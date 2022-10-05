向金裝劇致敬｜無綫重播三套短篇金裝劇賀台慶
無綫55周年台慶｜向金裝劇致敬系列
成吉思汗（10集）2022年10月8日 – 10月17日
監製：蕭 笙
演員：萬梓良、黃日華、劉青雲、謝 寧、關禮傑、劉美娟、陳麗斯
拍攝／製作年份：1987年
《成吉思汗》劇情：在十三世紀初期，蒙古族出現了一位軍事奇才，他不單統一了當時各 自為政、互相侵伐的蒙古各部族，還率兵遠征，將蒙古汗國的版圖擴 展至中亞地域和俄羅斯南部。這位英雄人物，就是元太祖成吉思汗鐵 木真（萬梓良飾）。本劇講述鐵木真由少年至壯年的英雄事跡，並穿 插他的愛情生活及蒙古兒女的情懷。
楊家將 （6集）2022年10月18日 – 10月23日
監製：李添勝
演員：劉德華、黃日華、周潤發、苗僑偉、梁朝偉、吳鎮宇、張曼玉、劉嘉玲、汪明荃、鄭裕玲、趙雅芝、戚美珍、周海媚
拍攝／製作年份：1985年
《楊家將》劇情：遼起兵犯宋，潘洪（劉兆銘飾）掛帥、楊家將為先鋒。潘設下毒計， 楊家全軍覆沒。楊七郎（梁朝偉飾）逃出請救兵，身中七十二箭而死； 楊四郎（苗僑偉飾）獲遼青蓮公主（戚美珍飾）招為駙馬；楊五郎 （黃日華飾）為五台山和尚所救，削髮為僧；楊六郎（劉德華飾）回 京告御狀成功，於黑松林斬殺洪。六郎征遼，被困陣中，楊令婆（湘 漪飾）得八仙漢鍾籬（譚炳文飾）指默迷津，親率四郎、五郎及楊家 女將破陣救出六郎……
大都會 （5集）2022年10月24日 – 10月28日
監製：劉家豪
演員：鄭少秋、汪明荃、梁朝偉、周星馳、呂良偉、戚美珍
拍攝／製作年份：1988年
《大都會》劇情：富商凌顯光（楊群飾）的大福百貨瀕臨倒閉，女兒凌家敏（汪明荃飾） 勸光讓萬眾銀行董事長鄭世昌（鄭少秋飾）入股。光認為敏具野心， 不予信任，反與從美國回港的凌家業（梁朝偉飾）共謀對策。可惜業 不幸遇車禍身亡，光飽受喪子之痛，又被昌壓逼，最後宣布破產，敏 與昌吞併大福百貨的計劃告吹……
鄭世昌本有一子鄭立基（周星馳飾），後與萬眾銀行董事長的女兒結婚，而她與前夫則育有兒子浩然（梁思浩飾）。鄭世昌之所以是萬眾銀行董事長是因為自己是小姨宜珠（林穎嫺飾）和浩然的財產託管人，唯利用其在銀行的決策大權，從中取利⋯⋯
無綫電視電影（單元劇）2022年10月29日 – 11月4日
特警’ 90
由杜琪峯監製兼導演，麥翠嫺、梁藝齡、黃秋生、陳庭威等主演。
發行年份：1989年
重案組高級督察珊(麥翠嫻飾)，為報父仇，率手下玲(梁珮玲飾)等全力追捕湖南仔(陳榮峻飾)，但湖南仔狡猾多端，珊未能將他繩之於法，更處處受上司韓警司壓逼制肘。 珊查出湖南仔乃受董明(林聰飾)主使，珊欲趁明赴泰國交易毒品時拘捕之，卻與毒品調查科總督察輝(黃秋生飾)發生誤會，使明能逃脫並毀滅犯罪證據。 警方感案情嚴重，派珊、輝聯手調查。珊初對輝不滿，及後互相了解，感情大增，而玲則與輝手下健(陳庭威飾)共墮愛河。 珊與輝加強掃蕩黑幫生意，欲藉此逼各黑幫頭子交出湖南仔，反遭明利用，殺湖南仔滅口，健亦慘遭殺害，明更炸毀警署示威。 警方高層認為珊及輝處事失當，要二人停止追查明，珊等三人決獨力對付明，展開一場緊張刺激之大火併。
