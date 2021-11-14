《青春不要臉》劇情｜TVB搵余德丞、丁子朗重演周星馳梁朝偉上位故事！
《青春不要臉》是無綫2022新劇巡禮推介劇集，此劇以1980年代的香港電視行業作為故事情景，劇中若干角色之設定亦以當時的電視台藝員作為藍本，為配合劇情，劇組亦用新方法重現80年代的香港。
文：東方新地
《青春不要臉》劇情賣點：
劇集由《香港愛情故事》監製林肯操刀，余德丞飾演「柳德榮」、丁子朗飾演「齊輕舟」，兩個人一同進入藝訓班，前者迅速走紅；後者星途不濟，一直寂寂無名，劇集影射了周星馳、梁朝偉、劉德華等藝訓班學員成為天皇巨星的上位故事！
《青春不要臉》劇情簡介：
80年代是個機會處處、大膽嘗試、開拓創新、什麽都可能發生的年代。年輕人面對青春這張白紙，可以肆意為人生添色彩。故事回到80年代的夢工場，一班年輕人相繼經由藝訓班及選美加入電視圈。他們一同為夢想奮鬥……有人一炮而紅、有人放下身段以丑角出位、亦有人以無厘頭另闢蹊徑……他們以青春與努力、刻苦與堅持，成為一代傳奇。
青春不要臉｜新技術重現時代背景｜余德丞｜丁子朗
【摘自TVB娛樂新聞台】新技術重現《青春不要臉》時代背景 余德丞、丁子朗、林正峰、游嘉欣，齊齊為新劇《青春不要臉》開工拍攝一場揸車戲。今次劇組採用新技術，喺廠景內搭建可動式背景，配合懷舊房車，更真實呈現出上世紀八十年代嘅感覺。據講已經有監製預約去用呢個背景去拍車戲，以保障演員安全、營造更逼真嘅效果。
《青春不要臉》拍攝後留垃圾 余德丞等演員致歉
【摘自東張西望】《青春不要臉》拍攝後留垃圾 余德丞等演員致歉 疫情下個個都去郊外出遊，好多人亂丟垃圾。新劇≪青春不要臉≫中余德丞就cosplay垃圾蟲提醒大家：清潔香港，人人都「德」！記得保護環境啦～