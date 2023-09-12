Food Buddies ViuTV劇情｜15集角色陣容！柯煒林,談善言,衛詩雅,蘇皓兒

《Food Buddies》是Studio VO首部出品的愛情電視喜劇，將三個單元故事穿插於各式美食與六人的感情關係之間，劇情大膽和貼地。由柯煒林、談善言、衛詩雅、蘇皓兒、吳肇軒、唐浩然主演。此劇由2023年9月18日至10月6日，逢星期一至五21:30-22:30於ViuTV播出。為《ViuTV年中無休2023節目發佈會》節目巡禮劇集之一。