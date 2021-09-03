《鬼同你OT》1-28集大結局劇情全文 田蕊妮胡定欣神同步經典 深宵時段再度重播
文：東方新地 圖：TVB
《鬼同你OT》劇情故事大綱
剛獲建築設計公司聘用的孫淑梅(田蕊妮飾)，因闖禍連累建築師米開朗(陳豪飾)失去國際大獎，隨即被行政經理姜蓉(胡定欣飾)辭退，淑梅因而捲入一連串荒謬怪誕的離奇事件，由於淑梅的山寨手機漏電，導致姜蓉意外死亡，姜蓉靈魂一直寄存在手機裏，只有淑梅能看見她，而一直暗戀開朗的姜蓉藉淑梅重返公司，姜蓉助她扶搖直上，二人唇齒相依，姜蓉更發現總經理李昂立(關禮傑飾)和董事羅麗花(楊秀惠飾)的陰謀，幸得IT黑客艾鐵文(蔣志光飾)的幫助，暫可應付公司一眾牛鬼蛇神，淑梅流露姜蓉的影子令開朗漸生情愫，姜蓉醋意大發，但她的存在與山寨手機息息相關，一旦手機電力耗盡，就是她消失的時候，屆時淑梅所擁有的也會隨之失去……
《鬼同你OT》第1集 胡定欣致電田蕊妮後突觸電
田蕊妮趕往應徵接待員，卻將手機遺在車上後更被弄壞。人事部主管馬蹄露 視察應徵者，遲到的田蕊妮成為被揶揄目標，設計部的行政經理胡定欣經過看不過眼駁斥馬蹄露。建築師陳豪與其助手姜聰、萬克敦及賴亞武，正聚精會神在建構一座名為「永不倒的傾斜」的模型，希望能在國際建築大賽奪得獎項。男友王大龍送名牌手袋予田蕊妮，但又要她代自己向財務公司借貸；田蕊妮嚷着要換新型手機，大龍帶她到威利電訊，老闆威利只敷衍她購買新手機電池等附件便打發她離開。田蕊妮回公司後發現胡定欣也是使用同款手袋，更不慎將二人的手袋互換。晚上胡定欣在辦公室加班工作，發現電話與手袋也不是自己的；剛巧田蕊妮來電，胡定欣命田蕊妮盡快交還後忽然觸電。
《鬼同你OT》第2集 胡定欣亡魂站在田蕊妮身後
一年後，財務公司被上門向田蕊妮討債，剛巧田蕊妮經營十卜堂的母親朱咪咪姑剛作完法事回家，略施小計便將討債人嚇走。田蕊妮收到警署來電謂一年前觸電命案已審結，着她拿回當日證物。因被討債人追趕，田蕊妮打算用剛從警署取回的手機來報警求助之際，竟發現一年前觸電身亡的胡定欣正站在身後。田蕊妮向胡定欣說她已死亡，但胡定欣不大相信。胡定欣從新聞得知自己因山寨機觸電致死，即向機主田蕊妮索命，發現雙手卻穿過田蕊妮的脖子，原來她不能碰到實物。田蕊妮為了結她的心事，帶她返公司見陳豪。
《鬼同你OT》第3集 胡定欣指楊秀惠專獵有錢人
跑車上的美女嚴楊秀惠，表示有東西在陳豪的行李中，當眾抽出性感比堅尼泳衣。胡定欣向田蕊妮提起楊秀惠，指她專以富有人家為獵物，不解為何看上陳豪。楊秀惠與陳豪於意大利的照片被放上網站，眾同事都議論紛紛；關禮傑召開會議迫令陳豪展開「永不倒的傾斜」計劃，但遭陳豪拒絕。楊秀惠以主人身份來到胡定欣生前的辦公室房間，將室內的擺設家具貶得一文不值。
《鬼同你OT》第4集 胡定欣無意間入田蕊妮身體
