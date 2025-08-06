侵入性腦膜炎雙球菌｜家中暈倒入院確診 57歲男子情況危殆 【6招預防】

衞生署衞生防護中心今日（6日）公布一宗侵入性雙球菌感染個案，一名57歲男子於7月31日在家中暈倒，同日經救護車送往明愛醫院急症室，並留院治療，翌日被轉送至廣華醫院。他的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎，現時情況危殆。初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者至今沒有出現病徵，中心已向其密切接觸者派發預防性藥物並繼續進行調查。

