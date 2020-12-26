女人俱樂部21-15

《M Club 女人俱樂部》21-25集劇情：鄭丹瑞遇車禍身亡！江欣燕從精神病院偷走

東方新地 - 劇情

M Club 女人俱樂部》21-25集劇情：婉秋（袁潔瑩） 於雜誌上驚見朗英（鄧梓峰）的桃色新聞，即時出院助他解決困境；朱莉（李麗珍） 因嘉麗（岑麗香）不與自己相認，及與小詩（李若彤）等人絕交而感失落。福全提出證據指小詩的授權書是偽造文件，更強迫小詩將舞室轉到自己名下否則便告上法庭。金燕（葉蘊儀）為收購舞室的事與大雄（古明華）對質…

文：東方新地 圖：TVB

閱讀全文

《M Club 女人俱樂部》21-25集劇情：鄭丹瑞遇車禍身亡

《M Club 女人俱樂部》1-5集劇情：豹哥重口跳脫衣舞、李若彤害李麗珍冇左個B
《M Club 女人俱樂部》6-10集劇情：葉蘊儀比老公暗串生唔出離家出走、李若彤開P無人賞面
《M Club 女人俱樂部》11-15集劇情：醉酒陳嘉寶獻出初吻、張致恆暗戀岑麗香
《M Club 女人俱樂部》16-20集劇情：陳瀅棒打鴛鴦毀滅何廣沛情信、張致恆借醉向岑麗香表白
《M Club 女人俱樂部》第21集劇情：袁潔瑩被鄧梓峰妻子教訓
《M Club 女人俱樂部》第22集劇情：岑麗香是李麗珍個女
《M Club 女人俱樂部》第23集劇情：鄭丹瑞與吳啓華一見如故

《M Club 女人俱樂部》第24集劇情：鄭丹瑞遇車禍身亡
《M Club 女人俱樂部》第25集劇情：葉蘊儀被騙、古明華離家出走

《M Club 女人俱樂部》角色關係圖

李若彤 (飾巫小詩), 李麗珍 (飾朱莉), 葉蘊儀 (飾梁金燕), 陳慧珊 (飾容丹丹), 張慧儀 (飾許珍妮), 袁潔瑩 (飾陸婉秋), 江欣燕 (飾羅鳳仙), 鄭丹瑞 (飾黃國樑), 岑麗香 (飾湯嘉麗), 張致恆 (飾巫志堅), 陸永 (飾霍金輝), 鄭敬基 (飾潘俊傑), 古明華 (飾余大雄), 呂珊 (飾許茜), 苗金鳳 (飾黃趙詠梅)
李若彤 (飾巫小詩), 李麗珍 (飾朱莉), 葉蘊儀 (飾梁金燕), 陳慧珊 (飾容丹丹), 張慧儀 (飾許珍妮), 袁潔瑩 (飾陸婉秋), 江欣燕 (飾羅鳳仙), 鄭丹瑞 (飾黃國樑), 岑麗香 (飾湯嘉麗), 張致恆 (飾巫志堅), 陸永 (飾霍金輝), 鄭敬基 (飾潘俊傑), 古明華 (飾余大雄), 呂珊 (飾許茜), 苗金鳳 (飾黃趙詠梅)


《M Club 女人俱樂部》第21集劇情：袁潔瑩被鄧梓峰正印老婆教訓

小詩剛幫詠梅購物時遇上了嘉麗，令黃河的謊言不攻自破；嘉麗帶小詩見黃河，想不到小詩沒有責怪女兒反而讚賞她能找到自己的夢想。朱莉一直迴避Robert，但見Robert被襲擊後帶受傷的他回家療傷。兩人閒聊時談到昔日欲私奔的往事。朱莉得知原來當年Robert捨棄自己的原因竟是因為婉秋後，便上門找婉秋對質，卻撞破婉秋在家中割脈自殺。子倫與小詩相認後兩人經常以短訊聯絡，而小詩亦感相當受落。在醫院留醫的婉秋於雜誌上驚見朗英的桃色新聞，便即時出院助他解決困境；朗英妻子趁朗英不在出手教訓婉秋，而朗英竟也出言怪責她。

 

