EU超時任務 劇情｜1至22集大結局 重播王浩信、朱千雪、袁偉豪上位作

2016年《EU超時任務》將排於2023年4月中開始深夜重播，劇集在「萬千星輝頒獎典禮2016」獲「最受歡迎劇集搭檔」，監製林志華後來繼續為王浩信製作了兩輯《踩過界》、《反黑路人甲》以及《兄弟》等劇；至於編審伍立光就曾參與《絕代商驕》、《同盟》、《使徒行者》及《鐵拳英雄》等 作品，《EU超時任務》劇名中的「超時」代表「穿越時空」，是TVB少見劇情嚴密的穿越推理劇。