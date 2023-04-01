EU超時任務 劇情｜1至22集大結局 重播王浩信、朱千雪、袁偉豪上位作
《EU超時任務》演員表：
王浩信 飾 關鼎名 /渠頭、Hugo，錦發圍村長/原居民，開設鼎名地產代理公司，被迫成為ICAC調查主任劉世邦（曾航生）之線人；於第10、12集獲賀展祥提攜為三鄉鄉委會召集人 (凌晨風第六、七次穿越、關鼎名第一、二次穿越）； 於第22集用鐵鍊將郭偉誠勒死，救起陳勁威，黑警案完結後與凌晨風成為一日情侶（凌晨風第十次穿越、關鼎名第五次穿越）；最後一幕凌晨風拿起沙漏項鍊，並倒轉沙漏(象徵時光倒流而找回所有的記憶，該劇演員亦沒為此作絕對解釋) (關鼎名第六次穿越)
朱千雪 飾 凌晨風 /Madam Ling、糞箕笠（關鼎名對其的稱呼，為圍頭話，意思為「臭婆娘」）第二位穿越時空者，於第4集被關鼎名（王浩信）關在車尾廂，後被救（凌晨風第二次穿越）｜於第22集黑警案完結後與關鼎名成為一日情侶，把關鼎名鎖在房間內，郭尚正醉酒行兇時與之同歸於盡，一同炸死，關鼎名為拯救她再次穿越 (凌晨風第十次穿越、關鼎名第五次穿越)｜最後一幕凌晨風拿起沙漏項鍊，並倒轉沙漏（關鼎名第六次穿越）
袁偉豪 飾 郭尚正 /本劇終極大反派 衝鋒隊警長 (SGT36168)於第10集與李姿婷（譚凱琪 ）再度發生一夜情；於第14集向凌晨風求婚；於第19集擄走及活埋鍾永啟；於第20集代郭偉誠將賀展祥（林偉）及吳冠雄（何俊軒、喪Q）殺害，於同集穿越後擄走及活埋鍾永啟、擄走鍾永俊；於第22集與凌晨風分手，因郭偉誠的死而向凌晨風及關鼎名報仇，醉酒行兇時被凌晨風炸死
單立文 飾 陳勁威 /衝鋒隊警長 (SGT39633)｜在某次穿越得知賀展祥身世，並因凌晨風穿越造成的「蝴蝶效應」與賀展祥勾結，被關鼎名誤會為黑警｜第一位穿越時空者，穿越了一百零一次，穿越時空目的：不斷穿越從而可一直與患了末期癌症的妻子馮芷澄（朱晨麗 ）生活及調查黑警｜於第22集決定不再穿越，珍惜和妻子馮芷澄（朱晨麗 ）一起生活的時光（凌晨風第十次穿越、關鼎名第五次穿越）
苟芸慧 飾 章巧悅 /Joyce，王浩信前女友，英國回流的金融投資顧問
朱晨麗 飾 馮芷澄 / 單立文患了末期癌症的妻子
譚凱琪 飾 李姿婷 /水晶梨、Crystal，網台記者，死了三次！於第7集因誤認張浩源及力為臥底而險被力槍殺； 於第10集險被賀展祥殺害，並與郭尚正再次發生一夜情；於第21集被郭偉誠槍殺
劉佩玥 飾 賀小美 /模特兒小美，自知並非賀生有血緣妹妹，於第10集被張浩源脅持（凌晨風第六次穿越、關鼎名第一次穿越）；於第13集幫凌晨風灌醉周炳仁，引他出手打人
林偉 飾 賀展祥 / 毒販賀生，三鄉原居民賀氏之養子，隱藏非原居民身份，派人把賀小美假綁架；於第20集被郭尚正殺死，於第21集被郭偉誠槍殺，於第22集被知悉一切的關鼎名先發制人，被警方起出毒品和拘捕。
羅樂林 飾 凌海 /退休教師。錦發圍居民，於第1集中流彈身亡，於第3集被辣哥綁架在車後箱，後被凌晨風誤殺
