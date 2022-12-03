隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者

隱形戰隊｜型爆馬國明原來「執二攤」？！《超能使者》原班人馬上陣拍槍戰

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2023年無綫重點宣傳的劇集《隱形戰隊》是《超能使者》監製文偉鴻出品，由馬國明、唐詩詠、陳山聰及劉穎鏇領銜主演！往日陳展鵬在文偉鴻作品中的主角地位原來被馬國明取代，只剩下少許客串的戲份。

《超能使者》異能變槍擊特警版！《隱形戰隊》劇情簡介

在反恐情報組中，反恐特勤隊（Counter Terrorism Response Unit，簡稱「CTRU」）負責支援反恐專家、執行反恐巡邏及處理恐怖襲擊，而「神秘部隊」隱形任務戰略部隊（Phantom Operation and Tactic Team，簡稱「POTT」）結合了各部門的精英，負責武裝應變和深入調查，加以打擊及剿滅潛在威脅。兩隊的重點成員有：戰鬥力強、百步穿楊的武術專家顧家強（陳山聰）；心思縝密、分析力強的拆彈專家喬寶寶（唐詩詠）；身手敏捷、行動力強的「最強新人」邢風（劉穎鏇）；車神級別、一目十行的「記憶庫」喬帶囡；八面玲瓏、精於喬裝的「全能女特工」杜小婕（劉珮玥）；以及英明果斷、智商奇高的應變高手簡曜洋（馬國明） 。6人合作無間，合力破解接連發生的棘手案件。

隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 被指「執二攤」的馬國明，曾坦承是在開拍前十多日，才突然收到通知要拍攝此劇。
被指「執二攤」的馬國明，曾坦承是在開拍前十多日，才突然收到通知要拍攝此劇。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 「神秘部隊」隱形任務戰略部隊Phantom Operation and Tactic Team，簡稱「POTT」）
「神秘部隊」隱形任務戰略部隊（Phantom Operation and Tactic Team，簡稱「POTT」）（圖片來源：《隱形戰隊》預告截圖）
隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 反恐特勤隊Counter Terrorism Response Unit，簡稱「CTRU」）
反恐特勤隊（Counter Terrorism Response Unit，簡稱「CTRU」）（圖片來源：《隱形戰隊》預告截圖）

傳陳展鵬扭計被飛？！馬國明「執二攤」頂上

2022年一連有《鐵拳英雄》、《童時愛上你》、回歸系列《母親的乒乓球》、《黯夜守護者》、《超能使者》五部劇集都有陳展鵬演出，不過早前有傳因陳展鵬扭計要求加人工，令他在《隱形戰隊》的戲份大幅刪減，由主演「降呢」變客串，男一地位被馬國明「執二攤」頂上。

隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 隱形戰隊 劇情劇透 無綫劇《隱形戰隊》是《使徒行者》、《城寨英雄》監製文偉鴻作品，由唐詩詠、馬國明及陳山聰等主演，預計將拍到今年12月，唐詩詠透露劇中有非常多的打鬥場面。
同樣是監製文偉鴻作品，無綫劇《隱形戰隊》有唐詩詠、陳山聰同歐瑞偉，但陳展鵬的角色就被馬國明取代，由主角變客串。（圖片來源：[email protected]

視帝降呢做陪襯陳展鵬被迫就範

當時有傳因為《逆天奇案》收視口碑俱佳，讓陳展鵬與無綫傾洽續約時獅子開大口，以照顧病母及養家為由，要求加人工至年薪五百萬，與視帝黎耀祥睇齊，引來無綫不滿，而作出連串大懲罰，包括在《廉政狙擊》、《童時愛上你》及《隱形戰隊》中，都將他由男一「降呢」做陪襯，令要養家活兒的煎Pang唔敢再扭計加人工，被迫就範。不過煎Pang回應時就否認曾獅子開大口，仲話唔介意做陪襯，指觀眾覺得好睇舒服便冇問題。

隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 客串的陳展鵬在劇中飾演泰國華僑「猛鬼」，是一名掌握亞洲貨源的毒梟。
客串的陳展鵬在劇中飾演泰國華僑「猛鬼」，是一名掌握亞洲貨源的毒梟。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 雖然有槍戰戲，但話明客串，相信陳展鵬在出場後好快就會被消失。
雖然有槍戰戲，但話明客串，相信陳展鵬在出場後好快就會被消失。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 無綫節目巡禮 2023 影視博覽2022 劇中陳山聰和馬國明等都是警方人員，但馬國明和唐詩詠等另外成立了一個「隱形任務戰略部隊 Phantom Operation and Tactic Team）」。
海報上並無陳展鵬身影！（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）

