《飛虎3壯志英雄》劇情 忠奸角色感情線全面睇 舊女角得聽話蔡潔有得留低
撰文、圖片：東方新地
《飛虎3壯志英雄》多名視帝加入陣容強勁
《飛虎3壯志英雄》無綫電視翡翠台首播： 2月21日－2022年4月1日
新故事三哥更多動作戲 吳卓羲有「愛情動作戲」
開鏡儀式上人強馬壯，除了主要演員、劇組工作人員等等，近百人擠得水洩不通，難得熱鬧！三哥與吳卓義、黃宗澤接受訪問時，率先劇透，三哥話新一輯角色同以往嘅《飛虎之雷霆極戰》完全唔同，佢本人仲唔係飛虎隊員！而吳卓羲就笑謂：「會有愛情動作場面喎，咁有啲追女仔又有啲打戲，咪愛情動作囉！」三子仲話因應疫情而且要炎夏開新戲，體力應付之大難以想像，所以近六個月以來，三子都一直有操體力，未有鬆懈，以應付大量動作場面。
安仔劇透角色亦正亦邪
除了鐵腳三哥吳卓羲和黃宗澤，輝哥張兆輝強勢回歸《飛虎》，今次飾演飛虎隊警司，為馬德鐘上司，上輯他參與的角色比較嚴厲，今次人緣極好，是「順德人」，且劇中為陳敏之丈夫。而馬德鐘為吳卓羲、蔡思貝上司，打戲連連，郭晉安今次演微生物學系、生化武器研究專家，亦是富家子弟，為姚子羚兄長，他研究出一隻超級細菌及解藥，大家為爭這「生化武器」而起鬥爭，至少角色屬忠或奸，安仔笑言暫時他都覺得比較模糊，可算是亦正亦邪。
女角大逆轉 前女角得蔡潔有得留低
《飛虎之雷霆極戰》女角臉孔新鮮，有張曦雯、蔡潔、余香凝及蒙嘉慧等，雖然上輯張曦雯和黃宗澤的感情線未有明確結局，但今輯張曦雯跟其他女角都消失，加入新血陳瀅、蔡思貝、朱晨麗等，而舊女角只有蔡潔留得低，飾演學生兼記者，與蕭正楠發展新戀情。
早前憑《飛虎之雷霆極戰》「毛逸敏」一角而人氣急升的蔡潔，在2014年的電影處女作《香港仔》中，已大膽全裸肉搏曾志偉，之後在《殺破狼·貪狼》中，她又飾演被盧惠光虐待的妓女，毫不錫身，她直言：「只要導演要求，出嚟效果好，觀眾睇落舒服、唔覺低俗就OK，我唔會Set底線，但咁唔代表我冇個人原則！」
蔡潔《香港仔》全裸肉搏曾志偉 演技備受讚賞
蔡潔透露在廣州暨南大學修讀導演系時已與導演彭浩翔認識，直到數年後她在澳洲讀完碩士，獲對方邀請參演他執導的電影《 香港仔 》，成為她的入行處女作，她更憑這部電影獲得第34屆香港電影金像獎最佳新演員提名。在電影《 香港仔 》中飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏，雖然戲份不多，但已經令到觀眾留下深刻印象，對於這場情慾戲，她表示：「有啲導演會比較大膽去表現自己嘅風格，我覺得冇問題，尤其自己都係讀影視出身，只要出到嚟係靚，有咩問題呢？」
按此看：蔡潔清純專訪靚相圖集 – 《飛虎之雷霆極戰》四眼妹蔡潔起底
演出經驗豐富 拍情慾戲冇底線
拍完《 香港仔 》後，蔡潔又先後拍過《 賭城風雲2 》、《 踏血尋梅 》及《 辣警霸王花 》等電影，其中在2015年的《 踏血尋梅 》中，她和白只之間也有大膽的情慾戲份。其後蔡潔在2017年的賣座電影《殺破狼‧貪狼》中飾演紅燈區妓女，被飾演愛好 SM 的警察盧惠光性虐至遍體鱗傷，她憶述當日拍攝時要被皮帶縛口、煙頭辣背，直言令她留下了心理陰影：「依家我見到煙頭都有啲驚！」
《飛虎3壯志英雄》 FAQ
Q:《飛虎3壯志英雄》的播放日期？
A: 《飛虎3壯志英雄》全劇30集，安排於無綫電視翡翠台農曆新年後這個時間首播：詳情按此收看
Q:《飛虎3壯志英雄》傅嘉莉的演出因何被打格？
A: 《飛虎3壯志英雄》劇集出街時的版本雖然尺度與平常差不多，但在短片平台就忽然見到疑似「限奶令」，其中傅嘉莉的角色就被「捽」走性感身材⋯⋯按此收看