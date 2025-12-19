呼吸系統科

香港呼吸系統科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

呼吸道疾病
東方新地編輯部
香港現時約有61名呼吸系統科註冊醫生。面對如此廣泛的專科醫療選擇，市民往往難以抉擇：香港呼吸系統科醫生邊個好？《日日健康》編輯團隊整合公立醫院及私家醫院資料，詳細比較收費差異，提供呼吸系統科醫生診所名單，助你找到合適的呼吸系統科醫生。

香港呼吸系統科醫生邊個好目錄

全港呼吸系統科醫生名單

呼吸系統科醫生的定義及職責

呼吸系統科醫生是專門診斷、預防及治療與肺部、氣管及呼吸道相關疾病的專科醫生。其服務範疇不僅限於一般的感冒支氣管炎，更涵蓋了複雜的慢性肺病及睡眠相關的呼吸障礙。醫科畢業生若要成為呼吸系統科專科醫生，必須在註冊後接受至少六年的專業培訓，並通過香港內科醫學院的嚴格評核，方可正式執業，確保其具備處理各類呼吸道急慢性疾病的專業能力。

呼吸系統科的診治範疇相當精細，旨在改善病人的肺功能及生活質素。以下列出主要的服務範疇及相關職責：

  • 慢性氣道疾病治療：專門管理及治療哮喘及慢性阻塞性肺病，透過藥物及長期的肺功能監察，預防病情惡化。
  • 感染性肺病處理：負責診斷及治療肺炎、肺結核（俗稱肺癆）及各種由病毒或細菌引起的支氣管感染。
  • 睡眠呼吸障礙診斷：透過睡眠窒息測試，評估及治療睡眠窒息症，並提供正壓呼吸機（CPAP）的配搭建議。
  • 肺部腫瘤與篩查：協助診斷肺癌，並進行支氣管鏡檢查（Bronchoscopy）以獲取組織樣本進行病理分析。
  • 間質性肺病監測：處理較為罕見的肺纖維化及其他與免疫系統相關的肺部組織炎症。
  • 介入性呼吸治療：執行胸腔穿刺、胸膜活檢等手術，以處理胸腔積水或肺部塌陷等緊急情況。

若您有長期的咳嗽問題或懷疑患有睡眠窒息症，建議及早諮詢相關專科醫生進行評估。

什麼情況下要看呼吸系統科醫生？

呼吸系統科醫生建議，當呼吸系統出現異常徵狀且持續不退時，切勿掉以輕心。許多嚴重的肺部疾病早期病徵與感冒相似，及早接受專科檢查能有效避免肺功能受到不可逆轉的損傷。以下徵狀是呼吸系統發出的重要警號，應盡快向註冊呼吸系統科醫生求診：

  • 持續超過三週的慢性咳嗽，且服用一般感冒藥後未見改善。
  • 在靜止或體力勞動時出現氣促、呼吸困難或胸口翳悶。
  • 咳嗽時帶有血絲，或出現深色濃痰。
  • 呼吸時發出「哮鳴」聲，這可能是氣道收窄的跡象。
  • 夜間因呼吸不順而驚醒，或日間出現嚴重的嗜睡與疲倦。
  • 長期抽煙者，需要進行定期的肺功能測試與低劑量電腦掃描篩查。
  • 胸膜疼痛，特別是在深呼吸或咳嗽時感到銳利的刺痛。

呼吸系統科醫生的診症收費多少？公私營呼吸系統科醫生收費比較？

在香港求診呼吸系統科，收費會因應醫療機構的性質及所需檢查（如肺功能測試、X光等）而有所不同。

私營呼吸系統科服務收費標準

私家呼吸系統科專科醫生的收費差異較大，主要取決於醫生的資歷及診所位置。一般私家醫院的專科診所收費如下：

收費項目 大約價格範圍 (HKD) 備註
首次診症費 $800 – $2,500 通常不包括藥費及檢查費
肺功能測試 $500 – $1,500 用於診斷哮喘或慢阻肺病
睡眠窒息測試 $2,500 – $6,000 可選家居或留院進行測試

公營呼吸系統科服務收費標準

公立醫院的呼吸系統科服務屬於內科範疇，收費由醫管局統一規定。符合資格的人士（香港永久性居民）可享有高度資助：

收費項目 符合資格人士收費 (HKD) 非符合資格人士收費 (HKD)
首次診症費 $135 $1,190
隨後每次診症費 $80 $1,190
每種藥物費用 (每16週) $15 按成本收費

香港呼吸系統科醫生診所名單及公私營選擇指南

公營醫院呼吸系統科服務

港島區

醫院名稱 地址 電話號碼 服務時間
瑪麗醫院 香港薄扶林道 102 號 2255 4186 / 2255 4189 一至五: 09:00 – 17:00
六: 09:00 – 13:00
律敦治醫院 香港灣仔皇后大道東266號 2291 1888 一至五: 09:00 – 17:00
葛量洪醫院 香港仔黃竹坑道125號 2518 2680 一至五: 09:00 – 17:00
六: 09:00 – 13:00
東華東院 香港銅鑼灣東院道 19 號 2162 6022 / 2162 6023 一至五: 09:00 – 17:00
六: 09:00 – 13:00