潘志文 飾 郭偉誠 /總警司，實為黑警，於第18集將身份敗露的鍾永俊殺害，救走被綁架的賀展祥，開槍狙擊陳勁威及馮芷澄後向郭尚正承認是黑警，於第22集槍殺賀展祥、李姿婷及吳冠雄, 綁架張笑薇以對付關鼎名，最終被關鼎名用鐵鍊勒死；於第22集遭關鼎名揭發黑警身份，遭劉世邦調查
黃子恆 飾 程亮添 /Tim，警員 (PC39570)，凌晨風衝鋒小隊之便衣隊員
許家傑 飾 張浩源 /賀展祥之手下，暗中勾結毒販大坤出賣賀展祥
呂珊 飾 蕭青燕 /家庭主婦，錦發圍居民，周炳仁之前女友
余子明 飾 陳福亨 /村民
楊潮凱 飾 關少基 /筲箕，錦發圍原居民，警方臥底
EU超時任務 劇情｜第1集 風父海中流彈死亡
EU女警長朱千雪與眾EU隊員巡邏至深夜， 積極進取的她為了隊員的健康更主動替他們轉了餐單。 朱千雪等人追捕可疑人物到圍村，卻被村長王浩信與眾手下阻撓。 李sir在開會時匯報有保安被疑犯打傷， 朱千雪指若非被王浩信阻擋將會捉拿疑犯。 朱千雪的男友袁偉豪送朱千雪回家時欲向她求婚，但天上突然打雷。 翌日是四月一日愚人節，身為弟弟的晨光為應節特意戲弄了朱千雪。 呂珊買完東西回家甫進門便埋怨住得偏僻， 原來丈夫羅樂林退休後刻意搬來圍村過農夫生活。 朱千雪懷疑王浩信與昨晚的犯人有關欲去審問他， 卻發現王浩信正收買丁權。朱千雪發現昨晚的犯人走過， 跟蹤時突被汽車撞倒，而司機正是王浩信。圍村祭祖， 鄉紳林偉也有出席；朱千雪好友譚凱琪對她說林偉涉嫌收買高官， 自己會追查到底，但另一位好友劉佩玥則認為無需要太認真。 李sir指有警員查出犯人的匿藏地點，要EU配合封路； 當大夥兒收隊之際，竟與犯人遇上。 朱千雪在巡邏時突然收到劉佩玥被綁架的消息，槍戰過後， 朱千雪赫然發現父親羅樂林竟中流彈而死。傷心的朱千雪晚上駕車時被阻， 下車時卻遇上奇異現象。
EU超時任務 劇情｜第2集 風阻止海與權相見
朱千雪早上醒來後，發現眼前所有發生的事都與四月一日一模一樣。 朱千雪記起昨天羅樂林與孝權吵架(楊證樺飾)的時間， 刻意阻止他們相見，並請羅樂林去旅行，希望他能避過劫難。 朱千雪來到酒吧發現犯人阿辣(王俊棠飾)後，即通知警員來幫手， 阿辣發現無路可退時竟挾持小巴乘客當人質， 朱千雪看見犯人挾持的正是羅樂林。 朱千雪指她回到四月一日以為能改變命運，豈料所有事情都不同， 晨光解釋這是「蝴蝶效應」。到了祭祖日子， 朱千雪在等待阿辣出現之際，羅樂林突然衝入祠堂。袁偉豪檢查貨車時， 發現車上有古怪；朱千雪來到加入戰團，但仍被匪徒逃脫。
EU超時任務 劇情｜第3集 海仍然逃不過命運
羅樂林在王浩信送贈的風車上發現了偷拍器，氣憤地前去與王浩信理論； 朱千雪靈機一觸向警員說羅樂林有精神病，希望把他囚在羈留室一晚。 朱千雪知道劉佩玥都會被綁架，但不知應否去救她， 但晨光叫她不要見死不救。 朱千雪叫眾警員在貨櫃場戒備避免槍戰發生， 豈料袁偉豪突然出現與匪徒發生槍戰。匪徒被警員前後夾擊仍能逃脫， 可惜羅樂林仍然逃不過命運。朱千雪為了拯救羅樂林， 她去到電塔再次回到四月一日。朱千雪認為只要拘捕到匪徒， 羅樂林就會平安，請求譚凱琪幫忙調查王浩信的一舉一動。 朱千雪到阿辣與王浩信相遇的地方要袁偉豪跟着他們， 袁偉豪指EU不能私自調查案件。
EU超時任務 劇情｜第4集 正不信風能回過去
