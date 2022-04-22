食腦喪B｜1-20集劇情/角色介紹：何廣沛喪屍基因突變 江嘉敏身世成謎

新劇《食腦喪B》將緊接內地劇《機智女法醫》於4月11日晚上8時30分首播！何廣沛繼《大醬園》後再度孭飛男一，在新劇扮演喪屍，女主角江嘉敏在劇中飾演江湖大佬的女兒，演員陣容仲有蔣志光、朱智賢、林凱恩、郭子豪、方紹聰、馬貫東、陳曉華、車婉婉、黎振燁及雪妮聯合演出。由吳冠宇監製，關頌玲、冼翠貞及李昊編審。無綫鮮有呢類題材，唔知大家期唔期待？