《雙面伊人》劇情重溫！1999年鄭伊健、袁潔瑩劇集對撼亞視後首度重播！
劇情簡介｜奪面雙琪｜分集劇情｜大結局劇透｜主題曲MV｜插曲MV｜
《雙面伊人》劇情簡介：22年前懸疑偶像劇
倒霉星探莫一鳴（謝天華飾）無意中發掘了姚樂天（鄭伊健飾），當得悉樂天失憶，欲在他身上圖利，後良心發現，更義助他找尋其真正身份。樂天腦海中經常浮現出一女子，但卻苦無印象。一天，一個自稱方德信（曹永廉飾）的人碰上樂天，告知樂天他二人是感情如同兄弟的好友，而樂天與父親之前遇上一宗遊艇爆炸意外，樂天父親身亡，而樂天則重傷昏迷了一整年，導致失憶。就在此時，德信的女友林靜（袁潔瑩飾）出現了，她竟與樂天經常在模糊記憶中出現的女子長得一模一樣！樂天懷疑他與林靜之間有特別的關係，遂不惜一切追查真相，竟被他發現驚人的秘密，原來當日的遊艇意外，竟是有人一手造成，樂天更驚恐的發現是身邊的好友…
《雙面伊人》播放同一年：鄭伊健「奪面雙琪」事件
劇集在1999年3月播出、8-9月期間播放，曾經三度變陣對抗亞視資訊節目《今日睇真D》，甚為經典；更值得一提係，當年劇集播畢後一個月，正是鄭伊健的31歲生日，當日爆出「奪面雙琪」事件，傳出鄭伊健相約新女友梁詠琪到其位於西貢的寓所，共度二人世界慶祝生日，當日下午幾乎全港傳媒，都收到GiGi在伊健家的消息，最終GiGi以勝利者姿態步出伊健寓所，企定定任影任拍，真係好睇過戲。回到目錄
網民期待：全盛期袁潔瑩顏值極高！
本劇另一焦點係「一人分飾兩角」的女主角袁潔瑩，當年30歲的袁潔瑩自1991年開始與無綫簽了部頭合約，開始演出電視劇集如《風之刀》、《烈火狂奔》、《廉政追緝令》、《人龍傳說》及這一套《雙面伊人》，時而活潑時而冷豔。
雙面伊人劇照圖集：
雙面伊人 第1集劇情
鄭伊健昏迷八個月，醒後變成失憶。鄭伊健腦中閃過一紅衣女郎坐在車內與自己揮手及親熱的片段，當鄭伊健見到謝天華的座駕跟紅衣女子所坐是同一架時，鄭伊健對謝天華死纏不放，望找到紅衣女子下落。鄭伊健幫做星探的謝天華拍了一輯廣告而賺錢，謝天華認為鄭伊健是可做之才，為了挽留鄭伊健，假意替鄭伊健找紅衣女郎，更讓鄭伊健暫住家中。謝天華舊同學林曉峰是一名警察，接手處理鄭伊健個案。鄭伊健憶起以往經常頂撞父劉江，又記起意外當日，與Jane、Jane父羅樂林和劉江所坐的遊艇爆炸，劉江與羅樂林死，鄭伊健因此昏迷。鄭伊健往墳埸拜父，遇見Jane。回到目錄
雙面伊人 第2集劇情
鄭伊健在墳埸遇見Jane，惜Jane已乘的士離去。鄭伊健知Jane與曹永廉剛從外地返港，卻未能找到二人。林曉峰憑資料告訴鄭伊健，Jane與曹永廉是鄭伊健好友，鄭伊健母早逝，劉江世交兒子曹永廉，七歲起住在鄭伊健家，二人情同兄弟，同在電腦遊戲公司內工作。謝天華本想問父梅借錢，梅卻誤以為謝天華欠大耳窿錢被捉，將身家給了騙徒。謝天華為求賺錢，騙鄭伊健拍黃色刊物封面照，但最終內心歉疚，找林曉峰將鄭伊健從影樓救出。鄭伊健終重遇曹永廉，曹永廉帶鄭伊健返家，Jane見鄭伊健康復，激動緊擁鄭伊健，然後竟一手穿進曹永廉臂彎，鄭伊健被二人親密舉動呆住。回到目錄
雙面伊人 第3集劇情
