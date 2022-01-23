《飛虎3壯志英雄》劇情

《飛虎3壯志英雄》劇情 忠奸角色感情線全面睇 舊女角得聽話蔡潔有得留低

劇情
撰文：東方新地

《飛虎3壯志英雄》劇情：《飛虎之雷霆極戰》成為TVB近4年來黃金檔二線劇首播二線劇收視之冠，無綫順勢宣布添食開拍《飛虎3之壯志英雄》，而新一輯將由《飛虎》原班人馬上陣，除苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、梁競徽等鐵腳外，向來是無綫「飛虎Icon 」的馬德鐘及之前第一輯有份參與的好戲之人張兆輝、蕭正楠及視帝級人馬郭晉安都會入隊拍攝，與苗僑偉一起帶領眾後輩繼續行動，甚有睇頭！至於女角方面，加入一堆當紮小花，《飛虎2》的女角得一個有得留低，認真巴閉！

撰文、圖片：東方新地

飛虎3壯志英雄》多名視帝加入陣容強勁

《飛虎3壯志英雄》無綫電視翡翠台首播： 2月21日－2022年4月1日

《飛虎3壯志英雄》劇情
向來是無綫「飛虎Icon」的馬德鐘及張兆輝將回歸《飛虎3》，令男角班底陣容更勁！

《飛虎之雷霆極戰》結局劇透：吳業坤「父子相認」、張曦雯與黃宗澤永別、余香凝身亡 《飛虎3》多名視帝加入陣容強勁！

新故事三哥更多動作戲 吳卓羲有「愛情動作戲」

開鏡儀式上人強馬壯，除了主要演員、劇組工作人員等等，近百人擠得水洩不通，難得熱鬧！三哥與吳卓義、黃宗澤接受訪問時，率先劇透，三哥話新一輯角色同以往嘅《飛虎之雷霆極戰》完全唔同，佢本人仲唔係飛虎隊員！而吳卓羲就笑謂：「會有愛情動作場面喎，咁有啲追女仔又有啲打戲，咪愛情動作囉！」三子仲話因應疫情而且要炎夏開新戲，體力應付之大難以想像，所以近六個月以來，三子都一直有操體力，未有鬆懈，以應付大量動作場面。
《飛虎3》開拍 忠奸角色感情線全面睇 舊女角得聽話蔡潔有得留低 《飛虎3》開拍 忠奸角色感情線全面睇 舊女角得聽話蔡潔有得留低

安仔劇透角色亦正亦邪

除了鐵腳三哥吳卓羲和黃宗澤，輝哥張兆輝強勢回歸《飛虎》，今次飾演飛虎隊警司，為馬德鐘上司，上輯他參與的角色比較嚴厲，今次人緣極好，是「順德人」，且劇中為陳敏之丈夫。馬德鐘為吳卓羲、蔡思貝上司，打戲連連，郭晉安今次演微生物學系、生化武器研究專家，亦是富家子弟，為姚子羚兄長，他研究出一隻超級細菌及解藥，大家為爭這「生化武器」而起鬥爭，至少角色屬忠或奸，安仔笑言暫時他都覺得比較模糊，可算是亦正亦邪。

除了鐵腳三哥帶領在公在私都係兄弟班的黃宗澤和吳卓羲外，仲有重量級的張兆輝、馬德鐘及郭晉安擔大旗。
除了鐵腳三哥帶領在公在私都係兄弟班的黃宗澤和吳卓羲外，仲有重量級的張兆輝、馬德鐘及郭晉安擔大旗。

女角大逆轉 前女角得蔡潔有得留低

《飛虎之雷霆極戰》女角臉孔新鮮，有張曦雯、蔡潔、余香凝及蒙嘉慧等，雖然上輯張曦雯和黃宗澤的感情線未有明確結局，但今輯張曦雯跟其他女角都消失，加入新血陳瀅、蔡思貝、朱晨麗等，而舊女角只有蔡潔留得低，飾演學生兼記者，與蕭正楠發展新戀情。

邵氏力捧的陳瀅將夥拍蔡思貝、朱晨麗加盟成為第三輯女主角。
邵氏力捧的陳瀅將夥拍蔡思貝、朱晨麗加盟成為第三輯女主角。
演過幾次紀律部隊的蔡思貝加盟。
演過幾次紀律部隊的蔡思貝加盟。
飾演富家女為郭晉安妹妹、蕭正楠上司的姚子羚及與三哥有感情線的朱晨麗加入。
飾演富家女為郭晉安妹妹、蕭正楠上司的姚子羚及與三哥有感情線的朱晨麗加入。

