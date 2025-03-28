黃金有罪

《黃金有罪》劇情大結局！空中飛人姚子羚身亡、陳瀅身受重傷、張兆輝下場係⋯⋯

劇情
東方新地

廣告

2025年3月深夜重播無綫首部30集長劇《黃金有罪》，劇情以「佳寧案」做藍本，2020年1月6日首播的劇《黃金有罪》在情人節大結局，主要角色之一姚子羚飾演的水敏晶在30集結局前遭逢不測，慘被貨車撞到變「天外飛仙」，據知一班演員為了抗疫，今晚只能分別喺自己屋企直擊劇集大結局，幾條感情線下場到底如何？據了解多個角色為打大佬繼續傷亡慘重，肯定有多人無得參加結局BBQ⋯⋯

《黃金有罪》劇情大結局目錄

回到目錄

《黃金有罪》劇情：故事大綱改編「佳寧案」

榮木桐(張兆輝飾)從泰國回流返港，誓要闖一番事業。在機緣巧合下被地產商唐昊峰(黃智賢飾)羅致旗下，桐有勇有謀，得峰的提拔，很快便賺到人生的第一桶金。桐隨即提出要自立門戶，他憑著無比的鬥志，以及在好友錢永進(蕭正楠飾)和水敏晶(姚子羚飾)的協助下，生意愈做愈大。後來，桐更成功借殼上市，成為香港十大上市公司，風頭一時無兩。

劇集中張兆輝飾演的榮木桐在香港不擇手段、不惜出賣親友而成為巨富的故事。劇集以1977年至1987年香港為背景，劇中角色造型復古，參照當時的潮流風格，各人的服飾、髮型更會隨著故事發展和時代轉變而改變。姚子羚於劇初還會飾演一名「Call台妹」，還原七、八十年代普羅大眾的生活。

黃金有罪 《黃金有罪》以1977年至1987年香港為背景
《黃金有罪》以1977年至1987年香港為背景

黃金有罪》結局周劇情撮要：姚子羚車撞慘變「天外飛仙」

何廣沛飾演的杰仔企圖自殺，蕭正楠飾演的幸錢進及ICAC代表杜柱國（張達倫飾）及時趕到，救回永杰一命。

黃金有罪 在結局周，陳瀅同「岳泰」公司老闆林韋辰攤牌，被奚落係「高級雞」（無個「臭」字）。
在結局周，陳瀅同「岳泰」公司老闆林韋辰攤牌，被奚落係「高級雞」（無個「臭」字）。

晶晶（姚子羚飾）於良心驅使下，終將濚木行賄的真相告知錢進，她更透露了當中的秘密。榮木桐（張兆輝飾）無意中得知他們的部署，為搶回證據，一再向晶晶相逼，晶晶混亂間衝出馬路，慘被貨車撞飛，空中迴旋的慢鏡廣網民討論：

榮木桐之後收到晶晶偷偷寄來的文件，悲從中來。與此同事，楊卓娜飾的Noon終明瞭木桐最愛並不是自己，傷心欲絕。錢進（蕭正楠飾）痛不欲生，一心只想找出木桐的罪證，可惜無機會。本已畏罪潛逃的Hugo（洪永城飾）冒險回港私會婷婷（陳瀅飾），希望婷婷與他一起離開，卻於此時巧遇木桐。

《黃金有罪》大結局劇情！蕭正楠幫姚子羚執仇、陳瀅身受重傷、張兆輝下場係⋯⋯

黃金有罪 晶晶（姚子羚）一生錯愛、死得轟烈。
晶晶（姚子羚）一生錯愛、死得轟烈。
黃金有罪 好久未曾引起關注的無綫劇，憑這一幕車撞又再引起「膠劇」的討論。
好久未曾引起關注的無綫劇，憑這一幕車撞又再引起「膠劇」的討論。

《黃金有罪》大結局劇情！蕭正楠幫姚子羚執仇、陳瀅身受重傷、張兆輝下場係⋯⋯

黃金有罪》第30集大結局劇情：陳瀅身受重傷

黃金有罪 做埋今集終於可以除曬啲假髮⋯⋯
做埋今集終於可以除曬啲假髮⋯⋯

張達倫飾演的ICAC調查員杜柱國，憑其數學天分，終找到榮木桐(張兆輝飾)賄賂沙瑪（李璧琦飾）等人的罪證，關鍵是要找到潛逃的帶喜（洪永城飾）並勸服他轉做污點證人。

黃金有罪 陳瀅質問洪永城
陳瀅質問洪永城

敏婷（陳瀅飾）相約帶喜見面，答應與帶喜一同離開，並質問敏晶之死與木桐的關係；突然有殺手出現，二人分頭逃命期間，敏婷身受重傷⋯⋯

黃金有罪 硬係要搞到條昏迷先知錯。
硬係要搞到條昏迷先知錯。

帶喜在永進與柱國苦苦相勸下，終肯指證木桐。廉署通緝木桐，永進（蕭正楠飾）靈機一觸，及時找到木桐藏身之處，二人大打出手，永進性命危在旦夕……

黃金有罪 「踩你隻錶、踩你隻錶」有說此幕概念來自經典西片《華爾街》。
「踩你隻錶、踩你隻錶」有說此幕概念來自經典西片《華爾街》。
黃金有罪 「贏錢唔見你多謝我？無人拎槍逼你去買！股場如戰場，願賭服輸！」榮木桐指控他的小股民⋯⋯爆出最後金句，不少巴打表示，佢講得啱喎！
「贏錢唔見你多謝我？無人拎槍逼你去買！股場如戰場，願賭服輸！」榮木桐指控他的小股民⋯⋯爆出最後金句，不少巴打表示，佢講得啱喎！

