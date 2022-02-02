IT狗大結局劇透｜阿信最大敵人終極曝光 正、反派角色大兜亂！

由凌文龍、岑珈其、陳漢娜以及MIRROR三子Lokman（楊樂文）、Stanley（邱士縉）、Frankie（ 陳瑞輝）等主演的ViuTV原創劇《IT狗》眨下眼已經嚟到最後一周！之前阿Lou （周祉君 飾）的PayPayEgg不斷狙擊主角阿信（凌文龍 飾）等人創立的PayPayDuck，仲成日鬼鬼祟祟入黑房同「大水喉」報告，到底呢位神秘嘅「大水喉」係邊一個？