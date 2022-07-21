童時愛上你｜高海寧激咀張振朗深Sweet爆 一個角色三個層次演到精神失常
《童時愛上你》大結局：高海寧被蛇咬突恢復記憶
Ding 哥(張振朗飾)和雷紫彤 Amanda(高海寧飾)大放閃光彈，劇情講到紫彤在露營時意外被蛇咬後突然恢復記憶，遂把握機會與張振朗在天台盡訴心中情。 原來高海寧很早以前就與張振朗邂逅，當時高海寧工作壓力爆煲，在獨自行山時迷路，正當她想放棄時，張振朗剛好在附近參與野外定向路過，高海寧靠着張振朗的「一點光」 重新振作。高海寧又親自講述其經營的化妝品牌「Double P」名字由來，其實就是當時張振朗身上的 「Power Of Pain」衣服，得知到這段隱藏的「愛的密碼」後，氣氛變得非常浪漫，之後兩人上演情深一吻，張振朗問:「錫我係彤彤（心智只有8歲的高海寧）定 Amanda?」高海寧則回答得很有意思:「係對你有記憶嘅雷紫彤!」 可惜高海寧翌日醒來後，又變回只有 8 歲心智的彤彤……
《童時愛上你》高海寧：切換心情是最大挑戰
這集天台戲對高海寧來說亦是演技大挑戰，高海寧在該場戲要放下 8 歲彤彤的天真爛漫和 Amanda 的倔強，化身成溫柔體貼、愛得坦白的雷紫彤，據知之後高海寧會在三種「模式」之間不停切換，絕對是演技考牌作。高海寧受訪時分享拍攝心 得，她笑言 8 歲的彤彤相對較容易演：「有朋友直情話彤彤就係高 Ling，我本身都有小朋友性格，好真、好開心同白癡!反而最難演係彤彤扮 Amanda，首先係小朋友扮大人， 加上因為跳拍嘅關係，要好熟個劇本，好清晰每個階段要做啲咩先得，每場都要計算用幾多成彤彤、幾多成Amanda，好複雜！」為了演好「彤彤」，高海寧亦下了不少功夫， 她說：「唔想彤彤出嚟效果好作狀同懶可愛，做小朋友最緊要係真實，所以要唔好諗咁 多，當諗得太多嘢就會勒住勒住。最尾我說服咗自己，做番彤彤要做嘅嘢就 OK，反而 愈放做出嚟效果就愈真。」講到天台接吻戲，高海寧直認拍攝第一 Take 時已經好有 Feel：「大家錫完之後分開停頓對望嗰幾秒，嗰種感覺都幾好。」
網讚陳展鵬與糖妹演出有火花
另外，《童時愛上你》中陳展鵬與糖妹的演出同樣備受關注，第十一集劇情講到 Charlie(陳展鵬飾)因間接令到彤彤被蛇咬，惹來雷董(胡楓飾)大發雷霆並將陳展鵬「炒魷」，後來陳展鵬在馬來雅(糖妹飾)家中扮醉酒哭訴，又假裝暈倒博取高海寧關心；豈料弄巧反拙，高海寧為陳展鵬「急救」時因太過重手，搞到陳展鵬反晒白眼兼嘔白泡，最終更要送院接受治療。之後糖妹到醫院探望陳展鵬，餵他飲湯又幫他抹嘴，就連路過的護士都以為兩人是一對。其實展鵬與糖妹的互動由於搞笑又合拍，故贏得網民不少正評:「Charlie 同馬來雅呢對真係好吸晴!」、「Charlie 做得實在好出彩，搞笑但唔誇張，尤其同馬來雅嘅對手戲，更係一絕」、「陳展鵬同糖妹好夾，兩個演得好自然。」
《童時愛上你》高海寧為自我突破奮力演出
高海寧（高Ling）在《童時愛上你》中飾演雷紫彤Amanda，她由女強人變成8歲心智的彤彤，考驗著高海寧的神情、說話語氣及動作有否流露出小朋友特有的童真；及是否能隨時切換性格。但本劇也有向觀眾派「福利」，例如隨着劇情發展到第5集時，其中一場戲高海寧向糖妹剖白失憶時，就突然雙手托34D上圍，指對前面的「兩團肉」感到不習慣，拋開她經常被人談論的身型，以此突顯兒童的天真，更加上手勢示意，畫面搞笑。
常見問題
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邊套劇接檔？
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