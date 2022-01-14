《IT狗》6-10集劇透｜凌文龍虛擬女友Shirley現真身
文：東方新地｜圖：《IT狗》劇照
故事大綱：
故事講述銀行IT部主管阿信(凌文龍 飾)，突然被公司解僱，女友亦離他而去。面對不斷的否定，唯有不斷相信，失業兼失戀的他化悲憤為力量，決心與一班在共享辦公室認識的電腦「奇才」，開發新應用程式。只不過IT種類確實繁多，IT狗亦有很多種，並不是每種都適合跟其他人相處，就算是志同道合，也會擦很多出意想不到的火花。
第六至第十集劇情：
第六集前度Ex(播映日期: 1月17日)
一夜致富的Johnny仔（鄧子超 飾）成功救回Paypayduck之後，Tony（楊樂文 飾）及Kenneth（岑珈其 飾）在富三代互助協會認識到黃金開（林家熙 飾）；另一邊廂，眾人則被前事纏擾，蒙玲（陳漢娜 飾）被前度遊說她離開Paypayduck；Billy（陳湛文 飾）則誤將Billie（余逸思 飾）在舊公司的醜聞揚開去；阿信前度Shirley（陳嘉寶 飾）亦突然出現，讓阿信想到了改良PaypayDuck的方法！
第七集解難Problem Solving(播映日期: 1月18日)
Shirley向大眾宣佈結婚，阿信（凌文龍 飾）成功遊說Shirley成為Paypayduck第一個用戶。婚禮正籌備得如火如荼之際，阿信卻遇見Shirley丈夫出軌！阿信陷入在道德與理智的掙扎，最後的決定更令PayPayDuck遇到史上最大的難題！而兼任大學講師的Kenneth亦被學生Jayden（魏浚笙 飾）投訴，遇到被解僱的危機！
第八集環保Eco Friendly(播映日期: 1月19日)
經Shirley婚禮一役之後，聲名盡喪的Paypayduck意外獲得環保KOL Charlotte（倪晨曦 飾）青睞，為她的婚禮收取電子人情。阿信等人落力籌備，Billy更請來最強Hacker「東邪」（李靖筠 飾）幫忙，但後來卻發現Paypayduck因有人被制裁而沒法使用大公司的Cloud Service！
第九集水喉Investor(播映日期: 1月20日)
PayPayDuck資金短缺，苦惱的阿信與Kenneth決定尋找新金主，就在這段期間，Johnny仔在煩侵權案，Never（陳瑞輝 飾）成功研發TouchWood App；Billy巧遇做社會服務令的Marcus（邱士縉 飾）；Billie舊同事前來和解，讓Billie萌生了保障女IT人的念頭。找不到投資者的阿信徹底失望，卻竟收到Cathy Ho的電話，表示有金主對PaypayDuck有興趣，而該位金主竟然是黃金開！
第十集實習Intern(播映日期: 1月21日)
經開開的注資，PayPayDuck正式成為市值二千萬的Start-Up，但身為金主的開開卻要來到PayPayDuck當Intern，不但為眾人製造許多麻煩，開開更對蒙玲有好感！安頓好開開之後，PaypayDuck眾人又迎來另一危機，Kenneth哥哥Joseph（黃寶漳 飾）竟回來要跟Kennth搶BornHub！另一邊廂，Shirley亦主動提出加入Billie的女權組織SheIT，不知在盤算什麼。
魏淩笙處男下海拍劇有驚喜！
魏淩笙（Jeffrey）在《IT狗》處男下海拍劇，既緊張又興奮。他在劇中飾演岑珈其學生，二人在綜藝節目時有合作，今次Jeffrey第一次見識到拍劇中的珈其，覺得珈其是一個非常厲害的演員，「佢（珈其）每次都好多對白，但係睇一陣已經記得晒，真係好厲害！可以乘機跟『前輩』學吓嘢！」。同劇亦有凌文龍及周祉君等好戲之人，Jeffrey指他們每場戲都非常注重細節，能夠跟他們對戲已經好開心，亦學到好多！
重溫1-5集劇集：
第一集機會Chance(播出日期: 1月10日 星期一)
銀行IT部主管葉念信（凌文龍 飾）除了被裁員，更慘被分手！雙失的阿信得到好兄弟阿Lou（周祉君 飾）鼓勵，來到了BornHub分享會，阿信在會上遇到形形色色的IT人，包括果汁兄弟Kenneth（岑珈其 飾）、星之子Tony（楊樂文 飾）、插畫家Johnny仔（鄧子超 飾）以及唯一聆聽阿信的蒙玲（陳漢娜 飾），讓阿信決心毅然踏上創業之路。
第二集共融Inclusion(播出日期: 1月11日 星期二)
創業一事不被信爸（羅永昌飾）看好，蒙玲工作表現又出現問題，阿信被Kenneth啟發，決定請人！而這邊廂Tony有樣學樣，請了負能量極致的Never（陳瑞輝 飾）。經一輪面試後，阿信沒信心請到女權Programmer Billie（余逸思 飾），只好邀請網友「西毒」Billy（陳湛文 飾）出山，誰料兩邊竟同時答應Offer，關係勢成水火，阿信在共融議題上頭都大了。
第三集改名Naming(播出日期: 1月12日 星期三)
Billy與Billie辭職並恰巧一同進入了麻省理工畢業生Marcus（邱士縉 飾）的Wow公司，經一輪輾轉，二人還是決定重回阿信身邊。眾人發現蒙玲的Code寫得一塌糊塗，嚴刑迫供下，竟發現蒙玲鮮為人知的過去！幾經波折，終於齊人參加數據港舉辦的《初創有明天》大賽，但首要任務要為公司改個好名！
第四集推銷Pitching(播出日期: 1月13日 星期四)
Paypayduck眾人商討如何能在大賽出奇制勝，阿信想趁比賽前取得比賽評審之一數據港高層Cathy Ho（彭秀慧 飾）的青睞！Tony教授Pitching技巧，Billy及Billie用電腦技術協助，蒙玲跟阿信擔任前線行動組，誓要成功Pitch到Cathy Ho！而眾人的Mentor Kenneth亦沒有閒著，他正忙於Pitch一個神秘的小眾協會。
第五集決賽Final(播出日期: 1月14日 星期五)
《初創有明天》大賽終於來臨，上台前阿信卻突然失蹤，蒙玲各人兵分多路去尋找阿信。Tony遇上了偶像華仔；Billy與Billie遇到了Marcus，Billy更被Wow員工Coey引誘！Kenneth遇到了有過節的前度，她更是這次比賽的評審之一！最後關頭，蒙玲終在笑容析別鎖專區救回阿信，順利出賽！