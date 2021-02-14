陀槍師姐2021

陀槍師姐2021｜1-30集劇情結局全劇透！陳豪宣萱擔正舊班底得3人有得留低

東方新地

陀槍師姐》第一輯在1998年首播，可謂TVB經典神劇系列之一，當年關詠荷飾演朱素娥一角形象深入民心，滕麗名亦有份演出角色陳三元「三蚊雞」，同樣成為經典角色。TVB去年疫情期間開拍《陀槍師姐2021》，原有班底只有陳三元有得留低，轉由陳豪宣萱擔正，不知道會擦出什麼新火花？

撰文、圖片：東方新地


陀槍師姐2021》1-30集劇情劇透：宣萱被脅持過度、無法用槍！

主要演員|宣萱，陳豪，滕麗名，羅仲謙（羅子溢），許紹雄，洪永城，鄧佩儀，鄭俊弘
劇情｜Diana（宣萱飾）飾演資深檔案管理警察，安於現狀，感情空白，人緣極廣，公認警署「人事情報科」。因緣際會，跟元祖級「陀槍師姐」陳三元（滕麗名飾）及飛虎隊男神蒙漢森（陳豪飾）合力破案，被安排加入戲講為垃圾小組的「懸案小組」，與一眾「無人接收」的警員，在漢森帶領下追查「無人關注」的懸案。漢森不滿安娜而互相鬥法，直至揭露安娜多年前因被脅持變成無法用槍的「陀槍師姐」，反令二人擦出愛火花。安娜少女時的補習弟弟華Dee（羅仲謙飾）惨遭滅門，重遇成長的達華，竟成了混入社團的臥底警察，處境凶險。在感情與內疾推動下，安娜能否拿回手槍振作，成就新一代「陀槍師姐」？

角色介紹＋人物關係圖經典神作角色回帶主題曲

陀槍師姐2021宣萱陳豪
宣萱飾演「因脅持過度心存陰影而不能開槍」的陀唔到槍師姐，與陳豪繼《使徒行者2》之後再合作，上次二人角色沉重又扮嘢場場黑口黑面，今次的組合生鬼趣緻得多。
陀槍師姐2021宣萱許紹雄
許紹雄唔再做「歡喜哥」，重拾滑頭「老差骨」的本色演技，今次係警務處處長Lok Sir ！
陀槍師姐2021宣萱許紹雄
陳豪飾演槍法如神的前飛虎隊成員，角色亦莊亦諧。
陀槍師姐2021陳三元朱咪咪
朱咪咪近年演出不多，作為《陀槍師姐》原有班底，唔少得佢同滕麗名。

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《陀槍師姐2021》第1集精華 馬國明、胡鴻鈞客串，兩個前度搶新娘宣萱

第一幕就有驚喜客串，馬國明胡鴻鈞飾演阿英、阿俊，點知宣萱情歸C君阿瀟⋯⋯行禮前夕先知佢又係一個賤男，去片：

陀槍師姐2021》角色介紹＋人物關係圖

戴安娜 / 宣萱飾

觀察力強，平易近人。多年來看守檔案部，視飛虎隊的漢森為男神。一次案件漢森竟利用安娜做餌引出犯人，幸有三元趕到才保住性命。怎料被調配至新設的懸案小組，偏偏主管是漢森。在安娜的協助之下，小組各人各展所長，也與漢森漸建默契。不過安娜能醫不自醫，原來當年因意外失去開槍信心。漢森決協助她克服恐懼，成為真正的陀槍師姐。

《陀槍師姐2021》1-30集劇情、角色介紹、主題曲！陳豪宣萱擔正舊班底得3人有得留低

蒙漢森 / 陳豪飾

完美主義，嚴格苛刻。一次漢森為救安娜而被炸彈狂徒盯上，和安娜進入安全屋接受保護，漢森利用安娜做餌引出犯人，並在三元相助下把炸彈送走，避免傷亡。漢森反被調職到懸案小組，頭號下屬竟是安娜，安娜早對漢森偶像幻滅，處處跟其作對。觀察之下，漢森發覺安娜有親和力及同理心，擅於與人溝通，補足了漢森人際關係上的缺失，漸漸接受安娜在身邊。

