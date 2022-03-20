隱形怪傑．劇情 ｜重播林家棟97年科幻神劇 結局劇情超能力對決好驚險

《隱形怪傑》是無綫30週年台慶劇，首播時間是1997年，是林家棟在演出《大鬧廣昌隆》同一年的科幻類型劇集，全劇20集的《隱形怪傑》被喻為「科幻神劇」，卻因為當年首播時遇上亞視話題劇《我來自潮州》而收視插水，此劇將於3月24日繼《心花放》安排於凌晨重播。