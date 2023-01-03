飛狐外傳｜1-30集結局劇情劇透 胡斐為父報仇 苗人鳳終釋懷！
《飛狐外傳》劇情介紹
乾隆年間，少年胡斐（秦俊傑飾）在為父報仇的路上，因為打抱不平而得罪惡霸鳳天南（黑子飾），並與南女兒、天山派女俠袁紫衣（梁潔飾）產生一段相愛相殺的淒美愛情。斐找到苗人鳳（林雨申飾）的時候，鳳已經被被陰險的田歸農（何潤東飾）陷害，眼睛失明。斐不願乘人之危，鋌而走險來到藥王谷尋求解藥，結識毒手藥王弟子程靈素（邢菲飾），兩人發生一段淒美的故事。隨著線索不斷浮現，原來殺父仇人另有其人，斐逐漸對鳳產生敬仰之情，最終除掉真凶、大仇得報，和衣合力粉碎福康安（葉項明飾）的陰謀。
《飛狐外傳》五位主角結局劇透
《飛狐外傳》除了胡一刀、苗人鳳這兩個角色令人眼前一亮外，何潤東飾演的田歸農以及葉項明飾演的福康安，也給觀眾留下了深刻的印象。
胡斐 – 秦俊傑飾演
胡斐一心為父親胡一刀報仇，從小被平歸收養，為自身安全一直隱姓埋名，而佢從來沒有忘記過殺父仇人是誰。儘管苗人鳳多次救了胡斐，但胡斐依然毋忘初心，父母之仇不共戴天，為對付苗人鳳，不惜成為對方的弟子。而後來，胡斐與苗人鳳對峙的過程中，發現苗人鳳並不是一個十惡不赦的人，最終二人決定聯手調查殺死父母的兇手。經調查後，發現田歸農是一切的幕手兇手，最後胡斐手刃田歸農為父母報仇雪恨，而與此同時，與袁紫衣的一段情亦開花結果。
苗人鳳 – 林雨申飾演
苗人鳳雖外表充滿殺氣，但其實是一位重情重義之人。苗人鳳行事一向光明磊落，奈何被田歸農利用，害胡一刀慘死。苗人鳳亦娶到了南蘭，與南蘭原本一家三口過著和平的生活，苗一鳳卻有一日決定離開家園去調查害死胡一刀的兇手。南蘭被游說到田歸農家裡暫住，卻對田歸農生情，苗人鳳知道後，學會了釋懷，當著南蘭面帶走了女兒去闖蕩江湖。
福康安 –葉項明飾演
福康安其實是個可憐人，表面雖然看起來心恨手辣，貪戀美色，但本性並不壞。福康安生在皇家，註定需為江山放棄愛情。他本來對馬春花一見鍾情，二人並情不自禁行了男女之事，後來因公務，福康安拋棄了馬春花，誰知馬春花懷了他的孩子。後來，福康安為要回兩個兒子，引誘馬春花入局，但福康安的母親卻不想馬春花成為兒女的人生污點，於是逼福康安毒死了馬春花。結局中，福康安想一統江湖的陰謀被胡斐揭發，最終被江湖人士一刀一刀地殺死。
田歸農 – 何潤東飾演
田歸農為劇中一個反派，是毒害胡一刀的兇手，亦間接令天下第一的苗人鳳成為殺人兇手多年。表面仲要裝作為苗人鳳的好兄弟，借以照顧南蘭母女為名，其實是誘騙南蘭入局，從而成功在苗人鳳身邊搶走南蘭。後來，又與福康安勾結，壞事做盡，被胡斐手刃殺死。
商寶震 –劉瑜峰飾演
與胡斐相比，商寶震雖有母親的陪伴，但是母親替夫復仇的執念，害慘了商寶震。商寶震為了替父報仇，不僅錯過了馬春花，還投靠了福康安，商寶震不惜成為了福康安的殺人工具，親手殺死了馬春花的大師兄，馬春花隨即為大師兄報仇，殺死了商寶震。