胡定欣與田蕊妮跟蹤陳豪到一火鍋店，遇見威利，胡定欣驚覺自己死後陳豪一直替她給家用老父。胡定欣擔心陳豪被楊秀惠奪去之際，發現公司正招聘她生前設計部行政經理一職，遂提議田蕊妮去面試。得胡定欣協助，人事部經理推薦田蕊妮予陳豪。當田蕊妮看見陳豪忍不住為一年前的事辯護，陳豪卻認為不可能與田蕊妮能合得來。胡定欣無意間進入田蕊妮的身體，更主動提議沖泡咖啡予陳豪品嘗；看着正在沖泡咖啡的田蕊妮，陳豪忽然憶起胡定欣的身影及說話。
《鬼同你OT》第5集 楊秀惠極力反對聘請田蕊妮
眾人苦無密碼打開胡定欣的電腦，此時田蕊妮說出電腦密碼及來歷。楊秀惠極力反對聘請田蕊妮，陳豪卻大表支持，最後關禮傑決聘請田蕊妮，條件是要她在三個月內助陳豪完成「永不倒的傾斜」計劃。胡定欣要田蕊妮到胡定欣家挑選衣服準備上班；田蕊妮挑選時，胡定欣則利用觀星望遠鏡查看陳豪家的情況。首天上班，田蕊妮按照胡定欣的指示在公司樹立威信，連敖嘉年亦不敢得罪這位新上任的行政經理。
《鬼同你OT》第6集 田蕊妮出手破壞楊秀惠計劃
聽見陳豪與楊秀惠共遊意大利，胡定欣大受打擊躲進手機裏不出來。楊秀惠不斷使出色誘，誓要奪走陳豪的心，本欲置身事外的田蕊妮終出手破壞楊秀惠計劃。陳豪與田蕊妮搬建造模型的材料時，被石膏粉弄得滿身都是，二人糾纏間更被路過的同事拍下照片放到網上群組，二人之緋聞因此傳開並成熱門話題。楊秀惠留意到陳豪皮膚出現紅腫，欲替他塗抹藥膏，但她卻拿錯了美白脫毛膏給陳豪。
《鬼同你OT》第7集 楊秀惠輸給田蕊妮心生不忿
陳豪撰寫聲明到群組上作出澄清，卻惹來更多抨擊；胡定欣附上田蕊妮的身於群組上舌戰眾人，更把對方的手機弄壞。楊秀惠不忿輸給田蕊妮，意志消沉，關禮傑反鼓勵楊秀惠絕不可自暴自棄。Angie、Anna、Annie利用美食引誘「高矮肥」三子(萬克敦、賴亞武、姜聰)希望在限期前替敖嘉年完成圖則，但三子卻拒絕。桑拿浴、麻將耍樂與佛堂龕位的老闆們分別交託敖嘉年替他們繪畫圖則，令敖嘉年騎虎難下推搪不了。
《鬼同你OT》第8集 威利得悉通靈之事
楊秀惠前來相約陳豪晚餐，先行着「高矮肥」三子提早下班，可是陳豪希望獨自完成手上的工作，楊秀惠只好先行離開逛街，等候陳豪完成工作。胡定欣希望留在辦公室陪伴陳豪，田蕊妮便留下手機獨自離開。當胡定欣見到陳豪工作到滿頭大汗時想伸手替他擦拭，卻無法觸摸到他。陳豪收到楊秀惠的短訊，初時胡定欣看不到短訊的內容，可是當她集中精神時，便能將短訊看得一清二楚。原來楊秀惠提醒陳豪是時候與她共晉晚餐，陳豪看過短訊後以工作為由推卻，胡定欣見陳豪打敗蜘蛛精，不禁喜上心頭。
第15集 立將責任怪罪于朗
投資者錢生因出術被捕，關禮傑在會議上表示事件對公司不構成重大影響，私下卻將所有責任怪罪於陳豪拖延工程上，更指此事有機會拖垮公司。網上流傳對公司不利的傳言，同事都擔心裁員或公司倒閉令到人心惶惶。楊秀惠以「玻璃之心」的名義於網上發表一篇感人煽情的文章，感動了所有同事。大龍告知田蕊妮，陳豪所在的位置，胡定欣得知陳豪的目的地是碼頭時，即着田蕊妮出發阻止陳豪登上遊艇，原來陳豪曾經墮海自此便害怕海水；楊秀惠見陳豪登上遊艇急不及待開船，田蕊妮趕至只好將手機扔上遊艇讓胡定欣出手。
第16集 朗食蟹粥全身癢腫
田蕊妮扮作與陳豪相遇接載他回家，胡定欣命已疲倦不堪的田蕊妮替陳豪煲粥暖胃，田蕊妮無奈烹調蟹粥，想不到陳豪對蟹敏感，全身身體紅腫及痕癢難當，胡定欣只好附身田蕊妮照顧陳豪。模糊中陳豪突覺得眼前人眼熟，情不自禁的吻下去。關禮傑收楊秀惠傳來的相片，召開管理層會議指錢生出事只是宣傳伎倆。陳豪表示建築物模型已完成，但因選址改為杭州，務必要重新搜集有關數據進行測試才可施工。
