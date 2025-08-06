侵入性腦膜炎雙球菌｜家中暈倒入院確診 57歲男子情況危殆 【6招預防】
衞生署衞生防護中心今日（6日）公布一宗侵入性雙球菌感染個案，一名57歲男子於7月31日在家中暈倒，同日經救護車送往明愛醫院急症室，並留院治療，翌日被轉送至廣華醫院。他的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎，現時情況危殆。初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者至今沒有出現病徵，中心已向其密切接觸者派發預防性藥物並繼續進行調查。
今年共錄8宗 經口鼻分泌物傳播
侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病，截至今日，中心今年共錄得8宗個案。腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。
當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。
6招預防腦膜炎雙球菌
中心呼籲市民採取以下預防措施以預防腦膜炎雙球菌感染：
- 用梘液和清水正確洗手，尤其在雙手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏後。當雙手沒有明顯污垢時，可用酒精搓手液潔淨雙手；
- 打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包裹痰涎，棄置於有蓋的垃圾桶內，並即時洗手；
- 避免到人多擠迫的地方；
- 避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人作親密接觸；
- 前往高危地區前，應諮詢醫生有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的詳情；及
- 從高危地區返港後若感到不適，應立即求診，並告知醫生近期曾到訪的地區。