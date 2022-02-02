IT狗大結局劇透｜阿信最大敵人終極曝光 正、反派角色大兜亂！
文：東方新地｜圖：《IT狗》劇照
第十六集 撲 水 Cash Flow (播映日期: 1月31日)
開開（林家熙 飾）的水母創投慘被其父「閂水喉」，連Cathy（彭秀慧 飾）也因此離開，PayPayDuck無法取得第二期的融資，陷入財困危機，阿信（凌文龍 飾）等人只得四出撲水。但就在此時，阿Lou（周祉君 飾）竟向阿信發起侵權訴訟，令PayPayDuck的潛在投資者卻步。Tony（楊樂文 飾）打算以廣告開源，更無意中令PayPayDuck陷入更大的危機……以另一邊廂，被財政封鎖的開開正在過着他的「平民」生活……
第十七集 收 購 Acquisition (播映日期: 2月1日)
Cathy Ho加入Moby後，正式向PayPayDuck提出收購，反感Moby作風的阿信等人斷然拒絕，然而Tony因為被萬鈞（朱栢謙 飾）賞識，竟然決定加入Moby工作，更力勸阿信接受Moby的提案，兩人幾近決裂，Tony與蒙玲（陳漢娜 飾）回顧自己的心路歷程，揭開星之子的過去。同時，深怕阿信加入會影響自己地位的阿Lou，亦有所行動……
第十八集 私 隱 Privacy (播映日期: 2月2日)
Jayden（魏浚笙 飾）意外發現了PayPayEgg非法收集個人資料的事實，掙扎後決定把事情告知Kenneth（岑珈其 飾），亦成為阿信等人反擊阿Lou的契機。PayPayEgg迎來了巨大的信任危機，Marcus（邱士縉飾）憑着出色的表現，漸漸開始取代阿Lou。阿信希望借助強化PayPayDuck的保安信譽來贏得市佔率，但建議卻被團隊質疑……
第十九集 選 擇 Choice (播映日期: 2月3日)
阿信經歷重大挫折後失蹤多時，眼看與阿Lou的訴訟案逼在眉睫，PayPayDuck各人仍然盡力維持公司運作，蒙玲四出尋找阿信，揭開他們以住一段不為人知的過去。另一邊廂，被Marcus奪權後的阿Lou亦回憶起當年的兄弟情，而Cathy亦發現了萬鈞以及Moby藏在新產品中的巨大陰謀。
第二十集 明 天 Better Tomorrow (播映日期: 2月4日)
萬鈞再次向阿信開出天價的收購提案，同時力邀其團隊加盟Moby。各人縱然知道前路難行，仍然一致決定拒絕其提案。此時，Cathy為阿信等人揭開隱藏在AI Moby背後的巨大陰謀，他們決定潛入Moby的發佈會，在全世界面前揭穿真相……
常見問題
《IT狗》大結局飾演「萬鈞」的演員是誰？
《IT狗》大結局Final Boss神秘富豪「萬鈞」由朱栢謙飾演，曾奪香港舞台劇獎最佳男主角，本劇主要演員陣容包括凌文龍 、 陳漢娜 、 岑珈其、 Frankie（ 陳瑞輝）、 Stanley（ 邱士縉）、 Lokman（楊樂文）等，其中飾演Johnny仔的鄧子超早已參演過不同電影作品，詳情請看專訪「鄧子超飾Johnny仔 小鬼跳出井底 尋演戲夢」
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《IT狗》全劇20集，1月10日起首播，新年期間如常播放，大結局將在這天播放⋯⋯按此看詳情