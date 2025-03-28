《黃金有罪》劇情大結局！空中飛人姚子羚身亡、陳瀅身受重傷、張兆輝下場係⋯⋯
《黃金有罪》劇情大結局目錄
《黃金有罪》劇情：故事大綱改編「佳寧案」
榮木桐(張兆輝飾)從泰國回流返港，誓要闖一番事業。在機緣巧合下被地產商唐昊峰(黃智賢飾)羅致旗下，桐有勇有謀，得峰的提拔，很快便賺到人生的第一桶金。桐隨即提出要自立門戶，他憑著無比的鬥志，以及在好友錢永進(蕭正楠飾)和水敏晶(姚子羚飾)的協助下，生意愈做愈大。後來，桐更成功借殼上市，成為香港十大上市公司，風頭一時無兩。
劇集中張兆輝飾演的榮木桐在香港不擇手段、不惜出賣親友而成為巨富的故事。劇集以1977年至1987年香港為背景，劇中角色造型復古，參照當時的潮流風格，各人的服飾、髮型更會隨著故事發展和時代轉變而改變。姚子羚於劇初還會飾演一名「Call台妹」，還原七、八十年代普羅大眾的生活。
《黃金有罪》結局周劇情撮要：姚子羚車撞慘變「天外飛仙」
何廣沛飾演的杰仔企圖自殺，蕭正楠飾演的幸錢進及ICAC代表杜柱國（張達倫飾）及時趕到，救回永杰一命。
晶晶（姚子羚飾）於良心驅使下，終將濚木行賄的真相告知錢進，她更透露了當中的秘密。榮木桐（張兆輝飾）無意中得知他們的部署，為搶回證據，一再向晶晶相逼，晶晶混亂間衝出馬路，慘被貨車撞飛，空中迴旋的慢鏡廣網民討論：
榮木桐之後收到晶晶偷偷寄來的文件，悲從中來。與此同事，楊卓娜飾的Noon終明瞭木桐最愛並不是自己，傷心欲絕。錢進（蕭正楠飾）痛不欲生，一心只想找出木桐的罪證，可惜無機會。本已畏罪潛逃的Hugo（洪永城飾）冒險回港私會婷婷（陳瀅飾），希望婷婷與他一起離開，卻於此時巧遇木桐。
《黃金有罪》第30集大結局劇情：陳瀅身受重傷
張達倫飾演的ICAC調查員杜柱國，憑其數學天分，終找到榮木桐(張兆輝飾)賄賂沙瑪（李璧琦飾）等人的罪證，關鍵是要找到潛逃的帶喜（洪永城飾）並勸服他轉做污點證人。
敏婷（陳瀅飾）相約帶喜見面，答應與帶喜一同離開，並質問敏晶之死與木桐的關係；突然有殺手出現，二人分頭逃命期間，敏婷身受重傷⋯⋯
帶喜在永進與柱國苦苦相勸下，終肯指證木桐。廉署通緝木桐，永進（蕭正楠飾）靈機一觸，及時找到木桐藏身之處，二人大打出手，永進性命危在旦夕……
榮木桐一代神話終究落幕，入獄收監之後依然死不認輸、卻被仇家行刺⋯⋯當觀眾以為浴血的榮木桐得到報應死於獄中，鏡頭一轉卻去到87年股災，出獄的榮木桐依然身光頸靚有靚車有司機，卻因為獄中遇襲而要坐輪椅，臨尾跑步上山頂的蕭正楠偶遇自己推輪橋上山的張兆輝（好有毅力！），後者表示死不認輸，最後劇集以蕭正楠「人繼續心存貪念、歷史只會不斷重演」的心聲作結，呼應劇名《黃金有罪》，見利忘義的鬥爭似乎仍有伏線⋯⋯
姚子羚「回魂」講愛的抉擇
在結局前一集退場的姚子羚，於29集當晚分享了角色死亡的心得，表示為了深受的男人死而無悔。
《黃金有罪》劇情回顧：
錢永進(蕭正楠飾)和水敏晶(姚子羚飾)既是工作上的夥伴，又住在同一屋簷下，朝夕相對下，進對晶漸生好感。礙於大男人性格，進一直未敢向晶示愛。後來，進發現榮木桐(張兆輝飾)成功背後的秘密，力勸水敏晶(姚子羚飾)抽身離開，可是晶已經喜歡上桐，不能自拔。
踏入八十年代，正當股民沉醉於股票興旺之時，一顆炸彈振動了市場的信心，物業價格大幅貶值，令桐一手一腳所建立的王國如骨牌般倒下。桐為了守護他的王國，不惜以身犯險，更牽涉在一宗謀殺案當中。進深信桐就是幕後黑手，誓要向他追擊到底。
《黃金有罪》角色介紹
賣點1：張兆輝強勢坐鎮實力演員雲集
張兆輝繼《全職沒女》及《性在有情》，再度回巢出演電視劇!今次他飾演一位只著眼個人利益的自私商人，將角色演得入型入格，定必令觀眾看得咬牙切齒。劇中他與蕭正楠、洪永城合演好兄弟，共建濚木王國。蕭正楠近年屢獲獎項提名，演技備受肯定，今次飾演正直的角色，將會和「黑化」的張兆輝大鬥法，令人期待。洪永城一向主持了得，近年著重戲劇方面發展，演技漸趨成熟，今次飾演吊兒郎當的角色，更會與陳瀅上演一段「賊公賊婆」式的愛情，新鮮感十足!同場還有一眾實力派演員，包括好戲之人黃智賢飾演亦正亦邪的商人、演技細膩又有感染力的姚子羚傳神演繹堅毅女子，姜大衞和吳岱融亦會在劇中亮相，分別飾演泰國的餐廳老闆和黑道中人，位位皆是信心保證，讓人萬分期待。
賣點2：時代背景引起大眾共鳴
故事背景為七、八十年代的香港，當時經濟發展蓬勃，金融行業盛行，金融騙案因而時有發生。劇集透過一宗金融騙案，講述股票操控者如何榨取小股民的血汗金錢。劇中角色造型復古，完美參照當時的潮流風格，各人的服飾、髮型更會隨著故事發展和時代轉變而改變。姚子羚於劇初還會飾演一名「Call台妹」，高度還原七、八十年代普羅大眾的生活。
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賣點3：以戲劇反映人性善惡
監製王心慰擅長以戲劇探討人性，以往作品如《叛逃》、《忠奸人》、《迷》等等皆透過角色遭遇勾畫出人們複雜的內心世界，引起觀眾的反思和迴響。本劇中張兆輝見證父親被同鄉出賣而變得一無所有，自此人生觀徹底改變，從正直不阿變得凡事以自身利益為先，為了成功不擇手段，更利用他人對自己的信任;洪永城和陳瀅雖然相愛，但兩人更著重於物質和虛榮心;蕭正楠為了伸張正義而堅持不懈，卻屢屢碰壁，後來更慘被陷害。每個角色的經歷均大起大跌，未到最後關頭，未知勝負誰屬，令劇集追看性大增！
劇集預告片：
1月6日起
播放時間：星期一至五2030-2130（共30集）
監製:王心慰
演員:張兆煇、蕭正楠、洪永城、姚子羚、黃智賢、陳瀅、何廣沛、何遠東、林韋辰
特別演出:姜大衞、吳岱融
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