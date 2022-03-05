940920丨入劇前必睇導讀 重溫《二月廿九》吳海昕「命運之日」時間軸

ViuTV原創劇《二月廿九》前年播出大獲好評，除了有靚人靚景，穿越劇情都好引人入勝，想研究穿越來龍去脈又有，想睇吳海昕、劉俊謙、徐天佑的三角戀又得。續集《940920》於3月7日（星期一）有得睇，導演羅嘉駿都叫粉絲重溫完再睇續集，會容易理解故事，所以今次就一齊重溫Yeesa狂2月29日的神奇經歷！