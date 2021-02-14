陀槍師姐2021｜1-30集劇情結局全劇透！陳豪宣萱擔正舊班底得3人有得留低
撰文、圖片：東方新地
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《陀槍師姐2021》1-30集劇情劇透：宣萱被脅持過度、無法用槍！
主要演員|宣萱，陳豪，滕麗名，羅仲謙（羅子溢），許紹雄，洪永城，鄧佩儀，鄭俊弘
劇情｜Diana（宣萱飾）飾演資深檔案管理警察，安於現狀，感情空白，人緣極廣，公認警署「人事情報科」。因緣際會，跟元祖級「陀槍師姐」陳三元（滕麗名飾）及飛虎隊男神蒙漢森（陳豪飾）合力破案，被安排加入戲講為垃圾小組的「懸案小組」，與一眾「無人接收」的警員，在漢森帶領下追查「無人關注」的懸案。漢森不滿安娜而互相鬥法，直至揭露安娜多年前因被脅持變成無法用槍的「陀槍師姐」，反令二人擦出愛火花。安娜少女時的補習弟弟華Dee（羅仲謙飾）惨遭滅門，重遇成長的達華，竟成了混入社團的臥底警察，處境凶險。在感情與內疾推動下，安娜能否拿回手槍振作，成就新一代「陀槍師姐」？
角色介紹＋人物關係圖｜經典神作角色回帶｜主題曲
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《陀槍師姐2021》角色介紹＋人物關係圖
戴安娜 / 宣萱飾
觀察力強，平易近人。多年來看守檔案部，視飛虎隊的漢森為男神。一次案件漢森竟利用安娜做餌引出犯人，幸有三元趕到才保住性命。怎料被調配至新設的懸案小組，偏偏主管是漢森。在安娜的協助之下，小組各人各展所長，也與漢森漸建默契。不過安娜能醫不自醫，原來當年因意外失去開槍信心。漢森決協助她克服恐懼，成為真正的陀槍師姐。
蒙漢森 / 陳豪飾
完美主義，嚴格苛刻。一次漢森為救安娜而被炸彈狂徒盯上，和安娜進入安全屋接受保護，漢森利用安娜做餌引出犯人，並在三元相助下把炸彈送走，避免傷亡。漢森反被調職到懸案小組，頭號下屬竟是安娜，安娜早對漢森偶像幻滅，處處跟其作對。觀察之下，漢森發覺安娜有親和力及同理心，擅於與人溝通，補足了漢森人際關係上的缺失，漸漸接受安娜在身邊。
陳三元 / 滕麗名飾
外剛內柔，富正義感。曾經是警隊傳奇的她，已成為警隊高層，屢破奇案。適逢發生連環爆炸案，三元聯同被兇徒視為目標的漢森與安娜一同追查。過程中與漢森默契十足，好感大增。當漢森有意進一步發展，三元卻認清自己心底仍有程峰。以自己的經驗鼓勵安娜，將「自強自立」的陀槍師姐精神承傳給對方。
劉達華 / 羅子溢飾
落魄不羈，有情有義。表面上是一個小混混，真正身份是警方臥底。年幼家人慘死，立志成為警察討回公道。輾轉加入飛虎隊，期間卻被革職，其實是成為臥底混入社團金海勝。二人被分配看守小巴站，因此結識了開茶餐廳的千盈，更發現龍頭海東是常客。其後又因幫助安娜勇擒色魔，重遇當年的飛虎督察漢森。隨著連環兇案發生，種種跡象指向達華就是兇手……
許千盈 / 鄧佩儀飾
樂觀開朗，堅強仗義。自幼被父親獨力養大，因其病重而接手茶餐廳。龍頭海東是千盈父親的好兄弟，常與契兒子耀忠前來光顧，千盈漸為耀忠風度所傾慕。達華、丹基被派來茶餐廳附近看守，相處後千盈發覺他們是仗義之人。海東不僅對茶餐廳關照有加，更打聽千盈往事，關心她的將來。千盈漸覺可疑，最終竟發現海東才是親生父親。
張耀忠 / 洪永城飾
