encoreTVB APP！iOS ➔ https://apple.co/36N1zaXAndroid ➔ http://bit.ly/36LB71h電腦網站 ➔ http://www.encoreTVB.comAmazon Fire TV ➔ https://amzn.to/2OgCUVFApple TV ➔ https://apple.co/390Ain6Roku ➔ http://bit.ly/2tk8T01————————————–官方網站： http://www.tvbusa.comYouTube： https://www.youtube.com /TVBUSAofficialInstagram：https://www.instagram.com/tvbusa

Posted by TVBUSA on Monday, 18 May 2020

呢個班底仲有：隱形戰隊｜劉佩玥羅拉上身演狙擊手 被網民恥笑做戲唔做全套

劉佩玥在《隱形戰隊》飾演一名狙擊手﹗
劉佩玥在《隱形戰隊》飾演一名狙擊手﹗
劉佩玥一身羅拉造型，好吸睛﹗
劉佩玥一身羅拉造型，好吸睛﹗

異能題材唔係第一次！倉底貨《十兄弟》拍完唔播3大騎呢位

一套未平，一套又起。大台又有膠劇喇，你準備好未？大台重拍《十兄弟》，不過最近有預告片流出，網民認為呢套電視劇好像集百家大成，有不少電影的影子，難道是TVB順應潮流，把它拍成如《復仇者聯盟》和《功夫》的電視劇？到底放在倉底2018年的《十兄弟》有甚麼膠位？馬上為你數出3大騎呢之處。

TVB重拍新版《十兄弟》為何胎死腹中？預告片花抄足《功夫》同《復仇者聯盟》

撰文：東方新地圖片來源：東方新地

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