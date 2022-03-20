隱形怪傑．劇情 ｜重播林家棟97年科幻神劇 結局劇情超能力對決好驚險
《隱形怪傑》重播 林家棟主演科幻神劇劇情簡介
樂天開朗的記者區志立（林家棟飾），與父母及妹區珊珊（楊千嬅飾）本過著平凡而快樂的生活，但一宗鑽石失竊案，令志立驟然捲入麻煩苦惱中……志立的同鄉陳水井（林保怡飾）由內地來港投靠志立，更誓神劈願說失竊的鑽石是由一隱形人所偷去。水井找來女警辛曉嵐（陳妙瑛飾）幫忙，志立恐曉嵐受騙，遂一同展開追查。不久，志立遭對頭雜誌的編輯徐力圖（陳啟泰飾）設計陷害，被控告捏造假新聞。此時，志立意外喝掉隱形藥水，變了隱形人，遂趁機四出找尋證據為自己平反。期間，志立遇上力圖的女友記者卓穎（陳芷菁飾）。卓穎因意外暫時失明，所以未有察覺志立的變異。二人相處下來亦成為好友。志立向卓穎暗示力圖乃陰險小人，奈何卓穎對力圖深信不疑，志立無端枉作小人。後卓穎無意中撞破力圖的惡行，決定與力圖分手，志立見卓穎傷心失落，便加以安慰，二人感情更進一步。力圖與志立此時已成水火之勢，為要除去眼中釘，力圖更展開一場大報復…
《隱形怪傑》分集劇情
第1集 隱形賊盜走巨鑽、權含冤受屈
區志立任職保安組長的父親權，捲入一宗巨型鑽石失竊案中，生活驟起波瀾。志立對頭雜誌社的記者卓穎，竟將事件報道成權監守自盜，令權更感冤屈惶恐。 志立一面與穎鬧得不可開交，一面又要安撫父親，已經煩惱不堪，這時，權的同鄉陳水井又剛好來港，對失竊案追問不休，更煞有介事的向志立透露了真正竊賊，就是一個隱形人！志立豈會相信這種荒誕無稽的話，只當水井腦筋有問題，不作理會。 水井並未放棄，找到當日牽涉事件當中的女警辛曉嵐一齊追查隱形人，水井露出了神奇的透明臂，曉嵐深信不疑。
第2集 隱形賊之死、權沉冤得雪
志立不知就裡，被迫與水井、曉嵐一同追尋真相，正當水井恰恰要揭發隱形人的驚世秘密時，隱形人卻意外被車撞死了。死後的隱形人驅體重現，巨鑽隨即被督察司馬達華起回，權因此還得清白。水井得曉嵐相助偷回隱形藥水，水井一口喝下，卻不知竟是假貨，更被珊珊、志立兄妹聯手作弄，誤打誤撞之下得知了曉嵐胞姐辛曉文禿頭的秘密，曉文不幸看見水井的裸體，更將水井當成露體狂。
第3集 藥水雖尋回、立追嵐無望
志立昔日情人Apple回港，志立感無限唏噓。卓穎拍得Apple醜聞照片，志立為救Apple向穎求情，穎認為志立無傳媒操守而對他失望。 水井尋回隱形藥水，更在曉文的狗Bobbie身上試驗。 曉嵐樂於助人的性格令志立對她產生好感，當志立鼓起勇氣欲正式追求曉嵐時，卻被曉嵐標梅已過、但眼高於頂的姐姐曉文從中阻撓，迫令志立知難而退。一段大好情緣未開始便已結束，成了無花果。
第4集 立冒險喝下隱形藥水
志立性格正直，開罪了卓穎的上司兼男友徐力圖。力圖是個為增加雜誌銷量不擇手段的偽君子。力圖為報一箭之仇，設計令志立陷入捏造假新聞的陷阱中。志立不但遭黑道毆打報復，更令雜誌社面臨倒閉危機。 正當志立煩惱無助之際，竟拾得水井遍尋不獲的隱形藥水。志立為救雜誌社孤注一擲喝下藥水，竟然真的變成隱形人！
第5集 立成為隱形人取回證據
志立喝掉隱形藥水成為隱形人，借隱身之便潛入林國富家中找回罪證，證明自己清白，平反冤案。 事件雖然平息，志立卻不知道現形之法。正當水井、志立苦無對策，志立竟突然在曉嵐家中現形，更險些被督察司馬達華拘捕。雖然志立化險為夷，但達華卻開始對志立起疑。 此時力圖突然入股志立效力的雜誌社成為總編輯，志立的處境變得危機四伏。
第6集 立為救穎再度變成隱形