朱千雪想拯救羅樂林改變命運，但不知該做些甚麼；圍村祭祖， 朱千雪以有免費食物為藉口叫眾警員去祠堂戒備。王浩信因事沒有出現， 原來譚凱琪一直跟蹤着他，更發現他與苟芸慧見面。 貨車來到朱千雪設的路障，豈料匪徒突然開槍， 警匪雙方都陷入苦戰中。朱千雪把她能回到過去的事告訴袁偉豪， 可是他並不相信。譚凱琪把王浩信的背景告訴朱千雪， 並指出他與苟芸慧的關係。王浩信回家後發現家中停電， 他想找電筒時感到腦門一痛昏暈過去， 當他醒來後發現朱千雪要向他逼供。朱千雪回到家，知道羅樂林不在家， 立即四出搜索，她在叢林間見到王浩信，更發現了羅樂林的身影。
EU超時任務 劇情｜第5集 風回四月一日救添
朱千雪失蹤，袁偉豪等人不停致電她但都找不到。 袁偉豪記得朱千雪說過物流公司有槍戰，所以與眾警員趕往， 雙方駁火後阿辣卻逃脫。朱千雪平安回家，晨光問她為何羅樂林不會死， 豈料不久後她收到黃子恆被殺的消息。為了拯救黃子恆， 朱千雪決定回到四月一日， 她醒來後即把匪徒的駁火起點告知李sir， 可是李sir並不相信。朱千雪在警署門外，看見黃子恆與空姐在說話， 懷疑她與黃子恆的死有關。朱千雪得知匪徒的地點後， 通知李sir時被匪徒發現，結果幸得單立文單槍匹馬勇救朱千雪。 王浩信求林偉再次給予機會，王浩信把林偉的東西拿去馬料水， 但原來朱千雪正在跟蹤他。
EU超時任務 劇情｜第6集 名審問警方的臥底
袁偉豪找到朱千雪的頸鏈，明白她已被人活埋。昏迷的朱千雪在醫院醒來， 在病房外見到單立文，發現他原來正在照顧妻子朱晨麗。 朱千雪預計到黃子恆即將遇害，所以便趕去他的家， 指他與Apple餘情未了，但黃子恆完全不知道她在說甚麼； 就在這時，黃子恆女友在廚房衝出來欲殺死他。朱千雪的電話突然響起， 而電話的另一邊，正是王浩信在審問一個警方臥底。為了拯救臥底， 朱千雪決定第四次穿越。 朱千雪對譚凱琪說王浩信的三名手下之中有一人是臥底， 託她查出誰是臥底，而劉佩玥也提出協助。 林偉手下覺得王浩信收地進度太慢，楊潮凱想焚燒村屋時王浩信致電他， 聲稱已經收到地。
EU超時任務 劇情｜第7集 祥突回來婷躲衣櫃
林偉要見一個新買家波哥，他叫王浩信先去觀察環境。 朱千雪在他們交易的酒店前跟蹤王浩信，並叫譚凱琪留心誰人致電給她， 誰人就是臥底。朱千雪跟着王浩信到酒吧， 王浩信發現後叫她不要再跟着自己。譚凱琪在酒店電梯內遇上林偉， 林偉即時起了戒心；朱千雪收到神秘人來電，指譚凱琪將會有事。 譚凱琪來到劉佩玥家以借唱片之名，打探林偉的背景， 豈料林偉突然回來，譚凱琪只好躲在衣櫃中。 王浩信勸苟芸慧不要再出賣自己， 指自己完成手頭工作就可與苟芸慧重新開始。 波哥來到雙方準備交易的地點，王浩信以為真的進行交易， 但他從沒有想到，這不是一場交易。
EU超時任務 劇情｜第8集 風直指名是臥底
朱千雪重新紀錄穿越細節，希望不要錯過任何事情。 王浩信與楊潮凱從新聞中得知阿辣等人已被警方拘捕，即不懂反應。 王浩信約見劉sir告知將會與波哥交易， 這時劉sir把偷聽器交給王浩信。 王浩信返回舊公司探望Natalie，更向她問起苟芸慧的事；晚上， 王浩信趁林偉需要啤酒時，偷偷把偷聽器放在冰水桶內， 豈料偷聽器被林偉發現。 圍村村民包圍林偉辦公大樓指摘他欺騙村民，聲言要追討賠償。 王浩信在聽林偉的錄音時，朱千雪突然出現，她直指王浩信是臥底， 並自稱是能穿越時空，但王浩信把她當作患有精神病， 但朱千雪竟能講出苟芸慧的行程，令王浩信不得不相信。