鄭伊健以為Jane在自己昏迷期間變心，才會跟曹永廉拍拖。鄭伊健搬到曹永廉家，拿出與Jane合照給Jane看，Jane告訴鄭伊健，三年前，Jane為了替自己茶園拍VCD，羅樂林介紹了鄭伊健及曹永廉給她認識，二人替Jane拍罷VCD後，與同事一起到茶園慶功，合照就在當日所拍。鄭伊健找到一盒錄影帶，片中鄭伊健與一女子親熱，女子酒量了得，鄭伊健認出這女子是Jane。Jane指自己不能飲酒，令鄭伊健懷疑，林曉峰教鄭伊健在茶中加酒試Jane，卻令到Jane出風癩。鄭伊健給Jane看錄影帶，鄭伊健與Jane終明白帶中的人非Jane，而是容貌跟Jane生得一模一樣的人。回到目錄
雙面伊人 第4集劇情
曹永廉看了鄭伊健的錄影帶，又知Jane到酒吧找鄭伊健，雖知帶中人非Jane，但心中卻很不舒服。鄭伊健替謝天華給錢梅，令謝天華父子和好。鄭伊健被音響「鳴」聲刺激暈倒，令他憶起當日在茶園內的事，知道自己所愛的人是Jane，就在情不自禁下伸手輕觸Jane髮鬢時，鄭伊健同事們走近，替鄭伊健與Jane拍了合照。鄭伊健告訴Jane已記起當日的事，Jane卻刻意逃避。鄭伊健想起當日將砌圖收在茶葉罐內，欲向Jane表白。於是，從茶葉罐內找出砌圖，證明給Jane看，但Jane卻指鄭伊健當年失約，令她過了寂寞生日，認為鄭伊健一直在玩弄自己。回到目錄
雙面伊人 第5集劇情
鄭伊健將砌圖送Jane，Jane卻送回給鄭伊健，並訴說當日鄭伊健曾說過，一直都是玩弄她，不是真心去約會她，已令她死心。梅知悉鄭伊健替謝天華給錢自己，兩父子又再反目。林曉峰經常請教謝天華妹菲電腦問題，二人成為好友。曹永廉幫鄭伊健重返舊公司工作。鄭伊健憶起當日曹永廉知道自己有意追Jane，即激動不已，指鄭伊健無法給予Jane幸福，鄭伊健知曹永廉亦愛Jane，有心讓愛，跟曹永廉表示會放棄追Jane。現在的鄭伊健知自己真心愛Jane，再向Jane示愛，Jane終接受鄭伊健愛意。曹永廉知鄭伊健與Jane的事，要跟鄭伊健打賭，誰能先爬上山頂，就可以得到Jane。回到目錄
雙面伊人 第6集劇情
Jane知曹永廉為了自己，不惜犧牲，十分感動，鄭伊健亦知自己不及曹永廉對Jane付出多，只好退出。曹永廉與Jane決定結婚。鄭伊健為避見二人，搬回謝天華家暫住，曹永廉更借錢給梅開魚蛋檔。林曉峰向菲示愛，卻嚇怕了菲，令菲不敢再見林曉峰。謝天華女友徐濠縈做兼職賺錢，幫補謝天華公司開支，謝天華卻誤會徐濠縈做不正當工作，弄得一埸誤會。林曉峰與其他警察佈局捉大賊，卻突然見到菲與友人行街，林曉峰擔心菲安全，不理上師命令走出，勸菲離去，菲卻誤會林曉峰再向自己糾纏，無意中揭露了林曉峰是警察的身份，大賊立即用槍指向菲。回到目錄
雙面伊人 第7集劇情
林曉峰將菲救出，匪徒卻乘時逃走，林曉峰因此事而被革職。菲對林曉峰隔膜全消，二人發展成情侶。鄭伊健公司同事Ricky暈倒，上司Stephen聽曹永廉提議，叫鄭伊健代Ricky做遊戲設計，卻被Ricky從中將遊戲程式破壞，令公司損失大客，Stephen將鄭伊健革職。菲與林曉峰拍拖，在吧碰上鄭伊健與謝天華，鄭伊健替二人解圍，未被謝天華發現。謝天華要裝修公司，林曉峰介紹裝修師父給謝天華。梅魚旦舖開張，生意並不理想，鄭伊健等想出妙計，令梅生意旺起來。謝天華知道菲與林曉峰拍拖，晴天霹靂。回到目錄
