阿Sir早晨劇情劇透｜1-20集分集劇情大結局 黎明古天樂合演校園劇、飾演學生竟然係佢哋
文： 東方新地 圖：TVB
《阿Sir早晨》劇情簡介：
天王偶像黎明與多位圈中好友携手演出無綫劇集《阿Sir早晨》，飾演一個充滿熱誠幹勁的年青老師，在學校、家庭、感情各方面的特別遭遇。祝大保（黎明）失意廣告界，得紅顏知己章心怡（宣萱）介紹到學校任職代課教師。他在學校裡認識了社工方同心（李綺虹），啟發了他對頑皮學生要多加關懷，及誨教不倦的態度。保因為人真誠，亦漸受學生愛戴，成為春風化雨的阿Sir。
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《阿Sir早晨》第1至20集劇情劇透線上看
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《阿Sir早晨》主題曲《陽光》
第1集 – 黎明被雷宇揚出賣
黎明任職廣告公司，因生性率直，常常得罪人而不自知，更因工作勤力，聰明能幹，故招人妒忌，與同事相處得並不愉快，被人背後中傷。雷宇揚飾演的卑鄙無恥商業間諜；毫無道德出賣公司；更陷害黎明！
黎明帶女友張慧儀回家吃飯，時宣萱亦有出席，張慧儀處處表現出對人處事圓滑，十分不簡單，而宣萱則為人坦誠，不懂得討人歡心。 黎明被公司同事出賣，將黎明想出的廣告橋段給了敵對的AA廣告公司，導致黎明被辭退，雷宇揚竟冷嘲熱諷，對自己所作所為不知羞恥，而古天樂不但沒有落井下石，更好言相勸，對黎明作出鼓勵。張慧儀不但不勸解黎明，更自私地只顧自己的廣告明星夢。 適逢黎明母校需要老師代課，而黎明則剛失業，在老師邀請下，黎明開始了教書生涯，家中各人大加鼓勵。回到目錄
第2集 – 黎明任代課老師
黎明當代課老師，與宣萱共事，班上學生質素參差，專門搗蛋，黎明亦毫無心機，敷衍了事被宣萱發覺，勉勵黎明要認真教學，不可兒戲。 張慧儀因是黎明女友，竟給AA公司拒絕試鏡，張慧儀遷怒黎明，在街頭發生爭執，被黎明學生敏等遇見，黎明被嘲弄，敏不慎弄傷額頭。敏因染了頭髮，被梁SIR發現，為怕受罰，竟誣諂黎明打學生，幸得其餘兩人作証，黎明得保清白。 張慧儀利用機會親近簡佩筠，以獲得拍攝MTV的機會，黎明不知自己被利用，以為張慧儀有意言歸於好。 麥翠嫻為黃霑做訪問，夏萍恐兩人過於親近，故邀請麥翠嫻到家，被家中各人誤會，幸黃霑坦白告訴黎明，與麥翠嫻絕無任何曖昧關係。沈婷才放下宣萱頭大石。 李綺虹到港找尋未婚夫古天樂，因二人有兩年之約，要古天樂入贅了方家，結婚後接手經營李綺虹爸爸的燒腊店，古天樂暗中叫苦。回到目錄
第3集 – 沈婷黃霑冷戰
李綺虹為等古天樂結婚，古天樂聲稱要半年才可辭職生效，適逢黎明學校有空缺，李綺虹入學校當社工，學校屢次發生失竊事件，連黎明、李綺虹都成為受害者，梁主任欲嚴格執行紀律，報警求助，李綺虹為怕損害學生自尊心，希望能由自己處理，調查失竊的原因。 宣萱發現古天樂與李綺虹的關係，擔心簡佩筠的處境；而對於古天樂的冷淡表現，李綺虹亦察覺有點不妥，但仍故作輕鬆。 學校老師許SIR假公濟私，沒收學生家碩的武俠小說，自己慢慢欣賞，黎明與宣萱發現，欲為學生取向公道，施計令許SIR乖乖交回，宣萱將之還給家碩，而家碩在下個星期會進行激光手術，醫治視網膜脫落，心情十分緊張。 黃霑自命風流，與麥翠嫻打情罵俏，公然在互相吹捧，更不惜踩低沈婷，婷心中有氣，但羅家英看不過眼，與麥翠嫻發生爭執，鬧起軒然大波，當眾出醜，弄致場面非常尷尬，引起沈婷與黃霑之冷戰。回到目錄