九龍區

醫院名稱 地址 電話號碼 服務時間
伊利沙伯醫院 九龍加士居道30號 3506 6635 一至五: 09:00 – 17:00
六: 09:00 – 13:00
基督教聯合醫院 九龍觀塘協和街 130 號 3949 5555 一至五: 09:00 – 17:00
瑪嘉烈醫院 九龍荔枝角瑪嘉烈醫院道2-10號 2990 3871 一至五: 09:00 – 17:00
六: 09:00 – 13:00
廣華醫院 九龍窩打老道 25 號 2242 6624 一至五: 09:00 – 17:00
六: 09:00 – 13:00
明愛醫院 九龍深水埗永康街 111 號 3408 7096 一至五: 09:00 – 17:00
聖母醫院 九龍黃大仙沙田坳道 118 號 2354 2202 一至五: 09:00 – 17:00
六: 09:00 – 13:00

新界區

醫院名稱 地址 電話號碼 服務時間
威爾斯親王醫院 新界沙田銀城街 30-32 號 3505 2493 一至五: 09:00 – 17:00
北區醫院 新界上水保健路 9 號 2683 7523 一至五: 09:00 – 13:00
下午 14:00 – 17:00
仁濟醫院 新界荃灣仁濟街 7-11 號 2417 5888 一至五: 09:00 – 17:00
六: 09:00 – 13:00
將軍澳醫院 將軍澳坑口寶寧里 2 號 2208 0576 一至五: 09:00 – 17:00
靈實醫院 將軍澳靈實路 8 號 2703 8480 一至五: 09:00 – 17:00

部分私立醫院呼吸系統科醫生名單

港島區

醫院/診所名稱 地址 電話號碼 醫生名稱
香港港安醫院 香港司徒拔道40號 3651 8888
  • 賴奇偉醫生
  • 黃敬恩醫生
  • 曾華德醫生
香港呼吸系統專科中心 香港銅鑼灣怡和街28-30號恆生銅鑼灣大廈10樓B&C室 2392 0383
  • 陳嘉華醫生
Virtus Medical (維特斯) 中環畢打街1-3號中建大廈3樓322室 8102 2022
  • 王君玲醫生

九龍區私家醫院及專科診所名單

醫院/診所名稱 地址 電話號碼 醫生名稱
播道醫院 九龍亞皆老街222號 2711 5221
  • 蔡嘉良醫生
香港浸信會醫院 九龍窩打老道222號 2339 8888
  • 葉家舜醫生
陳嘉榮醫生診所 九龍旺角彌敦道688號旺角中心1期906室 2398 8863
  • 陳嘉榮醫生

新界區私家醫院及專科診所名單

醫院/診所名稱 地址 電話號碼 醫生名稱
仁安醫院 新界沙田大圍富健街18號 2608 3388
  • 葉立信醫生
  • 李聲濤醫生
領健醫務 (大圍) 新界沙田大圍村南道41號泰安樓地下A號舖 2628 1308
  • 黃君強醫生
  • 藍秀儀醫生

香港呼吸系統科醫生主要診治哪些疾病？

呼吸系統科醫生（Respiratory Medicine）專門診斷及治療影響肺部、支氣管及呼吸道的疾病。主要範疇包括慢性咳嗽、哮喘（Asthma）、慢性阻塞性肺病（COPD）、肺炎、肺結核（肺癆）、肺癌篩查、睡眠窒息症，以及間質性肺病等。若出現呼吸困難、胸悶或咳嗽帶血，應尋求此專科協助。

呼吸系統科私家診所的收費大約是多少？

香港私家呼吸系統科專科醫生的首次診症費通常介乎 HK$800 至 HK$2,500，價格視乎醫生資歷及地區而定。藥費、X光檢查、肺功能測試或睡眠窒息測試（Sleep Test）通常需要額外收費。部分私家醫院提供醫療套票，建議預約前先致電診所查詢詳細報價。

如何選擇合適的呼吸系統科醫生？

公私營選擇指南） 選擇「邊個好」時應考慮病情嚴重程度與預算：

私營服務： 優點是輪候時間短，可即日進行肺功能測試，適合急性支氣管炎或需盡快確認報告者。

公營服務： 收費極低（首次診症僅 HK$135），適合需長期隨訪的慢性病患者（如慢阻肺病），但穩定個案的輪候時間通常較長。

什麼時候應該去看呼吸系統科醫生而不是普通科？

若感冒或咳嗽徵狀持續超過三週仍未痊癒、呼吸時有哮鳴聲、體力勞動時明顯氣促，或是有嚴重的日間嗜睡問題（懷疑睡眠窒息），普通科醫生通常會建議轉介至呼吸系統科進行更深入的專業檢查，如肺功能掃描或支氣管鏡。

進行睡眠窒息測試（Sleep Test）一定要住院嗎？

不一定。目前香港呼吸系統科醫生提供多種選擇，包括「留院測試」及「家居測試」。留院測試有醫護人員監測數據較為全面；家居測試則在熟悉的環境進行，價格相對便宜，醫生會根據患者的臨床病徵推薦最合適的測試方案。

