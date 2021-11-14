《青春不要臉》劇情｜TVB搵余德丞、丁子朗重演周星馳梁朝偉上位故事！

《青春不要臉》是無綫2022新劇巡禮推介劇集，此劇以1980年代的香港電視行業作為故事情景，劇中若干角色之設定亦以當時的電視台藝員作為藍本，為配合劇情，劇組亦用新方法重現80年代的香港。

文：東方新地