第4集 – 古天樂對李綺虹態度有變
小安找到新工作，到傳呼公司上班，沈婷與夏萍緊張不已。小安上班第一天，不幸遇著劫匪，幸好同事發現只是假鎗，小安欲按警鐘報警，不慎弄傷膊頭，家人大為緊張，對小安關心不已，而黃霑與沈婷之冷戰，亦因此得以重歸於好。
李綺虹發現古天樂態度有變，古天樂雖與簡佩筠發展了感情，但仍未敢面對現實，向李綺虹攤牌，黎明見李綺虹、古天樂也受痛苦，勸古天樂早日決定，但古天樂由於當年曾受李綺虹照顧，及李綺虹父母經濟上的支持，故此總覺得對李綺虹不起。
黎明為提高學生學習歷史的興趣，以問答的形式進行比賽，並要求黃霑送出一圍乳豬席作獎品，學生反應熱烈，但老師們則覺得大有問題。黎明受到批評，亦願意檢討，但更提出讓學生參加校際問答比賽的建議，並負責訓練學生。
乳豬席上，黃霑與麥翠嫻不避嫌疑，一同出席，更借機會澄清二人關係。
張慧儀新戲上演，心情非常緊張，但因恐怕黎明的出現影響其事業發展，故要求黎明不要出席首映午夜場，黎明心感不是味道，但亦無可奈何。羅家英排隊得二張戲票，安與保一起往看首映。回到目錄
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第5集 – 張慧儀犧牲色相
張慧儀新戲上演之日，觀眾反應極差，張慧儀更被批評得一文不值，令張慧儀信心大失，幸得黎明支持，勉勵張慧儀，繼續努力。
張慧儀被片商何生利誘，接下三級片，雖明知不獲黎明支持，但為求達到名成利就的目的，唯有犧牲色相，簽下片約，黎明感非常難過。
黎明學生丁一丁因自卑感作祟，及貪婪的關係，竟因想懲罰鄧SIR鹹濕女學生，故偷了鄧SIR的金錶，更繼而偷去許SIR的手提電話，終被發現，一丁驚慌過度，誤傷黎明，但黎明、宣萱及李綺虹苦心相勸，終於一丁改邪歸正，學校欲開除一丁，但黎明極力維護一丁，希望再給他一次機會，讓一丁重新做人。
張慧儀拍三級片後大紅大紫，賺得不少金錢，因簡佩筠當了張慧儀的保姆，故得機會知道她的近況，但張慧儀對黎明已毫不留戀，立意闖另一個世界。
另一方面，羅家英雖年屆中年，但仍未成家立室，多次欲追求女友，但始終碰灰。回到目錄
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第6集 – 古天樂決定與李綺虹結婚
伶敏無心向學，測驗交白卷，更與老師作對，誣告黎明弄傷她的手，訓導主任梁太要見伶敏家長，原來伶敏父母在一次交通意外中死亡，當時一家正趕去欣賞伶敏姊姊伶俐的歌唱比賽，加上自小父母痛錫伶俐多一點，導致伶敏遷怒姊姊，處處針對其姊，伶俐唯有默默忍受，並唱歌賺錢照顧妹妹。
一個晚上，黎明與李綺虹欣賞音樂會，在街上遇見敏、芸、芝與四個飛型青年一起，李綺虹欲勸各人回家，反被嘲弄，迫不得已之下，與敏作滑板比賽，李綺虹勝敏，敏心服口服，敏依約回家，眾飛型青年不忿。一日，李綺虹放學途中，用電單車嚇李綺虹，令李綺虹滾下樓梯，傷腳送院。可惜古天樂因公幹，到了東京，李綺虹宣萱中落寞。