霓虹姊妹花
由卓伯棠導演，藍潔瑛、梁藝齡、許紹雄、吳岱融、郭政鴻等主演。
發行年份：1989年
玲與芳乃歡場女子，情同姊妹。玲是歡場的媽咪，芳則是她手下的一員妓女。芳欠下才之貴利，無力償還，幸得玲出面擔保；芳亦在一次打鬥中，為救玲而受傷，玲對芳感激不已。及後，芳、玲同時愛上傑，二人因愛而反目，但原來傑只為調查愛妻被殺真相而接近二人。二人知悉真相後，冰釋前嫌。之後二人聯手助傑對付才，引來連番惡鬥，最後傑死在才手上，玲則引火自焚，並撲向才與他同歸於盡。
律政皇庭
由劉青雲、邵美琪、郭晉安、吳詠紅、劉江等主演。
發行年份：1991年
Maggie（邵美琪）是個正直不阿的律師，認為法律便是要對付壞人，不想幫壞人打甩官司，導致與唯利是圖的上司格格不入。鍾小雲（劉青雲）是個警察，但有很多違規紀錄，包括嫖妓，對犯人濫用暴力，被財務公司追債到警察局，又被廉署懷疑他收入與官職不相稱。他的新任上司劉國安（郭晉安）對他極之不滿，實行要嚴厲對付他。女秘書May被高級檢察官David意圖強暴，逃走時被貨車撞至重傷。國安及小雲負責調查此案，而主控官則是Maggie⋯⋯
天堂血路
由杜琪峯執導的動作片，由鄭浩南、黃日華、吳家麗、梁思浩、廖啟智、劉江等主演。
發行年份：1988年
龍妻遭一高級幹部子弟姦殺，兇手因恃勢而逍遙法外，阿龍悲憤莫名，一時衝動，錯手殺死兇手，阿龍自知惹下大禍，遂與舅仔阿文一起偷渡往香港。龍、文千辛萬苦才抵達香港，卻落入蛇頭集團手中，被黑幫大阿哥阿坤利用，在建築地盤當黑市工人，阿坤不但吞佔工人之工錢，還通知警方緝捕眾人，龍、文落荒而逃，阿文失足墮樓慘死，阿龍則負傷逃脫。
阿龍負傷投靠好友阿泉。阿龍當年曾在戰爭中救阿泉一命，泉妻阿鳳更是阿龍之舊情人，阿泉一直感到愧對阿龍，遂收留阿龍。
大圈幫首領阿雄逼阿泉加入其打劫行動，阿泉一心投考為有牌醫生，不想鋌而走險，加以拒絕，阿雄卻不肯放過阿泉，阿龍看不過眼，代為出頭，阿雄賞識阿龍身手，軟硬兼施逼阿龍合作打劫，阿龍堅決拒絕。
阿泉為人敏感，疑心極重，因阿鳳對阿龍細心照顧，而猜疑二人舊情復熾，其後阿鳳為維持家計，瞞著阿泉往夜總會做舞女，終被阿泉得悉，阿泉大受刺激，把心一橫，主動加入阿雄之打劫行動。沙展森乃阿龍昔日之戰友，現在負責剿滅大圈幫，沙展森得知阿龍與阿雄之關係，往找阿龍，要他做警方之線人，加入阿雄之打劫行動，阿龍為照顧阿泉之安危，遂答允沙展森之要求。
阿坤見大圈幫勢力日漸壯大，欲除之而後快，遂把阿雄之打劫行動通知警方，警方佈下天羅地網，擒殺阿雄等人，沙展森為勢所迫，未能通知阿龍，阿龍等陷入險境，經過一場激烈槍戰，阿雄、阿泉等俱慘死，獨阿龍逃脫。阿龍追查出此事乃阿坤所為，新仇舊恨，誓殺阿坤報仇，單人匹馬，勇闖阿坤之架步。
難民營風暴
