阿Sir早晨劇情劇透｜1-20集分集劇情大結局 黎明古天樂合演校園劇、飾演學生竟然係佢哋

黎明2021 Talk & Sing 紅館演唱會將於7月10至18日舉行，無綫趁此機會在深夜重播黎明於1994年拍攝的經典校園劇《阿Sir早晨》，27年前的劇集全劇20集，主題曲係福山雅治作品改編《陽光》！經典劇情你仲記得幾多？一齊重溫LEON走入校園代課的經典劇情：

文： 東方新地 圖：TVB