敏、芸、芝因李綺虹受傷，去找飛型青年質問，反被捉去，更欲對他們施暴，幸黎明趕至，眾人被捕，敏受震盪，留院觀察，伶俐到醫院，卻遭敏冷淡對待。
古天樂回港，趕到醫院探李綺虹，被李綺虹深情感動，想起李綺虹昔日對己的恩義，決定與李綺虹結婚，黎明、宣萱情聞訊，不禁一呆。回到目錄
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第7集 – 沈婷要與黃霑離婚
黎明得悉古天樂答應與李綺虹結婚，勸古天樂考慮清楚，及對簡佩筠交代一切。古天樂見簡佩筠，卻不忍說出真相，簡佩筠被蒙在鼓裡。
沈婷與黃霑上電視節目籌款，黃霑與麥翠嫻公然打情罵俏，羅家英、沈婷看在眼裡，怒火中燒，沈婷強忍怒氣，但麥翠嫻則得意洋洋。黃霑性情大癲大肺，沒有顧及沈婷感受，沈婷默默忍受了二十多年，一怒之下，脫口而出要與黃霑離婚，加上羅家英在旁推波助瀾，事情一發不可收拾，黃霑離家，在外租一個單位居住。
黎明學生參加問答比賽，因太過緊張，成績差強人意，校中老師反落井下石，幸得黎明仍然加以勉勵，眾人恢復信心。
古天樂約簡佩筠見面，欲坦白之自己的婚訊，可惜三番四次開不了口。但簡佩筠一日陪張慧儀到婚紗店拍攝照片，竟赫然發現古天樂與李綺虹的婚紗照，簡佩筠大驚失色。回到目錄
第8集 – 李綺虹接妥古天樂悔婚
簡佩筠發現古天樂的婚紗照，向古天樂大興問罪之師，古天樂痛苦矛盾，坦然承認與李綺虹的只是恩情，與簡佩筠才是真心相愛，簡佩筠大受刺激，古天樂不知如何是好。黎明見古天樂優柔寡斷，欲與古天樂上李綺虹家說個清楚，但仍是開不了口，李綺虹亦察覺有異。
簡佩筠因心情惡劣，無意中得罪了伍導演，惹來橫禍。一夜，家中眾人出外看戲，只簡佩筠一人在家，兇徒在門外縱火，簡佩筠受傷入院，古天樂聞訊，擔心不已，李綺虹看在眼裡，已知事情有變。
李綺虹巧遇學生娟在校早產，誕下兒子，娟決心獨力撫養，不會勉強光與他結婚。李綺虹得多啟發，大方接受古天樂的悔婚，簡佩筠興古天樂得以繼續發展。
羅文得悉沈婷與黃霑反目，欲當和事佬，拉黃霑一起上琴在電台的廣播節目，讓年訴心聲，與婷可以和好如初，豈料琴竟勸年與婷離婚，眾人心知不妙，婷更氣上加氣。回到目錄
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第9集 – 黃霑沈婷關係惡劣
羅文見沈婷與黃霑大戰，雙方各不相讓，欲努力撮合二人，吩咐夏萍不要再來為黃霑執拾，藉簡佩筠出院回家的機會，勸黃霑藉機會回家，與沈婷重修舊好。可惜羅家英對黃霑的行為深惡痛絕，在旁單單打打，加上黃霑口硬，不肯認低威，致令情況越弄越僵，黃霑、沈婷關係更形惡劣。麥翠嫻見有機可乘，有意無意間挑逗黃霑，黃霑自制，不肯越雷池半步。
黎明見學生們因校際問答比賽大敗而士氣低落，不知如何勉勵學生，羅文答應拔刀相助，義務教導全體學生歌唱技巧，以參加校際歌唱比賽，學生經過苦練及羅文指點，終於奪得冠軍，更在黃霑的酒家舉行慶功宴，師生皆感十分雀躍。
簡佩筠意外發現古天樂約了李綺虹見面，親到餐廳看個究竟，古天樂十分詫異，處境尷尬，幸黎明趕至。回到目錄
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第10集 – 張慧儀性情大變
