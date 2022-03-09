940920｜劇情/角色介紹：前傳+後傳、余家聰林楚凝解開死亡之謎！
《940920》劇情介紹
《940920》既是《二月廿九》的前傳，亦同時是後傳。今輯將會講述張麗紗（吳海昕飾）再次穿越時空改變命運後，她發現世上只有自己仲記得余家聰（劉俊謙飾），而余家聰的身分亦由神聖幾何學會會長變成小說家。余家聰失去對張麗紗的記憶，亦忘記了”940920″是代表什麼意思……
《940920》時間線—「前傳」
2017年2月28日之前，當時余家聰仲未認識張麗紗(Yeesa)，因一次要撰寫博士論文，他聽從巴西龜(岑珈其飾)的建議，嘗試接觸靈性藥物，之後找到一位薩滿（即巫醫）的幫忙，點知遇上了騙子，更丟失了唯一一張與母親的合照。經過追查，余家聰找到當天扮薩滿的女生，而且仲要是小時候的青梅竹馬林楚凝(蔡思韵飾)，林楚凝向他透露自己有進入相片世界的超能力，能夠穿越時空，亦能重返過去。繼而他們倆個展開一段冒險探索過去之旅，一齊解開1994年9月20日(即是940920)當晚余家聰媽媽身亡的原因……
《940920》時間線— 「後傳」
2020年2月29日，余家聰在北海道決定代替Yeesa和Ryan（馬智浩; 徐天佑飾）犧牲了自己之後，因為歷史改變，Yeesa昏迷一年後醒來發現自己掉進了另一個時空裡，余家聰不是「神聖幾何學會」會長，而是一個小說作家，而且他對Yeesa完全無印象，更不時發夢見到自己重遇兒時青梅竹馬的林楚凝，更離奇的是余家聰認為夢中的自己是另一個余家聰……
根據《二月廿九》最後一集余家聰所講：「所有人的命運互相交織，互相影響，所有事情都有因果，而所有因果，每一刻都在改變著。」即是話，前傳是直接影響了後傳每人的命運。
《940920》平行宇宙！燒腦懸疑！今晚起解鎖940920暗號！
《940920》分集劇情
第1集（3月7日播放） — 序章
第2集（3月8日播放）— 平行
第3集（3月9日播放）— 重疊
第4集（3月10日播放）— 月圓
第5集（3月11日播放 ）— 消逝
第5集（3月14日播放 ）— 罪孽
《940920》角色簡介
張麗紗Yeesa（吳海昕飾）
經歷交通意外後，於2021年2月28日甦醒，再次穿越時空並發現自己去到了另一個維度，而且世上只有自己記得余家聰，而男朋友依然是Ryan。
余家聰（劉俊謙飾）
繼前作的結局代替了張麗紗被香川二郎撞死，因歷史被改變，余家聰變成了小說家，但失去了對張麗紗Yeesa的記憶。
林楚凝（蔡思韵飾）
神聖幾何學會創辦人，與余家聰青梅竹馬，亦是余家聰女朋友，擁有超能力可以進入一張相片的世界。
馬智浩Ryan（徐天佑飾）
壽司師傅，張麗紗的男朋友，認為張麗紗仍然是同一個張麗紗。
余家聰媽媽（名待定）（簡慕華飾）
“940920”是余家聰當初交給張麗紗於日後見面時可以講的「密碼」，亦是余家聰媽媽的死忌。林楚凝將會進入相片世界，逐步解開1994年9月20日當晚究竟發生了什麼事而令余家聰媽媽身亡。
巴西龜（岑珈其飾）—「神聖幾何學會」會員
秋叔（余子明飾）— 林楚凝爺爺
《940920》製作特輯及預告片
ViuTV今世做電視系列再度登場，為大家介紹《940920》「穿越者」團隊！ 由上年開始，除咗刀導Steve嘅強大信念之外， 仲有團隊之間的一種力量牽引住， 令佢哋可以互相信任， 合力創造一個《940920》「穿越世界」， 一個充滿可能性嘅宇宙。 攝影指導Dino講過：「《二月廿九》封存咗一啲能量。」 究竟呢種能量係咩？
因為愛《二月廿九》，所以有《940920》。 呢種能量， 除咗有創造力，亦具有高度傳染力，仲會令人熱血沸騰， 由Steve、Yellow，一個傳一個，越傳越廣，越燒越旺， 甚至可以穿越時空，甚至可以改變命運。 奇蹟，亦可以接二連三咁發生。 呢種可能就係刀導式嘅吸引力法則 。 你越相信，嗰件事就越有力量，越有價值。 而你身邊嘅一切，都會一齊成就你所堅持嘅信念。
一班擁有共同信念嘅人， 力量可以相當強大， 足以創造，亦足以毀滅。 其實我哋每一日，都一直有意無意咁， 創造緊我哋所相信嘅世界， 奇蹟，抑或係災難，亦係一念之差。 做你所信，信你所做。 今世嘅你，又想做好一件點樣嘅事？創造一個點樣嘅世界？ 3月7日星期一晚9:30，喺《940920》嘅時空之中，喺製作團隊嘅信念之中，可能會得到啲啟發。 // 一個人的信念 足以創造世界 一群人的引力 更可穿越時空 // （資料來源:：ViuTV）
《940920》玩平行時空
ViuTV新劇《940920》只得10集，並繼續由黃智揚擔任編審、羅嘉駿擔任監製及導演，故事將承接《二月廿九》世界觀，主角們將在平行時空下發展新一段奇幻冒險之旅，原本劇集計劃於去年3月開拍，前往台灣取景拍攝，但因受疫情影響，劇組都無奈地改為於香港拍攝。
吳海昕演自己年輕版
吳海昕早前出席活動時，透露其角色的年輕版都是由她親自擔演，為此她近日正努力狂踩單車，希望Keep住自己的最佳狀態！
余家聰成續集焦點
新劇《940920》內容講述因為和楚凝（蔡思韵飾）的約定，余家聰（劉俊謙飾）組織了 「神聖幾何學會」，處理、排解一切和神秘學有的難題、個案。某天，他收到一封來自台灣的信，信裡面只有一行字「940920」，署名「林楚凝上」。家聰難以置信，楚凝竟然知道他母親的死忌，但他卻不解這封信的用意，決定啟航台灣。林楚凝，是誰？她是改變余家聰價值觀的女生。
「940920」在《二月廿九》中除了是余家聰（劉俊謙飾）媽媽的死忌，亦係余家聰給Yeesa（吳海昕飾）在穿越後相認的密碼。導演羅嘉駿（Steve）曾透露今次劇集焦點將會落在男主角余家聰身上，他將會與Yeesa一樣具有穿越能力，將會穿越到另一時空遇見「神聖幾何學會」的創辦人林楚凝（蔡思韵飾）。
《940920》去年曾發放預告片，片中蔡詩韵一句「呢度係神聖幾何學會，你係我第一個會員。」有網友聯想到紫霞仙子第一次見到至尊寶那幕，似有意向《西遊記》系列電影致敬。此外新劇預定由《二月廿九》原班人馬演出，但在《二月廿九》飾演Yeesa好姊妹Fiona的李敏，就曾透露自己無份演出今次續集。
常見問題
《二月廿九》續集《940920》加入了什麼新角色?
除了由吳海昕、劉俊謙、徐天佑等原班人馬演出外，更新加入劉俊謙女友蔡思韵主演，亦請來簡慕華飾演一個重要角色…詳情請看
《940920》將於那日播放?
《940920》將於3月7日起逢週一至五21:30於99台ViuTV播出…詳情請看