第17集 胡定欣附身田蕊妮向朗索吻
朱咪咪發現康為欲介紹威利強身健體的食療方法後，提出要與康為比試廚藝。陳豪朝早駕車接載田蕊妮，但兩人氣氛尷尬；田蕊妮着胡定欣附身工作，但胡定欣因醋意作弄陳豪。田蕊妮胡定欣回到家後互相指摘，陳豪突上門拜訪，原來陳豪指有種莫名預感，直覺認為田蕊妮應該住在胡定欣的單位。陳豪欲親吻田蕊妮時，胡定欣突然附身風騷主動向陳豪索吻；陳豪認為自己愛的是田蕊妮於是直呼其名，卻突然被摑了一記耳光。陳豪不理解田蕊妮的行為，憤然離開。
第18集 敖嘉年偷取圖壞債
關禮傑召開管理層會議，會後關禮傑私下跟田蕊妮協議，着她將替陳豪收集的數據，先交給他看過才給關禮傑過目。敖嘉年被財務公司討債，希和(江榮暉飾)得知大龍打發了兩名討債大漢離開，讚賞大龍並着他保守秘密。亞武、克敦、姜聰三子向田蕊妮表示敖嘉年自身難保，指財務公司於群組留言討債。敖嘉年與希和深夜到設計部打算偷取建築圖，欲轉售圖利還債，卻發現陳豪還未離開。敖嘉年成功偷取圖則，希和卻不小心碰倒工具箱；翌日，陳豪向馬蹄露陳述昨晚遇上靈異事件。
第19集 遭威利擊敗 朱咪咪竟絕交
接贓的客戶非常滿意，更着敖嘉年繳交餘下的圖則。陳豪提出欲邀請與田蕊妮共晉晚餐，田蕊妮卻收到關禮傑來電邀約便匆忙下班，陳豪隨後竟發現田蕊妮登上關禮傑的車。敖嘉年與希和來到設計部，三子突回來，敖嘉年出手搞怪嚇得他們哇哇大叫。陳豪來到關禮傑家，發現酒杯上有唇印，終忍不住謂田蕊妮並不適合他。希和收到消息說三子投訴公司發生靈異事件，要求翻看閉路電視，關禮傑批准，畫面卻不見二人的蹤影。三子認定鬼魂作怪，同事都不敢晚上留在公司工作。得康為特訓的威利成功擊敗朱咪咪，朱咪咪竟決定與威利斷拍絕交。
第20集 三子公司擺陣加班
陳豪見三子急於五時離開感不滿，三子無奈在公司擺陣加班。敖嘉年啟動遙控聲光裝置，令燈光閃爍更發出女鬼怪叫聲。陳豪聞聲出來看個究竟，卻被三子所放的驅鬼陣所傷。田蕊妮帶陳豪回家，胡定欣見田蕊妮懂得悉心照顧陳豪，感不是味兒。陳豪在加班時遇鬼之流言不脛而走，忽然有一滿頭白髮的夥計前來送外賣，之後他卻擅自周圍巡視似有所發現。三子加班時突然聽到女鬼的叫聲及燈光不停閃動，嚇得三人敲拍陳豪房門。
第21集 三子請朱咪咪到傲視驅鬼
朱咪咪替小販檔舖看風水，但所有橋段用盡還未能解決客人疑問，還遭客人質疑其能力；朱咪咪情急下，看見檔舖擺放着一堆胸圍，順勢以邪花入宅，家破人亡作脅，着客人將所有胸圍燒毀，順利瞞天過海之餘，同時亦可發洩對康為的仇恨。及後，朱咪咪在菜市場遇見正在買餸的康為，估計她是要到威利家做飯，於是便跟蹤她。威利為三子炮製補養湯水，結果三子發現湯水是用昨晚的剩餘菜餚煲成，心感威利刻薄之餘，更被要求加租。恰巧康為前來，見三子將大量現金交給威利，不禁暗自盤算。三子離開大廈遇見朱咪咪，朱咪咪為掩飾原因，虛說大廈風水有問題，住客會遇上鬼魂，三子因此覺得朱咪咪十分靈驗，法力高強。
第22集 關禮傑得知田蕊妮秘密
