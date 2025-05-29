新冠疫情︱1歲染疫女童併發腦炎 發燒抽搐情況危殆 3家居接觸者曾現病徵
衞生署衞生防護中心昨日（28日）公布一宗兒童感染新冠毒的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的1歲女童，她昨日（27日）開始出現發燒及流鼻水，今日出現抽搐，被帶到東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒呈陽性反應。臨床診斷為2019冠狀病毒病併發腦炎。她目前仍然留醫，情況危殆。
女童無接種疫苗 3家居接觸者曾現病徵
初步調查顯示，該名女童沒有接種新冠疫苗初始劑次，於潛伏期內沒有外遊。她的3名家居接觸者曾出現病徵，其中兩人的快速抗原測試對新冠病毒呈陽性反應，現已痊癒。
中心認為新冠已成為一種有周期性的風土病，它在本港社區的整體活躍程度自今年3月中起持續上升。最新監測數據顯示，截至5月17日的一周，污水監測新冠病毒含量及呼吸道樣本檢測陽性率在過去一周的升幅有所放緩。基因分析顯示，XDV及其後代譜系病毒株已成為現時本地最流行的變異病毒株。由於XDV是一種與JN.1相關的變異病毒株，因此現時本港使用的新冠疫苗仍能有效預防。最新資料並未顯示XDV會較JN.1引致更嚴重疾病。
中心提醒市民雖然本港新冠活躍程度的升幅開始放緩，但預計短期內仍然維持在較高水平，高風險人士應盡快接種新冠疫苗及適時接種加強劑，以減低重症和死亡的風險。中心呼籲未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士（包括幼兒及兒童）盡快接種，而高風險市民（特別是長者和長期病患者）應盡快接種新冠疫苗額外加強劑，以有效預防新冠，並減低重症和死亡的風險。
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