《飛虎3》開拍 忠奸角色感情線全面睇 舊女角得聽話蔡潔有得留低

除了劇中的群戲與宣傳時的大合照，其餘時間黃宗澤對余香凝避之則吉
《飛虎雷霆極戰》的女角，只剩蔡潔。
不過對其他演員態度就好唔同，他與三哥苗僑偉及蔡潔經常玩作一團。
不過對其他演員態度就好唔同，他與三哥苗僑偉及蔡潔經常玩作一團。
劇中的黃宗澤與張曦雯有感情線，而余香凝就暗戀吳卓羲，早前有一集她主動咀男方，不過全程黑口黑面表現生硬。
前《飛虎》黃宗澤與張曦雯有感情線，而余香凝就暗戀吳卓羲，早前有一集她主動咀男方，不過全程黑口黑面表現生硬。

餓底拍《飛虎》錯撻余香凝 黃宗澤試媾失敗先發制人玩封殺

早前憑《飛虎之雷霆極戰》「毛逸敏」一角而人氣急升的蔡潔，在2014年的電影處女作《香港仔》中，已大膽全裸肉搏曾志偉，之後在《殺破狼·貪狼》中，她又飾演被盧惠光虐待的妓女，毫不錫身，她直言：「只要導演要求，出嚟效果好，觀眾睇落舒服、唔覺低俗就OK，我唔會Set底線，但咁唔代表我冇個人原則！」

蔡潔在《飛虎之雷霆極戰》飾演刑事情報科見習督察「毛逸敏」，係馬國明的下屬。
蔡潔在《飛虎之雷霆極戰》飾演刑事情報科見習督察「毛逸敏」，係馬國明的下屬。
蔡潔 在劇中執行任務時，以眼鏡娘造型出現，直至於吳卓羲發生感情，造型才有變⋯⋯
蔡潔 在劇中執行任務時，以眼鏡娘造型出現，直至於吳卓羲發生感情，造型才有變⋯⋯

31歲蔡潔拍情慾戲冇底線 《香港仔》中曾全裸肉搏曾志偉

蔡潔《香港仔》全裸肉搏曾志偉 演技備受讚賞

蔡潔透露在廣州暨南大學修讀導演系時已與導演彭浩翔認識，直到數年後她在澳洲讀完碩士，獲對方邀請參演他執導的電影《 香港仔 》，成為她的入行處女作，她更憑這部電影獲得第34屆香港電影金像獎最佳新演員提名。在電影《 香港仔 》中飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏，雖然戲份不多，但已經令到觀眾留下深刻印象，對於這場情慾戲，她表示：「有啲導演會比較大膽去表現自己嘅風格，我覺得冇問題，尤其自己都係讀影視出身，只要出到嚟係靚，有咩問題呢？」

影《 香港仔 》，成為她的入行處女作，她更憑這部電影獲得第34屆香港電影金像獎最佳新演員提名。
影《 香港仔 》，成為她的入行處女作，她更憑這部電影獲得第34屆香港電影金像獎最佳新演員提名。
在電影《 香港仔 》中飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏，雖然戲份不多，但已經令到觀眾留下深刻印象
在電影《 香港仔 》中飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏，雖然戲份不多，但已經令到觀眾留下深刻印象
蔡潔在電影《 香港仔 》中飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏
蔡潔在電影《 香港仔 》中飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏
蔡潔 ： 「其實我同彭浩翔導演識咗幾年喇！當時我重喺廣州讀大學，而彭浩翔咁啱嚟大學講talk，然後就識咗喇！」
蔡潔 ： 「其實我同彭浩翔導演識咗幾年喇！當時我重喺廣州讀大學，而彭浩翔咁啱嚟大學講talk，然後就識咗喇！」
當年首次拍攝香港電影，就要全裸拍情欲戲，總有心理關口呀嘛？「我冇考慮太多， 一口就答應咗， 彭導打俾我嗰陣，都同我講過下係點樣情欲，我記得佢重問：『你覺得自己得唔得？』我就話：『得，點解唔得？』其實有啲導演會比較大膽去表現自己風格，我覺得冇問題，尤其自己都係讀影視出身，只要出到嚟係靓，有咩問題呢？」
當年首次拍攝香港電影，就要全裸拍情欲戲，總有心理關口呀嘛？「我冇考慮太多， 一口就答應咗， 彭導打俾我嗰陣，都同我講過下係點樣情欲，我記得佢重問：『你覺得自己得唔得？』我就話：『得，點解唔得？』其實有啲導演會比較大膽去表現自己風格，我覺得冇問題，尤其自己都係讀影視出身，只要出到嚟係靓，有咩問題呢？」
同個大自己幾十年慨前輩拍床上戲，感覺會唔會怪怪哋？「都唔會， 現實中都有雙方相差幾十年慨戀愛啦！」做得演員，果然要夠open-minded。
同個大自己幾十年慨前輩拍床上戲，感覺會唔會怪怪哋？「都唔會， 現實中都有雙方相差幾十年慨戀愛啦！」做得演員，果然要夠open-minded。
31歲蔡潔拍情慾戲冇底線 《香港仔》中曾全裸肉搏曾志偉
蔡潔2013年來港參選無線的國際中華小姐，當時曾志偉擔任司儀，「拍《香港仔》時我問佢記唔記得我，佢話無印象，但過程中喺佢身上學到唔少演技，之後得到佢認同，達到佢要嘅效果。」
電影中曾志偉與小護士蔡有私情，不過最後二人分手收場。
電影中曾志偉與小護士蔡有私情，不過最後二人分手收場。

