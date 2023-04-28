隱門｜25集劇情介紹 陳展鵬黃智雯互鬥演技 監製王心慰描繪人性醜惡

陳展鵬在《隱形戰隊》中只客串了幾集，不過由於「匡勝天」呢一個大奸角在劇中佔相當重要的份量，間接令煎Pan人氣急升！接著陳展鵬擔正做男一的《隱門》即將於5月29日起開播，接檔內地劇《川內相親》，此劇為一部時裝懸疑奇情電視劇，由陳展鵬、黃智雯同湯洛雯領銜主演，並由吳岱融、劉佩玥同阮浩棕聯合演出，編審翁善瑩，監製王心慰。