水井研究得知心跳加快會導致隱形，志立因而變得做事慢條斯理，惹笑非常。此時水井竟突然迷戀上曉文，鬧出笑話百出。 志立受新總編輯力圖的打壓，不得不陪同卓穎到惠東採訪黑道。兩人不幸捲入黑幫仇殺事件當中，志立被毒打一頓，穎更性命垂危！志立為救穎，不顧一切的尋找醫院，竟導致自己陷入隱形困局。
第7集 穎暫時失明對立改觀
卓穎獲救後竟暫時失明，幸有隱形的志立在旁悉心照顧，兩人又聯手拍得惠東黑幫的獨家照片，穎亦不禁對志立改觀。 與此同時，水井千方百計想向曉文表露愛意，雖然曉文始終認為水井整蠱自己而不加理會，但亦開始對水井有一點改觀。 志立回港後發現雜誌社竟發生人事大地震，更不知死黨何一成竟誤以為被志立出賣而遭解僱。 另一方面，力圖得知穎乃富商之女，竟欲花言巧語向穎求婚。
第8集 穎答允圖求婚
水井求志立助他演出一場英雄救美，可惜因志立突然現形而失敗。此時曉文舊情人Bob突然出現，與曉文重修舊好，兩人情意濃濃，水井恨得牙癢癢。 力圖得知卓穎是富商之女，急於向穎求婚，志立多次阻止，曉嵐卻推波助瀾，穎終答允嫁予力圖。志立發現力圖與壞人林國富勾結，遂向穎透露力圖的惡行，但穎對力圖異常信任，志立無端柱作小人。天網恢恢，力圖惡行終被穎撞破，穎失落非常。
第9集 立伸出援手、穎重見光明
力圖惡行曝光，林國富被捕，可惜力圖事前毀滅證據，終獲無罪釋放。卓穎被力圖欺騙感情，悲痛不已，幸得志立從旁安慰，心情才得以平伏。 此時曉嵐的上級達華就職權之便開始暗中追求曉嵐，更極力提拔令曉嵐升任為CID，志立的示愛計劃經歷重重波折，只得無奈擱置。 醫生為免穎的病情惡化而向她隱瞞有可能永久失明，豈知禍不單行，穎父親的二奶曼娜上門找碴令穎得知自己病況，穎覺得所有人都欺騙她，陷入崩潰邊緣。志立不屈不撓的向穎伸出援手，終令穎解開心結，更重見光明。兩人感情邁進了一大步。
第10集 立穎相戀、嵐錯失時機空嘆息
卓穎重見光明，向志立示愛。志立身處隱形狀態，加上心亂如麻，遲遲未有答覆。志立與水井發現曉嵐的尖叫聲能令志立現身，志立又誤會曉嵐與達華已仿如一對戀人，終於接受穎的愛意。 曉嵐被匪徒挾持，志立奮不顧身的隱形相救，令曉嵐不自覺的迷戀上這個神秘人。曉嵐開始懷疑志立便是救命恩人，同時，曉嵐得悉志立當日曾有意追求自己，可惜一切為時已晚，志立與穎已成一對，曉嵐只有將感情默默藏於心底。
第11集 立亂點鴛鴦、嵐苦不堪言，豐同志曝光、珊哭成淚人
曉嵐得悉志立當日曾有意追求自己，可惜為時已晚，志立與穎已成一對，曉嵐只有將感情默默藏於心底。另一邊廂，志立以為曉嵐暗戀達華，更撮合兩人成為情侶，曉嵐苦不堪言。 水井發現Bob目的是騙光曉文的錢財，奈何曉文盲目迷戀Bob，水井束手無策。 庭豐當面拒絕珊珊，令珊珊傷心欲絕，更難以和眾人交待。此時曼娜發現愛子庭豐竟是同性戀者，難以接受，竟欲將錯就錯迫令庭豐與珊珊假拍拖。結果庭豐性取向被一成揭穿，珊珊在短時間內兩度失戀，傷心不已。 ￼
第12集 嵐目睹立現形
珊珊得知自己被庭豐所騙，傷心不已。曼娜上門迫令珊珊與庭豐繼續合謀欺騙庭豐之父蔣兆年，兆年得知真相後氣得當場病發。 水井目睹Bob與一女子出雙入對，追查之下竟發現Bob已是有婦之夫。曉文傷心欲絕，醉酒之下竟與水井發生關係，曉文傷心之餘卻只想當作沒發生過，水井無奈。 水井得知達華仍在鍥而不捨追查隱形人，驚訝不已。曉嵐突然一聲尖叫，更使志立幾乎在達華面前現形。
第13集 文毒誓拒愛、立在家人前隱形
志立與水井查出現身的奧秘，原來在於曉嵐的高頻聲音。於是兩人求曉嵐合作實驗，令志立能對隱形現身控制自如。 達華查知水井曾與曉文發生關係，欲為水井推波助瀾，豈知竟愈幫愈忙，曉文發毒誓拒愛，水井傷心欲絕。 曼娜無理取鬧激怒丈夫蔣兆年，兆年一怒之下更改遺囑。曼娜為保家產，竟暗地裡派人將丈夫劫走，志立追車時更在家人前隱形，區家口供不符令達華對志立加深懷疑。
第14集 文被綁匪擄走、立陷入華包圍
