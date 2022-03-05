940920丨入劇前必睇導讀 重溫《二月廿九》吳海昕「命運之日」時間軸
御守解鎖穿越超能力
2月29日四年一遇，Yeesa（吳海昕飾）恰好就在這一日出世，在她2017年生日之前（該年並沒有2月29日），在爸爸辰叔（張松枝飾）的文具店找到亡母留下來的御守，自始解鎖穿越時空超能力！之後每年踏入生日（即2月28日晚上11點59分59秒至3月1日之間0時0分）的一刻就會穿梭時空，去到2020年2月29日的北海道。
首次穿越未來遇上「陌生的愛人」
第一次穿越至2020年2月29日的旅程，徹底改變了Yeesa命運，她在北海道遇到生命最重要的兩個男人，一個是明戀自己的Ryan（徐天佑飾），另一個是暗戀自己的神聖幾何學會會長余家聰（劉俊謙飾）。首次體驗穿越的Yeesa回神過來就已經站在即將有列車經過的路軌上，幸得Ryan在電車軌道上救回自己，當時Yeesa仍未認識Ryan；另一方面，在同一次的穿越當中，她在又遇上會長手拖手帶Yeesa避過警察追捕，惟當時Yeesa亦是在她生命中第一次遇上會長。但事實上Ryan和會長早於2017年已認識經歷首次穿越後的Yeesa。在首次穿越結束之前，Yeesa在電視機上看見自己的死訊；及後又上街上碰見另一個自己，那個「自己」屬於2020年2月29日的自己。
這兩場都是《二月廿九》的著名場面。
第二、三次穿越以及真正的2020年2月29日
當Yeesa從2020年回到現實2017年之後，她為了阻止自己在2020年車禍身亡，決定尋找方法改變命運以及了解自己能夠穿越時空的原因，機緣巧合之下認識到「神聖幾何學會」，才遇上當時與她首次碰面的會長，惟當時充滿理性的會長原本不相信Yeesa曾經穿越未來，直至她講出相認密碼「940920」（其實是會長媽媽的死忌），會長改變心意幫Yeesa研究扭轉未來的可能性。
之後Yeesa還分別在2018年及2019年的2月28日晚上11點59分59秒至3月1日之間0時0分之間進行過兩次穿越，而且目標明確就是要了解發生車禍的原因及試圖阻止！豈料她愈是企圖阻止，卻發現事件依然是按照同一個劇本進行。所以最後一眾人都決定，為了阻止車禍發生，唯一可以做的就是在2020年2月29日不讓Yeesa出現在日本，試圖扭轉命運。
《二月廿九》的三角戀-天佑做兵、劉俊謙玩暗戀
在2017年首次遇上Yeesa的會長原本為她度身訂造穿越訓練計劃，及後又去到日本找尋御守的來源，三年的相處間慢慢愛上Yeesa，但總會口是心非，辯解做「我想知穿越係咪會發生！」直至2020年2月29日才肯向首次穿越的2017Yeesa表達愛意；至於Ryan原本只是在超市負責壽司凍櫃，在現實中認識Yeesa後重拾上進心，為了Yeesa學煮玉子燒，又辭職去日本料理店做學徒，恨拍拖恨到出面，甚至示愛失敗都繼續甘願做兵。Ryan臨出發去日本進修前，Yeesa承諾等2020年2月29日平安無事，就會答應拍拖。
2020年2月29日的兩個版本都係Bad End
其實在Yeesa之後兩次穿越才發現最初穿越的2020年2月29日，車禍中喪命的其實不是自己，而是到日本學藝的Ryan。但到真真正正的2020年2月29日，結局卻出現了變數。
雖然之前眾人決定要Yeesa在「命運之日」2020年2月29日留在香港，但Yeesa因為爸爸在日本中風，情急之下飛到北海道，兩位男主角無辦法阻止Yeesa到日本，唯有阻止釀成車禍的送貨司機香川先生的行動，會長綁架香川先生但被他逃走，Ryan又遲了阻止香川先生對Yeesa施襲，最後香川先生的貨車撞死Ryan，達成第一個Bad End。這時御守發動能力，回溯時間到車禍之前，今次會長選擇犧牲自己，衝出馬路阻擋貨車，代替Ryan死亡，變成第二個Bad End，結局成功扭轉。
在第二個Bad End之後，完整無缺的Yeesa電視塔附近拿著御守，看見御守化成灰燼，那就是2017年的Yeesa第一次穿越至2020年的最後一刻看見的畫面。此時，Yeesa突然進入另一個平行宇宙的來到2021年3月1日，她發現Ryan沒有死去，但全部人都忘記了會長這個人物，之後Yeesa在書店重遇會長，對方已變成小說家，也忘記了自己。｜這就是新劇《940920》的故事背景。
香川先生全劇最慘
大結局所有人忘記會長，Ryan似乎繼續做兵，但全劇最慘男角色其實是撞死人的香川先生！幫啤酒廠打工的香川先生收入少，又有個患病要住院的兒子，所駕駛的公司貨車又被Yeesa做手腳，令他被主任扣糧賠維修費；之後又被會長綁架，幾乎失去工作，夜晚又收到通知說兒子要做手術，趕去醫院又發生車禍，全日都被衰神附身！