香港人在北京｜20集劇情線上看+角色介紹 吳若希首次擔正 與陳展鵬演夫妻
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香港人在北京TVB劇情介紹｜由陳展鵬、吳若希、洪永城、戴祖儀領銜主演的《香港人在北京》將於10月9日接檔《長風渡》播出，並由蔡潔、傅嘉莉、吳業坤、陳星妤、麥長青、梁漢文、林偉、袁潔儀、鄧伊婷、彭懷安及吳沚默聯合演出，編審陳翹英，監製鍾澍佳。此劇是《2023 TVB年中節目巡禮》八部劇集之一。
TVB台慶劇《香港人在北京》20集劇情線上看+角色介紹
香港人在北京｜陳展鵬、吳若希主演
《香港人在北京》由陳展鵬、吳若希、洪永城和戴祖儀等人主演，劇情講述男主角陳展鵬投資失利後，移居北京重新展開新生活的故事。劇情主要描述一班香港人在北京生活時遇到的趣聞。值得一提的是女主角吳若希入行12年終於擺脫萬年配角宿命，終於有機會「升呢」做女一。吳若希今次大讚劇本寫得好又有笑位，令人會一眾「有共鳴」的感覺。
香港人在北京｜劇情大綱
徐港仁（陳展鵬飾）事業有成，對任職律師的太太Helen（吳若希飾）從一而終。仁運氣極好，經常與太太參與炒賣活動，卻老貓燒鬚，誤墮倫敦金騙案，損失大半身家。恰巧公司委派仁到北京出任CEO，仁喜獲翻身機會，遂帶著輕鬆的心情與太太北上發展。
未料，仁竟遇上中年危機，被昔日同事強總（盧慶輝飾）明升暗降，左遷一隅。仁本欲回港，卻因面子關係而硬著頭皮留京，把荒廢工廠改建成文創園。仁重遇25年前到北京參加遊學團時認識的蘇菲（蔡潔飾），仁首次面對誘惑，與Helen的婚姻關係大受考驗。與此同時，面對著文創園各種風風雨雨，隨時「一鋪清袋」無法翻身，向來採取「佛系心態」的仁只能背水一戰，為自己的人生打好這場硬仗！
香港人在北京｜演員陣容＋角色介紹
香港人在北京｜預告片線上看
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圖片來源：TVB