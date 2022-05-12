黯夜守護者｜劇情陳展鵬飾演過氣臥底 陳煒、江嘉敏、陳敏之合演新劇
《黯夜守護者》6月開播，全劇20集劇情劇透： 時裝警匪劇《黯夜守護者》中 ，陳展鵬飾演一名曾擔任過臥底的重案組警員，與陳煒、陳敏之均有感情線。江嘉敏劇中則飾演一名20歲KOL，為陳展鵬及陳敏之一夜情後誕下的女兒。此劇原安排於2022年4月4日於翡翠台首播，最後被抽起改播《金宵大廈2》。
非一般警匪劇 揭示社會黑暗面
新劇《黯夜守護者》為非一般警匪劇，故事講述警察當上了「黯夜守護者」，守護著這個城市，透過聚焦在不同案件的受害者身上，瞭解導致悲劇發生的原因，並揭示背後的故事，探索社會黑暗面。每宗悲劇的發生，看似偶然，其實是必然，其中原因，發人深省。
陳展鵬與陳煒合作爆發演技火花
新劇《黯夜守護者》陳展鵬飾演一名沉默寡言的沙展，曾是臥底，回復警員職位後，仍需面對過往兄弟情與公義之間糾結，非常具挑戰性。陳煒則飾演一名挑剔嚴苛的工作狂，終日寄情於工作，最後婚姻破裂，與步入反叛期的兒子相依為命。兩人由原本無法溝通至互補不足、互相扶持，發展成有默契的查案拍檔。這是他們在TVB的首度合作，相信必定會為劇集帶來新火花。
現在的選擇將影響未來的人生
除了案中受害者，貫穿整套新劇《黯夜守護者》之中，陳展鵬、陳煒和陳敏之亦有著自己背後的故事，曾經的遭遇和經歷影響著現在的生活，而現時每個選擇又會影響將來的人生。《黯夜守護者》兩位監製徐正康和吳冠宇著重刻畫人物之間的矛盾及衝突，從而道出人性的善與惡。在面對人生種種糾結與關係上的愛恨交纏，該如何作出正確抉擇？這是本劇其中一個重點所在。
陳展鵬5劇在手 2022最多產視帝
無綫在影視博覽2022中重點推介24部已拍畢或拍攝中的劇集，其中陳展鵬一連在《黯夜守護者》、《隱門》、《童時愛上你》、《隱形戰隊》及《超能使者》5劇中擔正，原來他在一年半時間內拍了4部劇，而且有很多動作戲，他接受傳媒訪時，直言這半年是他入行以來最艱苦的日子，但在疫情下還有工開，他覺得已好幸運，相信是因為公司知道他捱得，所以才給予他機會。
主演：陳展鵬、陳煒、陳敏之、江嘉敏、陳敏之等
監製：徐正康、吳冠宇