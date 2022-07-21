童時愛上你｜高海寧激咀張振朗深Sweet爆 一個角色三個層次演到精神失常

《童時愛上你》第11集講述高海寧飾演的雷紫彤被蛇咬後突然恢復記憶，不再是心智僅8歲的「彤彤」，並向Ding哥(張振朗飾)盡訴心中情，翌日醒來卻毫無印象；另一邊廂雷董因雷紫彤大發雷霆並將 Charlie（陳展鵬飾）「炒魷」。