隱形戰隊｜型爆馬國明原來「執二攤」？！《超能使者》原班人馬上陣拍槍戰
《超能使者》異能變槍擊特警版！《隱形戰隊》劇情簡介
在反恐情報組中，反恐特勤隊（Counter Terrorism Response Unit，簡稱「CTRU」）負責支援反恐專家、執行反恐巡邏及處理恐怖襲擊，而「神秘部隊」隱形任務戰略部隊（Phantom Operation and Tactic Team，簡稱「POTT」）結合了各部門的精英，負責武裝應變和深入調查，加以打擊及剿滅潛在威脅。兩隊的重點成員有：戰鬥力強、百步穿楊的武術專家顧家強（陳山聰）；心思縝密、分析力強的拆彈專家喬寶寶（唐詩詠）；身手敏捷、行動力強的「最強新人」邢風（劉穎鏇）；車神級別、一目十行的「記憶庫」喬帶囡；八面玲瓏、精於喬裝的「全能女特工」杜小婕（劉珮玥）；以及英明果斷、智商奇高的應變高手簡曜洋（馬國明） 。6人合作無間，合力破解接連發生的棘手案件。
傳陳展鵬扭計被飛？！馬國明「執二攤」頂上
2022年一連有《鐵拳英雄》、《童時愛上你》、回歸系列《母親的乒乓球》、《黯夜守護者》、《超能使者》五部劇集都有陳展鵬演出，不過早前有傳因陳展鵬扭計要求加人工，令他在《隱形戰隊》的戲份大幅刪減，由主演「降呢」變客串，男一地位被馬國明「執二攤」頂上。
視帝降呢做陪襯陳展鵬被迫就範
當時有傳因為《逆天奇案》收視口碑俱佳，讓陳展鵬與無綫傾洽續約時獅子開大口，以照顧病母及養家為由，要求加人工至年薪五百萬，與視帝黎耀祥睇齊，引來無綫不滿，而作出連串大懲罰，包括在《廉政狙擊》、《童時愛上你》及《隱形戰隊》中，都將他由男一「降呢」做陪襯，令要養家活兒的煎Pang唔敢再扭計加人工，被迫就範。不過煎Pang回應時就否認曾獅子開大口，仲話唔介意做陪襯，指觀眾覺得好睇舒服便冇問題。
劉穎鏇繼續小背心＋比堅尼
劉穎鏇在《超能使者》以「最強Body」作賣點，除了背心短褲外仲著埋比堅尼上陣，非常瞓身，而在同樣是時裝劇的《隱形戰隊》中，劉穎鏇就再瞓多次身，打交著小背心、查案著比堅尼，難怪能夠成為文監製愛將，在新劇《奪命提示》升呢做女主角。
當大部隊都著晒避彈衣全副武裝上陣時，劉穎鏇都係得一件小背心，一路跑一路彈下彈下，用肉身去擋子彈。
在《隱形戰隊》打交時，劉穎鏇都保持住《超能使者》的身手，同著小背心打交的傳統，仲不時露腰，大曬腹肌。
《隱形戰隊》茶餐廳景被指熟口熟面
不過對於TVB明年重點推介的《隱形戰隊》，但卻有網民指出這部劇集部分場景及人物造型都熟口熟面，與近日播出的《超能使者》的「袁叔飯堂」十分相似，尤其是其中的茶餐廳場景。
林子善又騷肌
在《超能使者》扮演夜場舞男跳脫衣舞的林子善，在《隱形戰隊》扮警察，亦有大量騷肌場面。
《隱形戰隊》大量肉搏＋槍戰戲
《隱形戰隊》和《超能使者》最大的分別，相信是《隱形戰隊》劇情主要講反恐部隊，比《超能使者》多了不少槍戰戲，唐詩詠亦透露過劇中有非常多的打鬥場面。
《隱形戰隊》除了拍攝槍戰戲份，仲有浪漫到暈嘅求婚場面。呢場戲嘅男女主角就係林子善同埋劉佩玥，求婚當然有戒指，仲有兩位錫錫呀！真係好甜蜜呀！不過，劉佩玥就自爆現實中最怕失驚無神嘅求婚，唔需要大陣仗只要兩個人就得；林子善就認為每個人嘅想法都唔同，只要求婚方法適合自己就可以。
常見問題
《超能使者》大結局邊個係Final Boss？
《超能使者》大結局劇情將會反轉再反轉，引起全城熱話，更有不少網民瘋狂競猜，邊個先至係這部劇集的最強Final Boss，沈震軒獲得異能後為愛黑化，唐詩詠異能副作用以致失控⋯⋯按此看Final Boss九大嫌疑人
《超能使者》大結局四人婚禮瘋狂炒車？
《超能使者》大結局陳展鵬向唐詩詠求婚、陳山聰亦向劉穎鏇求婚，四人大喜之日疑似再度以車禍終結一切⋯⋯按此看大結局劇情劇透
讀者留言