雙面伊人 第8集劇情
除了謝天華外，所有人均接受菲與林曉峰拍拖，覺二人相襯。謝天華為了令菲不再見林曉峰，願意出錢供菲讀書，菲為了可以見到林曉峰，決定與林曉峰一起報讀課程，學費全部入謝天華數。曹永廉辭掉工作，計劃自己開公司。Jane親母羅冠蘭與同母異父妹Kelly從外國返港，住在Jane家。Jane與羅冠蘭分隔廿一年，Jane見羅冠蘭對Kelly態度親暱，自己恍如外人。羅冠蘭知Jane帶Kelly與鄭伊健一起去游水，怕Kelly會生意外而責罵Jane。菲用離家出走來林曉峰脅謝天華，謝天華只好接受菲與林曉峰一起。鄭伊健突遇見與Jane長相一樣的Heidi。回到目錄
雙面伊人 第9集劇情
鄭伊健跟蹤Heidi來到酒吧。Heidi指不認識鄭伊健，更派人打了鄭伊健一頓。鄭伊健只覺Jane與Heidi同樣，但性格上差距甚大。Jane因有事返茶園而讓Kelly一個人在街上閒逛，Kelly遇上色魔受驚嚇，令羅冠蘭大罵Jane。林曉峰獲老友介紹，在私家偵探社工作。徐濠縈嬲謝天華無情解顧工人，提出分手。Heidi雖經常約鄭伊健見面，卻又玩弄鄭伊健。Heidi對Jane的事非常了解，又向鄭伊健示愛，更主動吻鄭伊健，鄭伊健拒絕Heidi愛意，Heidi忿怒地指鄭伊健必定後悔。Jane睡醒後，嚇然發現Kelly養的小狗死在她的在床上，滿身鮮血。回到目錄
雙面伊人 第10集劇情
鄭伊健知小狗死一事，是Heidi所為，Heidi說就算鄭伊健不愛她，也不會讓其他女人鍾意他。曹永廉出埠工幹未返，鄭伊健擔心Heidi會害Jane。謝天華在街上大聲向徐濠縈示愛，本令徐濠縈原諒了他，但卻在背後說徐濠縈壞話，令徐濠縈傷心，決定跟他分手，並改在其他公司做臨時工。Jane從茶園的樹屋走下，木梯突然斷裂，使Jane腳扭傷，鄭伊健懷疑又是Heidi所為，於是告訴Jane關於Heidi的一切。Jane家漏煤氣，令到Kelly入院，羅冠蘭再次大罵Jane。曹永廉返港，知悉鄭伊健整夜陪Jane，暗生忌意，Heidi竟告訴鄭伊健，她是Jane的家姐。回到目錄
雙面伊人 第11集劇情 Heidi就是Jane！
Stephen向曹永廉借錢，被曹永廉冷言相對，走投無路而自殺。鄭伊健向Jane求證，Heidi是否她家姐時，Jane情緒激動。羅冠蘭告訴鄭伊健，Heidi的確是Jane家姐，但廿年前已經意外逝世。鄭伊健安排羅冠蘭與Heidi見面，羅冠蘭知Heidi未死而大喜，Heidi卻對羅冠蘭冷漠。Jane與曹永廉結婚當日，Heidi要鄭伊健陪她，否則會破壞Jane婚禮，鄭伊健只好赴約，另一方面，Jane竟缺席婚禮。Heidi知鄭伊健不愛自己，用刀割脈。鄭伊健將Heidi送院，鄭伊健拿出Heidi身分證時，發現原來Heidi就是Jane。回到目錄
雙面伊人 第12集劇情
