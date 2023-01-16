黃金萬両TVB｜賀歲劇1-8集劇情劇透：初一鬥到初七大放笑彈！
《黃金萬両》劇情簡介
《黃金萬両》故事講述萬家三兄弟萬帥（曹永廉飾）、萬年（黃子恆飾）及萬世（馬貫東飾）分別經營祖傳拉麵店，本來三房人各自為政相安無事，惟三人睇中城中大街福地紛紛在該處開分店，最終弄致三房人為爭生意針鋒相對，三位護夫心切的萬夫人——龍九（麥美恩飾）、霍小玉（朱智賢飾）及金枝（江嘉敏飾）亦加入戰團。萬家當家萬紫千紅（薛家燕飾）以傳家之寶「金大碗」作利誘，要萬家三房人在初一至初七期間爭奪「金大碗」，希望眾人從中領悟到家和萬事興的真締。
家燕姐相隔8年再演賀歲劇：望帶歡樂給觀眾
以往是賀歲劇台柱的家燕姐，自2015年播出的《倩女喜相逢》後，相隔8年再度演出賀歲劇自然教人期待，家燕姐接受無綫娛樂新聞台訪問時坦言，今次重出江湖是希望帶更多歡樂給觀眾，她透露拍攝期間正值最炎熱的日子：「今次真係減到肥，瘦咗兩磅幾，我諗嗰啲係汗水嚟，因為每日一除套戲服，成件衫都係濕晒。」講到劇中三位新抱麥美恩、朱智賢及江嘉敏，家燕姐笑言被她們的熱情感染：「搞到我都唔記得咗自己嘅年紀，我真係當自己係佢哋咁嘅年紀，同佢哋有講有笑，都幾開心嘅。」
三位萬家新抱初一鬥到初七 江嘉敏拍到中暑
劇中三房人的造型亦十分特別，三對夫婦每次出場均會襯晒同色系，大房曹永廉、麥美恩是紫色系，二房黃子恆、朱智賢是紅色系，三房馬貫東、江嘉敏則是橙色系，非常吸睛。雖然三位妯娌在劇中鬥餐懵，但三人現實中卻非常老友，麥美恩笑指江嘉敏是大家的開心果，更自爆最愛模仿江嘉敏的小動作：「佢好鍾意個頭向下45度角，個雙下巴要唧出嚟，之後話：『喂，你想點呀？』」朱智賢則笑言最愛站在旁邊食花生。而首度拍古裝的江嘉敏，拍攝期間曾不敵炎熱天氣致輕微中暑，要即時除低戲服抖涼，幸好在台前幕後悉心照顧下，嘉敏很快便回復狀態繼續開工，表現專業。
《黃金萬両》角色介紹
- 薛家燕飾演 – 萬紫千紅
- 林漪娸飾演 – 余春嬌
- 曹永廉飾演 – 萬帥
- 徐榮飾演 – 張志明
- 麥美恩飾演 – 龍九
- 李天縱飾演 – 如意
- 黃子恆飾演 – 萬年
- 阮兒飾演 – 吉祥
- 朱智賢飾演 – 霍小玉
- 蔡菀庭飾演 – 良辰
- 馬貫東飾演 – 萬世
- 王虹茵飾演 – 美景
- 江嘉敏飾演 – 金枝
《黃金萬両》分集劇情劇透
《黃金萬両》第1集劇情劇透（01/21）年三十晚
大年三十，萬家三子於清潔神樓時發現一神秘木箱，勾起三媳婦的注意。其實這是萬紫千紅（薛家燕飾）的計劃，事源三子各自經營萬家拉麵，一街三店矛盾不斷；薛家燕被掉下的神主牌砸中，昏倒後夢見相公大川，被斥責沒有教好三子。
薛家燕醒後心生一計，從銀號張揚地拿出神秘木箱帶回家。三媳婦打探後，推敲出木箱內藏着祖傳的金大碗。三子媳都對金大碗虎視耽耽，薛家燕遂決定年初一至七期間，遵行各種過年習俗和傳統，根據各房表現，決定金大碗花落誰家。
《黃金萬両》第2集劇情劇透（01/22）年初一
薛家燕宣佈年初一的任務是要三子舞獅採青，名堂「一柱擎天」。三媳婦為自己相公爭取當獅頭，最終談不攏，決定各有各舞。三子分別向高人拜師，各自訓練完在大街遇上，暫放下不和情緒同枱破齋戒吃肉串。薛家燕命徐榮、林漪娸使計讓三位高手打退堂鼓。
三子發現高人們臨場退縮也束手無策，此時薛家燕才指她其實降低了「一柱擎天」的難度，這次任務只是為了令三子合作，奈何三子所為令她大失所望。三子慚愧，為哄回薛家燕，終同心合力舞獅採青。