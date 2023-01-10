飛狐外傳｜呂良偉相隔37年客串《飛狐》演馬行空 何潤東演大反派
飛狐外傳｜五位男主角結局劇透
《飛狐外傳》除了胡一刀、苗人鳳這兩個角色令人眼前一亮外，何潤東飾演的田歸農以及葉項明飾演的福康安，也給觀眾留下了深刻的印象⋯⋯按此看更多劇情劇透
飛狐外傳｜秦俊杰險遭「蝦碌」梁潔捅傷
《飛狐外傳》導演連奕名曾為多部內地電影擔任武術指導，劇集自然不乏精彩動作場面。其中一人分飾「胡斐」及其父「胡一刀」兩角的秦俊杰，表示對於開場胡一刀和苗人鳳的懸崖對戰最為深刻，他說：「那場戲是我覺得最狂野，因為我們許多耍刀動作厚重感和力量感都更強，加上為了研究胡家刀法，我們套了很多南刀招式及抹刀法。」首次演出金庸作品的秦俊杰又直言，因擔心辜負「金庸迷」期望而倍感壓力，故事前做足功課：「金庸在全中國有很多書粉，我怕把這部著作給毀了。」
飛狐外傳｜何潤東演大反派「新版田歸農」
首演金庸作品的何潤東，則罕有地扮演大反派，造型方面亦突破以往青靚白淨形象，戴耳環兼留「二撇雞」，邪氣十足。何潤東受訪時，笑稱希望觀眾能看到更人性化的「新版田歸農」。
飛狐外傳｜梁潔開拍前進行長時間特訓
人稱「甜劇女王」的梁潔則飾演武功高強的袁紫衣，對於甚少武打經驗的她來說確實頗具挑戰性，故開拍前專誠跟專業武指進行了長時間特訓，包括學刀法、八卦掌及鞭子等。梁潔認為大家互相配合最重要：「不論我一個人、或是我和胡斐兩個人跟很多人打，稍有不注意，對方的刀槍可能就會傷到你，所以不僅要打得漂亮，還要注意敵人的刀槍。」梁潔坦言一開始拍打戲時動作不太自如，更多番差點誤傷拍檔秦俊杰，對此秦笑道：「總覺得自己要被她捅到的感覺。」
首部《飛狐外傳》獨立劇集
歷年來，兩岸三地製作多個《雪山飛狐》的影視版本，當中偶有從《飛狐外傳》中借用一些描寫胡斐一角 的角度，以營造更佳的戲劇張力。話雖如此，《飛狐外傳》一書在影視改編層面上卻一向被視為旁枝末節。本劇首次直接改編《飛狐外傳》，有別於以往偏重描寫胡一刀一角，本劇以胡斐作為劇情主軸，講述 這位本來莽撞懵懂的少年成長為心繫蒼生的一代豪傑的故事，對金庸迷而言可謂意義非常。
人物場景還原度高 比武場面精彩絕倫
為了還原清代乾隆年間的歷史背景，美術指導在設計服飾及妝容時都非常考究。而劇中的雪山及洞 庭湖等自然場景均以實景拍攝，務求營造真實感，為觀眾帶來耳目一新的視覺體驗。本劇雲集大量武打場面，胡苗比武、商家堡之圍、玉龍杯之爭、客棧救南蘭等經典場面將會一一 呈現。無論是曠野中的劍刃相向，還是窄巷裡的短兵相接，每一幕的武術設計可謂匠心獨運、拳拳 到肉，非常精彩。
溫室小花蛻變成江湖大俠
除了幾位當紅小生主演，本劇的女角亦是一大看點。刑菲憑著《致我們暖暖的小時光》和《我的小確幸》 等「甜寵劇」成名，一直予人憨態可掬的形象。今次她飾演機靈睿智、義無反顧的小姑娘程靈素，是 毒手藥王門下成就最高的弟子，對她而言絕對是一個新挑戰，破格演出為觀眾帶來驚喜。90後小花梁潔同樣有著許多「甜寵劇」代表作，被稱為「甜寵小白花」。她為了演好武藝高強的天山派 弟子袁紫衣一角，花了不少時間學習八卦掌、鞭法、刀法以及騎馬，努力突破形象，為觀眾帶來新鮮感。
飛狐外傳｜劇情介紹
乾隆年間，少年胡斐（秦俊傑飾）在為父報仇的路上，因為打抱不平而得罪惡霸鳳天南（黑子飾），並與南女兒、天山派女俠袁紫衣（梁潔飾）產生一段相愛相殺的淒美愛情。斐找到苗人鳳（林雨申飾）的時候，鳳已經被被陰險的田歸農（何潤東飾）陷害，眼睛失明。斐不願乘人之危，鋌而走險來到藥王谷尋求解藥，結識毒手藥王弟子程靈素（邢菲飾），兩人發生一段淒美的故事。隨著線索不斷浮現，原來殺父仇人另有其人，斐逐漸對鳳產生敬仰之情，最終除掉真凶、大仇得報，和衣合力粉碎福康安（葉項明飾）的陰謀。