威利在設計部檢查儀器時，敖嘉年、希和與電腦精英蔣志光突然前來，蔣志光直接指威利手上的儀器可放出鬼聲及令燈光閃爍，使同事以為「撞鬼」，而敖嘉年欲將裝神弄鬼之罪名全推到大龍身上。大龍知道敖嘉年的詭計，便立即拿出敖嘉年盜取公司圖則的罪證，可惜片段受干擾，並沒有任何畫面播出。大龍突然脅持威利欲逃走，豈料朱咪咪突然出現以桃木劍襲擊大龍。大龍雖敗走，但敖嘉年與希和欲找代罪羔羊，決定把威利與朱咪咪當作大龍同黨。
第23集 胡定欣附身田蕊妮投懷送抱
楊秀惠見陳豪登上遊艇即開船，田蕊妮將手機扔上遊艇讓胡定欣出手。田蕊妮受胡定欣之命煲粥，陳豪竟對蟹敏感，吃後全身紅腫痕癢難當，胡定欣附身田蕊妮照顧他，模糊中陳豪突覺眼前人眼熟情不自禁的吻下去。財務公司於群組留言向敖嘉年討債，敖嘉年與希和深夜到設計部偷取建築圖轉售圖利還債。接贓客戶着敖嘉年繳交餘下的圖則，敖嘉年與希和來到設計部偷圖則時，三子突回來，敖嘉年出手搞怪嚇得他們哇哇大叫，三子認定鬼魂作怪，同事都不敢晚上留在公司工作。敖嘉年啟動遙控聲光裝置令燈光閃爍更發出女鬼怪叫聲，三子加班時突聽到女鬼叫聲及燈光不停閃動，嚇得三人敲拍陳豪的房門。
第24集 關禮傑鉅款收買田蕊妮
田蕊妮與大龍會面，大龍開價一百萬以贖回所有舊照，田蕊妮表示無能為力。關禮傑與敖嘉年及希和合謀欲先認購「永不倒的傾斜」商場及住宅的樓花取利。田蕊妮欲向陳豪解釋昨晚的事，可是只告訴她自己已把計劃完成。胡定欣與蔣志光以短訊溝通，託他將自己從電話釋放出來。陳豪與三子同時收到消息早前陳豪入選決賽的《貝尼尼建築大賽》，陳豪打算找關禮傑商量時，在門外聽到關禮傑與田蕊妮的對話，得關禮傑收買田蕊妮一事，黯然離開。關禮傑將三百萬的花紅支票交給田蕊妮，着她勸陳豪退出比賽。蔣志光調整儀器設定，最後成功令胡定欣離開手機，可惜蔣志光未能看見胡定欣。
第25集 陳豪暗示放棄田蕊妮
陳豪提出要與田蕊妮三子慶功，更與田蕊妮碰杯，暗示兩人關係該結束。威利暗示向朱咪咪求婚，但朱咪咪趕走了他。田蕊妮向朱咪咪展示三百萬支票，又坦白遇鬼及得她協助之事。田蕊妮將一百萬現金給大龍，大龍提醒田蕊妮，說出敖嘉年與希和偷取圖則變賣之事，田蕊妮打算向關禮傑告發，卻發現關禮傑是幕後主謀。關禮傑要蔣志光協助傳送陳豪檔案，可是蔣志光的電流量子實驗成功，卻導致公司的網絡失靈。空間投影技術成功，蔣志光可以與胡定欣面對面。田蕊妮試圖以美色阻止檔案傳輸，關禮傑看穿後兩人更糾纏起來。
第26集 胡定欣在陳豪前現身、立將偷圖責推給田蕊妮
胡定欣出現在陳豪面前，將如何令田蕊妮成為自己替身進入公司之事說出，陳豪雖感混亂但承認自己喜歡田蕊妮，胡定欣情緒激動突然消失。關禮傑通知希和與敖嘉年把田蕊妮制服，搜查手袋時發現她與大龍的親密照。因真正的環評報告已送出，關禮傑着蔣志光截回已發送的電郵，蔣志光表示只有將腦電波化為電流成為網絡機械人方能成事，更將胡定欣見陳豪的片段給三人看。關禮傑召開會議，將公司被偷圖一事的責任全推在田蕊妮身上。阿武發現了網上有田蕊妮與大龍的親密照，但胡定欣見陳豪仍然相信田蕊妮，便決心進入網絡打開相片；但原來這是關禮傑的詭計，欲哄騙胡定欣進入網絡。關禮傑利用胡定欣時，田蕊妮得知胡定欣可能灰飛煙滅便出來阻止關禮傑。
第27集 陳豪願田蕊妮甦醒
