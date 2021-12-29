青春不要臉｜劇情角色介紹 80年代《難兄難弟》電視台追夢故事
圖文：TVB.com
青春不要臉｜劇情簡介
80年代香港是個機會處處、什麼都可能發生的年代。榮仔和舟仔一起考入藝員訓練班，並結識了香港小姐雁、「星二代」瑜和一班好同學。眾人約定「不要變成自私的大人們」，立誓:「誰人率先走紅， 就要關照對方，否則退出幕前!」 榮一直追隨舟背後，誰料因緣際遇， 本來屬於舟的機會落在榮身上，兩人交換了星途，榮仔成為當紥小生，舟仔就面臨被公司解約。榮仔遵守約定關照舟仔，舟仔表面接受但心生嫌隙，原來他們的初心已經不知不覺被殘酷的現實磨滅，他們已經成為最不想成為的「大人」⋯⋯
以昔日明星當藍本
電視台由黑白進入彩色時代，是一個造星夢工場。80年代的電視圈曾孕育出不少巨星，本劇以該年代娛樂圈生態為故事背景，由一眾年輕新世代演員擔大旗，劇中多個角色設定都以昔日的歌星與演員作為藍本，每個角色卻又融合了幾位明星的特色及遭遇，劇集輕鬆幽默的手法，把80年代的娛樂圈活現於觀眾眼前。
潘嘉德、林肯 兩大監製聯手製作
本劇由資深監製潘嘉德及首部作品《香港愛情故事》即叫好叫座的新晉監製林肯聯手炮製。潘嘉德由藝員訓練班出身，對於80年代的電視圈非常熟悉，在本劇的佈景道具設計、對白用詞上，他都會把自己的經驗放於劇中，務求讓演員更容易演繹當中角色，亦使畫面增添真實感。
余德丞飾 柳德榮
自以為聰明，其實是個憨厚善良、樂天知命的笨男孩，投考藝訓班入行。有時容易鑽牛角尖，每當他認定目標，就會排除萬難向著目標直跑。
丁子朗飾齊輕舟
風趣幽默，自信且不甘平凡，投考藝訓班入行。矢志要活得精 彩，懂得把握和創造機會。屢敗屢戰，確信能夠勝過命運。
劉穎鏇飾姜之雁
參選港姐得到亞軍頭銜而入行。外剛內柔，為了保護自己而變 得生人勿近，討厭別人以貌取人，為撕掉「花瓶」標籤而努力。
伍樂怡飾 姜之妍
雁的姐姐。個性善良單純、天真可愛、平易近人，是個充滿暖 意的傻大姐。待人溫柔體貼，但因太年輕入行，長期受保護，導致缺乏生活技能
戴祖儀飾溫楚瑜
投考藝訓班入行。是個爽快決斷的女漢子。受到舟的啟發而變得愛笑，造就了「大笑姑婆」和「傻大姐」的形象。其父在娛樂園甚有地位，自小便以立志投身演藝行業。
其他演員包括：林正峰飾演許士賓（角色影射許紹雄）；游嘉欣飾演陳嘉雯；譚玉瑛飾演《430太空梭》監製
嶄新技術重現80年代畫面
本劇因應劇情加插了不少電視經典場口，並以CG後期製作技術，讓經典電視明星與本劇演員做「對手戲」，非常特別。 另外，為重現80年代香港街景，劇組首次採用了新技術拍攝，在廠內搭建了巨型LED牆，播放特別製作的舊街景的動畫作佈景，再配合懷舊房車，以虛擬拍攝方式將充滿80年代味道的畫面呈現出來。
《青春不要臉》以80年代嘅香港作為背景，為求逼真呈現當年嘅感覺，劇組呢日唔單只搵咗一架懷舊高級房車做道具，仲不惜工本，用LED WALL搭出可動式背景，喺電視城嘅錄影廠進行拍攝。余德丞、丁子朗、林正峰同游嘉欣呢日為劇集開工都讚嘆呢個荷李活級數既設備。
即睇《青春不要臉》預告：
青春不要臉 FAQ
Q: 《青春不要臉》全劇有幾多集？大結局何時播出？
A: 《青春不要臉》全劇有15集，2022年1月17日晚上8:30首播，大結局安排於2022年2月5日（年初五，星期六）播放⋯⋯按此了解
Q: 《青春不要臉》拍攝期間因何事要全劇向公眾道歉？
A: 《青春不要臉》在2021年初開拍，於錦田「太陽谷」取景拍攝後遺下垃圾，包括口罩及劇本。最終監製親身表示⋯⋯按此重溫「《青春不要臉》拍外景遺漏垃圾被網民鬧爆」