Disney+ 獨家｜爆紅劇集《慶餘年第二季》！拆解口碑收視雙收原因
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賣點1：奇幻X權鬥X古裝 題材新穎 燒腦劇情零破綻
劇名「慶餘年」其實出自於《紅樓夢》，意思是慶祝生命中的每一個重要時刻。《慶餘年》故事以架空歷史為背景並加入科幻元素 — 男主角范閒出生在古代未來，但靈魂卻是來自現代文明紀元，是一個帶著現代記憶飛越時空的人類，來到一個架空的古代未來。整個現代與未來(古代)的情境設定題材新鮮，在男主角一路追查母親及自己身世時，揭開劇中多條伏線，及拆解不同圍繞自己的人的陰謀，追看性十足！
賣點2：封建Vs現代 對白貼地搞笑 仲有現代潮語出現
除了燒腦的劇情，《慶餘年》另一個突圍重點是「現代思想與古代社會的碰撞」。劇情以喜劇風格包裝嚴肅命題，睿智詼諧，創出與眾不同的陸劇獨有風格，因此亦造就這套風格奇幻、格局宏大的大熱劇集，開創了古裝權謀劇的新風格。劇情跌宕起伏，但又不乏鬼馬的搞笑情節，范閒不時飆出的現代用詞，例如「YYDS(永遠的神)」等等。對白非常精闢貼地，多來自今古時空與人事物的差異，呈現喜劇效果，將幽默元素與權謀鬥爭完美融合。
賣點3：實力派+偶像派演員齊集 用演技說話
《慶餘年》演員陣容鼎盛，結集內地男神女神。男主角范閒由人氣實力派張若昀飾演，他詮釋的主角「范閒」，一見鍾情的傾心、滿腹詩詞的自信、化險為夷的智謀更為觀眾津津樂道，精闢演技讓他一躍成為一線男演員。女主林婉兒則由李沁擔綱，她在劇中仿如不食人間煙火的女神，詮釋林婉兒一角也大受好評。其他重要角色更是請到陳道明、辛芷蕾、吳剛、于榮光、李小冉等等的實力派演員，其中多年未有拍劇的陳道明堪稱皇帝專業戶，他詮釋表面平易近人，實則城府極深的「慶帝」一角，表現精湛。有不少原著書迷在看過《慶餘年》之後，均大讚各個角色的個性鮮明，演員符合甚至超越原著期待，可見演員在劇中的出色演出！
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（資料由Disney+提供）