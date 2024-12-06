扁桃腺發炎｜飲食禁忌、治療方法、傳染與症狀一覽
喉嚨痛不一定只是普通感冒，可能是扁桃腺發炎的徵兆！這種常見疾病容易被忽視，但若不及早治療，可能引發慢性問題甚至危險併發症。本篇文章為你解答有關扁桃腺發炎的飲食禁忌、治療方法、傳染與症狀等常見疑問，助你及早識別並正確處理。
扁桃腺發炎目錄
扁桃腺發炎是什麼？
扁桃腺是位於喉嚨兩側的圓形淋巴組織，是人體免疫系統的一部分，負責抵禦病毒和細菌。然而，當扁桃腺感染病菌時，便可能引發發炎。
扁桃腺發炎分為以下三種類型：
- 急性扁桃腺發炎：多與上呼吸道感染有關，症狀持續數天至兩週不等。
- 復發性扁桃腺發炎：反覆發炎，可能每月出現一次，影響日常生活。
- 慢性扁桃腺發炎：症狀較輕微但長期存在，若不治療可能導致併發症。
扁桃腺發炎症狀｜10大徵兆要注意
扁桃腺發炎的典型症狀包括：
- 喉嚨紅腫疼痛
- 扁桃腺表面有白色或黃色分泌物
- 吞嚥困難或疼痛
- 發燒
- 頸部淋巴結腫大
- 聲音嘶啞甚至失聲
- 頭痛
- 口臭
- 耳痛
- 頸部僵硬
此外，雖然扁桃腺炎和咽喉炎都會引起喉嚨不適，但兩者有細微差異：
|疾病
|病因
|症狀位置
|典型症狀
|扁桃腺炎
|細菌感染
|喉嚨兩側
|扁桃腺表面白點、淋巴結腫大
|咽喉炎
|病毒感染
|喉嚨正中
|喉嚨癢、咳嗽、喉涸
扁桃腺發炎會傳染嗎？
扁桃腺發炎確實具有一定傳染性，尤其是由病毒引起的感染。
- 病毒性傳染：如EB病毒（傳染性單核白血球增多症）可經口水傳播，俗稱「親吻病」。
- 細菌感染傳染性：雖然細菌感染的傳播概率較低，但透過飛沫或密切接觸也可能感染。
預防傳染的最佳方法是：勤洗手、避免共用餐具，並在發炎期間佩戴口罩。
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扁桃腺發炎治療方法｜從藥物到手術
輕微的扁桃腺發炎通常可以自癒，但根據病因與嚴重程度，治療方法包括：
藥物治療
- 若為細菌感染，醫生通常會處方抗生素，如安美汀（Augmentin）。
- 病人亦可服用止痛藥或退燒藥緩解症狀。
居家護理
- 使用溫鹽水漱口，有助減輕喉嚨不適。
- 維持適當水分攝取，避免脫水。
手術治療
- 對於復發性或慢性扁桃腺發炎患者，尤其伴隨併發症如膿腫，可能需要進行扁桃腺切除手術。
扁桃腺發炎飲食禁忌｜舒緩不適的飲食習慣
患上扁桃腺發炎時，飲食習慣會直接影響康復速度。以下是一些飲食建議：
禁忌食物
- 辛辣食物：如麻辣火鍋會刺激喉嚨，令疼痛加劇。
- 高溫食物：過熱的飲食可能導致喉嚨進一步發炎。
- 酸性食物：檸檬等酸味濃的食物可能加重炎症。
建議食物
- 清淡飲食：如粥、湯水等，既易於吞嚥又不會刺激喉嚨。
- 溫水或蜂蜜水：能舒緩喉嚨痛並促進康復。
扁桃腺發炎需要服用抗生素嗎？
是否需要抗生素取決於感染的病原體。如果是細菌感染，則需要抗生素治療；若是病毒感染，則多依靠自身免疫系統痊癒。
扁桃腺發炎需要多久痊癒？
急性扁桃腺發炎通常在 7-10 天內痊癒，但病毒性感染可能需更長時間。慢性或併發症患者則需要專業治療，甚至手術。
扁桃腺發炎一定需要手術嗎？
對於復發性或慢性扁桃腺發炎患者，尤其伴隨併發症如膿腫，可能需要進行扁桃腺切除手術。
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