黯夜守護者｜劇情陳展鵬飾演過氣臥底 陳煒、江嘉敏、陳敏之合演新劇

《黯夜守護者》6月開播，全劇20集劇情劇透： 時裝警匪劇《黯夜守護者》中 ，陳展鵬飾演一名曾擔任過臥底的重案組警員，與陳煒、陳敏之均有感情線。江嘉敏劇中則飾演一名20歲KOL，為陳展鵬及陳敏之一夜情後誕下的女兒。此劇原安排於2022年4月4日於翡翠台首播，最後被抽起改播《金宵大廈2》。