《陀槍師姐2021》1-30集劇情、角色介紹、主題曲！陳豪宣萱擔正舊班底得3人有得留低

陳三元 / 滕麗名飾

外剛內柔，富正義感。曾經是警隊傳奇的她，已成為警隊高層，屢破奇案。適逢發生連環爆炸案，三元聯同被兇徒視為目標的漢森與安娜一同追查。過程中與漢森默契十足，好感大增。當漢森有意進一步發展，三元卻認清自己心底仍有程峰。以自己的經驗鼓勵安娜，將「自強自立」的陀槍師姐精神承傳給對方。

《陀槍師姐2021》1-30集劇情、角色介紹、主題曲！陳豪宣萱擔正舊班底得3人有得留低

劉達華 / 羅子溢飾

落魄不羈，有情有義。表面上是一個小混混，真正身份是警方臥底。年幼家人慘死，立志成為警察討回公道。輾轉加入飛虎隊，期間卻被革職，其實是成為臥底混入社團金海勝。二人被分配看守小巴站，因此結識了開茶餐廳的千盈，更發現龍頭海東是常客。其後又因幫助安娜勇擒色魔，重遇當年的飛虎督察漢森。隨著連環兇案發生，種種跡象指向達華就是兇手……

《陀槍師姐2021》1-30集劇情、角色介紹、主題曲！陳豪宣萱擔正舊班底得3人有得留低

許千盈 / 鄧佩儀飾

樂觀開朗，堅強仗義。自幼被父親獨力養大，因其病重而接手茶餐廳。龍頭海東是千盈父親的好兄弟，常與契兒子耀忠前來光顧，千盈漸為耀忠風度所傾慕。達華、丹基被派來茶餐廳附近看守，相處後千盈發覺他們是仗義之人。海東不僅對茶餐廳關照有加，更打聽千盈往事，關心她的將來。千盈漸覺可疑，最終竟發現海東才是親生父親。

《陀槍師姐2021》1-30集劇情、角色介紹、主題曲！陳豪宣萱擔正舊班底得3人有得留低

張耀忠 / 洪永城飾

心思慎密，溫文隨和。耀忠的父親張勝跟海東合作經營「金海勝」，迅速成為最有影響力的社團之一。然而張勝死在獄中，自此耀忠變成海東的世侄。耀忠牽涉為社團偽造證據的罪行，失去律師資格。海東提議耀忠正式加入社團。耀忠自信是繼承「金海勝」的必然人選，卻發現海東原來有一個女兒，正是耀忠經常見到的千盈。

《陀槍師姐2021》1-30集劇情、角色介紹、主題曲！陳豪宣萱擔正舊班底得3人有得留低

演員：宣萱、陳豪、滕麗名、許紹雄、羅子溢、洪永城、鄧佩儀、鄭俊弘、 李成昌、盧宛茵
演員：宣萱、陳豪、滕麗名、許紹雄、羅子溢、洪永城、鄧佩儀、鄭俊弘、 李成昌、盧宛茵

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陀槍師姐2021》陳豪宣萱擔正舊班底得3人有得留低

今日45歲生日的滕麗名，屈指一算，當年的上位劇《陀槍師姐4》已經是十多年前的作品了，這套經典可以話陪伴不少人「電視撈飯」，「娥姐」、「陳三元」更成為電視經典角色，不過來到《陀槍師姐2021》年，《陀槍師姐》班底大執，由陳豪宣萱擔正，加入羅仲謙、洪永城、黎諾懿、陳敏之等人，舊班底得滕麗名（陳三元）、朱咪咪（二妹姐）和李成昌（頂爺）3人有得留低，不知道大家還會不會期待呢？