正當醫生告知眾人Jane患了人格分裂症時，Jane偷走離開醫院。Jane偷走後返家，曹永廉等致電Jane家，聽見Jane分別以Heidi及Jane身分對話，Heidi指Jane自細怕事，羅冠蘭及羅樂林都只疼Heidi，Heidi自小保護Jane，八歲時為了替Jane拾回風箏而跌下懸崖死亡，Heidi怪Jane害死她，要Jane以死補償。眾怕Jane自殺，四出找她。Jane來到Heidi當日跌死的崖邊跳下，鄭伊健與曹永廉合力搶救，曹永廉報警後見鄭伊健替Jane做人工呼吸，一怒下扯開鄭伊健。謝天華想用英雄救美橋取徐濠縈歡心，卻弄巧反拙。鄭伊健發覺Jane過份倚賴醫生開的葯物抑制情緒。羅冠蘭不願照顧Jane，叫曹永廉接Jane到他家暫住，Jane突然變成Heidi咬曹永廉。回到目錄
雙面伊人 第13集劇情 袁潔瑩精神分裂吻鄭伊健
Jane變成Heidi找鄭伊健，鄭伊健聽從臨床心理學家何建議，將Jane帶到南丫島散心，曹永廉卻因此而大怒。鄭伊健用何方法，將Jane催眠，希望找出Heidi出現的原因。Jane被催眠後，說出童年時被羅樂林困在房一星期，Heidi就在那時開始出現。Jane指直至遇到鄭伊健，才覺終於有人愛鍚自己，首次不聽Heidi說話赴鄭伊健的約會，但鄭伊健卻失約。Heidi說鄭伊健不會喜歡Jane，更跟Jane說與鄭伊健纏綿事，令Jane痛苦。Heidi指Jane害死她，不會有幸福，曹永廉也不會愛她。羅冠蘭聽到Jane催眠後的說話，知道自己要對Jane的病負上責任而感慚愧。Jane突然變成Heidi吻鄭伊健。回到目錄
雙面伊人 第14集劇情
原來Jane刻意扮Heidi來吻鄭伊健，鄭伊健雖未發覺，但仍不捨要帶Jane返回曹永廉身邊。Kelly妒忌羅冠蘭只關心Jane，決定要跟男友Ray返L.A. 。羅冠蘭與Jane各講出心裏鬱結，解凍了冰封多年的關係。Kelly得鄭伊健開解，化解對羅冠蘭誤會，羅冠蘭亦接受Kelly與Ray拍拖，Kelly終於肯留在港讀書。徐濠縈到曹永廉公司任職，謝天華就終日借酒消愁，徐濠縈叫鄭伊健介紹謝天華入曹永廉公司做推廣主任，謝天華知徐濠縈仍關心自己，知道復合有望，決定為了徐濠縈而發奮，但謝天華工作表現欠佳，受同事嘲笑。回到目錄
雙面伊人 第15集劇情
謝天華努力上進，但始終欠缺自信。鄭伊健帶謝天華及林曉峰爬山，謝天華不停叫著徐濠縈名字來支持自己，終於成功爬上山頂，亦增添自信，獲公司賞識。Jane蜜月旅行返港，與羅冠蘭及Kelly相處愉快，但見Kelly與鄭伊健相當投契，心裏很不是味兒。謝天華再向徐濠縈示愛，卻未得徐濠縈原諒。鄭伊健將謝天華爬山的片段上網，徐濠縈看到謝天華為自己爬山而感動，終於原諒了謝天華，二人和好如初。鄭伊健同時在網頁上看到當日曹永廉為了Jane而與自己以爬山決勝負的片段，發現曹永廉原來做了手腳及扮跌倒令鄭伊健讓愛，鄭伊健因此對曹永廉起戒心。謝天華告知曹永廉，鄭伊健看了他的爬山網頁一事。曹永廉約鄭伊健解釋，鄭伊健卻未釋懷。林曉峰從台灣買來的遊戲中發現男女主角的對白，竟是鄭伊健當日曾跟Jane說過的，鄭伊健懷疑是曹永廉在他昏迷期間偷了他的程式出售。回到目錄
雙面伊人 第16集劇情
Jane未能忘記鄭伊健，何教她將跟鄭伊健有關的物品，全部埋在茶園地下，卻被曹永廉知道。李律師告訴鄭伊健，明生前負債太多，只有少量現金留給他。鄭伊健與林曉峰上大陸找李父成，明舊伙記成懷疑是曹永廉騙了明錢。回到目錄
雙面伊人 第17集劇情 曹永廉殺死羅冠蘭
