新冠活躍程度回落 7.29起政府停向私家醫生提供免費口服藥
衞生署衞生防護中心今日（17日）表示，本港新冠病毒近期活躍周期已結束，相關指標回落至今年4月前的低水平。政府宣布，疫情期間向私家醫生免費提供新冠口服藥物的安排將於本月29日終止。
活躍期告終 病毒指標明顯下降
衞生防護中心指，過去數月新冠活躍程度自4月起上升，並於5月中達到高峰，但根據截至7月12日的一周數據，各項指標均顯著回落。污水監測方面，人均新冠病毒含量由高峰時每公升約77萬拷貝降至14萬；而呼吸道樣本的陽性比率亦由13.8%降至2.53%。
私家醫生不再獲免費口服藥 可自行訂購
新冠病毒已被視為一般呼吸道疾病，大部分患者症狀輕微。今年由私家醫生處方新冠藥物的數量亦顯著減少。政府決定，由7月29日起，結束向私家醫生免費提供新冠口服藥物的特別安排。私醫如有需要，須自行向藥商採購相關已在港註冊的藥物，並可按服務自行收費。
政府提醒，私家醫生如欲處方新冠藥物予病人，應根據臨床判斷行事。市民亦可透過醫管局「HA Go」應用程式或普通科門診電話預約服務，如有臨床需要，可繼續獲得政府提供的口服藥物。
兩年來私醫免費處方約20萬療程
在新冠疫情高峰期間，政府自2022年4月起動員私營醫療力量，透過醫管局向登記參與的私家醫生提供兩款口服藥物，包括莫納皮拉韋（Molnupiravir）及帕克斯洛維德（Paxlovid），供免費處方予合資格的確診者。截至今年6月底，累計療程約20萬宗。
籲高危群組接種加強劑 流感風險不容忽視
中心提醒，新冠重症風險較高的群組包括長者、幼童及長期病患者。接種疫苗可有效減低重症和死亡風險，未完成基本劑次的市民應盡快接種；高風險群組則宜按建議接種額外加強劑。雖然新冠活躍程度已減，但本港流感個案近期有上升趨勢。政府呼籲市民繼續保持良好個人、環境及手部衞生，防範其他呼吸道疾病。