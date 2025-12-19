香港呼吸系統科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港呼吸系統科醫生邊個好目錄
呼吸系統科醫生的定義及職責
呼吸系統科醫生是專門診斷、預防及治療與肺部、氣管及呼吸道相關疾病的專科醫生。其服務範疇不僅限於一般的感冒支氣管炎，更涵蓋了複雜的慢性肺病及睡眠相關的呼吸障礙。醫科畢業生若要成為呼吸系統科專科醫生，必須在註冊後接受至少六年的專業培訓，並通過香港內科醫學院的嚴格評核，方可正式執業，確保其具備處理各類呼吸道急慢性疾病的專業能力。
呼吸系統科的診治範疇相當精細，旨在改善病人的肺功能及生活質素。以下列出主要的服務範疇及相關職責：
若您有長期的咳嗽問題或懷疑患有睡眠窒息症，建議及早諮詢相關專科醫生進行評估。
什麼情況下要看呼吸系統科醫生？
呼吸系統科醫生建議，當呼吸系統出現異常徵狀且持續不退時，切勿掉以輕心。許多嚴重的肺部疾病早期病徵與感冒相似，及早接受專科檢查能有效避免肺功能受到不可逆轉的損傷。以下徵狀是呼吸系統發出的重要警號，應盡快向註冊呼吸系統科醫生求診：
- 持續超過三週的慢性咳嗽，且服用一般感冒藥後未見改善。
- 在靜止或體力勞動時出現氣促、呼吸困難或胸口翳悶。
- 咳嗽時帶有血絲，或出現深色濃痰。
- 呼吸時發出「哮鳴」聲，這可能是氣道收窄的跡象。
- 夜間因呼吸不順而驚醒，或日間出現嚴重的嗜睡與疲倦。
- 長期抽煙者，需要進行定期的肺功能測試與低劑量電腦掃描篩查。
- 胸膜疼痛，特別是在深呼吸或咳嗽時感到銳利的刺痛。
呼吸系統科醫生的診症收費多少？公私營呼吸系統科醫生收費比較？
在香港求診呼吸系統科，收費會因應醫療機構的性質及所需檢查（如肺功能測試、X光等）而有所不同。
私營呼吸系統科服務收費標準
私家呼吸系統科專科醫生的收費差異較大，主要取決於醫生的資歷及診所位置。一般私家醫院的專科診所收費如下：
|收費項目
|大約價格範圍 (HKD)
|備註
|首次診症費
|$800 – $2,500
|通常不包括藥費及檢查費
|肺功能測試
|$500 – $1,500
|用於診斷哮喘或慢阻肺病
|睡眠窒息測試
|$2,500 – $6,000
|可選家居或留院進行測試
公營呼吸系統科服務收費標準
公立醫院的呼吸系統科服務屬於內科範疇，收費由醫管局統一規定。符合資格的人士（香港永久性居民）可享有高度資助：
|收費項目
|符合資格人士收費 (HKD)
|非符合資格人士收費 (HKD)
|首次診症費
|$135
|$1,190
|隨後每次診症費
|$80
|$1,190
|每種藥物費用 (每16週)
|$15
|按成本收費
香港呼吸系統科醫生診所名單及公私營選擇指南
公營醫院呼吸系統科服務
港島區
九龍區
|醫院名稱
|地址
|電話號碼
|服務時間
|伊利沙伯醫院
|九龍加士居道30號
|3506 6635
|一至五: 09:00 – 17:00
六: 09:00 – 13:00
|基督教聯合醫院
|九龍觀塘協和街 130 號
|3949 5555
|一至五: 09:00 – 17:00
|瑪嘉烈醫院
|九龍荔枝角瑪嘉烈醫院道2-10號
|2990 3871
|一至五: 09:00 – 17:00
六: 09:00 – 13:00
|廣華醫院
|九龍窩打老道 25 號
|2242 6624
|一至五: 09:00 – 17:00
六: 09:00 – 13:00
|明愛醫院
|九龍深水埗永康街 111 號
|3408 7096
|一至五: 09:00 – 17:00
|聖母醫院
|九龍黃大仙沙田坳道 118 號
|2354 2202
|一至五: 09:00 – 17:00
六: 09:00 – 13:00
新界區
部分私立醫院呼吸系統科醫生名單
港島區
|醫院/診所名稱
|地址
|電話號碼
|醫生名稱
|香港港安醫院
|香港司徒拔道40號
|3651 8888
|
|香港呼吸系統專科中心
|香港銅鑼灣怡和街28-30號恆生銅鑼灣大廈10樓B&C室
|2392 0383
|
|Virtus Medical (維特斯)
|中環畢打街1-3號中建大廈3樓322室
|8102 2022
|
九龍區私家醫院及專科診所名單
新界區私家醫院及專科診所名單
香港呼吸系統科醫生主要診治哪些疾病？
呼吸系統科醫生（Respiratory Medicine）專門診斷及治療影響肺部、支氣管及呼吸道的疾病。主要範疇包括慢性咳嗽、哮喘（Asthma）、慢性阻塞性肺病（COPD）、肺炎、肺結核（肺癆）、肺癌篩查、睡眠窒息症，以及間質性肺病等。若出現呼吸困難、胸悶或咳嗽帶血，應尋求此專科協助。
呼吸系統科私家診所的收費大約是多少？
香港私家呼吸系統科專科醫生的首次診症費通常介乎 HK$800 至 HK$2,500，價格視乎醫生資歷及地區而定。藥費、X光檢查、肺功能測試或睡眠窒息測試（Sleep Test）通常需要額外收費。部分私家醫院提供醫療套票，建議預約前先致電診所查詢詳細報價。
如何選擇合適的呼吸系統科醫生？
公私營選擇指南） 選擇「邊個好」時應考慮病情嚴重程度與預算：
私營服務： 優點是輪候時間短，可即日進行肺功能測試，適合急性支氣管炎或需盡快確認報告者。
公營服務： 收費極低（首次診症僅 HK$135），適合需長期隨訪的慢性病患者（如慢阻肺病），但穩定個案的輪候時間通常較長。
什麼時候應該去看呼吸系統科醫生而不是普通科？
若感冒或咳嗽徵狀持續超過三週仍未痊癒、呼吸時有哮鳴聲、體力勞動時明顯氣促，或是有嚴重的日間嗜睡問題（懷疑睡眠窒息），普通科醫生通常會建議轉介至呼吸系統科進行更深入的專業檢查，如肺功能掃描或支氣管鏡。
進行睡眠窒息測試（Sleep Test）一定要住院嗎？
不一定。目前香港呼吸系統科醫生提供多種選擇，包括「留院測試」及「家居測試」。留院測試有醫護人員監測數據較為全面；家居測試則在熟悉的環境進行，價格相對便宜，醫生會根據患者的臨床病徵推薦最合適的測試方案。