羅冠蘭記得當日羅樂林在遊艇上致電給她時，羅樂林身後好像有另一個人，羅冠蘭致電給鄭伊健的電話錄音被曹永廉聽到。曹永廉怕羅冠蘭會將秘密告訴鄭伊健，於是到Jane家殺羅冠蘭滅口，羅冠蘭被送入院甦醒後本想告訴鄭伊健秘密，但一見到曹永廉出現，便心跳加速而死。鄭伊健聽到羅冠蘭死前致電給他的電話錄音，內容卻已被人洗過。Kelly返格杉機與父同住。謝天華不斷討曹永廉歡心，曹永廉就利用謝天華打聽鄭伊健的行動。曹永廉揭串Jane仍掛念鄭伊健，怒打Jane。回到目錄
雙面伊人 第18集劇情
Jane覺自己逼瘋了曹永廉，答應以後不會再掛著鄭伊健。曹永廉知鄭伊健接受催眠，立即趕往欲阻止，鄭伊健受催眠後見到當日遊艇上羅樂林滿身鮮血，自己就手持生果刀跪在地上，鄭伊健醒後說是自己殺死了羅樂林，曹永廉趕到阻止鄭伊健講出誰是兇手，鄭伊健卻說是自己殺了羅樂林的。鄭伊健要自首，被林曉峰及曹永廉阻止。除林曉峰外，所有人均信鄭伊健是兇手，曹永廉更對鄭伊健說自己親眼見到鄭伊健殺人。曹永廉告訴Jane鄭伊健殺了羅樂林，Jane發狂地打鄭伊健，心裡既難受，又恨極鄭伊健。回到目錄
雙面伊人 第19集劇情
鄭伊健再接受催眠，見到自己上到船時，羅樂林己死去，自己才不期然拾起生果刀，船隨後再爆炸。Jane有身孕，曹永廉想盡快移民，但最快也要等半年時間，曹永廉只好跟Jane說，要帶她去旅行。鄭伊健找曹永廉，指羅樂林死前曾告訴他，殺羅樂林兇手是曹永廉，最後曹永廉竟親口承認。曹永廉向鄭伊健求情，鄭伊健為了Jane，決定不舉報曹永廉。曹永廉本想帶Jane離開香港，但醫生說Jane體弱，不能外遊，曹永廉只好陪Jane留港休養。林曉峰告訴Jane，是曹永廉將她父母殺死的，Jane卻完全不相信。鄭伊健到格杉機探Kelly及散心，發現取錯了曹永廉的鎖匙，鄭伊健覺事有可疑。回到目錄
雙面伊人 第20集大結局劇情
曹永廉猜想自己在殺羅冠蘭時跌下鎖匙，之後才誤取Kelly鎖匙，於是返Jane家將案發過程模擬一次，望找回自己的鎖匙。林曉峰與謝天華將曹永廉模擬殺人的過程錄起，欲交警方，但曹永廉竟突然出現，手持武器向二人攻擊。曹永廉將林曉峰及謝天華五花大綁，然後讓煤氣漏出，欲炸死林曉峰及謝天華，幸二人及時關掉煤氣掣，終平安無事。警方通緝曹永廉，曹永廉家姐貞安排曹永廉與Jane住在外遊未返的朋友家中。Jane看到曹永廉被通緝新聞，知道曹永廉殺死羅樂林與羅冠蘭，曹永廉指羅樂林想獨吞騙了明的錢，才一怒之下將他殺死。Jane欲逃走，卻被曹永廉禁錮，鄭伊健找到曹永廉下落，二人用車追逐，曹永廉與Jane撞車，鄭伊健將Jane送院，但Jane小產。曹永廉假扮醫生帶走Jane，拉Jane與他一起自殺，鄭伊健為了救Jane，與曹永廉及Jane同時跌下樓！回到目錄
雙面伊人 大結局墮樓場面：
《雙面伊人》大結局劇情講袁潔瑩知悉曹永廉的奸計﹐殺人兇手曹永廉走投無路，知道情況扮醫生潛入醫院，拉袁潔瑩與他一起自殺。而鄭伊健亦趕到醫院天台﹐結果搞到三個齊齊由天台跌落街﹐當然危險鏡頭有替身代拍。這場戲無線動用三架吊雞車及八條威吔﹐由於曹永廉本身畏高﹐所以要鄭伊健安慰。鄭伊健指出這部劇已由《雙面人》改為《雙面伊人》，他稱拍這部劇與曹永廉及袁潔瑩做秔好朋友﹐自從在遊艇拍完一場爆炸戲﹐大家覺得經歷過生死。因此結拜為兄弟妹﹐希望這份友誼拍完劇還可以維持：