EU超時任務 劇情｜第9集 名決定穿越時空
王浩信看見許家傑的屍體，林偉指這就是做臥底的下場； 王浩信向朱千雪坦言不是警方臥底而是另有身份， 更把他在林偉書房內偷拍到的片段給朱千雪看。 王浩信懷疑林偉用短訊聯絡的人，就是黑警。 政府人員進行收地受到村民極力阻止， 王浩信突然衝出來聲稱與村民連成一線誓保家園。 林偉與周生為了擺平事件，願意把賠償額增加。 朱千雪來到醫院後知道朱晨麗離世，即問單立文原因。朱千雪致電王浩信， 稱林偉將會查出臥底，到時王浩信會犧牲，但王浩信卻並不相信。 王浩信成功逃過劫難，朱千雪叫他不要再露面，交由她去調查黑警。 最終王浩信竟決定自己穿越時空，回到四月一日。
EU超時任務 劇情｜第10集 源趁機挾持劉佩玥
阿辣準備要向朱千雪開槍，豈料楊潮凱駕着電單車突然衝出來。 林偉與波哥在按摩室談生意，王浩信在門外思前想後， 總覺得波哥不對勁。許家傑想殺王浩信卻被電槍電暈，當許家傑醒來後， 王浩信直指他是內鬼，豈料劉佩玥與攝影師突出現，許家傑趁機挾持劉佩玥。 林偉推舉王浩信做三鄉鄉委的召集人，其他村民都沒有意見， 獨是亨叔（余子明）有所不滿。王浩信為炳仁安排了與余子明見面， 希望加快炳仁的收地進度。王浩信把大軍的計劃告知林偉， 但冠雄卻發現王浩信身上有偷聽器。譚凱琪被林偉安排上遊艇， 他直指譚凱琪一定要付出代價；正當林偉的助手想拔槍時， 譚凱琪情急之下跳海逃生。
EU超時任務 劇情｜第11集 風要求正跟蹤光
王浩信醒來後，發現又回到四月一日，但朱千雪突然在眼前出現； 朱千雪追問王浩信，為何穿越前會發生爆炸令晨光被炸傷。 冠雄與許家傑把汽油彈交給孝權兩人，要他們放火燒了茂伯的屋， 兩人欲點火之際被鄰居阻止，結果把汽油彈扔在三婆家中。 王浩信質問他們，終明白為何會發生大爆炸。朱千雪要求袁偉豪跟蹤晨光， 但朱千雪發覺他並無異樣。楊潮凱等人捉了康仔回來， 康仔以為又再逼他賣丁權，但王浩信竟向他道歉。 朱千雪問王浩信為何不找黑警而纏住康仔，王浩信解釋先令康仔原諒他們， 否則會後果嚴重。朱千雪開啟晨光的電腦， 發現他去了學習製造炸彈的網頁。
EU超時任務 劇情｜第12集 正與鼎扭打起來
康仔決定要放炸彈，即使晨光再三勸告亦無效。 朱千雪與王浩信去到燒烤場，當他們在搜尋之際， 突然有人抱着書包離開。晨光見情況愈難控制即通知朱千雪， 豈料康仔竟引爆炸彈。單立文與朱晨麗搬到新屋， 但朱晨麗擔心財政上應付不了；突然林偉致電單立文， 稱新屋是送給他的禮物。林偉與炳仁見完村民離開時， 王浩信發現車上有炸彈。呂珊約見了炳仁，兩人細訴當年； 羅樂林發現以為他們在偷情，大發雷霆後更把呂珊激走。 袁偉豪照朱千雪的指示設了路障，這時王浩信正駛着載有貨物的車前來； 袁偉豪要求搜車但王浩信指他公報私仇，之後二人扭打起來。
EU超時任務 劇情｜第13集 名發現祥去見威
王浩信安排炳仁與余子明見面，希望他能斷絕與林偉的合作。 王浩信與苟芸慧重遊故地，王浩信求苟芸慧給予機會重新開始，苟芸慧心動。 呂珊失蹤，羅樂林去找炳仁算帳，二人扭打起來後炳仁死去。 羅樂林被捕後，朱千雪要父親回想當時的細節， 但羅樂林指自己當時喝醉了。朱千雪去電塔欲再穿越拯救父親時， 在途中遇上王浩信。譚凱琪上網調查炳仁的背景，知道他脾氣暴躁， 朱千雪了解後希望在呂珊面前揭穿他的醜態。王浩信收到來電， 指他母親在賭場輸錢。王浩信懷疑是自己叫炳仁離開林偉， 林偉一怒之下而派黑警殺了他。王浩信一直跟蹤着林偉， 竟發現與林偉見面的竟是單立文。
