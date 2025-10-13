乙型流感｜13歲女童染乙流不治　專家拆解乙型流感與甲型流感分別 易現嚴重併發症

踏入秋季，本港流感個案急升，並出現今年首宗兒童感染流感的死亡個案，一名13歲女童日前感染乙型流感後病逝。亞洲兒童傳染病學會會長關日華指出，乙型流感的併發症可包括心肌炎、肺炎及腦炎，病情可在短時間內惡化，呼籲家長切勿輕視。他提醒，如小朋友發燒持續一兩日，或出現神志不清、胃口差等異常情況，應盡快求醫及服用抗病毒藥物，以減低重症風險。今次《日日健康》整理乙型流感的重點資料，助大家了解乙流的症狀、併發症、治療與預防方法。