田蕊妮助胡定欣逃出網絡，還將拿到的相片以電郵發給陳豪。三子向陳豪報告，指關禮傑房間發生爆炸，田蕊妮觸電昏迷。警方調查爆炸事件錄取口供時，三人前言不對後語，蔣志光突將一切和盤托出。因高壓電流過身體，田蕊妮陷入深度昏迷，醫生表示甦醒的機會只得一成。朱咪咪傷心欲絕，更向陳豪講述田蕊妮遇鬼及遭大龍勒索一事。胡定欣從蔣志光處得知道自己錯怪了田蕊妮。陳豪守候田蕊妮，忽然田蕊妮甦醒，但陳豪發現她是胡定欣。蔣志光告知陳豪可用儀器偵測到田蕊妮腦電波位置，又將應用程式安裝在眾人手機，讓他們到磁場最密集又最多的旺角找尋。
第28集大結局 田蕊妮向陳豪道別
眾人在旺角街頭尋找田蕊妮的腦電波，公司眾同事一直監察並緊張不已，全因大家了解公司高層被捕，若田蕊妮也不幸離去，恐怕「傲視」會隨時倒閉。\n\n過了下午，眾人均表示找不到田蕊妮，三子感到氣餒，可是陳豪表示不要放棄，蔣志光卻謂擔心田蕊妮的腦電波早已消散。同時，醫生致電陳豪，說田蕊妮的維生指數驟降，隨時有生命危險，着眾人到醫院見最後一面。\n\n朱咪咪問陳豪應繼續搜索還是到醫院看田蕊妮，陳豪認為就算到醫院亦於事無補，便下決心繼續在街頭尋找。\n\n\n勸喻途人 關掉手機\n\n胡定欣仍努力在旺角街頭尋找田蕊妮，終在天橋上發現田蕊妮蹤影，可是有途人剛收到來電，令田蕊妮的腦電波又再次消失。胡定欣將此事告知蔣志光，蔣志光想了想表示若要找到田蕊妮，最理想就是街上的行人不再使用電子儀器。於是，陳豪落力勸喻途人關掉電話，直到夜深仍然不放棄。\n\n入夜後，公司的同事們前來協助，出錢令街頭歌手暫停演唱，以便協助尋找田蕊妮。陳豪則在街頭以擴音器呼籲途人關掉手機，只需一分鐘，便可以令他不會再失去不想失去的人。
陳豪勸服 田蕊妮回歸
干擾訊號開始減少，他們終於找到田蕊妮的位置。胡定欣看見田蕊妮站在天台一霓虹招牌處，便打算將田蕊妮帶走。胡定欣呼喚田蕊妮，但田蕊妮因能量太弱，根本認不出胡定欣。陳豪到達天台，向田蕊妮回顧二人三個月來的種種經歷，及自己對田蕊妮的感覺。最終田蕊妮想起了陳豪，可是陳豪一腳踏空便往下跌。胡定欣盡力拯救陳豪可是能量不夠，最後要結合田蕊妮的力量才能救回陳豪。
田蕊妮醒來 胡定欣消失
田蕊妮回到醫院時，因為能量太低而未能返回自己身體。田蕊妮便向陳豪道別，表示如有下一世，會再次找回陳豪。就在此時，胡定欣表示願意幫助她返回身體，說罷，胡定欣便拉着田蕊妮的手一同返回田蕊妮身體內。田蕊妮漸漸甦醒，與陳豪互相擁抱，可是胡定欣的腦電波就此消失。
關禮傑、敖嘉年與希和被囚在同一監房，希和獲釋出獄，關禮傑則表示敖嘉年現成為食物鏈的最低層，要服侍關禮傑。敖嘉年一臉無奈，但得聞有新人進獄，大表興奮的以為可以欺負新人，結果發現原來新入獄的竟然是大龍。
公司業務 蒸蒸日上
公司方面，三女成為市場部的聯席經理，而三子亦獲升為高級設計師。公司的業務雖蒸蒸日上，可是兩個部門仍是爭執不斷，幸好得已成為總經理的田蕊妮擺平。田蕊妮發放陳豪於歐洲領獎的相片，可是裏頭全都是他與楊秀惠的親密照片，令田蕊妮好不生氣。
回到家中，田蕊妮見到女兒思思，剛巧陳豪亦乘坐楊秀惠的座駕回家。思思見母親不喜歡楊秀惠，便大叫一聲，楊秀惠的汽車車輪突然同時毀壞！幸好，楊秀惠的男朋友蔣志光騎着鐵馬前來，接走佳人。
晚上田蕊妮與闊別多日的陳豪欲親熱之時，思思突然闖入聲稱要與父母同睡，眾人睡去，思思見枱燈還沒有關掉，眨眨眼便讓燈光熄滅……