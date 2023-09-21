香港人在北京｜20集劇情線上看+角色介紹 吳若希首次擔正 與陳展鵬演夫妻

香港人在北京TVB劇情介紹｜由陳展鵬、吳若希、洪永城、戴祖儀領銜主演的《香港人在北京》將於10月9日接檔《長風渡》播出，並由蔡潔、傅嘉莉、吳業坤、陳星妤、麥長青、梁漢文、林偉、袁潔儀、鄧伊婷、彭懷安及吳沚默聯合演出，編審陳翹英，監製鍾澍佳。此劇是《2023 TVB年中節目巡禮》八部劇集之一。