EU超時任務 劇情｜第14集 正求婚風一口答應
呂珊重遇炳仁後，一直為這段舊情而感苦惱。 朱千雪收到王浩信的來電指有急事， 原來王浩信一直監視着單立文更指他就是黑警，但朱千雪卻不信。 譚凱琪得知劉佩玥喝醉後接她回家，更趁機偷偷進入林偉的書房， 豈料林偉突然在身後出現。朱千雪用說話去試探單立文後， 懷疑單立文在她的手機安裝了偷聽器，叫譚凱琪幫手處理。 朱千雪想單立文露出馬腳，王浩信想到方法但要利用許家傑。 譚凱琪想知道為何單立文會偷聽朱千雪電話，但朱千雪指一概不能說。 朱千雪回到家門前，袁偉豪突然出現並向她求婚，朱千雪一口答應， 譚凱琪剛巧經過，見到袁偉豪求婚的一幕後非常傷心，但仍祝福兩人。
EU超時任務 劇情｜第15集 風罵威在警署殺人
譚凱琪見袁偉豪與林偉在爭執，只好叫林偉先走；袁偉豪抱譚凱琪入懷， 想不到卻被王浩信看見。朱千雪知道呂珊去祭祖時定必遇上炳仁， 當趕去祠堂途中，朱千雪聽到羅樂林要跳海自殺。 朱千雪與袁偉豪準備押送許家傑，並一直留意單立文何時落手殺人。 朱千雪發現許家傑在警署跳樓，忍不住罵單立文公然在警署殺人， 單立文否認反指朱千雪多管閒事。王浩信往見苟芸慧，以為她有緊要事， 豈料到達後才見苟芸慧正被一對夫婦阻撓，那太太指苟芸慧勾引她丈夫。 王浩信為逗苟芸慧開心，竟在街上跳舞，朱千雪在街上經過看見此事； 王浩信坦言見過袁偉豪與譚凱琪親吻，但朱千雪卻不相信。
EU超時任務 劇情｜第16集 風知正與婷一夜情
朱千雪上到譚凱琪家試探她，終得知他們有過一夜情後拂袖而去， 躲起來的袁偉豪立即追出求朱千雪原諒。譚凱琪開車奔馳散心， 遇到林偉後決定引誘他。袁偉豪約朱千雪與家人飲早茶後， 朱千雪發現譚凱琪牽着林偉的手，譚凱琪更指二人正在發展中。 單立文急召林偉，指有買家對他的毒品有興趣， 朱千雪聽到二人對話後告知王浩信。朱千雪在巡更時突然指要去物流倉， 但單立文堅持不去，誰不知愈吵愈厲害，兩人更想拔槍對峙。 物流倉槍戰過後朱千雪對王浩信說出，認為單立文可能不是黑警， 更希望王浩信協助證實單立文是否黑警，但被他拒絕， 更指方法非常危險。
EU超時任務 劇情｜第17集 風與名墮入威陷阱
單立文一直沒有回家，但卻有警察前來搜集證據，令朱晨麗非常擔心。 王浩信把林偉的犯罪錄音交給炳仁，炳仁回到家樓下突然受黑警偷襲， 幸好王浩信出現相救。朱千雪在單立文的家附近發現了他， 正當單立文要逃走之際冠雄突然出現，並開槍打傷了單立文。 單立文回到四月一日醒來時，發現自己在朱晨麗病床邊。 朱千雪與王浩信尋找單立文來到貨倉後，卻墮入單立文的陷阱內。 單立文指他只想平靜地與朱晨麗生活，希望他們在洞內留到四月四日。 朱千雪指每次行動黑警都總是知道他們的位置， 懷疑林偉背後有另一位更有勢力的黑警。王浩信突然收到朱千雪電話， 指他母親有事。
EU超時任務 劇情｜第18集 名綁架祥供出黑警
