《IT狗》6-10集劇透｜凌文龍虛擬女友Shirley現真身

ViuTV原創劇《IT狗》由凌文龍、岑珈其、陳漢娜、楊樂文、余逸思等主演，講述一群IT界另類精英為主幹，說述一班IT職場上的年輕人掙扎求存、有血有淚的故事。此劇更獲邀在第十八屆香港亞洲電影節率先播出首兩集。