榮木桐一代神話終究落幕，入獄收監之後依然死不認輸、卻被仇家行刺⋯⋯當觀眾以為浴血的榮木桐得到報應死於獄中，鏡頭一轉卻去到87年股災，出獄的榮木桐依然身光頸靚有靚車有司機，卻因為獄中遇襲而要坐輪椅，臨尾跑步上山頂的蕭正楠偶遇自己推輪橋上山的張兆輝（好有毅力！），後者表示死不認輸，最後劇集以蕭正楠「人繼續心存貪念、歷史只會不斷重演」的心聲作結，呼應劇名《黃金有罪》，見利忘義的鬥爭似乎仍有伏線⋯⋯

回到目錄

姚子羚「回魂」講愛的抉擇

在結局前一集退場的姚子羚，於29集當晚分享了角色死亡的心得，表示為了深受的男人死而無悔。

黃金有罪 「晶最後並沒有揭發Gordon，或許在她內心深處還是不忍心…還是有那麼的一點情 或許這樣才令榮木桐愧疚不已....或許這樣才令他知道自己最愛是誰，此時此刻愛與不愛、誰對誰錯已不再重要.... 」
「晶最後並沒有揭發Gordon，或許在她內心深處還是不忍心…還是有那麼的一點情 或許這樣才令榮木桐愧疚不已….或許這樣才令他知道自己最愛是誰，此時此刻愛與不愛、誰對誰錯已不再重要…. 」
黃金有罪 能遇上兩個深愛自己的男人 相信晶晶已無悔～ 若然是你.…又會如何抉擇？
能遇上兩個深愛自己的男人 相信晶晶已無悔～ 若然是你.…又會如何抉擇？

回到目錄

《黃金有罪》劇情回顧：

錢永進(蕭正楠飾)和水敏晶(姚子羚飾)既是工作上的夥伴，又住在同一屋簷下，朝夕相對下，進對晶漸生好感。礙於大男人性格，進一直未敢向晶示愛。後來，進發現榮木桐(張兆輝飾)成功背後的秘密，力勸水敏晶(姚子羚飾)抽身離開，可是晶已經喜歡上桐，不能自拔。

踏入八十年代，正當股民沉醉於股票興旺之時，一顆炸彈振動了市場的信心，物業價格大幅貶值，令桐一手一腳所建立的王國如骨牌般倒下。桐為了守護他的王國，不惜以身犯險，更牽涉在一宗謀殺案當中。進深信桐就是幕後黑手，誓要向他追擊到底。

《黃金有罪》大結局劇情！蕭正楠幫姚子羚執仇、陳瀅身受重傷、張兆輝下場係⋯⋯

回到目錄

《黃金有罪》角色介紹

黃金有罪 榮木桐(張兆輝飾) 濚木集團老闆，少時在泰國生活，一直本著良心做人，然而父親的悲慘遭遇徹底扭轉了他的人生觀，變得寧要我負天下人，也要贏盡全世界。聰明睿智、深藏不露的生意奇才，善於看準時機、掌控別人。由泰國潛逃香港後重新起步，利用身邊人的權力和信任建立起自己的王國。
榮木桐(張兆輝飾) 濚木集團老闆，少時在泰國生活，一直本著良心做人，然而父親的悲慘遭遇徹底扭轉了他的人生觀，變得寧要我負天下人，也要贏盡全世界。聰明睿智、深藏不露的生意奇才，善於看準時機、掌控別人。由泰國潛逃香港後重新起步，利用身邊人的權力和信任建立起自己的王國。

黃金有罪 莊帶喜(洪永城飾) 濚木集團職員，頭腦靈活，為人浮誇、愛吹噓。對家人非常孝順，希望能飛黃騰達，讓婆婆安享晚年。崇尚物質主義，為了賺錢可以摒棄道德。雖然對愛情亦有所求，不過面對抉擇仍以個人利益為先。
莊帶喜(洪永城飾) 濚木集團職員，頭腦靈活，為人浮誇、愛吹噓。對家人非常孝順，希望能飛黃騰達，讓婆婆安享晚年。崇尚物質主義，為了賺錢可以摒棄道德。雖然對愛情亦有所求，不過面對抉擇仍以個人利益為先。

