陀槍師姐2021｜第21-25集劇情劇透：華Dee憶起殺父真兇、洪永城父親骸骨被發現
文：東方新地｜圖：《陀槍師姐2021》劇照
《陀槍師姐2021》第21集劇情 洪永城父親骸骨被發現
華Dee獲洪永城所救，迷糊間憶起當年滅門案。安娜尋找錢順潮的失貓時，遇見其司機，深感可疑，及後得知司機當日的確帶走了錢順潮的貓，但貓已死。安娜將貓骨灰送回給錢順潮，錢順潮竟把骨灰龕摔破。陳庭欣與檬Sir默契十足，安娜顯得格格不入，感不是味兒。行山人士發現洪永城父親的骸骨，更戴着華Dee之父的手錶。懸案小組着手調查二十年前華Dee一家的滅門慘案，懷疑劫殺案另有內情。洪永城找千盈時，Danny仔前來尋仇，二人身陷險境……
《陀槍師姐2021》第22集劇情 洪永城接受千盈愛意
懸案小組查出殺害華Dee一家的真兇是洪永城之父張勝，而洪永城從檬Sir對金爺的問話中，對金爺起疑。洪永城向千盈示愛，二人在一起，金爺為此怒責洪永城，洪永城卻與金爺對着幹，更指父親之死疑與他有關。安娜為了媲美陳庭欣，作女強人打扮回警署，卻遭檬Sir嘲笑，安娜氣憤跟他冷戰。檬Sir以夾公仔討回安娜歡心，陳庭欣對檬Sir竟為安娜抛下自尊感意外，得知安娜新養一隻跟錢順潮失貓一樣的貓，向錢順潮打小報告。當晚，有人偷進安娜家裡，更襲擊安娜……
《陀槍師姐2021》第23集劇情 華Dee記起殺父真兇
安娜傷勢沒大礙，但新領養的小貓不見了，陳庭欣卻在錢順潮家中見到那隻貓。檬Sir與前妻的結婚紀念日將至，安娜擔心檬Sir會像離婚紀念日時一樣傷心，故特意安排節目陪伴檬Sir，卻發現檬Sir完全忘記了這個日子。華Dee接受催眠，拾回更多童年記憶片段，認出其中一個滅門兇手正是洪永城之父張勝。華Dee激動下找洪永城算帳，更說出另一兇手是一個手上有蛇形紋身的男人！金爺暗暗下令Danny仔解決洪永城，怎料另一邊廂洪永城卻捉了金爺……
《陀槍師姐2021》第24集劇情 洪永城親手殺死金爺
洪永城為殺父之仇與金爺對質，金爺細說當年與張勝的恩怨，指是張勝先派人要殺害他一家，令他痛失愛妻，女兒千盈托予他人。洪永城責金爺自詡養父，將他帶入元鷹但不讓他接管業務，怒極將其殺害……華Dee因催眠勾起回憶，夢見滅門真兇就係金爺！檬Sir的大姨媽回港，安娜為「見家長」緊張。怎料飯局當天，安娜因尋失貓遲到，陳庭欣卻搶先一步見大姨媽，二人投契。安娜聽陳庭欣之言送巧克力作禮物，卻得失大姨媽。陳庭欣向安娜明言，做盡一切只為搶回檬Sir！
《陀槍師姐2021》第25集劇情 何依婷慘死、陳庭欣藉機接近檬Sir
陳庭欣藉機搬近檬Sir，安娜面對陳庭欣排山倒海的進擊，感到不知所措。華Dee不滿洪永城討好錢順潮，洪永城坦白只是利用錢順潮販毒，強調自己在元鷹地位鞏固後，與華Dee一起向錢順潮報仇。啟凡不忿檬Sir與安娜拒調查華Dee與Hang基，竟想過檔重案組梁Sir的重案組。陳庭欣在檬Sir家裡登堂入室，安娜感到防不勝防，聽從Judy與麥美恩的提議要與檬Sir同居，無奈愛貓未能適應環境；檬Sir看出安娜的焦慮，內心有所打算。千盈意外聽到金爺原來係被洪永城殺死的真相，隨即陷入險境……
何依婷為救鄭俊弘慘死：
下星期大結局：陳三元再度出場、張曦雯壓軸客串