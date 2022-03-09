940920｜劇情/角色介紹：前傳+後傳、余家聰林楚凝解開死亡之謎！

《940920》延續前作ViuTV原創劇《二月廿九》，依然由羅嘉駿監製兼執導，除了由吳海昕、劉俊謙、徐天佑等原班人馬演出外，更新加入劉俊謙女友蔡思韵主演。除了延續前作的劇情，亦加入了前傳去交代神聖幾何學會的成立故事。原本劇組計劃前往台灣取景拍攝，但礙於疫情關係令開拍時間延遲，導演羅嘉駿亦宣布取消在台灣拍攝的計劃，改為在香港拍攝。全劇10集將於3月7日起逢星期一至五21:30於ViuTV首播！