98年《陀槍師姐》令關詠荷及滕麗名爆紅，滕麗名演出的警 花陳三元，更是劇中經典人物，由第一輯帶到落第四 輯，角色遭遇多災多難，經歷過被姦、兒子被殺、老公失 蹤，在新一輯《陀槍師姐2020》唔知三元又有乜遭遇？！
98年《陀槍師姐》令關詠荷及滕麗名爆紅，滕麗名演出的警花陳三元，更是劇中經典人物，由第一輯帶到落第四 輯，角色遭遇多災多難，經歷過被姦、兒子被殺、老公失 蹤，在新一輯《陀槍師姐2021》唔知三元又有乜遭遇？！
《陀槍師姐2020》再冇歐陽震華、魏駿傑、關詠荷及蔡少芬演出，第一男女主角是陳豪及宣萱，其他演員還有羅仲謙、陳敏之、洪永城、鄧佩儀等。
《陀槍師姐2021》再冇歐陽震華、魏駿傑、關詠荷及蔡少芬演出，第一男女主角是陳豪及宣萱，其他演員還有羅仲謙、陳敏之、洪永城、鄧佩儀等。
陀槍師姐2021宣萱許紹雄
觀眾期待許紹雄與陳豪的搞笑演出，相信會比三年前《使徒行者2》令人滿意。
有消息指陳豪在《陀槍師姐2020》的角色是延續
陳豪在2001年的《陀槍師姐III》也有份參演！當時的角色係「東興社」前龍頭「陳耀揚」（下），網上流傳佢在19年前的角色原來又係臥底⋯⋯觀乎現在的劇情大綱，應該就唔係嘞！
陀槍師姐2021宣萱許紹雄
十足「庶務二課」味道的「懸案特別調查組（Cold Case Special Investigation Unit）」專收警隊廢柴，陳豪與宣萱帶著一班新演員林穎彤、趙永洪、黃建東、張彥博處理懸案，廢到盡頭大概又會谷底反彈大顯神威。
鄭俊弘 飾演黑幫頭目「Danny仔」， 性格陰森火爆扮晒Joker跳舞⋯⋯er⋯⋯
鄭俊弘 飾演黑幫頭目「Danny仔」， 性格陰森火爆扮晒Joker跳舞⋯⋯er⋯⋯
就快做老豆的羅仲謙亦加入新劇《陀槍師姐 2020 》。
已榮升做爸爸的羅仲謙亦加入新劇《陀槍師姐 2021》，飾演黑幫臥底、洪永城的情敵。
李成昌日前在社交網晒劇中造型。（李成昌IG）
李成昌在前幾輯飾演警長「頂爺」鮑頂天，亦係第2、3輯連環殺手鮑國平（駱達華）的大佬，日前在社交網晒劇中造型。（李成昌IG）
朱咪咪當年做陳三元阿媽，來到2020不知道會是什麼角色？
朱咪咪當年做陳三元阿媽二妹姐，來到2021應該會延續角色？

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《陀槍師姐》系列 經典神作角色回帶

娥姐、朱素娥（關詠荷

1998年的《陀槍師姐》可謂TVB經典神劇之一，當年關詠荷飾演朱素娥一角，形象非常深入民心，因而其後香港唔少觀眾都會以「娥姐」代稱關詠荷。當年的《陀槍師姐》除了令關詠荷走向事業的高峯，更成為了當年「影幕上十大理想警察」的唯一女性得獎者。

當年關詠荷飾演朱素娥一角，形象非常深入民心
當年關詠荷飾演朱素娥一角，形象非常深入民心

「警界神槍手」陳小生（歐陽震華

而男主角歐陽震華（Bobby）於劇中飾演「警界神槍手」陳小生，更與關詠荷飾演的朱素娥由最初好似貼錯門神一樣，到後來慢慢變成互相產生情愫，成為男女朋友。

「警界神槍手」陳小生
「警界神槍手」陳小生

陳三元（滕麗名

滕麗名飾演的角色陳三元爽朗率直、富正義感、好勝心強、外剛內柔，三元自幼受陳小生影響，懷著滿腔熱誠當警察，卻遭歧視，更因此與程峰（魏駿傑）產生誤會，後經合作，二人誤會冰釋，三元更對程峰產生好感，二人墮入愛河。

《陀槍師姐2020》陳豪宣萱擔正 舊班底得3人有得留低

陳四喜（梁雪湄

還有另一漏網之魚就是梁雪湄(Koei)。失驚無神問你知唔知邊個係梁雪湄(Koei)，相信十個有九個都不會答到，不過一講《陀槍師姐》入面做滕麗名細妹「陳四喜」、或者曾經做過N年前「電波少女」個身材超級出眾的姐仔，應該會想起來吧！當年還是肥嘟嘟的梁雪湄，一臉baby fat，唔經唔覺今年已經43歲。近年甚少做幕前，更加係多年冇拍劇，原來佢轉行做美容同旅遊blogger，其餘時間主力外遊潛水，身材樣貌都無走樣！

