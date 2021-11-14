《隱形戰隊》1-30集劇情劇透：《使徒行者》 監製新劇動作連場
《隱形戰隊》是無綫2022新劇巡禮推介劇集，是一套時裝警匪電視劇，由馬國明帶領的「隱形任務戰略部隊 （Phantom Operation and Tactic Team）」，以打擊恐怖份子為目標。
文：東方新地
主演：馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、林子善、江美儀；特別客串：陳展鵬
《隱形戰隊》劇情：
故事大綱：三年前，曜洋（馬國明）、家強、寶寶及帶囡同屬反恐特勤隊，洋在一次行動中的一個錯誤決定，導致囡重傷至殘廢。囡傷癒後調往文職工作，寶與洋分手後轉職衝鋒隊，洋則離開警隊。強無法原諒洋，兄弟從此決裂，四人亦友情不再。香港發生多宗懸案，兇徒疑似受某種刺激引發精神失常。寶在執勤期間發現有人神色異常，及時制止謀殺案件。毒理測試報告顯示，此案兇徒與三年前引致囡受傷的犯人的體内驗出同樣的毒品成份，寶認定兩宗案件有關連。強帶隊保護某國要員，期間發現要員行為有異。果然，要員為恐怖份子，此行目的是要進行毒品交易。曜洋現職高級私人會所經理，其實是為「反恐部隊Phantom Operation and Tactic Team」（簡稱POTT）執行潛伏任務，調查黑社會與恐怖份子的關連。破案後，曜洋歸隊並成為POTT的領隊，曜洋接受寶加入POTT的申請，同時欲把被投閒置散的囡調入POTT。
四人最終能否回復當年情？他們又能否破解每一宗案件？
【東張西望】劉穎鏇劉佩玥三點式水著Fit爆Body 馬國明陳山聰大讚
新劇《隱形戰隊》經常拍攝槍林彈雨嘅戲，但係今日各位演員就大解放，拍攝一場泳池戲。而今場戲最索兩位女演員一定係劉穎鏇同埋劉佩玥，劉穎鏇係三點式泳衣上陣，美好身材令人驚艷，而劉佩玥都係泳衣上陣，但唔係三點式。陳山聰大讚劉穎鏇健康性感，馬國明仲笑話自己今日盲咗呀！