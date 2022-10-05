向金裝劇致敬｜無綫重播三套短篇金裝劇賀台慶

無綫深宵時段由10月8日晚起，即將重播三套短篇金裝劇賀台慶，以及七套電視電影，當中包括杜琪峯執導的經典電影作品！套套經典，演員陣容鼎盛，除了當年四大天王的劉德華、郭富城，還有影帝梁朝偉、周潤發、劉青雲；以及影后張曼玉、劉嘉玲，真係粒粒巨星！