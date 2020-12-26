《M Club 女人俱樂部》21-25集劇情：鄭丹瑞遇車禍身亡！江欣燕從精神病院偷走
文：東方新地 圖：TVB
《M Club 女人俱樂部》21-25集劇情：鄭丹瑞遇車禍身亡
《M Club 女人俱樂部》1-5集劇情：豹哥重口跳脫衣舞、李若彤害李麗珍冇左個B
《M Club 女人俱樂部》6-10集劇情：葉蘊儀比老公暗串生唔出離家出走、李若彤開P無人賞面
《M Club 女人俱樂部》11-15集劇情：醉酒陳嘉寶獻出初吻、張致恆暗戀岑麗香
《M Club 女人俱樂部》16-20集劇情：陳瀅棒打鴛鴦毀滅何廣沛情信、張致恆借醉向岑麗香表白
《M Club 女人俱樂部》第21集劇情：袁潔瑩被鄧梓峰妻子教訓
《M Club 女人俱樂部》第22集劇情：岑麗香是李麗珍個女
《M Club 女人俱樂部》第23集劇情：鄭丹瑞與吳啓華一見如故
《M Club 女人俱樂部》第24集劇情：鄭丹瑞遇車禍身亡
《M Club 女人俱樂部》第25集劇情：葉蘊儀被騙、古明華離家出走
《M Club 女人俱樂部》角色關係圖
《M Club 女人俱樂部》第21集劇情：袁潔瑩被鄧梓峰正印老婆教訓
小詩剛幫詠梅購物時遇上了嘉麗，令黃河的謊言不攻自破；嘉麗帶小詩見黃河，想不到小詩沒有責怪女兒反而讚賞她能找到自己的夢想。朱莉一直迴避Robert，但見Robert被襲擊後帶受傷的他回家療傷。兩人閒聊時談到昔日欲私奔的往事。朱莉得知原來當年Robert捨棄自己的原因竟是因為婉秋後，便上門找婉秋對質，卻撞破婉秋在家中割脈自殺。子倫與小詩相認後兩人經常以短訊聯絡，而小詩亦感相當受落。在醫院留醫的婉秋於雜誌上驚見朗英的桃色新聞，便即時出院助他解決困境；朗英妻子趁朗英不在出手教訓婉秋，而朗英竟也出言怪責她。
回到目錄
–
《M Club 女人俱樂部》第22集劇情：岑麗香是李麗珍個女
小詩放棄經營舞室，於是將舞室的授權書轉交金燕保管；子倫回家後發現丹丹竟在，原來丹丹祖母從馬來西亞來香港探望，子倫為不讓老人家傷心，惟有勉為其難答應與丹丹扮作夫婦。詠梅發現黃河秘密地製作內衣之事，結果大表反對並想撕毀黃河作品，小詩為助女兒將奶奶推倒在地，更帶黃河逃走參加比賽。兩人回家後，發現國樑正在照顧受傷的詠梅；國樑將小詩趕出家門，剛好子倫相約小詩見面，兩人便一起看戲逛街。嘉麗在離港前與志堅告別，更將與小詩的血緣關係告知志堅。志堅帶嘉麗到舞室找小詩對質，因此讓小詩得知嘉麗就是朱莉的女兒。
回到目錄
–
《M Club 女人俱樂部》第23集劇情：鄭丹瑞與吳啓華一見如故
M Club會考放榜後便趕回舞室照顧朱莉，卻遇上強烈颱風來襲，眾人只得在舞室幫朱莉接生。朱莉無法尋得Robert下落，更遇上M Club眾人令朱莉女兒失去蹤影；朱莉大感悲痛並將責任歸咎於小詩等人。金燕在大雄苦苦相逼下，將舞室的授權書交出。丹丹向Robert說出當年朱莉未婚懷孕一事；Robert大為緊張找朱莉對質，嘉麗卻聽到朱莉一時之氣說出後悔讓女兒出世。子倫擔心破壞小詩的家庭幸福，特意相約國樑見面，以澄清自己與小詩的關係；想不到國樑與子倫一談及有關女性的問題及看法時便感一見如故，兩人亦互相分享小詩的事。
回到目錄
–
《M Club 女人俱樂部》第24集劇情：鄭丹瑞遇車禍身亡
小詩為了給國樑教訓，便要求他四出購買鮮花糖果等禮物以顯出道歉的誠意；國樑成功為小詩買得心頭好之時，卻遇上意外。M Club眾好友到小詩家中探訪，得知詠梅因受刺激而入院；另一方面，朱莉因嘉麗不與自己相認，及與小詩等人絕交而感到失落。子倫以為國樑已成功哄回小詩，而發出恭賀訊息給小詩，其後卻在丹丹口中得知國樑的事。小詩不停地為國樑的事奔波，甚至出言頂撞入院的奶奶；得小詩父親安慰，連日辛勞的小詩亦終於能夠入眠。小詩因國樑之事與詠梅再次發生衝突；小詩回舞室處理餘下事務，卻遇上福全再次登門造訪。
回到目錄
–
《M Club 女人俱樂部》第25集劇情：葉蘊儀被騙、古明華離家出走
福全提出證據指小詩的授權書是偽造文件，更強迫小詩將舞室轉到自己名下，否則便告上法庭。眾人到金燕的家中質問她，金燕才明白與大雄合作的就是福全。丹丹為了與子倫重新開始，經常借小事而約子倫見面，反令他不勝其煩。鳳仙突然從精神病院偷走，小詩及朱莉求子倫駕車幫忙一起找尋，原來鳳仙為見偶像才走到電視台。金燕為收購舞室的事與大雄對質，大雄翻臉並離家出走。鳳仙為了迎接偶像，便邀請M Club所有成員在舞室一起等待偶像來臨，但眾人皆對此事感到難以置信；金燕聽到電台節目而趕來舞室，並且要求眾人能原諒自己。