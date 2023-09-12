Food Buddies ViuTV劇情｜15集角色陣容！柯煒林,談善言,衛詩雅,蘇皓兒
Food Buddies劇情｜故事大綱
Dating app，或者轉個字母叫 Eating app，皆因本世紀無數男男女女都在 app 上覓食，由餐檯上吃到床褥上，有空再約多幾次！三個單元故事，三組男女，因 dating app 以食會友，發明出 Food Buddies 的關係。
沉悶 IT 狗阿德（吳肇軒 飾）用盡一生運氣，終於得到大數據之神的憐憫，邂逅開朗女神 Asha（蘇皓兒 飾）。誤打誤撞，大數據之神還幫他們進入多元愛情宇宙，一齊 match 到好 woke 的 Jan（談善言 飾），三個人原來都可以盡興？
幸福人妻 Kelly（衞詩雅 飾）有日收到衛生署通知，丈夫在 dating app 感染群組之中，立即成為全港皆知的失婚中女。 Kelly 下載 dating app 尋覓慰藉，match 到魅力不凡但熱衷 NTR 的 BJ（柯煒林 飾），手把手調教她成為一個慾食女人。其後 Kelly 再遇上有社交恐懼的 A0 小鮮肉 Man（唐浩然 飾），一女兩男開始迷失在這場愛情遊戲 ！果然飲食男女，人之大欲存焉！
Food Buddies劇情｜角色介紹
柯煒林飾演 BJ
打晒燈咁，壓軸出場嘅就係 「攝」人心魄，電暈萬千少男少女嘅BJ
追求刺激樂趣 熱愛NTR嘅Benjamin，到底係太多情，定無法感受真正愛情？
談善言飾演 Jan
話明Food Buddies點會無好嘢食。「唔駛上淘佬，唔駛去深水埗！」
全港美食通通都出現喺齊部劇度！連至有性格嘅vegan Jan，居然都受唔住「肉」食誘惑，咁面對愛「慾」，偷食又係咪人之常情？
衛詩雅飾演 Kelly
有啲人一生，只為尋覓一個餐枱上同床褥上都啱key嘅 Food Buddy。而 Kelly 終於搵到！笑得幾咁靚，幾咁幸福！不過到底 Kelly 同邊個影婚紗照？阿強？定 Man？還是 BJ？
蘇皓兒飾演 Asha
近排人人都去賞花，我哋《 Food Buddies 》唔執輸，緊係同靚靚 Asha 找～花～花～ (嬌俏聲) 啊！春季果然萬物復甦，包括我個心！啊！見到都心花怒放呢，靚到DUM一聲啊啊啊！
吳肇軒飾演 阿德
其實潮濕，又有咩好怕喎 ？《 Food Buddies 》春日賞花團第二擊，特別安排平時係毒毒 IT 君樣嘅阿德，變身陽光溫暖花美男，幫你增加陽氣趕走濕重倦意！希望在明天啊嘛（假期我真的好愛你！）
唐浩然飾演 Man
有社交恐懼症又想識女仔，茶餐廳太子爺阿Man話你知：煮嘢食啦！正所謂食物乃係溝通之道，佢就同Kelly溝下～溝下～溝出一個Kelly專屬嘅⋯⋯叉燒海南雞湯飯？！
ChatFoodBuddies ：「社交恐懼症是焦慮症的其中一種，患者會在社交場合中持續地感到不安、焦慮及恐懼，其症狀包括過度臉紅、出汗過多、顫抖和心悸。」
其他角色/客串演出：
ViuTV原創劇《Food Buddies》
Viu1HK報導：Food Buddies＝咩食物？ 衛詩雅唐浩然開工驚見真・巨龍 吳肇軒談善言蘇皓兒 戀愛禁忌多
由吳肇軒、談善言、唐浩然、衛詩雅、蘇皓兒同柯煒林孭飛嘅ViuTV新劇《Food Buddies》，由美食發展出唔同嘅感情關係。講到美食有邊個唔鍾意，但原來蘇皓兒好驚龍蝦，劇情偏偏就要佢同吳肇軒玩龍蝦；而最大犧牲應該係唐浩然要露下身，「巨龍」仲要任呢班女人玩添！
不過衛詩雅開工期間堅係驚見真・巨龍喎，仲要視像添，好有畫面呀！再講到現實中嘅戀愛禁忌，談善言原來最憎伴侶做一樣嘢，想知？即刻睇片啦！
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