王浩信在酒吧獨飲時聽到有人恥笑苟芸慧，最終與人大打出手； 警員來到，袁偉豪看見朱千雪與王浩信傾得投契覺得很奇怪。 永俊突然從警署跳樓，袁偉豪被廉署請去問話，得知永俊是黑警。 傷心的袁偉豪指需要朱千雪支持，遂提出結婚，獲朱千雪應承。 王浩信覺得永俊是被殺人滅口，遂綁架了林偉向他施以嚴刑， 要他供出黑警姓名，但他仍不肯說出。楊潮凱偷偷致電給朱千雪， 朱千雪要王浩信立即放了林偉，可是黑警出現追殺王浩信與朱千雪。 單立文突然出現解圍，之後更指對方應該受過特種部隊訓練。 朱千雪想起袁偉豪曾經是飛虎隊員，即向他打探消息。
EU超時任務 劇情｜第19集 風掙脫與黑警駁火
林偉與神秘人對話，他指殺了王浩信與朱千雪後會立即進行交易， 但神秘人要林偉放過朱千雪。林偉與譚凱琪回家後見到朱千雪， 原來是劉佩玥怕林偉再被人騷擾所以叫她來調查。林偉在公眾場合， 被村民余子明揭穿不是原居民的身份， 更帶了林偉母親出來證明林偉並非姓賀， 炳仁知道林偉不是原居民後即拒絕繼續與他合作。
原來劉佩玥早已知道林偉並非她的親哥哥，但一直保守住這個秘密； 這時林偉收到冠雄的來電指他的毒品不見了。 王浩信收到電話指苟芸慧正準備跳樓， 王浩信因不方便露面只能交給朱千雪處理。林偉捉住王浩信， 要他說出毒品下落，但他聲言並不知道。 朱千雪去探望朱晨麗時一直神不守舍，她對單立文說若非自己不停穿越， 事情就不會變得這麼糟。單立文帶了重型軍火給王浩信， 楊潮凱問王浩信是否決定與林偉開戰。王浩信稱他只是用了簡單的計謀， 便令林偉與黑警反目，楊潮凱得知後大喜。 朱千雪準備出席訂婚派對時收到王浩信的禮物，她問王浩信在哪， 但王浩信只是叫她專心結婚。訂婚派對已經開始但獨欠朱千雪一人， 袁偉豪怒不可遏在派對上大發雷霆。朱千雪來到交易地點， 正想尋找王浩信時卻被黑警打暈。單立文見蒙面人即與對方駁火， 單立文中槍，王浩信又不是黑警的對手，幸好朱千雪成功掙脫與黑警駁火， 但也用盡了子彈。
EU超時任務 劇情｜第20集 風叮囑名不要穿越(大結局)
袁偉豪載朱千雪回家，他叫朱千雪不要理會王浩信所說的話。阿辣等人被捕， 林偉要找新買家；王浩信揭穿許家傑就是內鬼，令林偉非常欣賞。 林偉離家時在停車場遇見譚凱琪，遂邀她上車時被人偷襲， 譚凱琪為林偉擋了一槍。朱千雪去醫院探望潘志文， 但在病房外卻聽到一個天大秘密。朱千雪不能接受袁偉豪包庇黑警， 但袁偉豪指自己的內心非常混亂才會一時迷失。
王浩信想告發袁偉豪， 但是朱千雪覺得應該給他改過的機會。單立文下樓時被王浩信阻止， 不准他去殺林偉，否則會公開秘密。 林偉把載滿罪犯資料的USB記憶棒交給譚凱琪， 指如果自己被殺便叫譚凱琪公開。 王浩信通知袁偉豪，指他已掌握了犯罪資料，要他立即去物流倉。
當王浩信在倉內布置偷拍器時，他收到母親的來電指被人捉了去船塢。 被困的朱千雪擔心王浩信情況，怎料房門開啟後見到王浩信滿身鮮血， 雙方都誓言不再離開對方。朱千雪與王浩信在晚上舉行營火會， 豈料袁偉豪帶了槍來到要殺王浩信。朱千雪與王浩信回到度假屋， 王浩信要去對付袁偉豪，但朱千雪把王浩信反鎖在房內，由她一人抵擋袁偉豪。 朱千雪為保護王浩信欲說服袁偉豪，更想去搶走他的槍； 房內王浩信不停高呼，但只聽見房外的槍聲。 朱千雪無法與王浩信重回四月一日，她叮囑王浩信千萬不要穿越， 因那時的朱千雪再不會記得他。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！