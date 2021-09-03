《鬼同你OT》1-28集大結局劇情全文 田蕊妮胡定欣神同步經典 深宵時段再度重播

《鬼同你OT》劇情：《鬼同你OT》再度於深宵重播！陳豪、田蕊妮、胡定欣、關禮傑、敖嘉年、楊秀惠、蔣志光、C君、威利合演的2015年時裝喜劇《鬼同你OT》，以鬼為題材，劇情輕輕鬆鬆。劇集透過一人一鬼的兩位女主角田蕊妮與胡定欣，道盡辦公室的人生百態，有人捱更抵夜開OT做到金睛火眼、有人經常玩辦公室政治，營營役役的上班族特別有共鳴感。

文：東方新地 圖：TVB