劉穎鏇繼續小背心＋比堅尼

劉穎鏇在《超能使者》以「最強Body」作賣點，除了背心短褲外仲著埋比堅尼上陣，非常瞓身，而在同樣是時裝劇的《隱形戰隊》中，劉穎鏇就再瞓多次身，打交著小背心、查案著比堅尼，難怪能夠成為文監製愛將，在新劇《奪命提示》升呢做女主角。

隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 劉潁鏇 水著 大家覺得如何？
劉穎鏇在《超能使者》曾著比堅尼上陣拍廣告。（圖片來源：TVB《超能使者》劇照）
隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 在《隱形戰隊》中，劉穎鏇亦會著上比堅尼查案。
在《隱形戰隊》中，劉穎鏇亦會著上比堅尼查案。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）

當大部隊都著晒避彈衣全副武裝上陣時，劉穎鏇都係得一件小背心，一路跑一路彈下彈下，用肉身去擋子彈。

隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 陳山聰同劉穎鏇身後，仲有陳國峰等人，全部男隊員都有避彈衣著，得劉穎鏇要著小背心。
陳山聰同劉穎鏇身後，仲有陳國峰等人，全部男隊員都有避彈衣著，得劉穎鏇要著小背心。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 好明顯係為咗睇佢彈下彈下一幕。
好明顯係為咗睇佢彈下彈下一幕。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）

在《隱形戰隊》打交時，劉穎鏇都保持住《超能使者》的身手，同著小背心打交的傳統，仲不時露腰，大曬腹肌。

隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 谷胸小背心。
谷胸小背心。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 露腰小背心。
露腰小背心。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 多角度打到飛起。
多角度打到飛起。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）

《隱形戰隊》茶餐廳景被指熟口熟面

不過對於TVB明年重點推介的《隱形戰隊》，但卻有網民指出這部劇集部分場景及人物造型都熟口熟面，與近日播出的《超能使者》的「袁叔飯堂」十分相似，尤其是其中的茶餐廳場景。

隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 《隱形戰隊》中馬國明在一間茶餐廳發生槍戰戲。
《隱形戰隊》中馬國明在一間茶餐廳發生槍戰戲。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 期間似乎被唐詩詠開槍射中。
期間似乎被唐詩詠開槍射中。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 劇中張美妮飾演的街坊Elaine，開了一間美容店，表面上好平凡。
被網民指同《超能使者》的茶餐廳場景十分相似。（圖片來源：TVB提供《超能使者》截圖）

林子善又騷肌

在《超能使者》扮演夜場舞男跳脫衣舞的林子善，在《隱形戰隊》扮警察，亦有大量騷肌場面。

隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 林子善在新劇《隱形戰隊》繼續做筋肉人。
林子善在新劇《隱形戰隊》繼續做筋肉人。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 林子善介紹其身上舞衣名叫 「彩虹戰隊」
之前在《超能使者》就做舞男。（圖片來源：TVB《超能使者》劇照）

《隱形戰隊》大量肉搏＋槍戰戲

《隱形戰隊》和《超能使者》最大的分別，相信是《隱形戰隊》劇情主要講反恐部隊，比《超能使者》多了不少槍戰戲，唐詩詠亦透露過劇中有非常多的打鬥場面。

隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 劉佩玥變有型狙擊手。
劉佩玥變有型狙擊手。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 成個羅拉一樣，仲趴天台大曬事業線。
成個羅拉一樣，仲趴天台大曬事業線。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 唔少得爆炸場面。
唔少得爆炸場面。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 開機關槍。
開機關槍。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 歐瑞偉由黑幫變警察，仲多咗江美儀。
歐瑞偉由黑幫變警察，仲多咗江美儀。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）
隱形戰隊 劇情 馬國明 超能使者 超能使者 仲有唐詩詠制服Look。
仲有唐詩詠制服Look。（圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖）

《隱形戰隊》除了拍攝槍戰戲份，仲有浪漫到暈嘅求婚場面。呢場戲嘅男女主角就係林子善同埋劉佩玥，求婚當然有戒指，仲有兩位錫錫呀！真係好甜蜜呀！不過，劉佩玥就自爆現實中最怕失驚無神嘅求婚，唔需要大陣仗只要兩個人就得；林子善就認為每個人嘅想法都唔同，只要求婚方法適合自己就可以。

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撰文：東方新地圖片來源：TVB《隱形戰隊》截圖、TVB《超能使者》劇照及截圖、[email protected]

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