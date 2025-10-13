乙型流感｜13歲女童染乙流不治 專家拆解乙型流感與甲型流感分別 易現嚴重併發症
女童現症狀多日 入院四日不治
衞生防護中心公布，該名13歲女童就讀東華三院黃鳳翎中學，於10月5日開始出現發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等病徵，症狀持續未退。至10月9日，她在家中暈倒，被送往威爾斯親王醫院急症室，隨後轉送香港兒童醫院深切治療部留醫。臨床診斷為乙型流感併發腦病變、心肌炎及休克，至10月12日不治。
衞生防護中心總監徐樂堅表示，本港正值夏季流感季節，學校爆發個案自9月起大幅上升。自開學以來截至10月10日，涉及學校的流感樣疾病爆發共有337宗，其中包括9宗兒童嚴重個案及1宗死亡，患者年齡介乎3至17歲，當中8人過往健康良好。徐樂堅再次提醒，流感可引起嚴重併發症，接種疫苗是最有效的預防方法。
專家：乙流可併發心肌炎
亞洲兒童傳染病學會會長關日華指出，乙型流感的併發症包括心肌炎、肺炎、腦病變等，與甲型流感相比更常見於青少年。他提醒家長，若子女的病徵持續一兩日、出現神志不清或胃口差等情況，必須盡快求醫；及早服用抗病毒藥物能有效降低病情惡化風險。
乙型流感是甚麼？與甲型流感有何不同？
乙型流感（Influenza B）是由乙型流感病毒引起的急性呼吸道感染，與甲型流感同屬主要流感病毒之一。不同於可在人與動物之間傳播、易變異的甲型流感，乙型流感主要在人類之間傳播，且病毒變化較少，全球流行的主要分支為「乙型／山形世系」（B/Yamagata）與「乙型／維多利亞世系」（B/Victoria）。
|比較項目
|甲型流感
|乙型流感
|常見宿主
|野鳥、家禽、豬、人類
|人類
|傳播途徑
|飛沫、接觸（患者分泌物或物品表面）
|飛沫、接觸、氣溶膠
|潛伏期
|約1–4天
|約1–4天
|症狀
|發燒、咳嗽、頭痛、全身痠痛
|發燒、咳嗽、氣促、疲倦、流鼻水
乙型流感的常見症狀
乙型流感的症狀與甲型流感相似，但一般較輕微。然而，部分患者仍會因病毒入侵心臟、腦部或肺部，引發嚴重併發症。常見症狀包括：
- 發燒
- 咳嗽、喉嚨痛
- 頭痛、全身乏力
- 肌肉或關節疼痛
- 流鼻水、鼻塞、打噴嚏
- 氣促、胸口不適
部分兒童患者更可能出現腸胃不適、嘔吐或腹瀉。一般而言，病徵會在五至七天內逐漸減退；若持續超過一星期未改善，或出現昏睡、抽搐、呼吸困難等警號，應立即求醫。
乙型流感可引發的併發症
不少人以為乙型流感「冇咁嚴重」，但若延誤治療，病毒同樣可造成嚴重器官損傷。根據臨床紀錄，乙型流感可引致的併發症包括：
- 肺炎、支氣管炎
- 中耳炎、鼻竇炎
- 嘔吐、腹瀉、脫水
- 心肌炎、腦炎
- 呼吸衰竭或腎衰竭
- 敗血症
乙型流感｜哪些人屬高危群組？
根據世界衛生組織及衞生防護中心的資料，下列人士感染流感後較易出現併發症：
- 65歲或以上長者
- 5歲以下幼童
- 孕婦
- 慢性病患者（如糖尿病、心臟病、哮喘等）
- BMI40以上人士（重度肥胖）
對於這些群組而言，流感不僅是普通感冒，而是有機會演變成致命疾病的高危感染。
乙型流感的死亡率高嗎？
據《美國醫學會雜誌》研究指出，流感住院患者的死亡率介乎3.7%至3.8%；世界衛生組織估計，每年全球約有29萬至65萬人因流感併發呼吸系統疾病死亡。雖然乙型流感的傳染性較低，但仍不容忽視。
如何預防乙型流感？
衞生防護中心建議市民從以下三方面預防流感：
1. 接種季節性流感疫苗
接種流感疫苗是最有效的預防方法，可減低感染率及併發症風險。由於流感病毒不斷變異，建議每年接種一次。特別是長者、幼童、孕婦及慢性病患者更應優先接種。
2. 維持良好個人衞生
- 經常以梘液和清水洗手
- 咳嗽或打噴嚏時用紙巾掩口鼻
- 出現病徵時應佩戴口罩、留在家中休息
- 避免前往人多擠逼或空氣不流通的地方
3. 保持環境清潔與空氣流通
- 經常清潔及消毒經常接觸的表面（如桌面、玩具）
- 保持家居通風
- 用即棄抹巾清潔分泌物或污漬