黃金有罪 錢永進(蕭正楠飾) 桐的私人助理富，正義感，孝順、重友情，性格樂觀，相信明天會更好。與桐成為好友後協助他發展濚木集團，對桐的膽識和財技大為佩服。後來發現桐的神話背後的秘密，誓要向他追擊到底。對晶有好感，但礙於大男人性格，未敢主動追求晶。
錢永進(蕭正楠飾) 桐的私人助理富，正義感，孝順、重友情，性格樂觀，相信明天會更好。與桐成為好友後協助他發展濚木集團，對桐的膽識和財技大為佩服。後來發現桐的神話背後的秘密，誓要向他追擊到底。對晶有好感，但礙於大男人性格，未敢主動追求晶。

黃金有罪 水敏晶(姚子羚飾) 濚木集團財務總監。兼董事善良細心，責任心重，開朗堅毅，是家庭的經濟支柱。得進推薦加入濚木集團並得到重用，十分欣賞桐的才幹，不知不覺間對桐產生愛意，卻反被桐利用，弄至遍體鱗傷。
水敏晶(姚子羚飾) 濚木集團財務總監。兼董事善良細心，責任心重，開朗堅毅，是家庭的經濟支柱。得進推薦加入濚木集團並得到重用，十分欣賞桐的才幹，不知不覺間對桐產生愛意，卻反被桐利用，弄至遍體鱗傷。

黃金有罪 唐昊峰(黃智賢飾) 唐發集團副總經理。恃才傲物，做事率性、不顧後果。因賞識桐而招攬其當自己助手，後來獲桐出謀獻策，在工作上取得成功，掌權後開始任意妄為，以為能以一己之力，在金融界扶搖直上。男女關係一塌糊塗，與妻子明月(陳自瑤飾)的關係名存實亡。
唐昊峰(黃智賢飾) 唐發集團副總經理。恃才傲物，做事率性、不顧後果。因賞識桐而招攬其當自己助手，後來獲桐出謀獻策，在工作上取得成功，掌權後開始任意妄為，以為能以一己之力，在金融界扶搖直上。男女關係一塌糊塗，與妻子明月(陳自瑤飾)的關係名存實亡。

回到目錄

賣點1：張兆輝強勢坐鎮實力演員雲集

張兆輝繼《全職沒女》及《性在有情》，再度回巢出演電視劇!今次他飾演一位只著眼個人利益的自私商人，將角色演得入型入格，定必令觀眾看得咬牙切齒。劇中他與蕭正楠、洪永城合演好兄弟，共建濚木王國。蕭正楠近年屢獲獎項提名，演技備受肯定，今次飾演正直的角色，將會和「黑化」的張兆輝大鬥法，令人期待。洪永城一向主持了得，近年著重戲劇方面發展，演技漸趨成熟，今次飾演吊兒郎當的角色，更會與陳瀅上演一段「賊公賊婆」式的愛情，新鮮感十足!同場還有一眾實力派演員，包括好戲之人黃智賢飾演亦正亦邪的商人、演技細膩又有感染力的姚子羚傳神演繹堅毅女子，姜大衞和吳岱融亦會在劇中亮相，分別飾演泰國的餐廳老闆和黑道中人，位位皆是信心保證，讓人萬分期待。

回到目錄

賣點2：時代背景引起大眾共鳴

故事背景為七、八十年代的香港，當時經濟發展蓬勃，金融行業盛行，金融騙案因而時有發生。劇集透過一宗金融騙案，講述股票操控者如何榨取小股民的血汗金錢。劇中角色造型復古，完美參照當時的潮流風格，各人的服飾、髮型更會隨著故事發展和時代轉變而改變。姚子羚於劇初還會飾演一名「Call台妹」，高度還原七、八十年代普羅大眾的生活。

回到目錄

賣點3：以戲劇反映人性善惡

監製王心慰擅長以戲劇探討人性，以往作品如《叛逃》、《忠奸人》、《迷》等等皆透過角色遭遇勾畫出人們複雜的內心世界，引起觀眾的反思和迴響。本劇中張兆輝見證父親被同鄉出賣而變得一無所有，自此人生觀徹底改變，從正直不阿變得凡事以自身利益為先，為了成功不擇手段，更利用他人對自己的信任;洪永城和陳瀅雖然相愛，但兩人更著重於物質和虛榮心;蕭正楠為了伸張正義而堅持不懈，卻屢屢碰壁，後來更慘被陷害。每個角色的經歷均大起大跌，未到最後關頭，未知勝負誰屬，令劇集追看性大增！

回到目錄

劇集預告片：

1月6日起
播放時間：星期一至五2030-2130（共30集）
監製:王心慰
演員:張兆煇、蕭正楠、洪永城、姚子羚、黃智賢、陳瀅、何廣沛、何遠東、林韋辰
特別演出:姜大衞、吳岱融

《黃金有罪》大結局劇情！蕭正楠幫姚子羚執仇、陳瀅身受重傷、張兆輝下場係⋯⋯


回到目錄

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

熱門文章

 