曼娜派人綁架兆年，警方苦無對策。志立以隱形之便，暗中追查兆年綁架案，但華黃雀在後，達華堅持隱形人與綁匪同夥，意圖將志立連同綁匪一併捉拿，志立腹背受敵。 同時，曉文竟入住與綁匪相鄰的渡假屋，還與綁匪起衝突。曉文雖得知水井在背後默默付出，仍堅持與水井鬥氣，結果被綁匪將她連同兆年一併擄走。 此時志立追查來到渡假屋，卻不知警方已將渡假屋包圍。
第15集 立勇救蔣兆年、文終於接受井
幸好曉嵐在背後相助，志立終化險為夷，成功救回兆年。達華更查出綁架的主謀竟是穎的後母王曼娜，曼娜伏法入獄，玉芬、穎得以重回蔣家，穎亦答允接手家族生意。 曉文與水井鬥氣依舊，曉文無意中發現水井竟傾家蕩產大量採購小說，為自己新書造勢，深受感動，終於接受水井。 區家眾人借志立隱形之便四出行俠仗義，大快人心，豈知眾人變本加厲，對志立予取予求，志立亦只得無奈幫忙。此時，水井發現Bobbie無法現形，預示出志立也有永久隱形的危險。
第16集 華拍下立隱形證據
曉文與水井交往後依然故我，毫無尊重，水井終於發難大罵曉文。曉文思前想後，明白自己的無理取鬧，終向水井道歉，並承諾順從水井。 力圖結識了蔣兆年的妹妹兆玲，竟利用兆玲滲透入蔣氏企業，圖謀不軌。 一成被女朋友拋棄，珊珊多番安慰，更向他表露愛意，可惜神女有心、襄王無夢，一成竟以為這是珊珊為了安慰他所說的謊話。一成迫志立隱形幫他討回被騙的錢財，令達華得知電擊可令志立隱形，設下陷阱，令志立當場隱形，更被達華逮個正著。
第17集 Bobbie突然暴斃、立危在旦夕
達華令志立當場隱形，結果志立昏倒送院，曉嵐懇求達華放過志立，達華無奈答允。達華迫令志立、穎、曉嵐三人攤牌，令曉嵐傷心透頂，志立與穎的關係亦陷入危機。 Bobbie突然暴斃，水井擔心志立會步其後塵，遂北上尋找解藥。曉文無意中服下博士的神秘生髮丸，竟導致自己陷入隱形狀態。 力圖欺騙兆玲的感情潛入蔣氏集團，更利用蔣氏私通泰國黑幫進行非法勾當。志立揭發事件，力圖被逐出集團，豈知力圖早已部署好要洗劫蔣氏的保險庫，此時志立來到案發現場。
第18集 蔣氏劫案立被通緝
力圖蒙面洗劫蔣氏的保險庫，志立目睹案發經過，被力圖與Ben打至隱形昏倒。達華認為案件最大嫌疑人是志立，故對志立窮追不捨，更將權拘留。穎終於親身確認志立隱形，兩人冰釋，穎卻感到自己對志立的支持遠不如曉嵐。 珊珊要一成對自己表態，一成始終遲疑不決，珊珊終於決定放棄，一成反而顯出一點著急。 一成想出計策，騙達華服下隱形藥及失聲水，區家全家力指達華是「立」，令這個假「立」有口難言，一嘗隱形人啞子吃黃蓮的滋味。
第19集 隱形俠大戰透明魔
達華中計成為隱形人，被警局同僚毒打，可謂百般滋味在心頭，達華終於體會到志立的感受，助志立拘捕力圖。 志立病情毫無起色，水井亦束手無策，曉嵐、穎等人均感痛心。 志立設計令力圖與Ben內訌，豈知力圖將計就計，志立險被燒死！力圖走投無路，搶走水井的隱形藥水，自此成為隱形人。力圖更借隱形之便對志立痛下殺手，志立終於現身，但已奄奄一息。
第20集 立起死回生、嵐偉大讓愛
醫生宣佈志立不治，曉嵐、穎的呼喚卻令志立死而復生，志立復生後竟緊抱曉嵐，令穎以為自己已在三角戀中落敗。 力圖成為隱形人四出犯案，卻感受到隱形的悲哀而寂寞痛哭。力圖劫走曉文迫水井為他現形，力圖現形後欲將二人滅口，不慎被水井以心臟起搏器電擊頭部，力圖卻意外獲得自由控制隱形的能力。 力圖聲言要殺死志立，更捉走穎，欲殺死志立、穎、曉嵐三人，此時力圖突然頭痛暈倒，終於被警方拘捕。
醫生發現力圖腦內的惡性腫瘤正是力圖能自由控制隱形的秘密。力圖逃出病房與志立對峙，力圖再動殺機，兩人相鬥，力圖最後被自己拋出的隱形剪刀插中刺死。 一成下定決心用射十二碼向珊珊示愛，終於留住了珊珊的芳心。水井為了治好曉文的隱疾，研製出神奇生髮水，成為了有名的科學商家。曉嵐迫志立表態，志立說出一生最愛其實是穎，志立與穎摒除心結、共諧連理。
三分鐘睇完《隱形怪傑》！I See See TVB
97年科幻神劇。