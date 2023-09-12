Food Buddies ViuTV

Food Buddies ViuTV劇情｜15集角色陣容！柯煒林,談善言,衛詩雅,蘇皓兒

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《Food Buddies》是Studio VO首部出品的愛情電視喜劇，將三個單元故事穿插於各式美食與六人的感情關係之間，劇情大膽和貼地。由柯煒林、談善言、衛詩雅、蘇皓兒、吳肇軒、唐浩然主演。此劇由2023年9月18日至10月6日，逢星期一至五21:30-22:30於ViuTV播出。為《ViuTV年中無休2023節目發佈會》節目巡禮劇集之一。

Food Buddies 《Food Buddies》是Studio VO首部出品的愛情電視喜劇
《Food Buddies》是Studio VO首部出品的愛情電視喜劇（圖片來源：ViuTV）

Food Buddies劇情｜故事大綱

Dating app，或者轉個字母叫 Eating app，皆因本世紀無數男男女女都在 app 上覓食，由餐檯上吃到床褥上，有空再約多幾次！三個單元故事，三組男女，因 dating app 以食會友，發明出 Food Buddies 的關係。

沉悶 IT 狗阿德（吳肇軒 飾）用盡一生運氣，終於得到大數據之神的憐憫，邂逅開朗女神 Asha（蘇皓兒 飾）。誤打誤撞，大數據之神還幫他們進入多元愛情宇宙，一齊 match 到好 woke 的 Jan（談善言 飾），三個人原來都可以盡興？

幸福人妻 Kelly（衞詩雅 飾）有日收到衛生署通知，丈夫在 dating app 感染群組之中，立即成為全港皆知的失婚中女。 Kelly 下載 dating app 尋覓慰藉，match 到魅力不凡但熱衷 NTR 的 BJ（柯煒林 飾），手把手調教她成為一個慾食女人。其後 Kelly 再遇上有社交恐懼的 A0 小鮮肉 Man（唐浩然 飾），一女兩男開始迷失在這場愛情遊戲 ！果然飲食男女，人之大欲存焉！

Food Buddies
（圖片來源：[email protected]
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Food Buddies劇情｜角色介紹

柯煒林飾演 BJ

打晒燈咁，壓軸出場嘅就係 「攝」人心魄，電暈萬千少男少女嘅BJ
追求刺激樂趣 熱愛NTR嘅Benjamin，到底係太多情，定無法感受真正愛情？

Food Buddies 柯煒林飾演 BJ
柯煒林飾演 BJ（圖片來源：[email protected]

談善言飾演 Jan

話明Food Buddies點會無好嘢食。「唔駛上淘佬，唔駛去深水埗！」
全港美食通通都出現喺齊部劇度！連至有性格嘅vegan Jan，居然都受唔住「肉」食誘惑，咁面對愛「慾」，偷食又係咪人之常情？

Food Buddies 談善言飾演 Jan
談善言飾演 Jan（圖片來源：[email protected]

衛詩雅飾演 Kelly

有啲人一生，只為尋覓一個餐枱上同床褥上都啱key嘅 Food Buddy。而 Kelly 終於搵到！笑得幾咁靚，幾咁幸福！不過到底 Kelly 同邊個影婚紗照？阿強？定 Man？還是 BJ？

Food Buddies 衛詩雅飾演 Kelly
衛詩雅飾演 Kelly（圖片來源：[email protected]

蘇皓兒飾演 Asha

近排人人都去賞花，我哋《 Food Buddies 》唔執輸，緊係同靚靚 Asha 找～花～花～ (嬌俏聲) 啊！春季果然萬物復甦，包括我個心！啊！見到都心花怒放呢，靚到DUM一聲啊啊啊！

Food Buddies 蘇皓兒飾演 Asha
蘇皓兒飾演 Asha（圖片來源：[email protected]

吳肇軒飾演 阿德

其實潮濕，又有咩好怕喎 ？《 Food Buddies 》春日賞花團第二擊，特別安排平時係毒毒 IT 君樣嘅阿德，變身陽光溫暖花美男，幫你增加陽氣趕走濕重倦意！希望在明天啊嘛（假期我真的好愛你！）

Food Buddies 吳肇軒飾演 阿德
吳肇軒飾演 阿德（圖片來源：[email protected]

唐浩然飾演 Man

有社交恐懼症又想識女仔，茶餐廳太子爺阿Man話你知：煮嘢食啦！正所謂食物乃係溝通之道，佢就同Kelly溝下～溝下～溝出一個Kelly專屬嘅⋯⋯叉燒海南雞湯飯？！
ChatFoodBuddies ：「社交恐懼症是焦慮症的其中一種，患者會在社交場合中持續地感到不安、焦慮及恐懼，其症狀包括過度臉紅、出汗過多、顫抖和心悸。」

Food Buddies 唐浩然飾演 Man
唐浩然飾演 Man（圖片來源：[email protected]

其他角色/客串演出：

ViuTV原創劇《Food Buddies》

Viu1HK報導：Food Buddies＝咩食物？ 衛詩雅唐浩然開工驚見真・巨龍 吳肇軒談善言蘇皓兒 戀愛禁忌多

由吳肇軒、談善言、唐浩然、衛詩雅、蘇皓兒同柯煒林孭飛嘅ViuTV新劇《Food Buddies》，由美食發展出唔同嘅感情關係。講到美食有邊個唔鍾意，但原來蘇皓兒好驚龍蝦，劇情偏偏就要佢同吳肇軒玩龍蝦；而最大犧牲應該係唐浩然要露下身，「巨龍」仲要任呢班女人玩添！

不過衛詩雅開工期間堅係驚見真・巨龍喎，仲要視像添，好有畫面呀！再講到現實中嘅戀愛禁忌，談善言原來最憎伴侶做一樣嘢，想知？即刻睇片啦！

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圖片來源：ViuTV、[email protected]

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