31歲蔡潔拍情慾戲冇底線 《香港仔》中曾全裸肉搏曾志偉

按此看：蔡潔清純專訪靚相圖集《飛虎之雷霆極戰》四眼妹蔡潔起底

蔡潔2013年參選國際中華小姐競選時，由曾志偉擔任司儀，她笑言：「 拍《 香港仔 》時我有問佢記唔記得我，佢話冇印象，但喺拍戲嘅過程中，我喺佢身上學到唔少演技，之後亦得到佢認同，達到佢想要嘅效果。」
蔡潔2013年參選國際中華小姐競選時，由曾志偉擔任司儀，她笑言：「 拍《 香港仔 》時我有問佢記唔記得我，佢話冇印象，但喺拍戲嘅過程中，我喺佢身上學到唔少演技，之後亦得到佢認同，達到佢想要嘅效果。」
蔡潔 （中） 在2012年參選墨爾本華裔小姐時成為七料冠軍，但在2013年代表墨爾本到香港參加國際中華小姐競選，卻只得到最受傳媒歡迎佳麗獎，最終五強不入。
蔡潔 （中） 在2012年參選墨爾本華裔小姐時成為七料冠軍，但在2013年代表墨爾本到香港參加國際中華小姐競選，卻只得到最受傳媒歡迎佳麗獎，最終五強不入。

演出經驗豐富 拍情慾戲冇底線

拍完《 香港仔 》後，蔡潔又先後拍過《 賭城風雲2 》、《 踏血尋梅 》及《 辣警霸王花 》等電影，其中在2015年的《 踏血尋梅 》中，她和白只之間也有大膽的情慾戲份。其後蔡潔在2017年的賣座電影《殺破狼‧貪狼》中飾演紅燈區妓女，被飾演愛好 SM 的警察盧惠光性虐至遍體鱗傷，她憶述當日拍攝時要被皮帶縛口、煙頭辣背，直言令她留下了心理陰影：「依家我見到煙頭都有啲驚！」

拍完《 香港仔 》後，蔡潔又先後拍過《 賭城風雲2 》、《 踏血尋梅 》及《 辣警霸王花 》等電影，其中在2015年的《 踏血尋梅 》中，她和白只之間也有大膽的情慾戲份。
拍完《 香港仔 》後，蔡潔又先後拍過《 賭城風雲2 》、《 踏血尋梅 》及《 辣警霸王花 》等電影，其中在2015年的《 踏血尋梅 》中，她和白只之間也有大膽的情慾戲份。
蔡潔曾在2017年的賣座電影《殺破狼 ‧ 貪狼》中飾演紅燈區妓女，被飾演愛好 SM 的警察盧惠光性虐至遍體鱗傷
蔡潔曾在2017年的賣座電影《殺破狼 ‧ 貪狼》中飾演紅燈區妓女，被飾演愛好 SM 的警察盧惠光性虐至遍體鱗傷
蔡潔指好多朋友睇完電影後都好關心她有否受傷，但她表示：「 我對整個拍攝團隊都好信任，而且我覺得作為一個演員，可以將角色表達得淋漓盡致，其實係一件好幸運嘅事！」
蔡潔指好多朋友睇完電影後都好關心她有否受傷，但她表示：「 我對整個拍攝團隊都好信任，而且我覺得作為一個演員，可以將角色表達得淋漓盡致，其實係一件好幸運嘅事！」

去年蔡潔在電影《

蔡潔喜歡閱讀，經常在IG分享自己的閱讀心得及喜歡的書本。
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蔡潔有一隻十分喜歡的兔公仔，已經陪伴了她多年，更試過帶它一起工作接受訪問。
蔡潔有一隻十分喜歡的兔公仔，已經陪伴了她多年，更試過帶它一起工作接受訪問。

31歲蔡潔拍情慾戲冇底線 《香港仔》中曾全裸肉搏曾志偉

男友視覺
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31歲蔡潔拍情慾戲冇底線 《香港仔》中曾全裸肉搏曾志偉

31歲蔡潔拍情慾戲冇底線 《香港仔》中曾全裸肉搏曾志偉

《飛虎3壯志英雄》 FAQ

Q:《飛虎3壯志英雄》的播放日期？
A: 《飛虎3壯志英雄》全劇30集，安排於無綫電視翡翠台農曆新年後這個時間首播：詳情按此收看

Q:《飛虎3壯志英雄》傅嘉莉的演出因何被打格？
A: 《飛虎3壯志英雄》劇集出街時的版本雖然尺度與平常差不多，但在短片平台就忽然見到疑似「限奶令」，其中傅嘉莉的角色就被「捽」走性感身材⋯⋯按此收看

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