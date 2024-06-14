Disney+ 獨家｜爆紅劇集《慶餘年第二季》！拆解口碑收視雙收原因

爆紅古裝傳奇劇《慶餘年第二季》播出期間創下騰訊視頻站內熱度值歷史最高記錄，CCTV-8更連續19天全國全部頻道實時收視率TOP1！早前迎來大結局，但止不住觀眾對該劇的追捧，熱潮持續席捲全球。作為年度劇王，究竟劇集有何吸引之處，能夠掀起全網熱話？現與大家拆解「慶餘年現象」！