心思慎密，溫文隨和。耀忠的父親張勝跟海東合作經營「金海勝」，迅速成為最有影響力的社團之一。然而張勝死在獄中，自此耀忠變成海東的世侄。耀忠牽涉為社團偽造證據的罪行，失去律師資格。海東提議耀忠正式加入社團。耀忠自信是繼承「金海勝」的必然人選，卻發現海東原來有一個女兒，正是耀忠經常見到的千盈。
《陀槍師姐2021》陳豪宣萱擔正舊班底得3人有得留低
今日45歲生日的滕麗名，屈指一算，當年的上位劇《陀槍師姐4》已經是十多年前的作品了，這套經典可以話陪伴不少人「電視撈飯」，「娥姐」、「陳三元」更成為電視經典角色，不過來到《陀槍師姐2021》年，《陀槍師姐》班底大執，由陳豪宣萱擔正，加入羅仲謙、洪永城、黎諾懿、陳敏之等人，舊班底得滕麗名（陳三元）、朱咪咪（二妹姐）和李成昌（頂爺）3人有得留低，不知道大家還會不會期待呢？
《陀槍師姐》系列 經典神作角色回帶
娥姐、朱素娥（關詠荷）
1998年的《陀槍師姐》可謂TVB經典神劇之一，當年關詠荷飾演朱素娥一角，形象非常深入民心，因而其後香港唔少觀眾都會以「娥姐」代稱關詠荷。當年的《陀槍師姐》除了令關詠荷走向事業的高峯，更成為了當年「影幕上十大理想警察」的唯一女性得獎者。
「警界神槍手」陳小生（歐陽震華）
而男主角歐陽震華（Bobby）於劇中飾演「警界神槍手」陳小生，更與關詠荷飾演的朱素娥由最初好似貼錯門神一樣，到後來慢慢變成互相產生情愫，成為男女朋友。
陳三元（滕麗名）
滕麗名飾演的角色陳三元爽朗率直、富正義感、好勝心強、外剛內柔，三元自幼受陳小生影響，懷著滿腔熱誠當警察，卻遭歧視，更因此與程峰（魏駿傑）產生誤會，後經合作，二人誤會冰釋，三元更對程峰產生好感，二人墮入愛河。
陳四喜（梁雪湄）
還有另一漏網之魚就是梁雪湄(Koei)。失驚無神問你知唔知邊個係梁雪湄(Koei)，相信十個有九個都不會答到，不過一講《陀槍師姐》入面做滕麗名細妹「陳四喜」、或者曾經做過N年前「電波少女」個身材超級出眾的姐仔，應該會想起來吧！當年還是肥嘟嘟的梁雪湄，一臉baby fat，唔經唔覺今年已經43歲。近年甚少做幕前，更加係多年冇拍劇，原來佢轉行做美容同旅遊blogger，其餘時間主力外遊潛水，身材樣貌都無走樣！
程峰 （魏駿傑）
當年憑《陀槍師姐》幾乎成為一線小生的魏駿傑，因此劇與滕麗名成為經典的螢幕情侶，最後分手收場，後來魏駿傑北上發展聚了大陸女子張利華，結果女方偷食令婚姻破裂，近日明53歲的魏駿傑正式申辦離婚並聲言「終身不娶」。
衛英姿、陳耀揚 （蔡少芬、陳豪）
在《陀槍師姐》第3、4輯，女主角換了做蔡少芬飾演的交通警衛英姿，出場就與陳豪飾演的黑社會大佬陳耀揚交手，據報這是蔡少芬與陳豪初次合作拍劇，也是陳豪由電影圈走入電視台的頭幾齣電視劇，開始時演的都是奸角。
鮑國平 （駱達華）
駱達華這個名字你可能會感到陌生，但只要一提起「鮑國平」和「翁文成」，大家就一定知道！前無線御用奸角駱達華憑《陀槍師姐》系列中，以變態連環殺手「鮑國平」一角彈起，角色橫跨第2、3兩輯，成為了不少80及90後的「童年陰影」。脫離奸角的框架，駱達華在現實生活中是一名慈父，育有一名17歲女兒駱欣言（Natalie），其清純外表更媲美周慧敏，被網民封為「最仙氣星二代」。
大B哥哥 （蔡康年）
在《陀槍師姐》第4輯，罪犯的級數也大大「降Grade」，蔡康年飾演的雜誌記者陳志聰，又係一個多重人格的連環殺手，不過演繹遠不及上一輯輯的「鮑國平」，仿如一個山寨版的連環殺手。
《陀槍師姐2021》主題曲
王灝兒 JW – 我不想別離
經典劇集系列《陀槍師姐》返嚟啦！滕麗名再次飾演傳奇女警陳三元，同宣萱、陳豪一齊智破種種懸案！《陀槍師姐》系列第五輯，《陀槍師姐2021》，千祈唔好錯過！