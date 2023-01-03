飛狐外傳｜1-30集結局劇情劇透 胡斐為父報仇 苗人鳳終釋懷！

TVB即將播內地劇《飛狐外傳》接檔台慶劇《輕功》，此劇改編自金庸同名小説，講述主角胡斐為父報仇而踏入江湖，由有勇無謀的莽撞少年的成長歷程，由連奕名執導，秦俊傑、梁潔、林雨申、邢菲主演，何潤東特別出演，葉項明、黃夢瑩、劉瑜峯、海鈴等特別主演。其中，林雨申「最帥楊逍」在內地引起一翻熱論，連顏值超高的男主角秦俊傑都被搶去風頭！