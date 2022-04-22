食腦喪B｜1-20集劇情/角色介紹：何廣沛喪屍基因突變 江嘉敏身世成謎
食腦喪B｜第1-5集劇情劇透：何廣沛失控變食腦喪屍 遇江嘉敏成鬥氣冤家
食腦喪B｜第6-10集劇情劇透：何廣沛強吻江嘉敏 蔣志光出現自稱叔公
《食腦喪B》劇情介紹
廢青余陽光（何廣沛飾）驚覺身體有異，失常跑到殮房，在好友法醫實習生古德明（郭子豪飾）和道士華倫（方紹聰飾）面前，吃下血淋淋的人腦！從此，陽光進食人腦就會擁有他人的記憶及技能。一日，陽光餓得想吃掉麻雀館千金莫笑春（江嘉敏飾）的腦袋，二人不打不相識。余陽光成為食腦喪屍後，透過他人腦袋體驗各種精彩人生，歷練下終有所覺悟，決意守護家傳火鍋店。此時，叔公余果（蔣志光飾）在陽光身邊神出鬼沒，更掀出余家的秘密，而一場喪屍災難亦已迫在眉睫……
《食腦喪B》被蜘蛛咬變喪屍 何廣沛甩眼球勁恐怖
《食腦喪B》角色簡介
廢青／勤爐火鍋店少東／超級士兵喪屍
喪B—余陽光（何廣沛飾）
與莫笑春是歡喜冤家，初時以為被澳洲毒蜘蛛咬傷而變成喪屍，但其實本身體內已存有喪屍基因。需要靠食人腦維生，進食後會擁有他人的記憶和技能。
麻雀館千金
笑春姐—莫笑春（江嘉敏飾）
萬珠（車婉婉飾）女兒，與余陽光是歡喜冤家，患有紅斑狼瘡症和失眠症，唯有余陽光在身邊才能睡足。後來，因為被人咬傷成為喪屍，需要接受抗病毒疫苗。
余陽光好兄弟
古仔—古德明（郭子豪飾）是史葛的徒弟—法醫實習生，亦是一名科學家。表面上暗戀莫笑春，但其實心裡喜歡余陽光，亦一直在研究余陽光的喪屍基因，到後來研製出抗病毒疫苗。
Warren—華倫（方紹聰飾）是宇宙殯儀道士，鍾情余晨曦（朱智賢飾），但被拒絕。後來因被人咬傷而變成了喪屍。
叔公—超級士兵喪屍
余果—余祥劍（蔣志光飾）一開始隱瞞了自己都是食腦喪屍，以叔公身分接近余家，後來希望史葛可以研發出變回人類的方法。
萬両金老闆娘
Sara姐—萬珠（車婉婉飾）過氣黑道大家姐，莫笑春養母，多年來隱瞞與莫笑春的真實關係。
饒力宏律師行事務律師
余晨曦－大A姐、Anna （朱智賢飾）余陽光、余晚霞之姊，與史葛（黎振燁飾）、華倫（方紹聰飾）有感情線。
勤爐伙記
余晚霞－C妹（林凱恩飾）余陽光、余晚霞之妹
精算師
崔英泰（翟威廉飾）余晨曦之原男友，因自私有難時只顧自己安危而分手
電視節目主持／KOL
Bella—（陳曉華飾）莫笑春之好友、戴雄浦之女友，後分手。余陽光之師妹兼愛慕對象
日本祕密組織
輝哥仔（馬貫東飾）—日本祕密組織殺手／伊和派忍者、孫先生之部屬、爲調查余祥劍下落而到勤爐工作，愛上余晚霞C妹而背叛組織
本劇終極大反派
史葛（黎振燁飾）—法醫／科學家，史丹之父，古德明之師父，俞善知（周麗欣飾）之前夫，余晨曦（朱智賢飾）之新租客，後為其男友
何廣沛再做男一 扮喪屍造型⋯⋯
日前何廣沛、陳曉華、江嘉敏、車婉婉、蔣志光等人為新劇《食腦喪B》試造型，何廣沛繼《大醬園》後再度孭飛男一，在新劇扮演喪屍，他指是無綫較少有這類題材，故參考不少喪屍片及動漫。
江嘉敏做江湖大佬女兒唔識食煙同好姊妹香口膠兩份食
女主角江嘉敏在劇中飾演江湖大佬的女兒，在劇中跟她情同姊妹的陳曉華，二人本來被監製安排一支煙兩份食，但由於二人都唔識食煙，所以改為香口膠兩份食，陳曉華笑言：「𡁻到冇晒味先畀我，我寧願拍接吻戲！」
常見問題
《食腦喪B》何廣沛飾演喪屍會與江嘉敏有感情線嗎?
《食腦喪B》講述何廣沛意外變成喪屍，專食人腦維生，點知差啲食埋江嘉敏個腦……即睇劇情劇透
《食腦喪B》蔣志光的角色非常重要?
《食腦喪B》蔣志光飾演何廣沛的叔公，知道何廣沛變成喪屍後會逐步交代家族的奇幻故事……即睇劇情劇透