新冠疫情︱1歲染疫女童併發腦炎 發燒抽搐情況危殆 3家居接觸者曾現病徵

衞生署衞生防護中心昨日（28日）公布一宗兒童感染新冠毒的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的1歲女童，她昨日（27日）開始出現發燒及流鼻水，今日出現抽搐，被帶到東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒呈陽性反應。臨床診斷為2019冠狀病毒病併發腦炎。她目前仍然留醫，情況危殆。