回到目錄

《M Club 女人俱樂部》第22集劇情：岑麗香是李麗珍個女

小詩放棄經營舞室，於是將舞室的授權書轉交金燕保管；子倫回家後發現丹丹竟在，原來丹丹祖母從馬來西亞來香港探望，子倫為不讓老人家傷心，惟有勉為其難答應與丹丹扮作夫婦。詠梅發現黃河秘密地製作內衣之事，結果大表反對並想撕毀黃河作品，小詩為助女兒將奶奶推倒在地，更帶黃河逃走參加比賽。兩人回家後，發現國樑正在照顧受傷的詠梅；國樑將小詩趕出家門，剛好子倫相約小詩見面，兩人便一起看戲逛街。嘉麗在離港前與志堅告別，更將與小詩的血緣關係告知志堅。志堅帶嘉麗到舞室找小詩對質，因此讓小詩得知嘉麗就是朱莉的女兒。

志堅帶嘉麗到舞室找小詩對質，因此讓小詩得知嘉麗就是朱莉的女兒。
志堅帶嘉麗到舞室找小詩對質，因此讓小詩得知嘉麗就是朱莉的女兒。

回到目錄

《M Club 女人俱樂部》第23集劇情：鄭丹瑞與吳啓華一見如故

M Club會考放榜後便趕回舞室照顧朱莉，卻遇上強烈颱風來襲，眾人只得在舞室幫朱莉接生。朱莉無法尋得Robert下落，更遇上M Club眾人令朱莉女兒失去蹤影；朱莉大感悲痛並將責任歸咎於小詩等人。金燕在大雄苦苦相逼下，將舞室的授權書交出。丹丹向Robert說出當年朱莉未婚懷孕一事；Robert大為緊張找朱莉對質，嘉麗卻聽到朱莉一時之氣說出後悔讓女兒出世。子倫擔心破壞小詩的家庭幸福，特意相約國樑見面，以澄清自己與小詩的關係；想不到國樑與子倫一談及有關女性的問題及看法時便感一見如故，兩人亦互相分享小詩的事。

回到目錄

《M Club 女人俱樂部》第24集劇情：鄭丹瑞遇車禍身亡

小詩為了給國樑教訓，便要求他四出購買鮮花糖果等禮物以顯出道歉的誠意；國樑成功為小詩買得心頭好之時，卻遇上意外。M Club眾好友到小詩家中探訪，得知詠梅因受刺激而入院；另一方面，朱莉因嘉麗不與自己相認，及與小詩等人絕交而感到失落。子倫以為國樑已成功哄回小詩，而發出恭賀訊息給小詩，其後卻在丹丹口中得知國樑的事。小詩不停地為國樑的事奔波，甚至出言頂撞入院的奶奶；得小詩父親安慰，連日辛勞的小詩亦終於能夠入眠。小詩因國樑之事與詠梅再次發生衝突；小詩回舞室處理餘下事務，卻遇上福全再次登門造訪。

國樑成功為小詩買得心頭好之時，卻遇上意外
國樑成功為小詩買得心頭好之時，卻遇上意外
小詩因國樑之事與詠梅再次發生衝突
小詩因國樑之事與詠梅再次發生衝突

回到目錄

《M Club 女人俱樂部》第25集劇情：葉蘊儀被騙、古明華離家出走

福全提出證據指小詩的授權書是偽造文件，更強迫小詩將舞室轉到自己名下，否則便告上法庭。眾人到金燕的家中質問她，金燕才明白與大雄合作的就是福全。丹丹為了與子倫重新開始，經常借小事而約子倫見面，反令他不勝其煩。鳳仙突然從精神病院偷走，小詩及朱莉求子倫駕車幫忙一起找尋，原來鳳仙為見偶像才走到電視台。金燕為收購舞室的事與大雄對質，大雄翻臉並離家出走。鳳仙為了迎接偶像，便邀請M Club所有成員在舞室一起等待偶像來臨，但眾人皆對此事感到難以置信；金燕聽到電台節目而趕來舞室，並且要求眾人能原諒自己。

眾人到金燕的家中質問她
眾人到金燕的家中質問她

回到目錄

熱門文章

 