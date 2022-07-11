ISWIM｜魏浚笙靠天生「中二病」角色討喜 呂爵安咬字不清惹批評

等到網民頸都長，由Edan呂爵安、Jeffrey魏浚笙等主演的青春熱血劇《ISWIM》終於都在今晚（11/7）首播。雖然不少網民都亮點都在一界主演脫去上衣跳入水游泳的英姿，不過公道啲，都要有劇情同埋演技，而在萬眾期待的第一集，無疑由魏浚笙飾演的余浪沖搶晒鏡。