由杜琪峯執導的情仇電影，劉青雲、王書麒、張靜等主演。
發行年份：1989年
阿南（劉青雲飾）本乃越南軍人，因厭惡戰爭殘酷而逃至香港，被安置於難民營內。阿南在營內重遇失散多時之弟弟安仔（王書麒飾），二人一心希望能夠移民法國，重過新生。難民營內，以大哥基及大哥權（徐忠信飾）為首之兩幫人馬經常為爭勢力而明爭暗鬥，阿南及安仔本依附於大哥基旗下，及後大哥基失勢，阿南兄弟常遭大哥權凌辱，阿南為免因犯事而喪失移民機會，唯有強忍。
安仔獲批准移民法國，並打算與阿浦（張靜飾）結婚，但因舉報大哥權在營內販毒，被大哥權報復，害至重傷垂危。阿南與大哥權火併，大哥權終慘死，阿南亦喪失移民機會，還遭警方起訴。阿南失意之餘，鋌而走險，做殺手以賺錢潛逃往外國，因而被警方追捕，展開一場驚心動魄追逐戰。
群星會
此片為無綫電視25週年台慶所製作的經典電視電影。這是一部以1970年代、1980年代的經典港劇為串場故事，搭配演出而成的經典電影。串場經典港劇：成吉思汗、神鵰俠侶、陸小鳳、小李飛刀、蓋世豪俠、流氓皇帝、風之刀。
25年後的2017年，為無綫電視50週年台慶所製作的電視劇《誇世代》又一次使用相似情節製作。
由李力持監制兼導演，演員陣容鼎盛，包括：溫兆倫、何婉盈、夏雨、郭富城、萬梓良、劉德華、陳玉蓮、鄭少秋、劉松仁、周星馳、吳孟達、李司棋、楚原等。
發行年份：1992年
笨賊堅、炳誤盜有靈異功能的九轉靈童，堅更挾持忠厚老實的的士司機倫為人質，糾纏中與新紮師姐盈同墮時光隧道，被成吉思汗及手下昆誤會為奸細，幸得神鵰大俠楊過及小龍女所救。三人再遇陸小鳳和小李飛刀，堅為梟雄葉弧城利用，決戰紫禁城，被陸李雙俠所擊敗。堅逃至「蓋世豪俠」年代，覬覦段飛財富，被飛及第一勇士所戲弄，堅挾持盈逃去，飛助倫追蹤至民初，得遇流氓皇帝朱錦春及其愛侶蓉蓉，合三人之力終救得盈。倫、盈再度穿梭時空，赫然發現再度置身武俠世界，「風之刀」少俠決戰江湖，倫、盈捲入其中。
刑警本色
由無綫拍攝制作的警匪槍戰電影，甄子丹、吳鎮宇、周星馳、劉江、陳松伶等主演。
發行年份：1988年
四叔是個快將退休的神探，屢破奇案，獲獎無數，堅則是崇拜他的新警察，四叔教曉他許多東西，堅愛上了四叔的女兒Eva。國際刑警Dickson到香港查偽造集團案件，並派四叔幫助他。四叔本對他有成見，但後來見他身手甚佳，獨力搗破賭檔，才對他改觀。
Dickson一見Eva即大力追求，既用鮮花攻勢，又畫漫畫，慢慢打動Eva的芳心。四叔與Dickson查偽造集團案件，遇著國際性罪犯唐，四叔在一次行動中險掉了性命，得Dickson救回，後來在Dickson等的努力下，終將唐捉拿歸案。
常見問題
深宵重播劇《誇世代》是向那套經典作品致敬？
《誇世代》為無綫50周年台慶劇，劇集情節上的舖排和製作風格都與1992年無綫25週年台慶所製作的經典電視電影《群星會》非常相似，當年演員陣容非常鼎盛⋯⋯詳情請看
三套金裝劇及電視電影分別何時播映？
無綫深宵時段由10月8日晚起，即將重播三套短篇金裝劇賀台慶，以及7套電視電影，當中包括⋯⋯詳情請看