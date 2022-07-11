ISWIM｜魏浚笙靠天生「中二病」角色討喜 呂爵安咬字不清惹批評
《ISWIM》第一集劇情：
天才泳手余浪沖（魏浚笙 飾）轉校來到啟賢中學C班，認識李馬榮（呂爵安 飾）、班長（吳啟洋 飾）、大秋（歐鎮灝 飾）、阿帆（王智騫 飾）等接力隊隊友。隊長李馬榮不甘長年敗給A班；余浪沖的出現，令李馬榮感覺找到泳隊最後一塊拼圖。為此，李馬榮將多年隊友大秋貶作後備，令對方極度不滿，讓接力隊在賽前陷入分裂邊緣。Miss翁（吳海昕 飾）首次來到男校當上班主任，眼見李馬榮為了比賽而採取各種「極端手段」壓逼隊友而深感擔憂，卻逐漸發覺對方背後正施行一項危險的策略。
Jeffrey首次擔正罷脫「花瓶」形象
Jeffrey靚仔兼身形好是公認的事實，由兩年前《調教你男友》開始已經給予人既有的「花瓶」印象。而在「膠戰」系列中，Jeffrey卻表現出完全不同的一面，節目中那不可一世、極度「中二病」的個性與之前的印象形成極大反差，成功吸引到更多人喜歡（尤其是女性），不過依然未能罷脫「花瓶」的形象。今次Jeffrey首次擔正，網民對他的演出期望不大，然而他在第一集的演出卻被觀眾認為是全體最好、最自然。
Jeffrey角色討好 中二病助演出自然
有「煨Sir」之稱的Jeffrey今次飾演的余浪沖在劇中是「天才型泳手」，但因為家道中落，要肩負起家人債項的他為了生活「荒廢」了自己的青春。故事講述要透過不斷在學校賣貨去還債，表面上是一名見風使舵、口甜舌滑、惟利是圖的中學生，但底蘊卻是思想成熟、又顧家孝順的勤奮年青人。而Jeffrey天生的「中二病」亦恰巧幫助到他「自然地」流露招積的一面，演出獲讚。不過Jeffrey的凸出亦需要其它演員的「襯托」，尤其在咬字方面，有網民留言表示，一眾主演的「中學生」中，只有Jeffrey講的對白不用看字幕，其它……
Edan 𦧲住講對白被批評
其實Edan自出道以來，咬字不清一直屢遭批評，就連幾個月前做直播時，他亦自爆因為咬字問題而被花姐要求每日咬木塞讀報紙做練習。雖然曾有報道指Edan的咬字已有明顯改善獲得平反，但Edan今次在《ISWIM》的演出，講對白時又再次陷進咬字不清的困局，加上他的角色性格非常正經話語強硬，有時為咬字清晰更有點矯枉過正，不少網民都表示要看字幕才清楚Edan所講的對白，紛紛留言「聽力測試」「唔睇字幕完全聽唔到」「你細個朗誦仲清楚過你而家」等等。而另一位咬字出問題的還有吳啟洋，同樣被指𦧲住去，語速又快，觀眾都紛紛留言表示聽唔清。不過，由於Edan的角色與平時的他有很大對比，不少觀眾都表示很有新鮮感。
比《冥冥之中》「好睇好多」
雖然演員們咬字遭受批評，但網民依然對《I SWIM》有正面評價，並表示對比起之前的《冥冥之中》「好睇好多」，起碼劇情簡單易明又夠青春熱血！更認為《ISWIM》會繼《男排女將》之後再掀一翻運動熱潮！
即重溫第一集精華：
ViuTV在第一集播放完畢後約一小時已將精華片放上YouTube，認真快手！（不過，有字幕會好啲）