簡佩筠撞見古天樂與李綺虹約會，原來古天樂欲與李綺虹攤牌，將欠李綺虹家人的教育費歸還，李綺虹無奈接受支票，幸黎明在場緩和尷尬氣氛。黎明回家怪責簡佩筠不信任古天樂及對自己缺乏信心。
簡佩筠身體復原，恢復上班，獲悉被調職，張慧儀聲稱要休息，及上大陸做生意，實則被富商所包，張慧儀性情大變，對人囂張無禮，簡佩筠亦感無可奈何。
學校搗蛋分子威，為整蠱老師，寫大字報，誣言黎明與宣萱有私情，令學校師生嘩然，黎明深明清者自清的道理，對這惡作劇不予理會。而宣萱父母欲介紹見習醫生李中寧與宣萱認識，二人開始發展，可惜宣萱發現李中寧的品味太差，竟欣賞麥翠嫻俗不可耐的小說，對李中寧印象改觀。
黎明、宣萱及李綺虹搞課外活動，到郊外露營，威欲令黎明出醜，弄穿木艇，與黎明比賽，可惜自己不慎翻艇，幸得黎明相救，才得以無恙。回到目錄
第11集 – 黎明被人投訴
黎明、宣萱、李綺虹與學生露營，為訓練學生的警覺性及意志力，要各人忍著肚餓，隨時集合。後來竟發現波與芝失蹤，原來二人捱不了肚餓，離隊找東西吃，回路迷了途，在山邊倦極相靠而睡，幸黎明眾人將他們尋獲，可惜此事被同學渲染，將芝及波取笑，波為維護芝，與同學大打出手而受傷，其兄雷宇揚因含恨在心，借機會投訴黎明處理不當，更鬧上教育署。李綺虹為黎明作說客，勸雷宇揚收手，雷宇揚見色心喜，欲追求李綺虹，答應李綺虹不再追究，借機展開追求。
黎明發現雷宇揚的詭計，加上對李綺虹已萌愛意，不值黎明的奸險為人，勸李綺虹小心選擇，並坦白表示心意，李綺虹聞言，大為詫異，但芳心竊喜，並不作表示，黎明心感忐忑，找宣萱訴苦。視學官到學校視察，校長發現老師質素參差，部分老師無心教學，只有黎明、宣萱認真做事，及得學生愛戴。回到目錄
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第12集 – 黎明李綺虹感情大進
李中寧在郊外租有一塊農地，欲約宣萱假日去耕種，宣萱有心拉攏黎明及李綺虹，約了二人一同前往。豈料李綺虹初次耕作，即勾起了莫大的興趣，在李綺虹苦苦痴纏之下，負責人終於同意租出一塊地給李綺虹。黎明為投其所好，也熱心地陪李綺虹耕種。
羅家英在歌壇客串拉二胡，無意中認識了任歌手的伶俐，二人產生誤會，伶俐更弄壞了羅家英的二胡。羅家英發現伶俐滿懷心事，與伶敏相處有困難，羅家英為了解二人關係惡劣的原因，到卡拉OK找伶敏，誤被差人拉上差館。羅家英、伶俐在加深了解後，開始體展友誼，羅家英並試圖解開兩姊妹間的心結。黎明撞見雷宇揚與李綺虹一起，誤會二人仍有來往，覺得不是味兒，後來才知怪錯好人，只不過是一場誤會，二人感情再跨進一步。回到目錄
第13集 – 沈婷助黃霑度過難關
雷宇揚買下李綺虹隔壁的農地，務求能接近佳人，展開熱烈追求，但遭宣萱戲弄，被蛇咬傷。李綺虹多番暗示與雷宇揚無可能發展，但雷宇揚始終不理會，依舊死纏爛打，黎明呷醋，李綺虹大派定心丸，黎明才能放心。
簡佩筠等人欲借機撮合婷及黃霑，令二人言歸於好，可惜黃霑口硬，與婷一言不合，不歡而散，眾人無可奈何，時麥翠嫻多番挑逗，幸黃霑坐懷不亂，麥翠嫻未能得逞，未與黃霑發生任何曖昧關係。
羅家英為化解伶俐、伶敏兩姊妹的糾紛，不惜作和事佬，更帶伶敏去看伶俐工作的悽酸生涯，伶敏亦替其姊感到難過，但始終硬頸，不動聲色，伶俐無意中發現伶敏的志向是當髮型師，欲出埠工作賺錢，供妹妹到英國學髮型設計，正當羅家英覺得與伶俐非常投契，卻被伶俐稱為世叔伯，羅家英一個晴天霹靂，再嘗失戀的滋味。
