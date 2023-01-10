飛狐外傳｜呂良偉相隔37年客串《飛狐》演馬行空 何潤東演大反派

TVB播內地武俠劇《飛狐外傳》接檔《輕功》，此劇於內地播出後惹起網上熱話，其中「#飛狐外傳#」微博話題閱讀量累計高達 5.3億！而最值得留意的是，在無綫 1985 年版本《雪山飛狐》中飾演胡斐的呂良偉，此次亦有客串一角飛馬鏢局總鏢頭——馬行空，相當有紀念價值！