梁雪湄飾演《陀槍師姐》入面做滕麗名細妹「陳四喜」。
梁雪湄飾演《陀槍師姐》入面做滕麗名細妹「陳四喜」。
梁雪湄已轉行做旅遊blogger，現時幫E字頭旅遊網站寫blog介紹景點，亦係華星客棧(EO2 Eddie同朱慧敏有份嗰間)股東，其餘時間主力潛水
梁雪湄已轉行做美容生意及旅遊blogger，現時幫E字頭旅遊網站寫blog介紹景點，亦係華星客棧(EO2 Eddie同朱慧敏有份嗰間)股東，不過她早前曾揚言好想出山拍劇，不過無綫都係無動於衷。

程峰 （魏駿傑

當年憑《陀槍師姐》幾乎成為一線小生的魏駿傑，因此劇與滕麗名成為經典的螢幕情侶，最後分手收場，後來魏駿傑北上發展聚了大陸女子張利華，結果女方偷食令婚姻破裂，近日明53歲的魏駿傑正式申辦離婚並聲言「終身不娶」。
《陀槍師姐2020》陳豪宣萱擔正 舊班底得3人有得留低

當年的勇探近年身型走樣，跟范徐麗泰撞面！
當年的勇探近年身形走樣，被指跟范徐麗泰撞面！

衛英姿、陳耀揚 （蔡少芬陳豪

在《陀槍師姐》第3、4輯，女主角換了做蔡少芬飾演的交通警衛英姿，出場就與陳豪飾演的黑社會大佬陳耀揚交手，據報這是蔡少芬與陳豪初次合作拍劇，也是陳豪由電影圈走入電視台的頭幾齣電視劇，開始時演的都是奸角。

有消息指陳豪在《陀槍師姐2020》的角色是延續《陀槍師姐III》的東興社前龍頭「陳耀揚」（下），網上流傳佢在19年前的角色原來又係臥底⋯⋯實情尚待核證！
有消息指陳豪在《陀槍師姐2021》的角色是延續《陀槍師姐3》的東興社前龍頭「陳耀揚」（下），網上流傳佢在19年前的角色原來又係臥底⋯⋯實情尚待核證！

鮑國平 （駱達華

駱達華這個名字你可能會感到陌生，但只要一提起「鮑國平」和「翁文成」，大家就一定知道！前無線御用奸角駱達華憑《陀槍師姐》系列中，以變態連環殺手「鮑國平」一角彈起，角色橫跨第2、3兩輯，成為了不少80及90後的「童年陰影」。脫離奸角的框架，駱達華在現實生活中是一名慈父，育有一名17歲女兒駱欣言（Natalie），其清純外表更媲美周慧敏，被網民封為「最仙氣星二代」。

前無線御用奸角駱達華憑《陀槍師姐》系列中，以變態連環殺手「鮑國平」一角彈起。
前無線御用奸角駱達華憑《陀槍師姐》系列中，以變態連環殺手「鮑國平」一角彈起。

下一頁：駱達華17歲女兒被封清純星二代 出水芙蓉照獲激讚！

駱達華

大B哥哥 （蔡康年

在《陀槍師姐》第4輯，罪犯的級數也大大「降Grade」，蔡康年飾演的雜誌記者陳志聰，又係一個多重人格的連環殺手，不過演繹遠不及上一輯輯的「鮑國平」，仿如一個山寨版的連環殺手。

大B哥哥、奀仔、阿Sam、珠女⋯⋯全部都係蔡康年！個角色都幾似近年西片《思裂》中的主角。
大B哥哥、奀仔、阿Sam、珠女⋯⋯全部都係蔡康年！個角色都幾似近年西片《思裂》中的主角。

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《陀槍師姐2021》主題曲

王灝兒 JW – 我不想別離

經典劇集系列《陀槍師姐》返嚟啦！滕麗名再次飾演傳奇女警陳三元，同宣萱、陳豪一齊智破種種懸案！《陀槍師姐》系列第五輯，《陀槍師姐2021》，千祈唔好錯過！

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