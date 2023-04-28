隱門｜25集劇情介紹 陳展鵬黃智雯互鬥演技 監製王心慰描繪人性醜惡
隱門｜劇情介紹
兩個小朋友，都係賊王之後，同病相憐，又會唔會各走極端？一段隱瞞嘅過去，一場善惡嘅博奕，最終又搵唔搵到喺黑暗中嗰道隱門？
莊子喬（陳展鵬飾）同張心月（黃智雯飾）係兒時朋友，因為佢哋爸爸犯咗法，佢哋走上截然唔同嘅道路。月喺爸爸入獄之後改名換姓，希望重過新生，就算結婚生女，都絕口唔提自己嘅過去。喬就當爸爸做反面教材，發誓唔會重蹈上一代嘅覆轍，選擇咗保險調查員呢個職業。
兩個人好耐無見，因為一份一千萬嘅人壽保險而重遇。月嘅老公殷昊然（黃子恆飾）意外死咗，然喺幾個月之前增加保額，而意外發生前又知道咗月嘅身世，令喬懷疑呢單唔係一單意外……然嘅媽媽亦懷疑月，所以搵女警楊忻曉（湯洛雯飾）幫手，曉揭發月同喬嘅身世，原來曉係當年案件嘅其中一個受害者。呢個時候，另一單死亡事件發生……
錯誤雖然發生，但只要搵到隱門，就一定有出路。
主演：陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、吳岱融
隱門｜金牌監製王心慰又一探討人性之作
監製王心慰擅於描繪人性關係，呈現人生百態，營造與別不同的戲劇張力。今次她精心炮製關於成長和抉擇的《隱門》，劇集以90年代轟動全港的金舖持槍劫案為切入點，世紀賊王的罪孽影響著下一代，主角成長中充斥著罪惡、貪婪和怨懟，在選擇良善的路途上會否因為人性之惡而踟躕不前？角色的經歷和命運是劇集引人入勝的要素，性格和價值觀的碰撞，以及不一樣的成長和逆襲，讓觀眾重新反思人性。
隱門｜黃智雯挑戰演柔弱小女人
近年黃智雯彷彿成為「Madam」的代名詞，把硬朗、勇悍果斷的女強人角色演得入木三分。今次她飾演賊王吳岱融的女兒，角色心路歷程複雜，是位隱藏著悲慘身世、處處妥協的家庭主婦。這既是黃智雯少有演出的「小女人」角色，她更直言這是她演繹過最悲慘的角色，將其情緒推向崩潰邊緣。劇中有不少心態轉變的內心戲份，可謂演技大挑戰。
隱門｜吳岱融再度飾演大反派
吳岱融近年演出奸角入型入格，在監製王心慰的《巨輪II》中演活「鷲哥」一角，「奸到出汁」的演繹深入民心，獲網民「洗板」式激讚，成就一個經典奸角。王心慰再度為他安排大反派角色，世紀賊王兇殘暴力、喜怒無常，比「鷲哥」更無人性、更癲喪！吳岱融氣場強勁，這個角色可謂非他莫屬，他勢必帶來連場好戲。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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