黃霑酒樓生意不景，欲找雷宇揚拍廣告，挽回頹勢，但提議不獲股東支持，股東更欲賣盤，沈婷等聞訊，自動拿錢支持黃霑度過難關。回到目錄
第14集 – 伶俐、伶敏言歸於好
宣萱與李中寧相處之下，發覺李中寧一成不變，生活毫無情趣可言，更有潔癖，宣萱感覺有點乏味。伶俐到馬來西亞登台，一去兩個月，黎明鼓勵羅家英爭取機會，與伶俐一起登台。伶敏誤會姊有意避開自己，經黎明解釋後，敏趕到機場送機，兩姊妹言歸於好，場面非常感人。
黃霑集資成功，黃霑酒樓得以繼續經營，但仍然找雷宇揚策劃廣告攻勢，黎明亦無可奈何，黃霑欲借助沈婷的號召力，供應新菜式，要黎明作說客，豈料沈婷打蛇隨棍上，要見黎明的新女友，黎明恐怕李綺虹見到古天樂與簡佩筠會感到尷尬，但醜婦終要見家翁，幸好當晚氣氛非常融洽，大家消除了心中的芥蒂。
王SIR與妻離婚，家有弱智兒子，宣萱對成仔表示關心，常常到王家控訪，豈料引致王SIR誤會，更對宣萱產生愛意，幸宣萱及時澄清，王SIR黯然接受現實。回到目錄
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第15集 – 雷宇揚誣告黎明
雷宇揚對李綺虹死纏爛打，更欲對李綺虹有所行動，強行索吻，李綺虹一怒之下，大力掌摑雷宇揚，雷宇揚含恨在心，撕下弟弟波的功課簿，寫匿名信到校誣告黎明、李綺虹亂攪男女關係，幸學校方面與學生對二人大力支持，不受謠言的影響。李綺虹找雷宇揚算賬，更與他反面。
李中寧因得到宣萱父母的默許，欲與宣萱籌備結婚之事，宣萱日漸發覺與李中寧二人志趣並不相投，相處日子索然無味，毅然向李中寧提出分手。宣萱心底隱隱泛起了對黎明微妙的感情，對他有點異樣的感覺，不知如何是好。
黃霑因得到沈婷的暗中相助，酒樓生意日漸好轉，二人復合之事似有轉機，但麥翠嫻仍鍥而不捨，對黃霑多番主動引誘，黃霑始終不為所動。
小安到酒樓當侍應，但數天後便捱不住辭職，始終未能腳踏實地做工，更妙想天開，欲當漫畫店老闆，要家中各人集資支持。回到目錄
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第16集 – 黃霑麥翠嫻酒後糊塗
宣萱對黎明的感情一發不可收拾，仍強自壓抑，但始終被梁主任看穿，但宣萱見黎明與李綺虹恩恩愛愛，自感無甚希望。
小安的漫畫店開張，沈婷與黃霑亦欲趁此機會復合，正當沈婷與夏萍到黃霑家執拾，欲替黃霑搬東西回家居住，豈料赫然發覺一對女裝絲襪在床下底，揭發了黃霑與麥翠嫻的不可告人關係，沈停大怒之下，決與黃霑簽字離婚。原來早一晚黃霑與眾文友聚會，麥翠嫻酒醉下，入了黃霑房休息，而黃霑亦飲醉，二人酒後糊塗，幹了錯事，黃霑後悔莫及，麥翠嫻則乘機要搬來與黃霑同居，此事發展至不可收拾，眾人亦愛莫能助。
小安受人唆使，竟在店裡售賣三級漫畫書，黎明學校亦有很多學生幫襯，引至學校風氣大壞，有人在女廁偷窺，導致差人假裝顧客，捉到學生一個向小安租借三級漫畫書，一個更要當證人，控告小安販賣色情刊物。回到目錄
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第17集 – 小安被人利用
李綺虹的叔叔李龍基欲借沈婷的知名度，出版一本雜誌「祝太入廚樂」，可惜因黃霑與麥翠嫻同居，影響了沈婷的聲譽，不但電視收視大跌，雜誌亦無人問津，反欠下一身債。他靈機一觸，欲染指電影界，將麥翠嫻的愛情小說搬上銀幕，鼓其如簧之舌，欲說服麥翠嫻等合資拍電影，自己則在賬目方面做手腳，從中取利。另一方面，黃霑與麥翠嫻同居後，處處受人制肘，毫無人生樂趣可言，叫苦連天。
黎明的學生威、波又再利用小安頭腦單純，竟借意買閃咭，在小安的漫畫店售賣軟性毒品，小安慒然不知，被蒙在鼓裡，更被警方發現，拉上警署，小安的家人及女友可謂亦非常擔心，幸有人曾目睹整件事的經過，可以證明小安是無辜的。黎明則欲找威、波等作證，還小安的清白。回到目錄
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第18集 – 黃霑與麥翠嫻分手
眾學生見黎明為小安之事擔心，決找波幫忙，說服波供出事實，為小安洗脫罪名，波終良心發現，挺身而出，威被定罪，小安則無罪釋放。黃霑擔心小安沒有工作，叫安入黃霑酒樓，而簡佩筠因剛辭職，黃霑帶簡佩筠見李龍基，到片場幫手。
威的黑社會大佬發向眾學生尋仇，黎明因此受傷入院，宣萱以為黎明未醒，無意中透露了自己的心事，黎明不知所措，但仍扮作不知。
黃霑發覺與麥翠嫻格格不入，決定與麥翠嫻分手，而麥翠嫻為保持面子，亦扮灑脫，兩人在和平的氣氛下分手。
校長見黎明工作認真，師生關係感情濃厚，欲與黎明簽約，轉為正式全職教師，黎明心動，但可惜仍對廣告界念念不忘，心中忐忑，不知何去何從。回到目錄
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第19集 – 李龍基挾帶私逃
李綺虹發覺宣萱有點不妥，整天悶悶不樂的樣子，以為宣萱芳心寂寞，後經黎明告之，原來宣萱已愛上了黎明，李綺虹感突然，幸黎明保證自己只愛李綺虹一人，李綺虹才定下心來。李綺虹為令宣萱開心，介紹男友偉給宣萱，可惜偉言語無味，性格討厭，宣萱悶上加悶。
簡佩筠在片場工作，發覺賬目出現問題，很多數目非常含糊；李龍基亦假作惺惺，叫簡佩筠不要打草驚蛇，他自己則知道已不可再隱瞞，決定走路。黃霑發覺李龍基已挾帶私逃，加上債主臨門，終面臨破產命運。
祝家陷入困境，夏萍更懷疑李綺虹知情不報，將怨氣發洩在他身上，走到學校大吵大鬧，李綺虹有冤無路訴，幸好黎明明白事理，仍深信李綺虹是無辜的，加上李龍基已將樓賣去，李綺虹無家可歸，黎明決定要接李綺虹回家住，夏萍反對，黎明幸得家中各人支持，可惜翌日黎明到李綺虹家時，李綺虹已不知所蹤。回到目錄
第20集大結局 – 黎明回心轉意重執教鞭
黎明得到張慧儀幫助，張慧儀願投資在黃霑的新戲，更自薦擔當女主角，黃霑得以渡過難關。另一方面，張慧儀叫富豪何生收購廣告公司，邀請黎明重新投入廣告界，大展拳腳，黎明經過一番思想掙扎，終於答應。
黎明到遠找李綺虹不獲，可惜李綺虹有心避開黎明。眾學生知黎明要離開，依然不捨，極力挽留，可惜黎明心意已決。學生搞告別旅行，邀黎明參加；原來學生己暗中安排，黎明終與李綺虹重逢，兩人終可走在一起。
黎明被眾學生的熱情感動，師生間濃濃的感情，終令黎明回心轉意，決建重執教鞭。回到目錄